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Индексная книга (каталог) CNews*
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29.12.2023 Власти переводят российских охотников в цифру, но мешают «неактуальные» базы МВД 1

29.12.2023 Nvidia включила смекалку и обманула правительство США. Созданы супермощные видеокарты для Китая, которым нипочем санкции 1

28.12.2023 Порностудии из США зарабатывают сотни тысяч долларов на преследовании пользователей торрентов 1

27.12.2023 Главный дизайнер iPhone сбежал из Apple, чтобы работать у прошлого дизайнера, который сбежал еще раньше. Опрос 1

27.12.2023 Очередной удар по планам США: Samsung и TSMC срывают сроки запуска производства микросхем в Америке 1

27.12.2023 Возвращение десятилетия. Huawei ворвался в топ мирового рынка процессоров вопреки санкциям США. Опрос 1

26.12.2023 Правительство России вложит миллиарды в сферу БПЛА 1

26.12.2023 Мелкий ИИ Microsoft побеждает более крупные модели. Развитию ИИ мешал человеческий фактор 1

25.12.2023 Неожиданность для всего мира. Китай осваивает самый передовой на планете техпроцесс вопреки санкциям США. Опрос 1

25.12.2023 Китай больно бьет по мировому рынку электроники. Запрещен вывоз технологий для переработки редкоземов, которые нужны в производстве чипов 1

22.12.2023 В США вступил в силу запрет на продажу и ремонт новых Apple Watch 1

22.12.2023 Старинную уязвимость в Excel теперь используют для распространения нового продвинутого трояна 1

21.12.2023 Google требует от программистов на Android быть скромнее. Они избаловались и не хотят оптимизировать приложения 1

19.12.2023 Неизвестная китайская компания создала «уникальные» процессоры с 48 ядрами и архитектурой х86. Они во всем лучше Intel Core 1

19.12.2023 По «Википедии» нанесен тяжелый удар. Закрывается ее российское сообщество поддержки. Опрос 1

19.12.2023 Обнаружена новая критическая уязвимость в фреймворке для Java. Ее эксплуатация идет полным ходом 2

18.12.2023 В портфеле «Сиссофт» появился новый SaaS-сервис для корпоративных презентаций 1

15.12.2023 В России создан ИИ, который пишет код на Java и Python 1

15.12.2023 Amazon испытал лазерный спутниковый интернет 1

15.12.2023 Два десятка новых проблем в промышленных роутерах Sierra угрожают критической инфраструктуре 1

13.12.2023 Роскомнадзор рекомендовал блокировать бота, собирающего данные для ChatGPT 1

13.12.2023 В России готовится отечественная «антишпионская» замена Telegram 1

13.12.2023 США пригрозили Китаю «решительными мерами» из-за 7-нм чипов, которые они не признают прорывом 1

12.12.2023 Россияне начали вербовать «белых хакеров» за границей 1

12.12.2023 Китай создал таинственный сверхпроизводительный процессор для мощнейшего суперкомпьютера, чтобы победить США 1

12.12.2023 iPhone, MacBook, устройства на Android и ОС Linux можно захватить с помощью новой «дыры» в Bluetooth 1

11.12.2023 Apple возвращается в Россию? Компания ищет специалиста со знанием русского языка и культуры 1

11.12.2023 Новый троян для Linux атакует VMware ESXi и поголовно шифрует данные 1

08.12.2023 Россиянин? Плати больше. Apple без предупреждения установила для жителей России издевательский тариф на хранилище iCloud 1

08.12.2023 Хакеры взломали две госструктуы в США через критическую «дыру», о которой было известно почти год 1

07.12.2023 Китай выдал своему тайному чипмейкеру $1 млрд на освоение техпроцесса ниже 10 нм 1

07.12.2023 Высокоопасная уязвимость нулевого дня в Chrome требует срочного обновления 1

06.12.2023 Обновления для Windows впервые станут платными для обычных пользователей. Россияне не смогут их купить 1

06.12.2023 Тайвань обложит чипмейкеров суровыми ограничениями, чтобы защитить технологии от Китая 1

06.12.2023 Россияне массово отказываются от Chrome. Начался всероссийский переход на «Яндекс браузер» 1

05.12.2023 Быстрые процессоры не нужны, обновленная Windows 11 все равно их замедляет. Решение есть, но справятся с ним не все 1

04.12.2023 Приложения РЖД и Сбермаркета исчезли из магазина ПО для iPhone 1

04.12.2023 Google сильно ускорит браузер Chrome, но опасно ограничит веб-разработчиков 1

30.11.2023 У российского суда бенефис: Apple, Snapchat, Pinterest оштрафованы на десятки миллионов 1

29.11.2023 В Bluetooth найдены опасные фундаментальные уязвимости, которые живут в нем годами. Инструкции по взлому уже в Сети 1


Публикаций - 191, упоминаний - 199

Unsplash замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Microsoft Corporation 23976 50
Google LLC 11325 45
Apple Inc 11579 39
Samsung Electronics 9921 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3202 16
Intel Corporation 11859 16
Huawei 3668 16
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 781 13
Telegram Group 1381 13
AMD - Advanced Micro Devices 3983 13
Amazon Inc - Amazon.com 2872 13
GitHub 658 12
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1228 11
Yandex - Яндекс 6354 10
Nvidia Corp 3293 10
Xiaomi 1473 8
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X Corp - Twitter 2785 6
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4229 5
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