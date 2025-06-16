К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр

K2 Cloud примет участие в CNews Forum Кейсы 2025 Облачный провайдер K2 Cloud представит свои решения на стенде №29. K2 Cloud входит в экосистему брендов в

K2 Cloud запускает продажи решений «МойОфис» для бизнеса по модели SaaS Продуктовая компания «МойОфис» и облачный провайдер K2 Cloud (подразделение «К2Тех») подписали соглашение о сотрудничестве и объявили о старте пр

«Рельеф-Центр» перевел e-com приложения в К2 Cloud для повышения отказоустойчивости и увеличения SLA до 99,95% льеф-Центр» перенес свой интернет-магазин в К2 Облако. Использование мощностей облачного провайдера K2 Cloud (подразделение «К2Тех») позволило компании увеличить доступность ecom-площадки в усл

K2 Cloud за 20 дней перевел инфраструктуру 1С компании «А-Восток» в облако рагивающее инфраструктуру компании регламентное техническое обслуживание облака. В результате выбор K2 Cloud в качестве партнера стал для нас решением всех поставленных задач. Мы настроены на д

Платформа K2 Cloud подтвердила соответствие требованиям 152-ФЗ Облачная платформа K2 Cloud успешно завершила процесс аттестации на соответствие требованиям Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных». По итогам внешнего аудита, проведённого организацией «Кард Сек», п

K2 Cloud и ИТ-компания ФТО объявили о стратегическом партнерстве Российский провайдер облачных решений K2 Cloud и ИТ-компания ФТО объявили о стратегическом партнерстве. Цель сотрудничества — улучшение сервиса оказания услуг по «1С» для российских предприятий. В частности, перенос решений 1С на о

K2 Cloud и Ensi подтвердили полную совместимость Компании K2 Cloud (входит в экосистему «K2Tex») и ООО «ГринСайт» официально подтвердили совместимость

Максим Завьялов - Максим Завьялов, K2 Cloud: Импортозамещение в финсекторе будет оставаться крайне актуальным ближайшие годы «Государственный курс на импортозамещение ставит перед нами одну из главных задач – использовать только российские решения» CNews: В рамках K2 Cloud Conf 2025 вы анонсировали новый продукт по комплексному импортозамещению. Как он помогает решать описанные выше проблемы? Максим Завьялов: Когда мы начали формировать концепцию нашего

K2 Cloud анонсировала запуск нового решения по комплексному импортозамещению время перехода примерно в 3 раза за счет получения сервиса из единого окна. По данным исследования K2 Cloud «Настоящее и будущее ИТ-рынка», топ-3 главных боли ИТ-рынка – импортозамещение, ИБ и

K2 Cloud объявил о планах открытия нового региона облачной платформы в Санкт-Петербурге ртывание облака в Санкт-Петербурге станет первым шагом в развитии мультирегиональной инфраструктуры K2 Cloud, которая уже включает в себя 3 зоны доступности в Москве. Новый регион не только пов

K2 Cloud и группа «Б1» объявили о партнерстве ансформации, локализации и импортозамещения на базе облачной инфраструктуры и интеграторского опыта K2 Cloud, а также экспертизы «Б1» в переносе задач бизнеса на ИТ-контур. Сотрудничество K2

Облачная платформа K2 Cloud соответствует требованиям ГОСТ Р 57580.1-2017 Облачная платформа K2 Cloud полностью соответствует требованиям национального стандарта России — ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базов

«DатаРу Технологии» поставила серверное оборудование для K2 Cloud «DатаРу») специализируется на производстве серверного и сетевого оборудования, систем хранения данных, а также решений для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений. В рамках соглашения с K2 Cloud «DатаРу Технологии» поставили ИТ-оборудование из флагманской линейки компании - серверы серии «ДатаРу ПИ». Облачному провайдеру требовалось нарастить вычислительные ресурсы, а также ре

K2 Cloud прошел сертификацию по международному стандарту безопасности PCI DSS 4.0 Облачный провайдер K2 Cloud получил сертификат соответствия международному стандарту безопасности PCI DSS 4.0. Э

StormWall и K2 Cloud объединяют усилия для повышения безопасности клиентских сервисов Разработчик и поставщик сервисов защиты от DDoS-атак StormWall и облачный провайдер K2 Cloud объявили о начале партнерства. Клиентам облака будут доступны все возможности вендора для защиты сайтов, сетей, сервисов и ИТ-инфраструктур любого размера от DDoS- и других кибератак.

K2 Cloud перенес ИТ-инфраструктуру Dipo в облако Облачный провайдер K2 Cloud успешно реализовал миграцию инфраструктуры и ключевых корпоративных сервисов компани

K2 Cloud и Positive Technologies: 30% крупных компаний планируют начать использовать облачные решения для защиты веб-приложений в течение года Совместный опрос K2 Cloud и Positive Technologies показал, что 28% компаний не защищают свои веб-приложения, хотя именно они входят в топ целей атак хакеров. Опрос проводился среди участников российского рынка

K2 Cloud примет участие в CNews Forum 2024 Forum 2024 в секции «Импортозамещение» выступят Максим Завьялов, руководитель практики локализации K2 Cloud, и Сергей Никитчук, партнер Б1-Информационные технологии, с докладом «Новая эра импо

K2 Cloud и Arenadata заключили соглашение о комплексном партнерстве Облачный провайдер K2 Cloud и Arenadata подписали соглашение о партнерстве, в рамках которого продукты вендора будут доступны клиентам облака. Благодаря комплексному партнерству заказчики K2 Cloud смогут у

Кирилл Бойко, K2 Cloud: Публичные провайдеры предлагают уровень безопасности, сопоставимый с частными облаками Юрия Коновалова, архитектора облачной платформы и одного из основателей «K2 Облака» (на тот момент «Облака КРОК»). На профильной конференции Юрий рассказал, что платформу можно предоставлять не

Сергей Зинкевич, K2 Cloud: Скоро станут популярными облачные маркетплейсы главную BUSINESS VIEW Пользователи стали доверять облакам. Что изменилось? Сергей Зинкевич Директор K2 Cloud Облака растут быстрее остальных направлений ИТ, по прогнозам рынок облачных сервисов

Максим Завьялов - Максим Завьялов, K2 Cloud: Даже крупной компании сложно самостоятельно провести локализацию ритории РФ. Этим мы обеспечиваем санкционную устойчивость новой ИТ-инфраструктуры. Максим Завьялов, K2 Cloud: Локализация — сложный процесс, но он необходим, чтобы сделать ИТ-сервисы доступными

«K2 Cloud» и ФК «Титан» стали стратегическими партнерами Облачный провайдер «K2 Cloud» стал партнером футбольного клуба «Титан», участника «Медиалиги». Ключевая миссия партнерства — поддержка футбола, спорта и командных спортивных игр, близких по ценностям «K2 Cloud<

K2 Cloud и Positive Technologies помогут компаниям быстро защитить приложения набором функций. Благодаря возможности предварительной проверки защищаемого веб-ресурса на наличие уязвимостей, продукт обеспечивает глубокую защиту веб-приложений с первых минут работы. Пользователи K2 Cloud могут подключить решение за считанные часы, а сертифицированные специалисты K2 Cloud обеспечить качественную настройку продукта в кратчайшие сроки. Positive Technologies предост