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Тонкий и мощный: начались продажи нового ноутбука Acer Swift Edge 16 и: до 32 ГБ (LPDDR5) Объем накопителя: до 1 ТБ (SSD) Время автономной работы: до 10 часов Размеры (В/Ш/Г): 12,95/357,6/245,9 мм Вес: 1,23 кг Тонкий металлический корпус Мощный ноутбук тоже может быть тонким. Толщина корпуса Acer Swift Edge 16 — меньше 13 мм, и это один из лучших показателей в классе. Еще один большой плюс для тех, кому необходимо постоянно носить лэптоп с собой — ноутбук оч

«Лаборатория Касперского» представила новую версию операционной системы Kaspersky Thin Client «Лаборатория Касперского» представила обновлённую операционную систему для тонких клиентов — Kaspersky Thin Client 2.0, созданную на базе KasperskyOS. Среди особенносте

Знаменитый облачный провайдер займется разработкой сложных печатных плат и тонких клиентов кации могло бы стать производство некоторого простого оборудования, однако о каких-либо конкретных планах говорить пока рано, — отметил он. — Одним из вариантов может стать разработка так называемого тонкого клиента — устройства, которое используется для удаленного доступа к рабочему столу на инфраструктуре Selectel; а также White router — сетевая карта, более тонко настроенная под наши нуж

Студенты Оренбургского колледжа экономики и информатики будут обучаться на кибериммунных рабочих местах от «Лаборатории Касперского» ная по умолчанию (Secure-by-Design) операционная система Kaspersky Thin Client на базе KasperskyOS. Тонкий клиент — это устройство для подключения к виртуальным рабочим столам и выполняющее фун

У «Лаборатории Касперского» появилась дистрибуторская сеть в Малайзии и Индонезии для работы с кибериммунными продуктами ы с решениями на основе операционной системы KasperskyOS. Первым запущено направление кибериммунных тонких клиентов. Эксклюзивным поставщиком этих решений была выбрана местная технологическая к

Обзор ноутбука DIGMA PRO Sprint M: тонкий, легкий и надежный питания максимально легкий, даже вместе со всеми проводами. Кстати, блок имеет выход USB Type-C и отсоединяемый кабель питания, так что компоненты легко заменить. Модификацию Sprint M на AMD отличает тонкий, полностью металлический, обтекаемый корпус без острых углов. Крышка может раскрываться на все 180 градусов. Мы сравнили эту модель с версией на платформе Intel — последняя имеет максима

Токены и смарт-карты «Рутокен» совместимы с семейством тонких клиентов Tonk Группа компаний «Тонк» и компания «Актив» подтвердили корректность совместной работы тонких клиентов Tonk с предустановленной операционной системой Tonk TOS и устройств «Рутокен»

«Лаборатория Касперского» и Centerm начинают совместные поставки кибериммунных тонких клиентов по всему миру Centerm будет предустанавливать на производстве ПО Kaspersky Thin Client на аппаратную платформу — тонкий клиент Centerm F620 — и распространять готовые программно-аппаратные комплексы через р

Xiaomi выпустила самый тонкий в мире смартфон с гибким экраном. Он на треть дешевле конкурента ется производителем обоих экранов для Mix Fold 3. Фото: Xiaomi Два экрана, два аккумулятора, шесть камер и корпус из карбона - теперь Xiaomi делает такие флагманы Mix Fold 3 позиционируется как самый тонкий складной смартфон в мире. В раскрытом состоянии его толщина составляет 5,26 мм, в сложенном – 10,86 мм для версии в корпусом из карбона, которая весит 255 граммов. Модификация со стеклян

Голосовые помощники, сенсорные экраны, тонкий клиент: «Лаборатория Касперского» выяснила, как россияне представляют офис будущего льное количество участников опроса (23%) назвали в числе технологий, которые понадобятся в будущем, тонкий клиент. Это компактное устройство с небольшими вычислительными ресурсами, которое подк

«Аквариус» рассекретил свой Android-планшет. Он «тонкий и легкий» и похож на iPad материалах называет «тонким и легким», получил сравнительно современные характеристики, ОС Android, тонкий корпус и действительно небольшой по меркам подобных устройств вес, а также возможность

«Лаборатория Касперского» и «Базис» представят кибериммунное решение в модели Desktop-as-a Service kplace» обеспечивает облачное исполнение продукта для создания экосистемы удаленных рабочих мест, а тонкие клиенты Kaspersky Thin Client от «Лаборатории Касперского» выступают в качестве безопа

«Лаборатория Касперского» и «Тонк» выводят кибериммунное решение для тонких клиентов на среднеазиатский рынок RW) на среднеазиатский рынок. Ранее KSRW, решение для построения и администрирования инфраструктуры тонких клиентов на базе кибериммунной операционной системы KasperskyOS, было представлено в Р

«Лаборатория Касперского» создала первый в мире ПК с «врожденной» защитой от хакеров гетики, ритейле и в финансовых организациях, сообщили CNews в «Лаборатории Касперского». Защищенный тонкий клиент с операционкой Касперского выглядит так «Это первое в мире кибериммунное совмес

Infinix представила тонкий и легкий смартфон NOTE 12 NFC G88 изображение даже в солнечный день на улице. А 6,7-дюймовая диагональ смартфона обеспечит удобство использования во время работы и развлечений. При достаточно большом размере экрана смартфон обладает тонким дизайном: толщина корпуса составляет 7,9 мм, в вес – 184,5 грамма. NOTE 12 NFC представлен в трех цветовых вариантах: классическом черном, золотом и нежно-голубом и имеет специальное мат

Обзор технологии VDI: преимущества, недостатки и отличия от других видов виртуализации рабочих мест едостаток — автономность. Если сотрудник часто летает в командировки, то он не может возить с собой тонкий клиент. Идеальным вариантом будет именно ноутбук с вычислительными ресурсами «на борту

«Ред софт» и «Бифорком тек» объявили о сотрудничестве дтверждена работоспособность тонкого клиента TNC-500 под управлением операционной системы «Ред ОС». Тонкий клиент TNC-500 компании «Бифорком тек» – семейство компьютеров малого форм-фактора, пр

Тонкие клиенты ТОНК: импортозамещение и развитие в сфере ИТ работы с тяжелыми приложениями, например, связанными с CAD/CAM или дизайном. Какой он, современный тонкий клиент Для обеспечения доступа к серверным вычислениям тонкий клиент, размещенн

Обзор Philips OLED 805: тонкий 4K-телевизор с подсветкой Ambilight меет заметное утолщение: в нем расположены разъемы для подключения периферии: четыре HDMI v2.0, порт LAN, два USB-A 2.0 и выход Toslink. Так как здесь используется OLED-матрица, экран получился очень тонким. По периметру он обрамлен миниатюрной рамкой нейтрального темно-серого цвета. В целом, дизайн можно назвать сдержанным и неброским, что только придает ему солидности. Сама матрица (OLED

«Инфосистемы Джет» создает цифровое окружение пользователей на решениях Stratodesk а NoTouch Desktop показывает свою эффективность, когда нужно быстро создать рабочие места на основе тонких клиентов. При этом могут быть использованы устройства на разных платформах или даже ус

HP представила защищенные устройства Chromebook и тонкие клиенты HP mt22 латформ в корпорации Intel. – Построенный на базе процессоров Intel Core 10 поколения, этот мощный, тонкий и легкий ноутбук специально создан для обеспечения первоклассной производительности и

Как с VDI сократить операционные затраты на 50% С VDI отпадает необходимость в постоянном обновлении, починке парка устройств — специализированный тонкий клиент служит в среднем около 10 лет. Для уменьшения стоимости и увеличения скорости в

«Касперский» выпустил защиту для интернета вещей и тонких клиентов на основе собственной ОС одукт получил название KasperskyOS for Thin Client, он представляет собой основу для инфраструктуры тонких клиентов, с которых осуществляется доступ к удаленным рабочим столам. Безопасность инт

«Лаборатория Касперского» представила решения на базе собственной безопасной ОС ча второго – KasperskyOS for Thin Client, стать основой для доверенной и управляемой инфраструктуры тонких клиентов – точек доступа к удалённым рабочим столам. «С самого начала работы над собст

HP представила тонкий клиент для виртуализированных рабочих мест д к VDI и облачным вычислениям без лишних усилий. Среди представленных новинок: самый мощный в мире тонкий клиент HP t740, первый тонкий клиент с системой самозащиты HP t640, модернизиро

Выпущен российский тонкий клиент для бизнеса, работающий под Linux «Альт» ппа компаний «Тонк» создали программно-аппаратный комплекс на основе ОС «Альт» (бывшая ALT Linux) и тонких клиентов «Тонк». Данные комплексы примечательны тем, что в них и софт, и аппаратура —

Минкомсвязи задержалось с переездом в «Москва-сити» из-за проблем с видеонаблюдением и «тонкими клиентами» огнозировал, что переезд будет осуществлен осенью 2018 г. Ответственным за переездом является Минэкономразвития. Причины задержек с переездом: согласование с ФСБ систем видеонаблюдения и сервера для «тонких клиентов» Однако с переездом возникли задержки. Как пояснил CNews источник, близкий к Минэкономразвития, одной из причин задержек с переездом стали проблемы ведомства с согласованием с Ф

Для российской промышленности создадут «тонкие клиенты» на «Эльбрусах» для использования на автоматизированных рабочих местах для работы в защищенных сетях по технологии «Тонкий клиент» (компьютер, получающий данные и осуществляющий вычисления «в облаке»). Предпол

Fujitsu выпускает новое поколение тонких клиентов для бизнеса ся с ПО eLux, Scout Enterprise Management Suite и Windows 10 IoT Enterprise.Futro Q940 – это первый тонкий клиент компании Fujitsu с интегрированной технологией распознавания рисунка вен PalmSe

Dell расширяет портфель решений для виртуализации рабочих мест а также эффективно управлять ими. Среди новинок — устройство Dell EMC XC Xpress for VDI, мобильный тонкий клиент Latitude 3480, операционная система ThinOS версии 8.4 с поддержкой протокола VM

Выпущен тонкий флагманский смартфон Motorola. Фото , более тонкий и легкийСпустя полгода после начала российских продаж новой линейки смартфонов Moto Z, компания Lenovo анонсировала пополнение серии новой моделью Moto Z2 Play. Аппарат получился более тонким и легким, чем его предшественник Moto Z Play. Смартфон Moto Z2 Play поддерживает список новых возможностей Moto Experiences и полностью совместим со всей линейкой дополнительных сменных

Dell представила компактный тонкий клиент Wyse 3040 в развертывании и управлении. Как рассказали CNews в компании, это первый в отрасли четырехъядерный тонкий клиент начального уровня на платформе Intel x86, обеспечивающий подключение и предусма

Анонсирован самый тонкий монитор Philips с практически безрамочным дизайном Компания MMD, обладатель прав на бренд Philips Monitors, представила новый 24-дюймовый монитор в линейке Moda. 245C7QJSB стал самым тонким монитором Philips с практически безрамочным дизайном, который помогает сосредоточиться на изображении на экране. Поддержка разрешения Full HD и новой технологии Ultra Wide Color обеспечи

Dell представила 4-ядерный тонкий клиент Wyse 5060 Компания Dell представила тонкий клиент Wyse 5060, который прост в установке и управлении, оснащен функциями защиты и п

Тонкие клиенты и терминальные серверы Tonk совместимы с токенами и смарт-картами «Рутокен» минальных технологий и ИТ-решений, и компания «Актив» завершили тестовые испытания на совместимость тонких клиентов и терминальных серверов Tonk с токенами и смарт-картами «Рутокен». Об этом CN

Начались продажи самого тонкого ноутбука в мире Acer продает самый тонкий в мире ноутбук за $999,99 Компания Acer начала продажи ноутбука Swift 7, который считается самым тонким ноутбуком в мире на сегодняшний день. Его толщина составляет 9,9 мм, вес – 1,12 кг. Интернет-магазин Amazon будет продавать Swift 7 по цене $999,99, несмотря на то, что рекомендованная ц

HP и IBS протестировали совместное VDI-решение для крупного и среднего бизнеса Компании HP Inc. и IBS провели тестирование и настройку совместимости тонких клиентов HP с российским продуктом для виртуализации рабочих мест Parallels VDI — совм

Обзор Huawei Matebook: очень тонкий планшет на Windows 10 й чехол-клавиатура. Представлено два цветовых решения — с золотистой спинкой и белой рамкой и с темно-серой спинкой и черной рамкой. Размеры планшета 278,8х194,1 мм. Толщина — всего 6,9 мм. Это очень тонкий планшет! На правом торце — кнопки управления громкостью. В площадку между ними вписан дактилоскопический датчик. Он работает очень быстро, а главное — его можно использовать в качестве р