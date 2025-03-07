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DD Planet Выберу.ру

DD Planet - Выберу.ру

«Выберу.ру» — FinTech-компания, финансовый маркетплейс для сравнения и подбора банковских, страховых, финансовых и образовательных продуктов. Ежемесячная посещаемость сервиса — более 7 000 000 человек. На «Выберу.ру» представлены предложения от 368 кредитных организаций, 200 страховых компаний, 153 МФО, 54 НПФ, а также почти 6000 вариантов ипотечных продуктов, вкладов, банковских карт, Каско и ОСАГО.


07.03.2025 Крупнейший российский банк ведет тотальную слежку за работниками, чтобы те не увольнялись. Отслеживается даже переписка 1
13.06.2024 Авторизация через «Газпром ID» стала доступна пользователям маркетплейса «Выберу.ру» 1
21.02.2024 «Выберу.ру» запустил финансовый маркетплейс в Узбекистане 1
18.01.2024 Дональд Трамп: Я не допущу цифрового доллара. Он даст властям полный контроль над деньгами граждан 1
12.01.2024 «Выберу.ру» обновил приложение для Android 1
17.11.2023 Треть опрошенных россиян положительно относятся к искусственному интеллекту в банках и МФО 1
10.08.2023 ВТБ и «Альфа-банк» научились переводить деньги за границу через СБП 1
09.08.2023 Власти начинают тестировать на россиянах цифровой рубль. Граждане не готовы им пользоваться и не понимают, зачем он нужен 1
01.08.2023 В России приравняли к деньгам цифровые валюты иностранных государств 1
12.07.2023 Госдума приняла закон о цифровом рубле. Воспользоваться им граждане смогут не раньше 2025 года 1
03.04.2023 Россияне стали в два раза чаще зарабатывать на криптовалюте 1
31.03.2023 Более трети россиян не разобрались, что такое цифровой рубль 1
19.01.2023 На «Выберу.ру» появилась быстрая авторизация через Tinkoff ID 1
24.11.2022 Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» объявил о запуске искусственного интеллекта «Валеры» 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
28.01.2020 Mail.ru Group запустила на «Юле» рекламные кредитные кнопки 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

DD Planet и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3462 2
Ростелеком 9782 1
МегаФон 9002 1
Yandex - Яндекс 7468 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12847 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 835 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8789 1
ОТР ГК - ОТР 2000 215 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 920 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 297 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 74 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 342 1
Сравни.ру - Sravni Tech 18 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 60 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3975 1
МЭО - Мобильное электронное образование 19 1
Amalgama-lab - Амальгама - лингво-лаборатория 1 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 338 1
DD Planet - Диди Плэнет Интеграция - ранее СиЭмЭс Плэнет. Девелопмент 1 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 174 1
McKinsey & Company Int 250 1
ЦФТ Золотая Корона 359 1
maam 1 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2822 3
Альфа-Банк 1782 3
ВТБ - Почта Банк 467 2
ГПБ - Газпромбанк 1090 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1189 2
РЖД - Российские железные дороги 1917 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7404 1
Почта России ПАО 2122 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 679 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
МКБ - Московский кредитный банк 561 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 448 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 239 1
ПСБ - Промсвязьбанк 855 1
Лента - Утконос 177 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 458 1
ЦИАН - CIAN 138 1
Superjob - Суперджоб 536 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 150 1
YouDo Web Technologies Limited 46 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 1 1
eApteka.ru - eАптека 4 1
Apteka.ru - Аптека.ру 9 1
ЯКласс 68 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 165 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 9 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 23 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
ЗУН - Zoon 15 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 453 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 255 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 128 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 34 1
ID Finance - MoneyMan - МФК МаниМен 27 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4810 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11780 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3068 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3361 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1093 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2913 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 244 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 837 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1223 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 730 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 120 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 118 1
Фонд Росконгресс 19 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 271 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5490 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2535 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5987 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4559 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 210 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5005 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 399 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 70 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2308 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51257 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29985 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67056 4
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1472 4
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Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11169 3
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1536 3
CBDC - Central Bank Digital Currencies - ЦВЦБ - Цифровая валюта центральных банков 17 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12061 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5108 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10612 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3114 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8528 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11255 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19768 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27992 2
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 361 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16076 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1474 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1578 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13983 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7123 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7136 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27997 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20802 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4923 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9357 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5121 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1645 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4790 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12845 1
AdTech - Контекстная интернет-реклама - Контекстный таргетинг - Релевантная реклама - Геоконтекст - Геотаргетинг, geo targeting 179 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 987 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4290 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6872 1
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ 88 1
Мобильная версия - Mobile version 366 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12268 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1131 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 149 5
FreePik 1040 3
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 105 2
Google Play - Google Store - Android Market 3313 1
Apple - App Store 2906 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 834 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1799 1
Google Cloud Platform - GCP 313 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2058 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 876 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 1
VK - Mail.Ru myTarget 145 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 102 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 116 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 160 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 513 1
VK - Яндекс.Новости 47 1
Яндекс.Едадил 21 1
Drom.ru 11 1
Gismeteo - Гисметео 30 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 21 1
Архивный фонд РФ 101 1
ЛитРес Livelib 9 1
ЛитРес Самиздат 18 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 212 1
Яндекс.Маркет 963 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 183 1
Инфосистемы джет - Билет в будущее 6 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5274 1
Google - BERT - Bidirectional Encoder Representations from Transformers 23 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - T-ID - Tinkoff ID - Тинькофф Защита 22 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 772 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 107 1
Meta - Facebook Open Graph 8 1
Финам ИК - E-generator - МирТесен - социальная сеть 17 1
Финам ИК - E-generator - СМИ2 6 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 675 1
Баджурак Ярослав 4 4
Скоробогатова Ольга 56 3
Деньгина Юлия 2 2
Чаплин Никита 3 2
Шадаев Максут 1018 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43502 3
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2890 1
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Уругвай - Восточная Республика 86 1
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Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 313 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 156 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 611 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1335 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 460 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 55 1
ТК РФ - Таможенный кодекс Российской Федерации 46 1
Российская газета 273 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1005 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 978 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11266 2
Известия ИД 634 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1903 2
Bloomberg 1300 2
РИА Новости 925 2
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