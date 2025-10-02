Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage

«Рососмотр» и «Домклик» расширяют сотрудничество: цифровые осмотры для ИЖС с эскроу и вторичной ипотеки загородных домов сфере жилищного кредитования – от строительства индивидуальных домов со счетами эскроу до вторичной ипотеки загородной недвижимости. Это не только упрощает взаимодействие для заемщиков и банков

Более 7 тыс. подмосковных специалистов оформили ИТ-ипотеку иалистов Московской области за три года улучшили свои жилищные условия благодаря программе льготной ипотеки. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информац

Минцифры: подтвердите участие в программе ИТ-ипотеки ии, применявшей в прошлом году налоговые льготы. Это требование является ключевым при оформлении ИТ-ипотеки. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. На что обратить внимание при подаче с

F6: Telegram-каналы распространяют фейки о выплатах молодым семьям и погашении ипотеки й в виде фейковых новостей о выплатах молодым семьям и детских пособий, а также помощи с погашением ипотеки. Фейки маскируют в том числе под новости ведущих российских СМИ и распространяют чере

Минцифры: ИТ-ипотека станет доступна большему числу людей ифры сообщило о том, что в 2025 г. число компаний, включённых в перечень для участия в программе ИТ-ипотеки, выросло более чем в два раза. Сейчас в списке уже свыше 6 тыс. организаций — теперь

Искусственный интеллект на портале госуслуг Подмосковья проверяет документы на социальную ипотеку В электронную услугу «Предоставление льготных условий ипотеки на территории Московской области» внедрили технологию распознавания документов на осн

Многодетные семьи теперь могут оформить региональную выплату на погашение ипотеки на «Госуслугах» Две выплаты на погашение ипотеки многодетным семьям – один сервис на «Госуслугах». Теперь федеральную и региональную меру поддержки можно получить, подав одно заявление. При желании можно оформить и каждую выплату по о

В России отменены лимиты для банков, тормозившие выдачу ИT-ипотеки редитов по ИТ-ипотеке должны прекратиться В Минцифры отметили высокую востребованность программы ИТ-ипотеки: «В настоящий момент выдано более 83,5 тыс. льготных кредитов. Планируется, что к кон

Минцифры: новые решения по ИТ-ипотеке – отмена лимитов для банков учетом высокой востребованности программы ранее возникали ситуации, когда банки достигали лимита по ИТ-ипотеке и приостанавливали выдачу кредитов. В таких случаях требовалось отдельное решение

«М.Видео-Эльдорадо» начало оформление полисов ОСАГО, КАСКО и страхование ипотеки в мобильном приложении х приложениях «М.Видео» и «Эльдорадо». Клиенты получили возможность оформлять полисы ОСАГО, КАСКО и страхование ипотеки от 20 страховых компаний России. Об этом CNews сообщили представители «М.

Клиенты Сбербанка могут рассчитать потенциал ипотеки без подачи заявки News сообщили представители Сбербанка. Данная функция позволит пользователю выяснить одобрят ли ему ипотечный кредит, а также узнать сумму кредита и максимальный размер ежемесячного платежа. Дл

«Авито» и банк «Дом.РФ» договорились о работе над запуском электронной ипотеки й подписи. Регистрация сделки в Росреестре также пройдет дистанционно — без посещения банка и МФЦ. «Ипотека остается важным и ответственным шагом в жизни многих людей. Развивая собственный ипот

Денег больше нет? Крупнейший российский банк оставил программистов без льготной ипотеки. Опрос очка от армии для мужчин, работающих в аккредитованной ИТ-компании. Вторая – это программа льготной ИТ-ипотеки, условия которой, к тому же, до недавнего времени регулярно улучшались. Весной 202

ГК «А101» и «Движ Маркетплейс» оформили онлайн-ипотеку без визита в банк и бумажных документов стью онлайн без бумаги и без необходимости ехать в офис банка-кредитора», – сказал куратор проекта «Ипотека-ОФМ», начальник управления по работе с банками-партнёрами «ОФМ» Алексей Киселев.

Власти хотят смягчить правила льготной ИТ-ипотеки Возможны корректировки в программе льготной ипотеки Власти обсуждают возможность разрешить действие льготной ИT-ипотеки на специал

Каждая четвертая заявка по льготным программам приходилась на ИТ-ипотеку в июле 2024 ачительно изменилась структура заявок по ипотечным программам. К примеру, в январе 2024 г. семейная ипотека занимала лидирующую позицию в 51%, после этого доля программы уменьшалась, за июль 20

«Домклик»: доля готового жилья в структуре ипотечных выдач в СЗФО выросла до 67% в июле изучили структуру ипотечных кредитов Сбербанка в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Северо-Западном федеральном округе за июль 2024 г. и сравнили данные с периодом до отмены массовой льготной ипотеки. Об этом CNews сообщили представители «Сбербанка». По данным на неполный июль 2024 г., первичный рынок в Северо-Западном федеральном округе составил примерно 19,6% ипотечных кредитов, в

Чтобы льготная ипотека не «сгорела» после увольнения, программист должен устроиться в другую аккредитованную ИТ-компанию не позднее полугода Ипотечные оковы ИТ-специалисты не смогут сменить отрасль в течение всего срока действия льготной ипотеки. Если раньше оформившего такой кредит специалиста обязывали сохранять работу в ИТ-ком

Минцифры: продлеваем ИТ-ипотеку – новые условия льготной программы на данный момент нет возможности значимого увеличения бюджетных расходов. Как изменились условия ИТ-ипотеки Ставка: было — не более 5%, стало — не более 6%. Регионы по-прежнему могут дополнител

Программистам продлили льготную ИТ-ипотеку до 2030 г., но только не в Москве и Петербурге Продление льготной ИТ-ипотеки Правительство России приняло решение продлить программу льготного ипотечного кредитов

Правительство продлило ИТ-ипотеку до 2030 года 4 г. на новых условиях планируется дополнительно выдать около 4,5 тыс. ипотечных кредитов. Оформить ИТ-ипотеку можно как на покупку строящегося, так и готового жилья на первичном рынке недвижим

Банк «Дом.РФ» внедрил машинное распознавание данных о квартире при оформлении ипотеки влияние человеческого фактора при оформлении кредита и сократить время сбора информации о предмете ипотеки до полминуты. «Внедрение технологии распознавания информации о покупаемой квартире на

Гайки закрутить. Власти собрались вдвое сократить лимиты по льготной ипотеке российским ИТ-специалистам тей лишить их значительной части возможностей при покупке жилья Напомним, что появление льготной ИТ-ипотеки, равно как и отсрочки от армии для ИТ-специалистов, состоялось весной 2022 г. По случ

Олег Комлик, банк Дом.рф: Мы запустили первую в России ипотеку по QR-коду потечных кредитов. Учитывая, что нашей материнской компанией была «АИЖК», которая формировала рынок ипотеки в РФ, и мы единственная в России компания, которая в рамках закона и по мандату Банка

Московские и питерские программисты лишатся льготной ипотеки. Остальным поднимут требования к минимальной зарплате Быть как все В обозримой перспективе программа льготной ИТ-ипотеки может завершиться в Санкт-Петербурге и Москве, пишут «Ведомости» со ссылкой на прибли

Лимит по ИТ-ипотеке в Сбербанке в регионах-миллионниках вырос с 18 до 30 млн рублей » от Сбербанка — сервис недвижимости. Онлайн можно купить, продать или сдать в аренду недвижимость, оформить ипотеку, зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчеты меж

Исследование «Домклик»: в апреле доля льготной ипотеки вновь превысила 50% ки вновь превысила 50%. По популярности среди льготных программ лидируют «Господдержка» и «Семейная ипотека» — это 24,3 и 23,3% всех выдач в Сбербанке. Об этом CNews сообщили представители Сбер

Банк «Дом.РФ» начал выдачу полностью автоматизированной ипотеки чных кредитов на сумму, превышающую 100 млрд руб. Это больше, чем за тот же период прошлого года в 2,2 раза. «Внедрение автоматизированной выдачи позволит сократить операционные расходы на оформление ипотеки, при этом клиент будет получать кредитные средства практически в режиме «онлайн». За неделю работы нового инструмента автоматически выдано уже около 1 тыс. ипотечных кредитов. По нашим

Банк ДОМ.РФ: с января 2024 г. ипотеку по QR-коду оформили 3000 семей й. Об этом CNews сообщили представители ДОМ.РФ. Больше всего сделок с помощью технологии оформления ипотеки в одно касание зарегистрировано в Москве и Подмосковье (6,8 млрд руб.), Санкт-Петербу

У ИТ-специалистов хотят отобрать льготную ипотеку. Властям надоело продлевать программу иты на жилье все чаще выдаются под 20% годовых и более. В частности, идею лишить ИТ-шников льготной ипотеки с 1 января 2025 г. поддерживает Минфин, пишут «Известия». Если программа не будет про

Банк ДОМ.РФ: с начала 2024 г. ИТ-ипотекой воспользовались более 4000 семей С начала 2024 г. с помощью ИТ-ипотеки в банке ДОМ.РФ жилищные условия улучшили более 4000 высокотехнологичных специалистов

Правительство одобрило увеличение лимита на ИТ-ипотеку до 700 млрд рублей Общий кредитный лимит по программе льготной ИТ-ипотеки увеличили до 700 млрд рублей. Соответствующее постановление уже подготовлено. Об э

Банк ДОМ.РФ: объем выдачи цифровой ипотеки растет о использует сервисы, которые формируют бесшовный клиентский путь и значительно упрощают оформление ипотеки для граждан. Цифровой профиль гражданина, дистанционное получение УКЭП, подтверждение

В Abanking рассказали, когда вернется спрос на онлайн-оформление ипотеки По данным исследования Abanking, на текущий момент из 140 российских банков, в которых представлена ипотека, оставить заявку этот продукт на сайте можно в 45 банках. 26 банков позволяют отправи

Минцифры: лимит по программе ИТ-ипотеки будет увеличен до 700 млрд рублей Общий кредитный лимит по программе льготной ИТ-ипотеки планируется увеличить ещё на 200 млрд руб. — до 700 млрд руб. Об этом CNews сообщи

Первую в России ипотеку с помощью биометрии выдал банк ДОМ.РФ Семья из Подмосковья оформила первый в России ипотечный кредит с использованием биометрии – сделка проведена банком ДОМ.РФ 13 февраля 2024 г. Клиент зарегистрировал биометрические данные в Единой биометрической системе (ЕБС) и самостоятель

Минцифры спасает российских ИТ-шников от ипотечного разорения. Кредиты на дома под бешеные проценты им пока не грозят. Опрос к завершен. О возобновлении приема заявок сообщим дополнительно». Как сообщили в Минцифры, льготная ипотека российскими ИТ-специалистами очень востребована. «В связи с большим спросом Минцифры

Банк «ДОМ.РФ»: в каких регионах популярна ипотека по QR-коду я области (около 20% в равном соотношении), а также Краснодарский край и Тверская область (по 5%). «Ипотека по QR-коду — не имеющий аналогов на рынке сервис, ставший еще одним звеном бесшовного

Как менялся портрет заемщика ИT-ипотеки — исследование «Домклик» аждом клиенте, партнере и сотруднике. Онлайн можно купить, продать или сдать в аренду недвижимость, оформить ипотеку, зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчеты меж