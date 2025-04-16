K2 Cloud за 20 дней перевел инфраструктуру 1С компании «А-Восток» в облако

K2 Cloud успешно завершил проект по миграции инфраструктуры «1С» «А-Восток» в облако. Несмотря на географическую распределенность компании процесс переноса занял 20 дней, а ключевыми результатами проекта стало улучшение производительности и масштабируемости систем «1С» организации.

«А-Восток» — сервисная компания, которая работает в Амурской области, Республике Саха (Якутия) и обслуживает сотни объектов. Ее основная бизнес-система — «1С», которая отвечает за автоматизацию процессов бухгалтерского учета, документооборота и управления автотранспортом, — ранее была развернута на on-premise-инфраструктуре. Поскольку система работала на устаревшем сервере, пользователи «1С» столкнулись с рядом проблем. Низкая производительность приложений «1С» вызывала постоянные жалобы пользователей. Кроме того, возникали сложности с масштабированием, что было критично в условиях планировавшегося удвоения числа пользователей с 160 до 300. Недостаток ИТ-ресурсов также усложнял процесс быстрого восстановления системы при сбоях, что критически важно для работы в режиме 24/7. Изучив все требования, руководство компании «А-Восток» приняло решение о срочной миграции инфраструктуры и приложений «1С» в облако.

«Мы искали партнера, который смог бы обеспечить не только технологическую экспертизу, но и оперативность в решении поставленных задач. При выборе внешнего поставщика облачных услуг мы особое внимание уделяли показателям по доступности, производительности и пропускной способности каналов связи в облаке. Мы работаем в разных часовых поясах, а значит система должна быть доступна 24/7. Для нас критично важно было незаметное и не затрагивающее инфраструктуру компании регламентное техническое обслуживание облака. В результате выбор K2 Cloud в качестве партнера стал для нас решением всех поставленных задач. Мы настроены на долгосрочное сотрудничество», — сказал старший системный администратор «А-Восток» Евгений Преображенский.

В течение 20 дней специалисты K2 Cloud (подразделение «К2Тех») выполнили комплекс мер по миграции системы. В рамках проекта была развернута облачная инфраструктура (IaaS). Строгое соглашение об уровне обслуживания (SLA) определяет доступность системы на уровне 99,95%, а скорость реакции на обращения пользователей теперь не превышает 15 минут. Был также организован доступ к «1С» через веб и тонкие клиенты.

«K2 Cloud является не только облачным провайдером, но и надежным технологическим партнером. Обладая существенной экспертизой — мы реализовали несколько десятков проектов, связанных с инфраструктурой 1С, — мы можем уверенно проводить перенос систем «1С» в «К2 Облако». Специалисты компании обеспечивают оперативную бесшовную миграцию даже сложных инфраструктурных решений без потери данных и качества», — сказала менеджер облачных проектов K2 Cloud Анжелика Захарова.

После миграции компания «А-Восток» отметила значительное улучшение производительности системы «1С». Количество жалоб пользователей на отклик системы резко сократилось, что стало важной метрикой успеха проекта. Реализация строгого SLA дала возможность заказчику быть уверенным в высокой доступности инфраструктуры и оперативном решении проблем, что уменьшило нагрузку на собственные ИТ-ресурсы компании.