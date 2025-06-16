Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177692
ИКТ 13816
Организации 10737
Ведомства 1469
Ассоциации 1003
Технологии 3468
Системы 25807
Персоны 76312
География 2877
Статьи 1529
Пресса 1225
ИАА 703
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2652
Мероприятия 856

К2Тех K2 Cloud K2 Облако K2 Cloud Облачная платформа К2 Автомотив Клауд ранее Крок Облачные сервисы Крок Облако Крок Облачная платформа Крок Виртуальный дата-центр

К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр

K2 Cloud — это  подразделение компании К2Тех, предлагающее рынку облачные услуги и управляемые В2В-сервисы. Облачный-провайдер специализируется на предоставлении ИТ-инфраструктуры и поддержке бизнес-критичных сервисов заказчиков. Услуги оказываются на базе облачной платформы собственной разработки или выделенных инсталляций, в основе которых – сеть территориально-распределенных дата-центров с уровнем надежности (Tier III Gold Certification of Operational Sustainability по Uptime Institute).

 

УПОМИНАНИЯ


16.06.2025 K2 Cloud примет участие в CNews Forum Кейсы 2025

Облачный провайдер K2 Cloud представит свои решения на стенде №29. K2 Cloud входит в экосистему брендов в
05.06.2025 K2 Cloud запускает продажи решений «МойОфис» для бизнеса по модели SaaS

Продуктовая компания «МойОфис» и облачный провайдер K2 Cloud (подразделение «К2Тех») подписали соглашение о сотрудничестве и объявили о старте пр
29.05.2025 «Рельеф-Центр» перевел e-com приложения в К2 Cloud для повышения отказоустойчивости и увеличения SLA до 99,95%

льеф-Центр» перенес свой интернет-магазин в К2 Облако. Использование мощностей облачного провайдера K2 Cloud (подразделение «К2Тех») позволило компании увеличить доступность ecom-площадки в усл
16.04.2025 K2 Cloud за 20 дней перевел инфраструктуру 1С компании «А-Восток» в облако

рагивающее инфраструктуру компании регламентное техническое обслуживание облака. В результате выбор K2 Cloud в качестве партнера стал для нас решением всех поставленных задач. Мы настроены на д
09.04.2025 Платформа K2 Cloud подтвердила соответствие требованиям 152-ФЗ

Облачная платформа K2 Cloud успешно завершила процесс аттестации на соответствие требованиям Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных». По итогам внешнего аудита, проведённого организацией «Кард Сек», п
07.04.2025 K2 Cloud и ИТ-компания ФТО объявили о стратегическом партнерстве

Российский провайдер облачных решений K2 Cloud и ИТ-компания ФТО объявили о стратегическом партнерстве. Цель сотрудничества — улучшение сервиса оказания услуг по «1С» для российских предприятий. В частности, перенос решений 1С на о
01.04.2025 K2 Cloud и Ensi подтвердили полную совместимость

Компании K2 Cloud (входит в экосистему «K2Tex») и ООО «ГринСайт» официально подтвердили совместимость

12.03.2025 Максим Завьялов -

Максим Завьялов, K2 Cloud: Импортозамещение в финсекторе будет оставаться крайне актуальным ближайшие годы

«Государственный курс на импортозамещение ставит перед нами одну из главных задач – использовать только российские решения» CNews: В рамках K2 Cloud Conf 2025 вы анонсировали новый продукт по комплексному импортозамещению. Как он помогает решать описанные выше проблемы? Максим Завьялов: Когда мы начали формировать концепцию нашего

04.03.2025 K2 Cloud анонсировала запуск нового решения по комплексному импортозамещению

время перехода примерно в 3 раза за счет получения сервиса из единого окна. По данным исследования K2 Cloud «Настоящее и будущее ИТ-рынка», топ-3 главных боли ИТ-рынка – импортозамещение, ИБ и
04.03.2025 K2 Cloud объявил о планах открытия нового региона облачной платформы в Санкт-Петербурге

ртывание облака в Санкт-Петербурге станет первым шагом в развитии мультирегиональной инфраструктуры K2 Cloud, которая уже включает в себя 3 зоны доступности в Москве. Новый регион не только пов
28.02.2025 K2 Cloud и группа «Б1» объявили о партнерстве

ансформации, локализации и импортозамещения на базе облачной инфраструктуры и интеграторского опыта K2 Cloud, а также экспертизы «Б1» в переносе задач бизнеса на ИТ-контур. Сотрудничество K2
17.01.2025 Облачная платформа K2 Cloud соответствует требованиям ГОСТ Р 57580.1-2017

Облачная платформа K2 Cloud полностью соответствует требованиям национального стандарта России — ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базов
16.01.2025 «DатаРу Технологии» поставила серверное оборудование для K2 Cloud

«DатаРу») специализируется на производстве серверного и сетевого оборудования, систем хранения данных, а также решений для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений. В рамках соглашения с K2 Cloud «DатаРу Технологии» поставили ИТ-оборудование из флагманской линейки компании - серверы серии «ДатаРу ПИ». Облачному провайдеру требовалось нарастить вычислительные ресурсы, а также ре
17.12.2024 K2 Cloud прошел сертификацию по международному стандарту безопасности PCI DSS 4.0

Облачный провайдер K2 Cloud получил сертификат соответствия международному стандарту безопасности PCI DSS 4.0. Э
04.12.2024 StormWall и K2 Cloud объединяют усилия для повышения безопасности клиентских сервисов

Разработчик и поставщик сервисов защиты от DDoS-атак StormWall и облачный провайдер K2 Cloud объявили о начале партнерства. Клиентам облака будут доступны все возможности вендора для защиты сайтов, сетей, сервисов и ИТ-инфраструктур любого размера от DDoS- и других кибератак.

13.11.2024 K2 Cloud перенес ИТ-инфраструктуру Dipo в облако

Облачный провайдер K2 Cloud успешно реализовал миграцию инфраструктуры и ключевых корпоративных сервисов компани
06.11.2024 K2 Cloud и Positive Technologies: 30% крупных компаний планируют начать использовать облачные решения для защиты веб-приложений в течение года

Совместный опрос K2 Cloud и Positive Technologies показал, что 28% компаний не защищают свои веб-приложения, хотя именно они входят в топ целей атак хакеров. Опрос проводился среди участников российского рынка

01.11.2024 K2 Cloud примет участие в CNews Forum 2024

Forum 2024 в секции «Импортозамещение» выступят Максим Завьялов, руководитель практики локализации K2 Cloud, и Сергей Никитчук, партнер Б1-Информационные технологии, с докладом «Новая эра импо
01.11.2024 K2 Cloud и Arenadata заключили соглашение о комплексном партнерстве

Облачный провайдер K2 Cloud и Arenadata подписали соглашение о партнерстве, в рамках которого продукты вендора будут доступны клиентам облака. Благодаря комплексному партнерству заказчики K2 Cloud смогут у
22.10.2024 Кирилл Бойко, K2 Cloud: Публичные провайдеры предлагают уровень безопасности, сопоставимый с частными облаками

Юрия Коновалова, архитектора облачной платформы и одного из основателей «K2 Облака» (на тот момент «Облака КРОК»). На профильной конференции Юрий рассказал, что платформу можно предоставлять не
21.10.2024 Сергей Зинкевич, K2 Cloud: Скоро станут популярными облачные маркетплейсы

главную BUSINESS VIEW Пользователи стали доверять облакам. Что изменилось? Сергей Зинкевич Директор K2 Cloud Облака растут быстрее остальных направлений ИТ, по прогнозам рынок облачных сервисов
11.10.2024 Максим Завьялов -

Максим Завьялов, K2 Cloud: Даже крупной компании сложно самостоятельно провести локализацию

ритории РФ. Этим мы обеспечиваем санкционную устойчивость новой ИТ-инфраструктуры. Максим Завьялов, K2 Cloud: Локализация — сложный процесс, но он необходим, чтобы сделать ИТ-сервисы доступными
30.08.2024 «K2 Cloud» и ФК «Титан» стали стратегическими партнерами

Облачный провайдер «K2 Cloud» стал партнером футбольного клуба «Титан», участника «Медиалиги». Ключевая миссия партнерства — поддержка футбола, спорта и командных спортивных игр, близких по ценностям «K2 Cloud<
09.07.2024 K2 Cloud и Positive Technologies помогут компаниям быстро защитить приложения

набором функций. Благодаря возможности предварительной проверки защищаемого веб-ресурса на наличие уязвимостей, продукт обеспечивает глубокую защиту веб-приложений с первых минут работы. Пользователи K2 Cloud могут подключить решение за считанные часы, а сертифицированные специалисты K2 Cloud обеспечить качественную настройку продукта в кратчайшие сроки. Positive Technologies предост
11.06.2024 «К2Тех» запустила новое бизнес-подразделение «K2 Cloud»

Компания «К2Тех» объявила о запуске нового бизнес-подразделения – «K2 Cloud», которое будет предоставлять рынку облачные услуги и управляемые В2В-сервисы. Деяте

Публикаций - 170, упоминаний - 299

К2Тех и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1786 107
8540 33
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 466 21
К2Тех 179 19
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1323 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13364 12
R-Vision - Р-Вижн 174 12
SAP SE 5344 12
K2 - К2РУ - SourceCode 110 11
Скала^р - ранее InterLab IBS 209 11
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2060 11
Diasoft - Диасофт 942 11
Amazon Inc - Amazon.com 3055 11
Dell EMC 5054 11
Газинформсервис - ГИС 323 10
Ланит Интеграция 195 10
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 563 10
Polymedia - Полимедиа 140 10
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 88 10
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 10
ФинГрад - FinGrad 33 10
Сбер - СберБизнес Софт 65 10
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 87 10
Аусферр ИТЦ 28 10
Dell Technologies - Dell Computer 2142 10
Северсталь Инфоком 78 9
Microsoft Corporation 24904 8
Selectel - Селектел 407 8
AutoFAQ - ДипХакЛаб 31 8
Hoff Tech - Хофф Тех 42 8
Softline - Софтлайн 3024 7
МегаФон 9374 7
Ростелеком 9999 7
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 73 7
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 288 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2134 6
IBM - International Business Machines Corp 9480 6
Google LLC 11988 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 292 5
РСХБ Интех - RSHB Intech 59 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7735 15
ФосАгро 132 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 473 13
Северсталь ПАО - Severstal 509 11
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 488 11
ВТБ - Почта Банк 473 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 489 10
РЖД - Российские железные дороги 1947 10
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 148 10
Альфа-Банк 1804 10
Алроса АК - Алмазы России — Саха 221 10
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 528 10
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 79 10
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 36 10
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 51 10
Кофемания 60 10
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2543 10
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 259 9
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 53 9
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 158 9
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 533 9
ОМК - Объединенная металлургическая компания 209 9
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 216 9
Восток-Сервис ГК 54 9
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 96 9
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 42 9
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 65 9
Sokolov - Лакса Трейдинг 69 9
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 52 9
Finn Flare - ФФ Стайл 43 9
Hansa - Ханса 114 9
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 9
Cotton Club - Коттон Клаб 22 9
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 523 9
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 9
Savina Legal - Савина Лигал 15 9
ID Finance - IDF Eurasia - Свой банк - Газнефтьбанк 27 9
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 19 9
Альфа-Капитал УК 121 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12161 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 10
Федеральное казначейство России 1823 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2057 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1870 9
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 335 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2759 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2599 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3439 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1671 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 124 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5005 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 346 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4469 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3148 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4649 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2832 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1457 2
Совет рынка НП - Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью - Некоммерческое партнерство 4 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 259 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 327 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 362 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 1
OWASP - Open Web Application Security Project 109 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 42 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22011 155
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68919 154
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16338 111
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11477 77
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53637 64
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29412 53
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30761 49
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2920 47
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21118 45
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16491 43
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32216 36
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15420 34
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9728 34
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6920 31
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12466 30
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1972 30
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10652 30
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6971 28
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1128 27
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7155 26
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2799 26
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1006 26
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8148 26
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2654 26
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5992 24
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4540 24
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8441 22
DevOps - Development и Operations 960 22
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 856 22
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13944 21
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11827 21
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7788 21
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1124 20
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5579 20
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6381 20
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12983 20
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6606 19
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4135 19
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3365 19
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4230 17
Новые облачные технологии - МойОфис 827 13
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 378 12
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 312 12
Бизнес Технологии - Global-ERP 62 11
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 84 11
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 58 10
НКТ - Р7-Офис 421 10
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 895 10
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 218 10
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 44 10
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 60 10
НКТ - Р7-графика 31 10
Apple iPhone 6 4863 10
Протек - Здравсити 26 9
Linux OS 10308 8
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1359 8
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 81 8
Microsoft Windows 15983 8
Крок ЦОД Компрессор- 26 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4758 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 767 6
Google Android 14340 6
Крок - Цифровой рабочий 64 6
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 56 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
БИС - ITQuick - Jumse 50 5
Microsoft Azure 1432 5
СалютДевайсы - GigaChat 269 5
Red Hat Ansible 113 4
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 129 4
Ansible 111 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5493 4
Apple macOS 2128 4
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 4
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 3
FreePik 1173 3
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 77 3
Apache Hadoop 440 3
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 185 3
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 170 3
Зинкевич Сергей 61 54
Березин Максим 120 38
Завьялов Максим 19 19
Галкин Николай 112 12
Урусов Виктор 131 11
Шадаев Максут 1061 11
Михалев Евгений 90 11
Нестеров Алексей 145 11
Джабиев Георгий 45 11
Аникин Дмитрий 48 11
Чаркин Евгений 299 10
Каушанский Александр 33 10
Суровец Дмитрий 84 10
Шаев Виталий 44 10
Натрусов Артем 295 10
Глазков Александр 145 10
Абакумов Евгений 206 10
Малышев Сергей 84 10
Краснов Александр 75 10
Никитин Сергей 76 10
Цыганков Дмитрий 37 10
Новикова Елена 89 10
Ульянов Николай 127 10
Клявин Владимир 50 10
Теплицкий Дмитрий 73 10
Воронин Павел 151 10
Петухов Антон 47 10
Нальский Максим 36 10
Врацкий Андрей 145 10
Соловьев Виталий 37 10
Кибалко Кирилл 41 10
Тятенкова Елена 25 10
Глухов Иван 29 10
Ионов Андрей 15 10
Калякин Павел 66 10
Денисов Анатолий 35 10
Распопов Алексей 34 10
Харитонов Вадим 28 10
Шмаков Антон 48 10
Пирогова Ирина 29 10
Россия - РФ - Российская федерация 150237 124
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44431 30
Европа 24420 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14285 8
Турция - Турецкая республика 2430 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52696 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17963 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17568 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7794 5
Ближний Восток 2990 4
Азия - Азиатский регион 5629 3
Польша - Республика 1987 3
Африка - Африканский регион 3525 3
Россия - СФО - Новосибирск 4466 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3159 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13423 2
Европа Восточная 3110 2
Германия - Федеративная Республика 12802 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1979 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2071 2
Россия - СФО - Иркутская область 1173 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 954 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1291 2
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 176 2
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 235 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1564 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 442 1
Индия - Bharat 5562 1
Индонезия - Республика 979 1
Саудовская Аравия - Королевство 605 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 989 1
Россия - ДФО - Амурская область 784 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1757 1
Казахстан - Республика 5673 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3040 1
Южная Корея - Республика 6745 1
Беларусь - Белоруссия 5860 1
Норвегия - Королевство 1816 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3122 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4106 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49550 57
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52997 42
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5985 39
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24954 36
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14275 32
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9275 31
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5068 26
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5619 21
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2405 21
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3028 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19397 18
Аудит - аудиторский услуги 2841 18
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5048 17
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6138 17
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3251 15
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7461 15
Аренда 2504 15
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8021 15
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7075 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11327 13
Экономический эффект 1124 13
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3712 13
Энергетика - Energy - Energetically 5276 12
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4787 12
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 419 11
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 341 11
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1367 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30470 9
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4797 9
Оптимизация затрат - Cost optimization 872 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3425 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5767 8
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 440 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10252 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6499 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9165 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6108 6
Финансовые показатели - Financial indicators 2584 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2213 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16811 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 645 4
RUSCADASEC 2 2
TProger 2 2
Металлоснабжение и сбыт 18 2
Neftegaz.ru - Нефтегаз.РУ 7 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11322 1
РИА Новости 950 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 82 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2001 1
Cosmopolitan 25 1
GQ 21 1
Мобильные системы 117 1
GigaOM 71 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8228 14
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 59 12
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 341 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3328 8
Gartner - Гартнер 3576 6
IDC - International Data Corporation 4922 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 340 2
CNews SaaS рейтинг 27 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 121 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 125 1
CNews Инновация года - награда 113 1
CNews Мишень 170 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 184 1
CNews Облачные сервисы 23 1
РАН - Российская академия наук 1940 9
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 186 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1170 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1150 15
CNews AWARDS - награда 528 11
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 66 10
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2073 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 340 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 2
CNews Женщины года в отрасли ИТ 16 2
ИнфоКом 109 1
Медиалига - Медийная футбольная лига 1 1
Docflow 147 1
CNews FORUM Кейсы 260 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 87 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2500 1
Международный женский день - 8 марта 361 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368521, в очереди разбора - 750674.
Создано именных указателей - 177692.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Смартфоны с самым большим аккумулятором: выбор ZOOM

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Показать еще

Наука

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров
Показать еще