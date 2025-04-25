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74% опрошенных россиян испытывают синдром цифровой усталости

Аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» провели исследование, чтобы узнать испытывают ли граждане синдром цифровой усталости от постоянного использования электронных устройств и технологий. В опросе приняли участие 2,5 тыс. пользователей маркетплейса в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом CNews сообщили представители маркетплейса «Выберу.ру».

В эпоху инноваций и развития технологий жизнь человека тесно связана с постоянным использование цифровых устройств. При этом их чрезмерное использование и постоянное нахождение в цифровой среде может вызвать как физическое, так и психологическое утомление. Результаты, полученные в ходе исследования, подтверждают тенденцию: 73% опрошенных россиян действительно испытывают синдром цифровой усталости – перегруз от постоянного использования гаджетов и технологий.

Респонденты также отметили, что готовы обсуждать с близким окружением новые технологии, например, нейросети. Но есть ряд аспектов, которые служат для них повышенным триггером для раздражения: равное количество голосов (по 22% в каждом пункте) разделилось между «постоянным использованием цифровых устройств» и «некачественным контентом». Одинаковое количество голосов (по 17%) также набрали – «многочисленные рабочие созвоны и видеоконференции» и «постоянная реклама». Оставшиеся 13% отметили в качестве причины стремительное развитие инноваций- вынужденную адаптацию к новым цифровым решениям.

69% опрошенных замечают за собой эффект FOMO (Fear of Missing Out — боязнь пропустить интересное). Они постоянно закладывают в телефон, ожидают уведомления, мониторят новости и свежие посты. Треть респондентов (31%) считают, что у них нет такой зависимости.

Респонденты также рассказали, как справляются с цифровым перегрузом: 27% – стараются больше времени проводить с семьей и друзьями, 18% - предпочитают путешествия, 17% – просто заменяются виртуальное общение живым, по 13% – отключают полностью телефон на время или идут гулять в одиночестве, 8% – занимаются спортом, 4% – читают книги.

Исследование также отметило тот факт, что больше половины опрошенных (61%) не могут жить без телефона и связи, и только 39% практикуют цифровой детокс в нерабочее время – на выходных или в отпуске.

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