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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166143
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Чебесков Иван



28.12.2024 10 самых ожидаемых событий в сфере ИТ и телекома в 2025 г. Выбор CNews 1
23.09.2024 Власти хотят смягчить правила льготной ИТ-ипотеки 1
05.07.2024 Гайки закрутить. Власти собрались вдвое сократить лимиты по льготной ипотеке российским ИТ-специалистам 1
13.09.2023 Власти хотят разрешить в России децентрализованные финансовые организации, чтобы граждане перевели криптовалюту в регулируемые цифровые финактивы 1
29.05.2023 Власти России зарубили идею национальной криптобиржи. Частные компании встроят в систему параллельного импорта 1
11.07.2022 Минфин РФ: в России может появиться стейблкоин и верифицированные криптокошельки 2
28.01.2022 В России применение криптовалют станет отягчающим обстоятельством 1
27.01.2022 Путин вступился за криптовалюты, а Минфин написал для россиян правила обращения с биткоинами 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Чебесков Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Coinbase 58 2
Bitriver - Битривер 20 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 1
Yandex - Яндекс 7339 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Intel Corporation 12197 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
МТС - Иртея 31 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Aximetria 1 1
Абсолют Банк 230 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Unsplash 762 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 675 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 245 1
Евросоюз - Совет Европы 86 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 7
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 517 5
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1444 5
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 2
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 133 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 907 1
NFT - Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен 72 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 292 1
Web 3.0 - Web3 - децентрализованный интернет 75 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 698 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 492 1
FinTech - CVV - Card Verification Value - CVC - Card Validation Code - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 140 1
Метавселенная - Metaverse 103 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4974 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 586 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 603 3
FreePik 980 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 374 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 140 1
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 60 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Путин Владимир 3171 2
Чернышенко Дмитрий 565 2
Шадаев Максут 1008 2
Григоренко Дмитрий 72 2
Луговой Андрей 15 1
Асланян Ани 12 1
Воронков Андрей 2 1
Бутерин Виталий 30 1
Аксаков Анатолий 155 1
Делицын Леонид 128 1
Гузнов Алексей 2 1
Огиенко Олег 6 1
Водясов Алексей 222 1
Барышников Александр 3 1
Мамасидикова Александра 1 1
Комлев Николай 95 1
Кауфман Роман 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Казахстан - Республика 5525 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 4
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1735 2
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 166 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 2
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1582 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 217 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 178 1
Cryptocurrency - Stablecoin - Стейблкойн - общее название криптовалют, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров (золота, нефти) 21 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 1
Импортозамещение - параллельный импорт 481 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 191 1
ЭПР - Экспериментальный правовой режим 33 1
Налогообложение - Налог на прибыль 202 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 399 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 272 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 3
Известия ИД 624 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Crunchbase 74 1
Ведомости 996 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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