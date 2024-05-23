Тонкий клиент Thin client Нулевой клиент компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой
|23.05.2024
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Выпущен тонкий и легкий мобильный телефон, способный пережить падение в костер и в кипяток
индиго. Четыре угла мобильного телефона имеют закругленную форму с большим радиусом, благодаря чему общая форма демонстрирует превосходный внешний вид без дополнительных украшений. Agmmobile Выпущен тонкий и легкий защищенный мобильный телефон 5G, AGM X6 способный пережить падение в костер Бренд AGM занимает новаторскую позицию в области защищенных смартфонов для домашнего использования. М
|22.05.2024
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Тонкий и мощный: начались продажи нового ноутбука Acer Swift Edge 16
и: до 32 ГБ (LPDDR5) Объем накопителя: до 1 ТБ (SSD) Время автономной работы: до 10 часов Размеры (В/Ш/Г): 12,95/357,6/245,9 мм Вес: 1,23 кг Тонкий металлический корпус Мощный ноутбук тоже может быть тонким. Толщина корпуса Acer Swift Edge 16 — меньше 13 мм, и это один из лучших показателей в классе. Еще один большой плюс для тех, кому необходимо постоянно носить лэптоп с собой — ноутбук оч
|18.04.2024
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«Лаборатория Касперского» представила новую версию операционной системы Kaspersky Thin Client
«Лаборатория Касперского» представила обновлённую операционную систему для тонких клиентов — Kaspersky Thin Client 2.0, созданную на базе KasperskyOS. Среди особенносте
|08.02.2024
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Знаменитый облачный провайдер займется разработкой сложных печатных плат и тонких клиентов
кации могло бы стать производство некоторого простого оборудования, однако о каких-либо конкретных планах говорить пока рано, — отметил он. — Одним из вариантов может стать разработка так называемого тонкого клиента — устройства, которое используется для удаленного доступа к рабочему столу на инфраструктуре Selectel; а также White router — сетевая карта, более тонко настроенная под наши нуж
|26.12.2023
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Студенты Оренбургского колледжа экономики и информатики будут обучаться на кибериммунных рабочих местах от «Лаборатории Касперского»
ная по умолчанию (Secure-by-Design) операционная система Kaspersky Thin Client на базе KasperskyOS. Тонкий клиент — это устройство для подключения к виртуальным рабочим столам и выполняющее фун
|19.12.2023
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У «Лаборатории Касперского» появилась дистрибуторская сеть в Малайзии и Индонезии для работы с кибериммунными продуктами
ы с решениями на основе операционной системы KasperskyOS. Первым запущено направление кибериммунных тонких клиентов. Эксклюзивным поставщиком этих решений была выбрана местная технологическая к
|29.11.2023
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Обзор ноутбука DIGMA PRO Sprint M: тонкий, легкий и надежный
питания максимально легкий, даже вместе со всеми проводами. Кстати, блок имеет выход USB Type-C и отсоединяемый кабель питания, так что компоненты легко заменить. Модификацию Sprint M на AMD отличает тонкий, полностью металлический, обтекаемый корпус без острых углов. Крышка может раскрываться на все 180 градусов. Мы сравнили эту модель с версией на платформе Intel — последняя имеет максима
|13.11.2023
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Токены и смарт-карты «Рутокен» совместимы с семейством тонких клиентов Tonk
Группа компаний «Тонк» и компания «Актив» подтвердили корректность совместной работы тонких клиентов Tonk с предустановленной операционной системой Tonk TOS и устройств «Рутокен»
|26.09.2023
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«Лаборатория Касперского» и Centerm начинают совместные поставки кибериммунных тонких клиентов по всему миру
Centerm будет предустанавливать на производстве ПО Kaspersky Thin Client на аппаратную платформу — тонкий клиент Centerm F620 — и распространять готовые программно-аппаратные комплексы через р
|14.08.2023
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Xiaomi выпустила самый тонкий в мире смартфон с гибким экраном. Он на треть дешевле конкурента
ется производителем обоих экранов для Mix Fold 3. Фото: Xiaomi Два экрана, два аккумулятора, шесть камер и корпус из карбона - теперь Xiaomi делает такие флагманы Mix Fold 3 позиционируется как самый тонкий складной смартфон в мире. В раскрытом состоянии его толщина составляет 5,26 мм, в сложенном – 10,86 мм для версии в корпусом из карбона, которая весит 255 граммов. Модификация со стеклян
|28.06.2023
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Голосовые помощники, сенсорные экраны, тонкий клиент: «Лаборатория Касперского» выяснила, как россияне представляют офис будущего
льное количество участников опроса (23%) назвали в числе технологий, которые понадобятся в будущем, тонкий клиент. Это компактное устройство с небольшими вычислительными ресурсами, которое подк
|23.06.2023
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«Аквариус» рассекретил свой Android-планшет. Он «тонкий и легкий» и похож на iPad
материалах называет «тонким и легким», получил сравнительно современные характеристики, ОС Android, тонкий корпус и действительно небольшой по меркам подобных устройств вес, а также возможность
|06.10.2022
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«Лаборатория Касперского» и «Базис» представят кибериммунное решение в модели Desktop-as-a Service
kplace» обеспечивает облачное исполнение продукта для создания экосистемы удаленных рабочих мест, а тонкие клиенты Kaspersky Thin Client от «Лаборатории Касперского» выступают в качестве безопа
|22.09.2022
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«Лаборатория Касперского» и «Тонк» выводят кибериммунное решение для тонких клиентов на среднеазиатский рынок
RW) на среднеазиатский рынок. Ранее KSRW, решение для построения и администрирования инфраструктуры тонких клиентов на базе кибериммунной операционной системы KasperskyOS, было представлено в Р
|21.09.2022
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«Лаборатория Касперского» создала первый в мире ПК с «врожденной» защитой от хакеров
гетики, ритейле и в финансовых организациях, сообщили CNews в «Лаборатории Касперского». Защищенный тонкий клиент с операционкой Касперского выглядит так «Это первое в мире кибериммунное совмес
|09.08.2022
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Infinix представила тонкий и легкий смартфон NOTE 12 NFC G88
изображение даже в солнечный день на улице. А 6,7-дюймовая диагональ смартфона обеспечит удобство использования во время работы и развлечений. При достаточно большом размере экрана смартфон обладает тонким дизайном: толщина корпуса составляет 7,9 мм, в вес – 184,5 грамма. NOTE 12 NFC представлен в трех цветовых вариантах: классическом черном, золотом и нежно-голубом и имеет специальное мат
|29.06.2022
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Обзор технологии VDI: преимущества, недостатки и отличия от других видов виртуализации рабочих мест
едостаток — автономность. Если сотрудник часто летает в командировки, то он не может возить с собой тонкий клиент. Идеальным вариантом будет именно ноутбук с вычислительными ресурсами «на борту
|31.05.2022
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«Ред софт» и «Бифорком тек» объявили о сотрудничестве
дтверждена работоспособность тонкого клиента TNC-500 под управлением операционной системы «Ред ОС». Тонкий клиент TNC-500 компании «Бифорком тек» – семейство компьютеров малого форм-фактора, пр
|11.05.2022
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Тонкие клиенты ТОНК: импортозамещение и развитие в сфере ИТ
работы с тяжелыми приложениями, например, связанными с CAD/CAM или дизайном. Какой он, современный тонкий клиент Для обеспечения доступа к серверным вычислениям тонкий клиент, размещенн
|01.06.2021
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Обзор Philips OLED 805: тонкий 4K-телевизор с подсветкой Ambilight
меет заметное утолщение: в нем расположены разъемы для подключения периферии: четыре HDMI v2.0, порт LAN, два USB-A 2.0 и выход Toslink. Так как здесь используется OLED-матрица, экран получился очень тонким. По периметру он обрамлен миниатюрной рамкой нейтрального темно-серого цвета. В целом, дизайн можно назвать сдержанным и неброским, что только придает ему солидности. Сама матрица (OLED
|16.07.2020
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«Инфосистемы Джет» создает цифровое окружение пользователей на решениях Stratodesk
а NoTouch Desktop показывает свою эффективность, когда нужно быстро создать рабочие места на основе тонких клиентов. При этом могут быть использованы устройства на разных платформах или даже ус
|12.05.2020
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HP представила защищенные устройства Chromebook и тонкие клиенты HP mt22
латформ в корпорации Intel. – Построенный на базе процессоров Intel Core 10 поколения, этот мощный, тонкий и легкий ноутбук специально создан для обеспечения первоклассной производительности и
|28.04.2020
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Как с VDI сократить операционные затраты на 50%
С VDI отпадает необходимость в постоянном обновлении, починке парка устройств — специализированный тонкий клиент служит в среднем около 10 лет. Для уменьшения стоимости и увеличения скорости в
|10.12.2019
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«Касперский» выпустил защиту для интернета вещей и тонких клиентов на основе собственной ОС
одукт получил название KasperskyOS for Thin Client, он представляет собой основу для инфраструктуры тонких клиентов, с которых осуществляется доступ к удаленным рабочим столам. Безопасность инт
|10.12.2019
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«Лаборатория Касперского» представила решения на базе собственной безопасной ОС
ча второго – KasperskyOS for Thin Client, стать основой для доверенной и управляемой инфраструктуры тонких клиентов – точек доступа к удалённым рабочим столам. «С самого начала работы над собст
|17.09.2019
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HP представила тонкий клиент для виртуализированных рабочих мест
д к VDI и облачным вычислениям без лишних усилий. Среди представленных новинок: самый мощный в мире тонкий клиент HP t740, первый тонкий клиент с системой самозащиты HP t640, модернизиро
|06.03.2019
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Выпущен российский тонкий клиент для бизнеса, работающий под Linux «Альт»
ппа компаний «Тонк» создали программно-аппаратный комплекс на основе ОС «Альт» (бывшая ALT Linux) и тонких клиентов «Тонк». Данные комплексы примечательны тем, что в них и софт, и аппаратура —
|15.01.2019
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Минкомсвязи задержалось с переездом в «Москва-сити» из-за проблем с видеонаблюдением и «тонкими клиентами»
огнозировал, что переезд будет осуществлен осенью 2018 г. Ответственным за переездом является Минэкономразвития. Причины задержек с переездом: согласование с ФСБ систем видеонаблюдения и сервера для «тонких клиентов» Однако с переездом возникли задержки. Как пояснил CNews источник, близкий к Минэкономразвития, одной из причин задержек с переездом стали проблемы ведомства с согласованием с Ф
|15.02.2018
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Для российской промышленности создадут «тонкие клиенты» на «Эльбрусах»
для использования на автоматизированных рабочих местах для работы в защищенных сетях по технологии «Тонкий клиент» (компьютер, получающий данные и осуществляющий вычисления «в облаке»). Предпол
|02.11.2017
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Fujitsu выпускает новое поколение тонких клиентов для бизнеса
ся с ПО eLux, Scout Enterprise Management Suite и Windows 10 IoT Enterprise.Futro Q940 – это первый тонкий клиент компании Fujitsu с интегрированной технологией распознавания рисунка вен PalmSe
|14.07.2017
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Dell расширяет портфель решений для виртуализации рабочих мест
а также эффективно управлять ими. Среди новинок — устройство Dell EMC XC Xpress for VDI, мобильный тонкий клиент Latitude 3480, операционная система ThinOS версии 8.4 с поддержкой протокола VM
|02.06.2017
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Выпущен тонкий флагманский смартфон Motorola. Фото
, более тонкий и легкийСпустя полгода после начала российских продаж новой линейки смартфонов Moto Z, компания Lenovo анонсировала пополнение серии новой моделью Moto Z2 Play. Аппарат получился более тонким и легким, чем его предшественник Moto Z Play. Смартфон Moto Z2 Play поддерживает список новых возможностей Moto Experiences и полностью совместим со всей линейкой дополнительных сменных
|03.04.2017
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Dell представила компактный тонкий клиент Wyse 3040
в развертывании и управлении. Как рассказали CNews в компании, это первый в отрасли четырехъядерный тонкий клиент начального уровня на платформе Intel x86, обеспечивающий подключение и предусма
|13.02.2017
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Анонсирован самый тонкий монитор Philips с практически безрамочным дизайном
Компания MMD, обладатель прав на бренд Philips Monitors, представила новый 24-дюймовый монитор в линейке Moda. 245C7QJSB стал самым тонким монитором Philips с практически безрамочным дизайном, который помогает сосредоточиться на изображении на экране. Поддержка разрешения Full HD и новой технологии Ultra Wide Color обеспечи
|06.12.2016
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Dell представила 4-ядерный тонкий клиент Wyse 5060
Компания Dell представила тонкий клиент Wyse 5060, который прост в установке и управлении, оснащен функциями защиты и п
|18.11.2016
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Тонкие клиенты и терминальные серверы Tonk совместимы с токенами и смарт-картами «Рутокен»
минальных технологий и ИТ-решений, и компания «Актив» завершили тестовые испытания на совместимость тонких клиентов и терминальных серверов Tonk с токенами и смарт-картами «Рутокен». Об этом CN
|17.10.2016
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Начались продажи самого тонкого ноутбука в мире
Acer продает самый тонкий в мире ноутбук за $999,99 Компания Acer начала продажи ноутбука Swift 7, который считается самым тонким ноутбуком в мире на сегодняшний день. Его толщина составляет 9,9 мм, вес – 1,12 кг. Интернет-магазин Amazon будет продавать Swift 7 по цене $999,99, несмотря на то, что рекомендованная ц
|31.08.2016
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HP и IBS протестировали совместное VDI-решение для крупного и среднего бизнеса
Компании HP Inc. и IBS провели тестирование и настройку совместимости тонких клиентов HP с российским продуктом для виртуализации рабочих мест Parallels VDI — совм
|31.08.2016
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Обзор Huawei Matebook: очень тонкий планшет на Windows 10
й чехол-клавиатура. Представлено два цветовых решения — с золотистой спинкой и белой рамкой и с темно-серой спинкой и черной рамкой. Размеры планшета 278,8х194,1 мм. Толщина — всего 6,9 мм. Это очень тонкий планшет! На правом торце — кнопки управления громкостью. В площадку между ними вписан дактилоскопический датчик. Он работает очень быстро, а главное — его можно использовать в качестве р
|19.04.2016
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«Сибирская генерирующая компания» виртуализировала рабочие места сотрудников
«Сибирская генерирующая компания» (СГК) объявила о завершении первого этапа проекта по виртуализации рабочих мест сотрудников. Технология тонкого клиента (VDI) внедрена и обеспечивает работу более чем 1000 пользователей, сообщили CNews в компании «АМТ-Груп», которая выступила партнером проекта. По отзыву СГК, помимо оптимизации э
Тонкий клиент и организации, системы, технологии, персоны:
|Ксенин Алекс 311 41
|Jobs Steve - Джобс Стив 1005 32
|Евдокимов Андрей 80 11
|Симонов Игорь 102 11
|Суворов Андрей 44 10
|Coble Gwen - Кобл Гвен 12 9
|Ширшов Павел 76 9
|Сергеев Иван 74 9
|Ушаков Михаил 33 8
|Демидов Михаил 133 8
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 374 8
|Рустамов Рустам 360 8
|Сизов Григорий 16 7
|Юсупов Ренат 115 7
|Степанов Антон 64 7
|Путин Владимир 3036 7
|Чаркин Евгений 278 6
|Набоков Сергей 27 6
|Ермолаев Артем 370 6
|Аншина Марина 78 6
|Рукавишникова Мария 15 6
|Газаров Артур 77 6
|Кожевников Алексей 65 6
|Урусов Виктор 91 6
|Бровкин Дмитрий 55 6
|Симаков Олег 113 6
|Урусов Александр 17 6
|Солонин Виталий 89 5
|Мылицын Роман 107 5
|Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 85 5
|Опанасенко Всеволод 132 5
|Нуралиев Борис 285 5
|Захаров Павел 60 5
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 906 5
|Lin James - Лин Джеймс 15 5
|Громов Иван 102 5
|Меджитов Тимур 85 5
|Халяпин Сергей 82 5
|Наумов Максим 98 5
|Никифоров Николай 1134 5
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2024 годы.
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