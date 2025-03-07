DD Planet - Выберу.ру

«Выберу.ру» — FinTech-компания, финансовый маркетплейс для сравнения и подбора банковских, страховых, финансовых и образовательных продуктов. Ежемесячная посещаемость сервиса — более 7 000 000 человек. На «Выберу.ру» представлены предложения от 368 кредитных организаций, 200 страховых компаний, 153 МФО, 54 НПФ, а также почти 6000 вариантов ипотечных продуктов, вкладов, банковских карт, Каско и ОСАГО.