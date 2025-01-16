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«DатаРу Технологии» поставила серверное оборудование для K2 Cloud

K2 Cloud начал сотрудничество с отечественным вендором серверного и сетевого оборудования «DатаРу Технологии». Производитель решений для ИТ-инфраструктуры поставил высокопроизводительные аппаратные платформы для облака заказчика, что позволило нарастить мощности с учетом текущих требований рынка. Об этом CNews сообщили представители «DатаРу Технологии».

«DатаРу Технологии» (входит в группу компаний «DатаРу») специализируется на производстве серверного и сетевого оборудования, систем хранения данных, а также решений для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений. В рамках соглашения с K2 Cloud «DатаРу Технологии» поставили ИТ-оборудование из флагманской линейки компании - серверы серии «ДатаРу ПИ».

Облачному провайдеру требовалось нарастить вычислительные ресурсы, а также ресурсы для хранения данных в ЦОДе, чтобы повысить гибкость и адаптивность к запросам клиентов и рынка в целом. К поставщику оборудования предъявлялись требования о поддержке совместимости решений с существующей инфраструктурой, а также наличии опыта работы с продуктами производителя.

По результатам поисков подходящего вендора аппаратных решений K2 Cloud остановил свой выбор на оборудовании «DатаРу Технологии». Компания разрабатывает инфраструктурные продукты на базе международных технологий, что позволяет в короткие сроки интегрировать их в уже действующий ИТ-ландшафт, а также обеспечить полноценную поддержку в течение всего жизненного цикла.

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Облака

«K2 Cloud внимательно подходит к подбору партнеров для развития собственной ИТ-инфраструктуры. «DатаРу Технологии» продемонстрировали грамотный и оперативный подход к подбору конфигураций, а также обеспечили возможность оптимизации решений по составу и стоимости. Благодаря этому мы смогли совместно разработать и выбрать наиболее выгодные опции в соответствии с нашими бизнес-задачами», - сказал Сергей Зинкевич, директор K2 Cloud.

«”DатаРу Технологии” обеспечивает партнеров надежным оборудованием в оптимальные сроки и гарантирует его техническое сопровождение не на словах, а на деле. Сотрудничество с одним из крупнейших игроков российского облачного рынка – компанией К2 Cloud – подтверждает нашу приверженность высоким стандартам качества в производстве оборудования, которое поддерживает беспрерывную работу систем и инновационных продуктов, в том числе на базе искусственного интеллекта и машинного обучения», - отметила Ольга Москвитина, руководитель отдела по работе с партнерами «DатаРу Технологии».

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