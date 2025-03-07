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DD Planet Выберу.ру
«Выберу.ру» — FinTech-компания, финансовый маркетплейс для сравнения и подбора банковских, страховых, финансовых и образовательных продуктов. Ежемесячная посещаемость сервиса — более 7 000 000 человек. На «Выберу.ру» представлены предложения от 368 кредитных организаций, 200 страховых компаний, 153 МФО, 54 НПФ, а также почти 6000 вариантов ипотечных продуктов, вкладов, банковских карт, Каско и ОСАГО.
DD Planet и организации, системы, технологии, персоны:
|Баджурак Ярослав 4 4
|Скоробогатова Ольга 56 3
|Деньгина Юлия 2 2
|Чаплин Никита 3 2
|Шадаев Максут 1018 1
|Климарев Михаил 48 1
|Пейсахзон Яков 24 1
|Комаров Алексей 13 1
|Зыков Владимир 7 1
|Обаева Алма 9 1
|Путин Владимир 3201 1
|Аксаков Анатолий 155 1
|Ликсутов Максим 124 1
|Никонов Георгий 3 1
|Тараповский Алексей 8 1
|Набиуллина Эльвира 96 1
|Акулинкин Станислав 1 1
|Романенко Анна 1 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 462 1
|Бурденко Григорий 1 1
|Ветошкин Андрей 5 1
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