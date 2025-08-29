Газпром - Оператор Газпром ИД - Газпром ID - Газпром Бизнес ID - Единая платформа взаимодействия ГИД

Разделы

Газпром ID” — решение для создания защищенной системы аутентификации на основе полностью российской технологии, разработанной ООО «Оператор Газпром ИД». Сервис используется в более чем  330 компаниях Группы “Газпром”. “Газпром ID” — единый аккаунт и точка входа для различных сайтов и приложений. Благодаря технологии Single Sign-On (SSO) пользователь входит в свой личный кабинет с помощью “Газпром ID” один раз и получает возможность авторизации как на корпоративных ресурсах «Газпрома», так и на других сайтах-партнерах, среди которых телеканал «Пятница!», видеохостинг RUTUBE, финансовый маркетплейс Выберу.ру, телеканал МАТЧ!ТВ, сеть ресторанов “Евразия” и др. Сервис внесен в реестр российского ПО

Газпром Бизнес ID объединяет предприятия Группы Газпром и внешних партнеров: подрядчиков, поставщиков, клиентов. Это позволяет взаимодействовать с большим количеством аккредитованных контрагентов, создает безопасную среду для быстрого заключения сделок.

УПОМИНАНИЯ


29.08.2025 Лидеры рынка SSO-решений обсудили будущее цифрового ID на конференции ГИД 4.0 1
12.02.2025 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» создал возможность одновременной авторизации в экосистеме «Газпром Бизнес ID» и личном кабинете юридического лица 1
30.09.2024 Компания-оператор клиентской экосистемы «Газпром» начинает комплексное импортозамещение Jira 1
20.09.2024 «Оператор Газпром ИД» вышел на рынок ИТ-решений для бизнеса с платформой ГИД 1
13.06.2024 Авторизация через «Газпром ID» стала доступна пользователям маркетплейса «Выберу.ру» 1
13.05.2024 Сервис интеллектуальной авторизации «Газпром ID» стал доступен для входа в личный кабинет «Мой газ» компании «Газпром межрегионгаз» 1

Газпром и организации, системы, технологии, персоны:

