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Тонкий клиент Thin client Нулевой клиент компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой



23.05.2024 Выпущен тонкий и легкий мобильный телефон, способный пережить падение в костер и в кипяток

индиго. Четыре угла мобильного телефона имеют закругленную форму с большим радиусом, благодаря чему общая форма демонстрирует превосходный внешний вид без дополнительных украшений. Agmmobile Выпущен тонкий и легкий защищенный мобильный телефон 5G, AGM X6 способный пережить падение в костер Бренд AGM занимает новаторскую позицию в области защищенных смартфонов для домашнего использования. М
22.05.2024 Тонкий и мощный: начались продажи нового ноутбука Acer Swift Edge 16

и: до 32 ГБ (LPDDR5) Объем накопителя: до 1 ТБ (SSD) Время автономной работы: до 10 часов Размеры (В/Ш/Г): 12,95/357,6/245,9 мм Вес: 1,23 кг Тонкий металлический корпус Мощный ноутбук тоже может быть тонким. Толщина корпуса Acer Swift Edge 16 — меньше 13 мм, и это один из лучших показателей в классе. Еще один большой плюс для тех, кому необходимо постоянно носить лэптоп с собой — ноутбук оч
18.04.2024 «Лаборатория Касперского» представила новую версию операционной системы Kaspersky Thin Client

«Лаборатория Касперского» представила обновлённую операционную систему для тонких клиентов — Kaspersky Thin Client 2.0, созданную на базе KasperskyOS. Среди особенносте
08.02.2024 Знаменитый облачный провайдер займется разработкой сложных печатных плат и тонких клиентов

кации могло бы стать производство некоторого простого оборудования, однако о каких-либо конкретных планах говорить пока рано, — отметил он. — Одним из вариантов может стать разработка так называемого тонкого клиента — устройства, которое используется для удаленного доступа к рабочему столу на инфраструктуре Selectel; а также White router — сетевая карта, более тонко настроенная под наши нуж
26.12.2023 Студенты Оренбургского колледжа экономики и информатики будут обучаться на кибериммунных рабочих местах от «Лаборатории Касперского»

ная по умолчанию (Secure-by-Design) операционная система Kaspersky Thin Client на базе KasperskyOS. Тонкий клиент — это устройство для подключения к виртуальным рабочим столам и выполняющее фун
19.12.2023 У «Лаборатории Касперского» появилась дистрибуторская сеть в Малайзии и Индонезии для работы с кибериммунными продуктами

ы с решениями на основе операционной системы KasperskyOS. Первым запущено направление кибериммунных тонких клиентов. Эксклюзивным поставщиком этих решений была выбрана местная технологическая к
29.11.2023 Обзор ноутбука DIGMA PRO Sprint M: тонкий, легкий и надежный

питания максимально легкий, даже вместе со всеми проводами. Кстати, блок имеет выход USB Type-C и отсоединяемый кабель питания, так что компоненты легко заменить. Модификацию Sprint M на AMD отличает тонкий, полностью металлический, обтекаемый корпус без острых углов. Крышка может раскрываться на все 180 градусов. Мы сравнили эту модель с версией на платформе Intel — последняя имеет максима
13.11.2023 Токены и смарт-карты «Рутокен» совместимы с семейством тонких клиентов Tonk

Группа компаний «Тонк» и компания «Актив» подтвердили корректность совместной работы тонких клиентов Tonk с предустановленной операционной системой Tonk TOS и устройств «Рутокен»
26.09.2023 «Лаборатория Касперского» и Centerm начинают совместные поставки кибериммунных тонких клиентов по всему миру

Centerm будет предустанавливать на производстве ПО Kaspersky Thin Client на аппаратную платформу — тонкий клиент Centerm F620 — и распространять готовые программно-аппаратные комплексы через р
14.08.2023 Xiaomi выпустила самый тонкий в мире смартфон с гибким экраном. Он на треть дешевле конкурента

ется производителем обоих экранов для Mix Fold 3. Фото: Xiaomi Два экрана, два аккумулятора, шесть камер и корпус из карбона - теперь Xiaomi делает такие флагманы Mix Fold 3 позиционируется как самый тонкий складной смартфон в мире. В раскрытом состоянии его толщина составляет 5,26 мм, в сложенном – 10,86 мм для версии в корпусом из карбона, которая весит 255 граммов. Модификация со стеклян
28.06.2023 Голосовые помощники, сенсорные экраны, тонкий клиент: «Лаборатория Касперского» выяснила, как россияне представляют офис будущего

льное количество участников опроса (23%) назвали в числе технологий, которые понадобятся в будущем, тонкий клиент. Это компактное устройство с небольшими вычислительными ресурсами, которое подк
23.06.2023 «Аквариус» рассекретил свой Android-планшет. Он «тонкий и легкий» и похож на iPad

материалах называет «тонким и легким», получил сравнительно современные характеристики, ОС Android, тонкий корпус и действительно небольшой по меркам подобных устройств вес, а также возможность
06.10.2022 «Лаборатория Касперского» и «Базис» представят кибериммунное решение в модели Desktop-as-a Service

kplace» обеспечивает облачное исполнение продукта для создания экосистемы удаленных рабочих мест, а тонкие клиенты Kaspersky Thin Client от «Лаборатории Касперского» выступают в качестве безопа
22.09.2022 «Лаборатория Касперского» и «Тонк» выводят кибериммунное решение для тонких клиентов на среднеазиатский рынок

RW) на среднеазиатский рынок. Ранее KSRW, решение для построения и администрирования инфраструктуры тонких клиентов на базе кибериммунной операционной системы KasperskyOS, было представлено в Р
21.09.2022 «Лаборатория Касперского» создала первый в мире ПК с «врожденной» защитой от хакеров

гетики, ритейле и в финансовых организациях, сообщили CNews в «Лаборатории Касперского». Защищенный тонкий клиент с операционкой Касперского выглядит так «Это первое в мире кибериммунное совмес
09.08.2022 Infinix представила тонкий и легкий смартфон NOTE 12 NFC G88

изображение даже в солнечный день на улице. А 6,7-дюймовая диагональ смартфона обеспечит удобство использования во время работы и развлечений. При достаточно большом размере экрана смартфон обладает тонким дизайном: толщина корпуса составляет 7,9 мм, в вес – 184,5 грамма. NOTE 12 NFC представлен в трех цветовых вариантах: классическом черном, золотом и нежно-голубом и имеет специальное мат
29.06.2022 Обзор технологии VDI: преимущества, недостатки и отличия от других видов виртуализации рабочих мест

едостаток — автономность. Если сотрудник часто летает в командировки, то он не может возить с собой тонкий клиент. Идеальным вариантом будет именно ноутбук с вычислительными ресурсами «на борту
31.05.2022 «Ред софт» и «Бифорком тек» объявили о сотрудничестве

дтверждена работоспособность тонкого клиента TNC-500 под управлением операционной системы «Ред ОС». Тонкий клиент TNC-500 компании «Бифорком тек» – семейство компьютеров малого форм-фактора, пр
11.05.2022 Тонкие клиенты ТОНК: импортозамещение и развитие в сфере ИТ

работы с тяжелыми приложениями, например, связанными с CAD/CAM или дизайном.  Какой он, современный тонкий клиент Для обеспечения доступа к серверным вычислениям тонкий клиент, размещенн
01.06.2021 Обзор Philips OLED 805: тонкий 4K-телевизор с подсветкой Ambilight

меет заметное утолщение: в нем расположены разъемы для подключения периферии: четыре HDMI v2.0, порт LAN, два USB-A 2.0 и выход Toslink. Так как здесь используется OLED-матрица, экран получился очень тонким. По периметру он обрамлен миниатюрной рамкой нейтрального темно-серого цвета. В целом, дизайн можно назвать сдержанным и неброским, что только придает ему солидности. Сама матрица (OLED

16.07.2020 «Инфосистемы Джет» создает цифровое окружение пользователей на решениях Stratodesk

а NoTouch Desktop показывает свою эффективность, когда нужно быстро создать рабочие места на основе тонких клиентов. При этом могут быть использованы устройства на разных платформах или даже ус
12.05.2020 HP представила защищенные устройства Chromebook и тонкие клиенты HP mt22

латформ в корпорации Intel. – Построенный на базе процессоров Intel Core 10 поколения, этот мощный, тонкий и легкий ноутбук специально создан для обеспечения первоклассной производительности и

28.04.2020 Как с VDI сократить операционные затраты на 50%

С VDI отпадает необходимость в постоянном обновлении, починке парка устройств — специализированный тонкий клиент служит в среднем около 10 лет. Для уменьшения стоимости и увеличения скорости в
10.12.2019 «Касперский» выпустил защиту для интернета вещей и тонких клиентов на основе собственной ОС

одукт получил название KasperskyOS for Thin Client, он представляет собой основу для инфраструктуры тонких клиентов, с которых осуществляется доступ к удаленным рабочим столам. Безопасность инт
10.12.2019 «Лаборатория Касперского» представила решения на базе собственной безопасной ОС

ча второго – KasperskyOS for Thin Client, стать основой для доверенной и управляемой инфраструктуры тонких клиентов – точек доступа к удалённым рабочим столам. «С самого начала работы над собст
17.09.2019 HP представила тонкий клиент для виртуализированных рабочих мест

д к VDI и облачным вычислениям без лишних усилий. Среди представленных новинок: самый мощный в мире тонкий клиент HP t740, первый тонкий клиент с системой самозащиты HP t640, модернизиро
06.03.2019 Выпущен российский тонкий клиент для бизнеса, работающий под Linux «Альт»

ппа компаний «Тонк» создали программно-аппаратный комплекс на основе ОС «Альт» (бывшая ALT Linux) и тонких клиентов «Тонк». Данные комплексы примечательны тем, что в них и софт, и аппаратура —

15.01.2019 Минкомсвязи задержалось с переездом в «Москва-сити» из-за проблем с видеонаблюдением и «тонкими клиентами»

огнозировал, что переезд будет осуществлен осенью 2018 г. Ответственным за переездом является Минэкономразвития. Причины задержек с переездом: согласование с ФСБ систем видеонаблюдения и сервера для «тонких клиентов» Однако с переездом возникли задержки. Как пояснил CNews источник, близкий к Минэкономразвития, одной из причин задержек с переездом стали проблемы ведомства с согласованием с Ф
15.02.2018 Для российской промышленности создадут «тонкие клиенты» на «Эльбрусах»

для использования на автоматизированных рабочих местах для работы в защищенных сетях по технологии «Тонкий клиент» (компьютер, получающий данные и осуществляющий вычисления «в облаке»). Предпол
02.11.2017 Fujitsu выпускает новое поколение тонких клиентов для бизнеса

ся с ПО eLux, Scout Enterprise Management Suite и Windows 10 IoT Enterprise.Futro Q940 – это первый тонкий клиент компании Fujitsu с интегрированной технологией распознавания рисунка вен PalmSe
14.07.2017 Dell расширяет портфель решений для виртуализации рабочих мест

а также эффективно управлять ими. Среди новинок — устройство Dell EMC XC Xpress for VDI, мобильный тонкий клиент Latitude 3480, операционная система ThinOS версии 8.4 с поддержкой протокола VM
02.06.2017 Выпущен тонкий флагманский смартфон Motorola. Фото

, более тонкий и легкийСпустя полгода после начала российских продаж новой линейки смартфонов Moto Z, компания Lenovo анонсировала пополнение серии новой моделью Moto Z2 Play. Аппарат получился более тонким и легким, чем его предшественник Moto Z Play. Смартфон Moto Z2 Play поддерживает список новых возможностей Moto Experiences и полностью совместим со всей линейкой дополнительных сменных

03.04.2017 Dell представила компактный тонкий клиент Wyse 3040

в развертывании и управлении. Как рассказали CNews в компании, это первый в отрасли четырехъядерный тонкий клиент начального уровня на платформе Intel x86, обеспечивающий подключение и предусма
13.02.2017 Анонсирован самый тонкий монитор Philips с практически безрамочным дизайном

Компания MMD, обладатель прав на бренд Philips Monitors, представила новый 24-дюймовый монитор в линейке Moda. 245C7QJSB стал самым тонким монитором Philips с практически безрамочным дизайном, который помогает сосредоточиться на изображении на экране. Поддержка разрешения Full HD и новой технологии Ultra Wide Color обеспечи
06.12.2016 Dell представила 4-ядерный тонкий клиент Wyse 5060

Компания Dell представила тонкий клиент Wyse 5060, который прост в установке и управлении, оснащен функциями защиты и п
18.11.2016 Тонкие клиенты и терминальные серверы Tonk совместимы с токенами и смарт-картами «Рутокен»

минальных технологий и ИТ-решений, и компания «Актив» завершили тестовые испытания на совместимость тонких клиентов и терминальных серверов Tonk с токенами и смарт-картами «Рутокен». Об этом CN
17.10.2016 Начались продажи самого тонкого ноутбука в мире

Acer продает самый тонкий в мире ноутбук за $999,99 Компания Acer начала продажи ноутбука Swift 7, который считается самым тонким ноутбуком в мире на сегодняшний день. Его толщина составляет 9,9 мм, вес – 1,12 кг. Интернет-магазин Amazon будет продавать Swift 7 по цене $999,99, несмотря на то, что рекомендованная ц
31.08.2016 HP и IBS протестировали совместное VDI-решение для крупного и среднего бизнеса

Компании HP Inc. и IBS провели тестирование и настройку совместимости тонких клиентов HP с российским продуктом для виртуализации рабочих мест Parallels VDI — совм
31.08.2016 Обзор Huawei Matebook: очень тонкий планшет на Windows 10

й чехол-клавиатура. Представлено два цветовых решения — с золотистой спинкой и белой рамкой и с темно-серой спинкой и черной рамкой. Размеры планшета 278,8х194,1 мм. Толщина — всего 6,9 мм. Это очень тонкий планшет! На правом торце — кнопки управления громкостью. В площадку между ними вписан дактилоскопический датчик. Он работает очень быстро, а главное — его можно использовать в качестве р
19.04.2016 «Сибирская генерирующая компания» виртуализировала рабочие места сотрудников

«Сибирская генерирующая компания» (СГК) объявила о завершении первого этапа проекта по виртуализации рабочих мест сотрудников. Технология тонкого клиента (VDI) внедрена и обеспечивает работу более чем 1000 пользователей, сообщили CNews в компании «АМТ-Груп», которая выступила партнером проекта. По отзыву СГК, помимо оптимизации э

Публикаций - 2425, упоминаний - 2886

Тонкий клиент и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10070 332
Intel Corporation 12002 324
Apple Inc 11790 298
Microsoft Corporation 24276 265
Sony 6508 193
Nvidia Corp 3369 182
HP Inc. 5645 176
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2485 137
Lenovo Group 2257 131
Dell EMC 4992 130
LG Electronics 3585 123
ASUS - AsusTek Computer Inc 2016 118
AMD - Advanced Micro Devices 4068 114
Google LLC 11512 110
Zoom Int - Zoom Video Communications 1407 93
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5654 91
Broadcom - VMware 2296 90
IBM - International Business Machines Corp 9382 86
Huawei 3772 81
7859 80
ДОК 816 77
Lenovo Motorola 3495 74
Citrix Systems 804 73
Dell Technologies - Dell Computer 2125 61
Toshiba Corporation 2921 61
HTC Corporation 1495 59
Philips 2042 51
Oracle Corporation 6577 51
Fujitsu 2032 51
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1261 48
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 47
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4652 46
Siemens AG - Siemens Group 2573 46
Xiaomi 1585 43
Meta Platforms - Facebook 4397 41
SAP SE 5165 41
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1535 41
Yandex - Яндекс 6751 40
Qualcomm Technologies 1782 40
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2987 36
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6867 131
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 37
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2130 33
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6828 24
Лента - Сеть розничной торговли 1973 23
Связной ГК 1361 22
РЖД - Российские железные дороги 1831 20
Россети Ленэнерго 1700 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2699 17
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 17
Магнит - Тандер - сеть магазинов 792 16
Евросеть 1403 16
TÜV Rheinland Group 125 15
Май - Майский чай - российская торговая компания 1190 15
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 247 13
Почта России ПАО 2050 13
Carl Zeiss AG 292 12
Белый Ветер 354 11
Альфа-Банк 1704 11
Dixis - Диксис 359 11
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 641 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1194 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1542 10
Газпром ПАО 1289 9
Совкомбанк Совесть 270 9
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 129 8
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 545 8
Газпром нефть 575 8
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 8
Ferrari NV 157 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 896 7
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Hyundai Motor Company 356 7
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LEGO 235 6
Nike 182 6
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СоДИТ - Союз ИТ-директоров 82 5
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Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2688 4
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 4
Linux Foundation 179 3
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 53 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 199 3
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 19 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 2
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CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 49 2
TIA - Telecommunications Industry Association 88 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 2
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Единая Россия - Политическая партия 287 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1006 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 249 2
TCG - Trusted Computing Group 31 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 62 2
GPM - Green Project Management - GPM Awards Russia - Green Project Management Awards 2 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 279 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 452 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 38 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 253 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 37 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 38 1
Ассоциация менеджеров 87 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 285 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20215 845
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12241 759
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24211 736
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23164 652
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13981 630
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23223 593
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8978 573
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61477 559
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9765 548
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9270 528
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12193 518
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46811 516
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13446 476
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28375 468
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11896 421
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5913 412
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7031 403
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15770 378
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5845 363
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5961 354
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11186 345
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16679 316
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces 9908 294
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13665 281
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7182 276
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23711 276
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3662 272
Наушники - Headphones 3809 268
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20038 266
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2630 254
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29022 240
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16962 239
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3068 237
Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3371 236
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27255 229
Клавиатура - Keyboard 2100 227
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7502 227
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12152 226
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10526 225
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11943 225
Microsoft Windows 15265 334
Google Android 13614 310
Linux OS 9407 201
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4886 162
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1269 155
Apple iPhone - серия смартфонов 6935 155
Intel Core - Семейство процессоров 1175 136
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1311 126
Apple iPad 3824 112
Apple iOS 7486 106
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1441 103
Apple MacBook - серия ноутбуков 907 92
Apple iPhone 6 4861 88
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 670 85
Microsoft Windows 10 1700 84
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1889 66
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 66
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2387 65
Intel Core i - Cерия процессоров 502 64
Microsoft Office 3610 64
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 832 63
Microsoft Windows 2000 8661 62
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1408 62
Apple MacBook Air - Ноутбук 455 60
Microsoft Windows 7 1963 60
Microsoft Windows XP 2545 60
Samsung Galaxy 927 58
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2635 58
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 768 56
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 426 56
Acer Aspire - серия ноутбуков 318 54
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 612 54
Apple Mac - Apple Macintosh 2944 52
Apple MacBook Pro 514 52
Nvidia GeForce GTX 518 52
Google YouTube - Видеохостинг 2619 50
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 291 50
Intel Celeron - Серия процессоров 958 49
Intel x86 - архитектура процессора 1773 49
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 888 48
Ксенин Алекс 311 41
Jobs Steve - Джобс Стив 1005 32
Евдокимов Андрей 80 11
Симонов Игорь 102 11
Суворов Андрей 44 10
Coble Gwen - Кобл Гвен 12 9
Ширшов Павел 76 9
Сергеев Иван 74 9
Ушаков Михаил 33 8
Демидов Михаил 133 8
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 374 8
Рустамов Рустам 360 8
Сизов Григорий 16 7
Юсупов Ренат 115 7
Степанов Антон 64 7
Путин Владимир 3036 7
Чаркин Евгений 278 6
Набоков Сергей 27 6
Ермолаев Артем 370 6
Аншина Марина 78 6
Рукавишникова Мария 15 6
Газаров Артур 77 6
Кожевников Алексей 65 6
Урусов Виктор 91 6
Бровкин Дмитрий 55 6
Симаков Олег 113 6
Урусов Александр 17 6
Солонин Виталий 89 5
Мылицын Роман 107 5
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 85 5
Опанасенко Всеволод 132 5
Нуралиев Борис 285 5
Захаров Павел 60 5
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 906 5
Lin James - Лин Джеймс 15 5
Громов Иван 102 5
Меджитов Тимур 85 5
Халяпин Сергей 82 5
Наумов Максим 98 5
Никифоров Николай 1134 5
Россия - РФ - Российская федерация 137210 1082
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51335 366
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41656 213
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16376 206
Европа 21515 188
Япония 13171 168
Солнце - звезда Солнечной системы 5061 165
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14008 136
Южная Корея - Республика 6532 126
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13918 96
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16698 84
Китай - Тайвань 3895 79
Германия - Федеративная Республика 12468 76
Земля - планета Солнечной системы 10242 66
Азия - Азиатский регион 5361 66
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13179 66
Финляндия - Финляндская Республика 3566 50
Франция - Французская Республика 7733 46
Индия - Bharat 5316 38
Канада 4812 35
США - Калифорния 4570 33
Украина 7495 29
Африка - Африканский регион 3409 29
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1864 27
Америка Северная - Североамериканский регион 3298 26
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2802 26
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7064 24
Нидерланды 3449 24
Солнечная система - Solar system 2492 23
Испания - Королевство 3679 23
Россия - СФО - Новосибирск 4104 22
США - Нью-Йорк 3076 22
Италия - Итальянская Республика 4296 22
Швеция - Королевство 3592 21
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3488 21
Испания - Каталония - Барселона 742 20
Америка - Американский регион 2120 20
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1076 20
Ближний Восток 2880 18
Россия - УФО - Екатеринбург 3750 18
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4719 364
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48769 289
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22916 257
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 46206 251
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13107 221
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27446 186
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1328 150
Ergonomics - Эргономика 1545 138
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12559 136
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10661 107
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6653 99
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9297 95
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17419 93
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2630 91
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10520 89
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5232 86
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3761 85
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7083 82
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8088 78
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5545 72
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5413 71
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5190 71
Английский язык 6444 68
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5535 67
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4649 61
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15748 61
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2113 56
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3826 53
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9577 52
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 2976 52
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4743 51
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5750 50
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4527 49
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7170 48
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5445 47
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2751 47
Страхование - Страховое дело - Insurance 5570 46
Кредитование - Сrediting - Заём 6469 45
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7614 44
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9625 42
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DigiTimes - Издание 1309 22
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AppleInsider 394 14
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 850 6
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Microsoft Research 138 1
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CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 65 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 210 1
Fortune Global 500 285 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 71 1
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 766 10
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 836 9
РАН - Российская академия наук 1795 9
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 147 8
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 341 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 910 6
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 6
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 581 5
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 5
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 5
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 261 4
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 216 4
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 84 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1433 4
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 42 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 197 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 341 3
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 108 3
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 63 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 550 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 311 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 509 3
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 31 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 505 3
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 28 3
PU - Purdue University - Университет Пердью 139 3
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 150 3
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 29 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 187 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 522 2
Ohio State University - Университет штата Огайо 91 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 289 2
Northwestern University - Северо-Западный университет 106 2
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 27 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 234 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 249 2
Bangor University - University of Wales, Bangor - University College of North Wales 2 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 47
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 36
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 34
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 23
CeBIT 611 19
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1938 15
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1019 14
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2315 14
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 12
Рождество Христово - Рождественские каникулы 626 10
CNews AWARDS - награда 461 8
День молодёжи - 27 июня 753 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1179 6
Международный женский день - 8 марта 321 6
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 5
ISE - Integrated Systems Europe 46 4
Intel Developer Forum - IDF 276 4
Red Dot Design Award 55 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 703 4
Связь-Экспокомм 113 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 280 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 367 3
Photokina 59 3
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 3
Samsung Unpacked 32 3
Industrie Forum Design Award 2 2
PC Expo 36 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 2
Микроэлектроника - международный форум 17 2
FPD International 17 2
Docflow 146 2
Dell Solutions Forum 4 2
MacWorld Expo 35 2
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 22 2
Lenovo Tech World 4 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 2
iF Design Awards 25 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 168 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2024 годы.
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