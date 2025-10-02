Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|02.10.2025
|
«Рососмотр» и «Домклик» расширяют сотрудничество: цифровые осмотры для ИЖС с эскроу и вторичной ипотеки загородных домов
сфере жилищного кредитования – от строительства индивидуальных домов со счетами эскроу до вторичной ипотеки загородной недвижимости. Это не только упрощает взаимодействие для заемщиков и банков
|29.09.2025
|
Более 7 тыс. подмосковных специалистов оформили ИТ-ипотеку
иалистов Московской области за три года улучшили свои жилищные условия благодаря программе льготной ипотеки. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информац
|03.09.2025
|
Минцифры: подтвердите участие в программе ИТ-ипотеки
ии, применявшей в прошлом году налоговые льготы. Это требование является ключевым при оформлении ИТ-ипотеки. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. На что обратить внимание при подаче с
|04.08.2025
|
F6: Telegram-каналы распространяют фейки о выплатах молодым семьям и погашении ипотеки
й в виде фейковых новостей о выплатах молодым семьям и детских пособий, а также помощи с погашением ипотеки. Фейки маскируют в том числе под новости ведущих российских СМИ и распространяют чере
|11.07.2025
|
Минцифры: ИТ-ипотека станет доступна большему числу людей
ифры сообщило о том, что в 2025 г. число компаний, включённых в перечень для участия в программе ИТ-ипотеки, выросло более чем в два раза. Сейчас в списке уже свыше 6 тыс. организаций — теперь
|11.07.2025
|
Искусственный интеллект на портале госуслуг Подмосковья проверяет документы на социальную ипотеку
В электронную услугу «Предоставление льготных условий ипотеки на территории Московской области» внедрили технологию распознавания документов на осн
|16.05.2025
|
Многодетные семьи теперь могут оформить региональную выплату на погашение ипотеки на «Госуслугах»
Две выплаты на погашение ипотеки многодетным семьям – один сервис на «Госуслугах». Теперь федеральную и региональную меру поддержки можно получить, подав одно заявление. При желании можно оформить и каждую выплату по о
|28.04.2025
|
В России отменены лимиты для банков, тормозившие выдачу ИT-ипотеки
редитов по ИТ-ипотеке должны прекратиться В Минцифры отметили высокую востребованность программы ИТ-ипотеки: «В настоящий момент выдано более 83,5 тыс. льготных кредитов. Планируется, что к кон
|28.04.2025
|
Минцифры: новые решения по ИТ-ипотеке – отмена лимитов для банков
учетом высокой востребованности программы ранее возникали ситуации, когда банки достигали лимита по ИТ-ипотеке и приостанавливали выдачу кредитов. В таких случаях требовалось отдельное решение
|19.03.2025
|
«М.Видео-Эльдорадо» начало оформление полисов ОСАГО, КАСКО и страхование ипотеки в мобильном приложении
х приложениях «М.Видео» и «Эльдорадо». Клиенты получили возможность оформлять полисы ОСАГО, КАСКО и страхование ипотеки от 20 страховых компаний России. Об этом CNews сообщили представители «М.
|28.02.2025
|
Клиенты Сбербанка могут рассчитать потенциал ипотеки без подачи заявки
News сообщили представители Сбербанка. Данная функция позволит пользователю выяснить одобрят ли ему ипотечный кредит, а также узнать сумму кредита и максимальный размер ежемесячного платежа. Дл
|18.10.2024
|
«Авито» и банк «Дом.РФ» договорились о работе над запуском электронной ипотеки
й подписи. Регистрация сделки в Росреестре также пройдет дистанционно — без посещения банка и МФЦ. «Ипотека остается важным и ответственным шагом в жизни многих людей. Развивая собственный ипот
|02.10.2024
|
Денег больше нет? Крупнейший российский банк оставил программистов без льготной ипотеки. Опрос
очка от армии для мужчин, работающих в аккредитованной ИТ-компании. Вторая – это программа льготной ИТ-ипотеки, условия которой, к тому же, до недавнего времени регулярно улучшались. Весной 202
|24.09.2024
|
ГК «А101» и «Движ Маркетплейс» оформили онлайн-ипотеку без визита в банк и бумажных документов
стью онлайн без бумаги и без необходимости ехать в офис банка-кредитора», – сказал куратор проекта «Ипотека-ОФМ», начальник управления по работе с банками-партнёрами «ОФМ» Алексей Киселев.
|23.09.2024
|
Власти хотят смягчить правила льготной ИТ-ипотеки
Возможны корректировки в программе льготной ипотеки Власти обсуждают возможность разрешить действие льготной ИT-ипотеки на специал
|12.08.2024
|
Каждая четвертая заявка по льготным программам приходилась на ИТ-ипотеку в июле 2024
ачительно изменилась структура заявок по ипотечным программам. К примеру, в январе 2024 г. семейная ипотека занимала лидирующую позицию в 51%, после этого доля программы уменьшалась, за июль 20
|01.08.2024
|
«Домклик»: доля готового жилья в структуре ипотечных выдач в СЗФО выросла до 67% в июле
изучили структуру ипотечных кредитов Сбербанка в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Северо-Западном федеральном округе за июль 2024 г. и сравнили данные с периодом до отмены массовой льготной ипотеки. Об этом CNews сообщили представители «Сбербанка». По данным на неполный июль 2024 г., первичный рынок в Северо-Западном федеральном округе составил примерно 19,6% ипотечных кредитов, в
|01.08.2024
|
Чтобы льготная ипотека не «сгорела» после увольнения, программист должен устроиться в другую аккредитованную ИТ-компанию не позднее полугода
Ипотечные оковы ИТ-специалисты не смогут сменить отрасль в течение всего срока действия льготной ипотеки. Если раньше оформившего такой кредит специалиста обязывали сохранять работу в ИТ-ком
|01.08.2024
|
Минцифры: продлеваем ИТ-ипотеку – новые условия льготной программы
на данный момент нет возможности значимого увеличения бюджетных расходов. Как изменились условия ИТ-ипотеки Ставка: было — не более 5%, стало — не более 6%. Регионы по-прежнему могут дополнител
|31.07.2024
|
Программистам продлили льготную ИТ-ипотеку до 2030 г., но только не в Москве и Петербурге
Продление льготной ИТ-ипотеки Правительство России приняло решение продлить программу льготного ипотечного кредитов
|31.07.2024
|
Правительство продлило ИТ-ипотеку до 2030 года
4 г. на новых условиях планируется дополнительно выдать около 4,5 тыс. ипотечных кредитов. Оформить ИТ-ипотеку можно как на покупку строящегося, так и готового жилья на первичном рынке недвижим
|08.07.2024
|
Банк «Дом.РФ» внедрил машинное распознавание данных о квартире при оформлении ипотеки
влияние человеческого фактора при оформлении кредита и сократить время сбора информации о предмете ипотеки до полминуты. «Внедрение технологии распознавания информации о покупаемой квартире на
|05.07.2024
|
Гайки закрутить. Власти собрались вдвое сократить лимиты по льготной ипотеке российским ИТ-специалистам
тей лишить их значительной части возможностей при покупке жилья Напомним, что появление льготной ИТ-ипотеки, равно как и отсрочки от армии для ИТ-специалистов, состоялось весной 2022 г. По случ
|02.07.2024
|
Олег Комлик, банк Дом.рф: Мы запустили первую в России ипотеку по QR-коду
потечных кредитов. Учитывая, что нашей материнской компанией была «АИЖК», которая формировала рынок ипотеки в РФ, и мы единственная в России компания, которая в рамках закона и по мандату Банка
|18.06.2024
|
Московские и питерские программисты лишатся льготной ипотеки. Остальным поднимут требования к минимальной зарплате
Быть как все В обозримой перспективе программа льготной ИТ-ипотеки может завершиться в Санкт-Петербурге и Москве, пишут «Ведомости» со ссылкой на прибли
|21.05.2024
|
Лимит по ИТ-ипотеке в Сбербанке в регионах-миллионниках вырос с 18 до 30 млн рублей
» от Сбербанка — сервис недвижимости. Онлайн можно купить, продать или сдать в аренду недвижимость, оформить ипотеку, зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчеты меж
|14.05.2024
|
Исследование «Домклик»: в апреле доля льготной ипотеки вновь превысила 50%
ки вновь превысила 50%. По популярности среди льготных программ лидируют «Господдержка» и «Семейная ипотека» — это 24,3 и 23,3% всех выдач в Сбербанке. Об этом CNews сообщили представители Сбер
|27.04.2024
|
Банк «Дом.РФ» начал выдачу полностью автоматизированной ипотеки
чных кредитов на сумму, превышающую 100 млрд руб. Это больше, чем за тот же период прошлого года в 2,2 раза. «Внедрение автоматизированной выдачи позволит сократить операционные расходы на оформление ипотеки, при этом клиент будет получать кредитные средства практически в режиме «онлайн». За неделю работы нового инструмента автоматически выдано уже около 1 тыс. ипотечных кредитов. По нашим
|24.04.2024
|
Банк ДОМ.РФ: с января 2024 г. ипотеку по QR-коду оформили 3000 семей
й. Об этом CNews сообщили представители ДОМ.РФ. Больше всего сделок с помощью технологии оформления ипотеки в одно касание зарегистрировано в Москве и Подмосковье (6,8 млрд руб.), Санкт-Петербу
|16.04.2024
|
У ИТ-специалистов хотят отобрать льготную ипотеку. Властям надоело продлевать программу
иты на жилье все чаще выдаются под 20% годовых и более. В частности, идею лишить ИТ-шников льготной ипотеки с 1 января 2025 г. поддерживает Минфин, пишут «Известия». Если программа не будет про
|15.04.2024
|
Банк ДОМ.РФ: с начала 2024 г. ИТ-ипотекой воспользовались более 4000 семей
С начала 2024 г. с помощью ИТ-ипотеки в банке ДОМ.РФ жилищные условия улучшили более 4000 высокотехнологичных специалистов
|05.04.2024
|
Правительство одобрило увеличение лимита на ИТ-ипотеку до 700 млрд рублей
Общий кредитный лимит по программе льготной ИТ-ипотеки увеличили до 700 млрд рублей. Соответствующее постановление уже подготовлено. Об э
|02.04.2024
|
Банк ДОМ.РФ: объем выдачи цифровой ипотеки растет
о использует сервисы, которые формируют бесшовный клиентский путь и значительно упрощают оформление ипотеки для граждан. Цифровой профиль гражданина, дистанционное получение УКЭП, подтверждение
|12.03.2024
|
В Abanking рассказали, когда вернется спрос на онлайн-оформление ипотеки
По данным исследования Abanking, на текущий момент из 140 российских банков, в которых представлена ипотека, оставить заявку этот продукт на сайте можно в 45 банках. 26 банков позволяют отправи
|26.02.2024
|
Минцифры: лимит по программе ИТ-ипотеки будет увеличен до 700 млрд рублей
Общий кредитный лимит по программе льготной ИТ-ипотеки планируется увеличить ещё на 200 млрд руб. — до 700 млрд руб. Об этом CNews сообщи
|15.02.2024
|
Первую в России ипотеку с помощью биометрии выдал банк ДОМ.РФ
Семья из Подмосковья оформила первый в России ипотечный кредит с использованием биометрии – сделка проведена банком ДОМ.РФ 13 февраля 2024 г. Клиент зарегистрировал биометрические данные в Единой биометрической системе (ЕБС) и самостоятель
|06.02.2024
|
Минцифры спасает российских ИТ-шников от ипотечного разорения. Кредиты на дома под бешеные проценты им пока не грозят. Опрос
к завершен. О возобновлении приема заявок сообщим дополнительно». Как сообщили в Минцифры, льготная ипотека российскими ИТ-специалистами очень востребована. «В связи с большим спросом Минцифры
|19.01.2024
|
Банк «ДОМ.РФ»: в каких регионах популярна ипотека по QR-коду
я области (около 20% в равном соотношении), а также Краснодарский край и Тверская область (по 5%). «Ипотека по QR-коду — не имеющий аналогов на рынке сервис, ставший еще одним звеном бесшовного
|18.01.2024
|
Как менялся портрет заемщика ИT-ипотеки — исследование «Домклик»
аждом клиенте, партнере и сотруднике. Онлайн можно купить, продать или сдать в аренду недвижимость, оформить ипотеку, зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчеты меж
|16.01.2024
|
«Домклик» запустил подписки для агентств недвижимости и риелторов
» от Сбербанка — сервис недвижимости. Онлайн можно купить, продать или сдать в аренду недвижимость, оформить ипотеку, зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчеты меж
