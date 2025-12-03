АО «ГЛОНАСС» собралось на IPO ради технологического суверенитета

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС», оператора государственной спутниковой навигационной системы, заявил о планах компании выйти на биржу в течение ближайших трех лет.



Готовится выход на биржу

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич сообщил о планах провести первичное публичное размещение акций (IPO) «на горизонте ближайших трех лет», пишет РБК.

«Привлечение акционерного капитала ускорит реализацию проектов технологического суверенитета в области связи и навигации на базе госинформсистемы “ЭРА-ГЛОНАСС”, высокоточного позиционирования, беспилотного транспорта», — сказал Райкевич. На данный момент программа выхода на биржу готовится для согласования с советом директоров.

АО «ГЛОНАСС» на 100% принадлежит Росимуществу. Компания создана в 2015 г. и является оператором государственной системы экстренного реагирования при дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) «ЭРА-ГЛОНАСС», которая передает спасателям аварийный вызов с координатами автомобиля. На ноябрь 2025 г. к «ЭРА-ГЛОНАСС» в России было подключено 13 млн автомобилей, как писал CNews. Выручка АО «ГЛОНАСС», по данным РБК, по итогам 2024 г. составила 4,93 млрд руб., прибыль — 1,46 млрд руб.

Спасение на дорогах

Кроме ГЛОНАСС в мире существует три схожие системы спутниковой навигации — американская Global Positioning System (GPS), китайская BeiDou и европейская Galileo.

Российская система интегрирована со всеми действующими региональными системами-112. Она в среднем за 19 сек передает спасателям координаты и основные характеристики транспортных средств в случае автоматического аварийного вызова или при активации кнопки SOS в ручном режиме.

По данным Райкевича, с начала 2025 г. система передала спасателям более 92 тыс. вызовов, из которых более 78 тыс. сообщений были получены при автоматическом срабатывании кнопки SOS, а остальные — в ручном режиме.



IPO российских госкомпаний

В декабре 2025 г., как писал Forbs, Президент России Владимир Путин попросил Правительство сформировать программу IPO и SPO (Secondary Public Offering, вторичное публичное размещение акций) компаний с госучастием.

Вывод на биржу госкомпаний — это еще и один из способов удвоить капитализацию фондового рынка к 2030 г. (до 66% ВВП), что стало одним из поручений Путина в 2024 г.

В 2026 г. может пройти два или три таких IPO и SPO, цитирует издание сентябрьское заявление замминистра финансов Ивана Чебескова.