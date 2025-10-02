Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189645
ИКТ 14637
Организации 11352
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3546
Системы 26553
Персоны 82298
География 3019
Статьи 1574
Пресса 1270
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

Финансовый сектор Кредитование Ипотечное кредитование Ипотечный кредит Mortgage lending Ипотека Mortgage

Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage

  • вариант залога недвижимого имущества - кредит под залог недвижимости

 

 

 

Вырезка из газеты (ТРУД) 1965 год Вырезка из газеты (ТРУД) 1965 год

СОБЫТИЯ


02.10.2025 «Рососмотр» и «Домклик» расширяют сотрудничество: цифровые осмотры для ИЖС с эскроу и вторичной ипотеки загородных домов

сфере жилищного кредитования – от строительства индивидуальных домов со счетами эскроу до вторичной ипотеки загородной недвижимости. Это не только упрощает взаимодействие для заемщиков и банков
29.09.2025 Более 7 тыс. подмосковных специалистов оформили ИТ-ипотеку

иалистов Московской области за три года улучшили свои жилищные условия благодаря программе льготной ипотеки. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информац
03.09.2025 Минцифры: подтвердите участие в программе ИТ-ипотеки

ии, применявшей в прошлом году налоговые льготы. Это требование является ключевым при оформлении ИТ-ипотеки. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. На что обратить внимание при подаче с
04.08.2025 F6: Telegram-каналы распространяют фейки о выплатах молодым семьям и погашении ипотеки

й в виде фейковых новостей о выплатах молодым семьям и детских пособий, а также помощи с погашением ипотеки. Фейки маскируют в том числе под новости ведущих российских СМИ и распространяют чере
11.07.2025 Минцифры: ИТ-ипотека станет доступна большему числу людей

ифры сообщило о том, что в 2025 г. число компаний, включённых в перечень для участия в программе ИТ-ипотеки, выросло более чем в два раза. Сейчас в списке уже свыше 6 тыс. организаций — теперь

11.07.2025 Искусственный интеллект на портале госуслуг Подмосковья проверяет документы на социальную ипотеку

В электронную услугу «Предоставление льготных условий ипотеки на территории Московской области» внедрили технологию распознавания документов на осн
16.05.2025 Многодетные семьи теперь могут оформить региональную выплату на погашение ипотеки на «Госуслугах»

Две выплаты на погашение ипотеки многодетным семьям – один сервис на «Госуслугах». Теперь федеральную и региональную меру поддержки можно получить, подав одно заявление. При желании можно оформить и каждую выплату по о
28.04.2025 В России отменены лимиты для банков, тормозившие выдачу ИT-ипотеки

редитов по ИТ-ипотеке должны прекратиться В Минцифры отметили высокую востребованность программы ИТ-ипотеки: «В настоящий момент выдано более 83,5 тыс. льготных кредитов. Планируется, что к кон
28.04.2025 Минцифры: новые решения по ИТ-ипотеке – отмена лимитов для банков

учетом высокой востребованности программы ранее возникали ситуации, когда банки достигали лимита по ИТ-ипотеке и приостанавливали выдачу кредитов. В таких случаях требовалось отдельное решение

19.03.2025 «М.Видео-Эльдорадо» начало оформление полисов ОСАГО, КАСКО и страхование ипотеки в мобильном приложении

х приложениях «М.Видео» и «Эльдорадо». Клиенты получили возможность оформлять полисы ОСАГО, КАСКО и страхование ипотеки от 20 страховых компаний России. Об этом CNews сообщили представители «М.
28.02.2025 Клиенты Сбербанка могут рассчитать потенциал ипотеки без подачи заявки

News сообщили представители Сбербанка. Данная функция позволит пользователю выяснить одобрят ли ему ипотечный кредит, а также узнать сумму кредита и максимальный размер ежемесячного платежа. Дл
18.10.2024 «Авито» и банк «Дом.РФ» договорились о работе над запуском электронной ипотеки

й подписи. Регистрация сделки в Росреестре также пройдет дистанционно — без посещения банка и МФЦ. «Ипотека остается важным и ответственным шагом в жизни многих людей. Развивая собственный ипот
02.10.2024 Денег больше нет? Крупнейший российский банк оставил программистов без льготной ипотеки. Опрос

очка от армии для мужчин, работающих в аккредитованной ИТ-компании. Вторая – это программа льготной ИТ-ипотеки, условия которой, к тому же, до недавнего времени регулярно улучшались. Весной 202
24.09.2024 ГК «А101» и «Движ Маркетплейс» оформили онлайн-ипотеку без визита в банк и бумажных документов

стью онлайн без бумаги и без необходимости ехать в офис банка-кредитора», – сказал куратор проекта «Ипотека-ОФМ», начальник управления по работе с банками-партнёрами «ОФМ» Алексей Киселев.
23.09.2024 Власти хотят смягчить правила льготной ИТ-ипотеки

Возможны корректировки в программе льготной ипотеки Власти обсуждают возможность разрешить действие льготной ИT-ипотеки на специал
12.08.2024 Каждая четвертая заявка по льготным программам приходилась на ИТ-ипотеку в июле 2024

ачительно изменилась структура заявок по ипотечным программам. К примеру, в январе 2024 г. семейная ипотека занимала лидирующую позицию в 51%, после этого доля программы уменьшалась, за июль 20
01.08.2024 «Домклик»: доля готового жилья в структуре ипотечных выдач в СЗФО выросла до 67% в июле

изучили структуру ипотечных кредитов Сбербанка в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Северо-Западном федеральном округе за июль 2024 г. и сравнили данные с периодом до отмены массовой льготной ипотеки. Об этом CNews сообщили представители «Сбербанка». По данным на неполный июль 2024 г., первичный рынок в Северо-Западном федеральном округе составил примерно 19,6% ипотечных кредитов, в
01.08.2024 Чтобы льготная ипотека не «сгорела» после увольнения, программист должен устроиться в другую аккредитованную ИТ-компанию не позднее полугода

Ипотечные оковы ИТ-специалисты не смогут сменить отрасль в течение всего срока действия льготной ипотеки. Если раньше оформившего такой кредит специалиста обязывали сохранять работу в ИТ-ком
01.08.2024 Минцифры: продлеваем ИТ-ипотеку – новые условия льготной программы

на данный момент нет возможности значимого увеличения бюджетных расходов. Как изменились условия ИТ-ипотеки Ставка: было — не более 5%, стало — не более 6%. Регионы по-прежнему могут дополнител
31.07.2024 Программистам продлили льготную ИТ-ипотеку до 2030 г., но только не в Москве и Петербурге

Продление льготной ИТ-ипотеки Правительство России приняло решение продлить программу льготного ипотечного кредитов
31.07.2024 Правительство продлило ИТ-ипотеку до 2030 года

4 г. на новых условиях планируется дополнительно выдать около 4,5 тыс. ипотечных кредитов. Оформить ИТ-ипотеку можно как на покупку строящегося, так и готового жилья на первичном рынке недвижим
08.07.2024 Банк «Дом.РФ» внедрил машинное распознавание данных о квартире при оформлении ипотеки

влияние человеческого фактора при оформлении кредита и сократить время сбора информации о предмете ипотеки до полминуты. «Внедрение технологии распознавания информации о покупаемой квартире на
05.07.2024 Гайки закрутить. Власти собрались вдвое сократить лимиты по льготной ипотеке российским ИТ-специалистам

тей лишить их значительной части возможностей при покупке жилья Напомним, что появление льготной ИТ-ипотеки, равно как и отсрочки от армии для ИТ-специалистов, состоялось весной 2022 г. По случ
02.07.2024 Олег Комлик, банк Дом.рф: Мы запустили первую в России ипотеку по QR-коду

потечных кредитов. Учитывая, что нашей материнской компанией была «АИЖК», которая формировала рынок ипотеки в РФ, и мы единственная в России компания, которая в рамках закона и по мандату Банка
18.06.2024 Московские и питерские программисты лишатся льготной ипотеки. Остальным поднимут требования к минимальной зарплате

Быть как все В обозримой перспективе программа льготной ИТ-ипотеки может завершиться в Санкт-Петербурге и Москве, пишут «Ведомости» со ссылкой на прибли
21.05.2024 Лимит по ИТ-ипотеке в Сбербанке в регионах-миллионниках вырос с 18 до 30 млн рублей

» от Сбербанка — сервис недвижимости. Онлайн можно купить, продать или сдать в аренду недвижимость, оформить ипотеку, зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчеты меж
14.05.2024 Исследование «Домклик»: в апреле доля льготной ипотеки вновь превысила 50%

ки вновь превысила 50%. По популярности среди льготных программ лидируют «Господдержка» и «Семейная ипотека» — это 24,3 и 23,3% всех выдач в Сбербанке. Об этом CNews сообщили представители Сбер
27.04.2024 Банк «Дом.РФ» начал выдачу полностью автоматизированной ипотеки

чных кредитов на сумму, превышающую 100 млрд руб. Это больше, чем за тот же период прошлого года в 2,2 раза. «Внедрение автоматизированной выдачи позволит сократить операционные расходы на оформление ипотеки, при этом клиент будет получать кредитные средства практически в режиме «онлайн». За неделю работы нового инструмента автоматически выдано уже около 1 тыс. ипотечных кредитов. По нашим

24.04.2024 Банк ДОМ.РФ: с января 2024 г. ипотеку по QR-коду оформили 3000 семей

й. Об этом CNews сообщили представители ДОМ.РФ. Больше всего сделок с помощью технологии оформления ипотеки в одно касание зарегистрировано в Москве и Подмосковье (6,8 млрд руб.), Санкт-Петербу
16.04.2024 У ИТ-специалистов хотят отобрать льготную ипотеку. Властям надоело продлевать программу

иты на жилье все чаще выдаются под 20% годовых и более. В частности, идею лишить ИТ-шников льготной ипотеки с 1 января 2025 г. поддерживает Минфин, пишут «Известия». Если программа не будет про
15.04.2024 Банк ДОМ.РФ: с начала 2024 г. ИТ-ипотекой воспользовались более 4000 семей

С начала 2024 г. с помощью ИТ-ипотеки в банке ДОМ.РФ жилищные условия улучшили более 4000 высокотехнологичных специалистов

05.04.2024 Правительство одобрило увеличение лимита на ИТ-ипотеку до 700 млрд рублей

Общий кредитный лимит по программе льготной ИТ-ипотеки увеличили до 700 млрд рублей. Соответствующее постановление уже подготовлено. Об э
02.04.2024 Банк ДОМ.РФ: объем выдачи цифровой ипотеки растет

о использует сервисы, которые формируют бесшовный клиентский путь и значительно упрощают оформление ипотеки для граждан. Цифровой профиль гражданина, дистанционное получение УКЭП, подтверждение
12.03.2024 В Abanking рассказали, когда вернется спрос на онлайн-оформление ипотеки

По данным исследования Abanking, на текущий момент из 140 российских банков, в которых представлена ипотека, оставить заявку этот продукт на сайте можно в 45 банках. 26 банков позволяют отправи
26.02.2024 Минцифры: лимит по программе ИТ-ипотеки будет увеличен до 700 млрд рублей

Общий кредитный лимит по программе льготной ИТ-ипотеки планируется увеличить ещё на 200 млрд руб. — до 700 млрд руб. Об этом CNews сообщи
15.02.2024 Первую в России ипотеку с помощью биометрии выдал банк ДОМ.РФ

Семья из Подмосковья оформила первый в России ипотечный кредит с использованием биометрии – сделка проведена банком ДОМ.РФ 13 февраля 2024 г. Клиент зарегистрировал биометрические данные в Единой биометрической системе (ЕБС) и самостоятель
06.02.2024 Минцифры спасает российских ИТ-шников от ипотечного разорения. Кредиты на дома под бешеные проценты им пока не грозят. Опрос

к завершен. О возобновлении приема заявок сообщим дополнительно». Как сообщили в Минцифры, льготная ипотека российскими ИТ-специалистами очень востребована. «В связи с большим спросом Минцифры

19.01.2024 Банк «ДОМ.РФ»: в каких регионах популярна ипотека по QR-коду

я области (около 20% в равном соотношении), а также Краснодарский край и Тверская область (по 5%). «Ипотека по QR-коду — не имеющий аналогов на рынке сервис, ставший еще одним звеном бесшовного
18.01.2024 Как менялся портрет заемщика ИT-ипотеки — исследование «Домклик»

аждом клиенте, партнере и сотруднике. Онлайн можно купить, продать или сдать в аренду недвижимость, оформить ипотеку, зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчеты меж
16.01.2024 «Домклик» запустил подписки для агентств недвижимости и риелторов

» от Сбербанка — сервис недвижимости. Онлайн можно купить, продать или сдать в аренду недвижимость, оформить ипотеку, зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчеты меж

Публикаций - 640, упоминаний - 945

Финансовый сектор и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25307 24
9076 18
Ростелеком 10385 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14481 17
Oracle Corporation 6895 17
Yandex - Яндекс 8552 16
Diasoft - Диасофт 1047 16
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3315 14
Google LLC 12316 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9226 13
МегаФон 10028 11
Softline - Софтлайн 3312 11
Cisco Systems 5230 10
IBM - International Business Machines Corp 9563 10
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1259 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5303 9
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 523 9
Oracle Siebel Systems 515 9
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 115 8
SAP SE 5453 8
Intel Corporation 12569 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2259 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2556 8
Telegram Group 2620 8
Terrasoft - Террасофт 202 8
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 683 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4575 7
ЦМД-Софт 43 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1515 7
Samsung Electronics 10684 6
Восход ФГБУ НИИ 688 6
Apple Inc 12709 6
InfoWatch - Инфовотч 1098 6
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 658 6
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 795 6
Experian 81 6
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 364 6
Meta Platforms - Facebook 4546 5
ЭОС - Электронные офисные системы 1188 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1225 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8273 109
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 576 75
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3016 59
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1391 23
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 945 23
Альфа-Банк 1882 21
ГПБ - Газпромбанк 1184 17
ЦИАН - CIAN 166 16
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1093 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1804 12
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 12
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1516 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 535 11
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 685 11
Абсолют Банк 242 11
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 239 11
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1355 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1035 9
Почта России ПАО 2259 9
ВТБ - Почта Банк 504 9
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 63 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 8
РЖД - Российские железные дороги 2015 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 7
Лента - Сеть розничной торговли 2285 7
Совкомбанк ПАО 290 7
МКБ - Московский кредитный банк 618 6
Ингосстрах СПАО 453 6
Ак Барс Банк 275 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 6
ВТБ - ВТБ24 669 6
Группа Самолет 99 6
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 405 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2729 5
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 60 5
Visa International 1976 5
ПСБ - Промсвязьбанк 907 5
Газпром нефть 675 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 567 5
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12984 155
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1279 70
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6325 67
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5300 63
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4819 46
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3138 38
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2092 29
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 21
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3563 18
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2825 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3490 15
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 915 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2263 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3270 12
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 10
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 492 9
Судебная власть - Judicial power 2410 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3404 8
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 399 8
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 8
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 365 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2952 7
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1144 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 755 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3472 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2014 6
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 350 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2744 6
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 6
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 6
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 184 5
Федеральное казначейство России 1879 5
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 142 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 370 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1093 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 337 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 947 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 16
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 783 16
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 12
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 357 10
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 215 8
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 317 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 388 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 131 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 166 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 71 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 49 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 20 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 1
Московская Ассоциация Риэлторов - МАР 1 1
ГосИнформСистемы 155 1
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 18 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 74 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1048 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 257 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 60 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
Единая Россия - Политическая партия 317 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 74 1
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 1
Apache Software Foundation - ASF 222 1
OpenChain 1 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 1
РГР - Российская Гильдия Риэлторов 6 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 239
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73634 173
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 101
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23216 92
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18516 75
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 75
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 69
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31918 64
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7647 63
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17176 61
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13379 58
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 57
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 53
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 52
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5680 48
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4462 47
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 45
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 44
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 43
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8778 41
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 39
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5761 38
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2823 36
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 34
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12360 34
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 33
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2868 31
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 31
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 31
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12401 30
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4323 30
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 29
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3733 28
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8141 28
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13329 28
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1483 28
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8964 27
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 302 27
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 27
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 26
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5891 84
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 121 48
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1537 36
Google Android 14772 25
Apple iOS 8300 25
FreePik 1476 20
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 335 18
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 219 12
Linux OS 10984 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 11
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 396 10
Microsoft Office 3980 10
Microsoft Dynamics CRM 546 10
ЦИАН - Практика Успеха - SmartDeal 27 10
Минцифры РФ - Госключ 192 10
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 818 9
СКБ Контур - Контур.Фокус 1231 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1052 8
Новые облачные технологии - МойОфис 905 8
Oracle Java - язык программирования 3340 8
Terrasoft Creatio 98 8
Microsoft Dynamics 1185 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2077 8
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 7
Microsoft Windows 16405 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2372 7
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 390 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7396 6
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 229 6
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 850 6
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 951 6
Microsoft Windows 2000 8679 6
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 430 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3447 5
Apple - App Store 3017 5
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 695 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5193 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 5
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 5
Путин Владимир 3378 31
Шадаев Максут 1159 30
Мишустин Михаил 749 27
Паршин Максим 323 22
Козак Николай 189 21
Васев Николай 32 19
Лейпи Алексей 24 17
Чернышенко Дмитрий 575 16
Комлик Олег 26 10
Варенцов Кирилл 13 8
Макаров Валентин 241 8
Лукьянов Александр 63 7
Печатников Анатолий 37 7
Лашин Ренат 83 7
Комлев Николай 112 7
Смирнов Алексей 256 6
Макаров Алексей 67 6
Григоренко Дмитрий 200 6
Касперская Наталья 305 5
Греф Герман 467 5
Воробьев Андрей 189 5
Боим Анна 11 5
Абрамченко Виктория 18 5
Косяков Алексей 16 5
Никифоров Николай 1137 4
Руденко Дмитрий 32 4
Плуготаренко Сергей 88 4
Фомичев Андрей 73 4
Медведев Дмитрий 1664 4
Пахомов Александр 108 4
Гуров Роман 4 3
Квасенков Евгений 3 3
Арлазаров Владимир 277 3
Кичко Дмитрий 69 3
Чугунов Никита 81 3
Борисов Юрий 122 3
Тиньков Олег 48 3
Нейронов Федор 6 3
Шпак Василий 266 3
Ананьев Алексей 110 3
Россия - РФ - Российская федерация 157957 453
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46009 163
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18745 87
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8196 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53538 44
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2697 32
Европа 24665 24
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1906 20
Украина 7804 19
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3244 18
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2099 18
Россия - УФО - Свердловская область 1779 15
Россия - УФО - Екатеринбург 4311 15
Россия - СФО - Новосибирск 4687 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18326 14
Земля - планета Солнечной системы 10685 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14527 14
Германия - Федеративная Республика 12952 12
Россия - ПФО - Нижегородская область 2134 12
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1583 11
Казахстан - Республика 5829 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13577 10
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2932 10
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1366 9
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3300 9
Франция - Французская Республика 7990 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3408 9
Италия - Итальянская Республика 4432 8
Турция - Турецкая республика 2500 8
Россия - ПФО - Самарская область 1471 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2230 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1706 8
Россия - ЦФО - Калужская область 1030 8
Индия - Bharat 5719 7
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 956 7
Испания - Королевство 3766 7
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1633 7
Россия - СЗФО - Калининградская область 1406 7
Россия - УФО - Тюменская область 1280 7
Россия - УФО - Челябинская область 1408 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 447
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 275
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 229
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 187
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15220 140
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 99
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 84
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 78
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 76
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 70
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10399 69
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 67
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3670 66
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 551 62
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6682 53
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 52
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 47
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8371 47
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 40
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 311 39
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 157 37
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 37
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 34
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 31
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4259 30
Финансовый сектор - Кредитование - Автокредитование - Сar loans 94 30
Аренда 2582 29
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 217 27
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 27
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 27
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 26
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3393 26
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 26
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6275 25
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3739 25
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 25
Финансовый сектор - Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 159 24
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 23
Образование в России 2560 23
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 23
Коммерсантъ - Издательский дом 2194 19
Ведомости 1277 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11432 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1090 8
Известия ИД 715 8
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 87 4
Forbes - Форбс 926 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1155 3
TAdviser - Центр выбора технологий 431 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6030 2
РИА Новости 998 2
Sputnik 59 2
NEWSru.com 229 2
Frank Media - Фрэнк Медиа 9 1
Dow Jones - Factiva 7 1
Bloomberg 1429 1
Tom’s Hardware 528 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 254 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 667 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 665 1
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
9to5Google 57 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 304 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 130 1
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
The Insider 4 1
Telegraph 196 1
Vc.ru - Виси.ру 39 1
Российская газета 278 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 199 1
Neowin 186 1
CoinDesk 4 1
The Independent 32 1
Investing.com 6 1
Мобильные системы 117 1
Dow Jones - MarketWatch 333 1
АиФ - Аргументы и факты 50 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Times 644 1
The Times of London 8 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 31
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 11
Gartner - Гартнер 3616 10
IDC - International Data Corporation 4943 8
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 4
BCG - Boston Consulting Group 112 3
Forrester Research 828 3
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 3
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 83 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 81 2
Эвотор - Платформа ОФД - Чек индекс 18 1
ЦМАКП - Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 4 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 249 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 167 1
ResearchMe 14 1
Forrester Wave 45 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
Frost & Sullivan 206 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 70 1
НМГ - Медиалогия 35 1
TechTarget 13 1
Informa - Ovum - Omdia 139 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 1
Jon Peddie Research 43 1
Tagline - Тэглайн 29 1
Moody's Investors Service 136 1
Wainhouse Research 40 1
Deloitte Technology Fast 15 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1288 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1654 6
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1111 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 528 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 675 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 234 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 286 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 102 2
СФУ - Сибирский федеральный университет 88 2
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 33 2
БГТУ имени В.Г. Шухова - Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 16 1
НИУ ВШЭ - Институт образования 18 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МЦРПО ГАОУ ДПО - Московский центр развития профессионального образования 2 1
Дом.РФ - Цифровая академия 17 1
Минтруд РФ - НИИ труда - Институт труда - НИИ труда и социального страхования ФГБУ - ВНИИ труда ФГБУ 8 1
ИМЭИ - Институт мировой экономики и информатизации - Институт мировой экономика и информационных технологий 5 1
Мобиус технологии - Академия Мобиус 8 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 265 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 978 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 228 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 154 1
VK Skillbox - Скилбокс 129 1
РАН - Российская академия наук 2031 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 324 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 104 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 40 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 444 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 338 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 260 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 53 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 264 1
University of Oxford - Оксфордский университет 206 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 119 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 27 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 97 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 17
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 5
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 89 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 365 5
День молодёжи - 27 июня 1002 3
CNews AWARDS - награда 556 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 2
ПМЮФ - Петербургский Международный Юридический Форум 3 2
Сбер - Sber500 11 1
CNews FORUM Кейсы 281 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 91 1
Международный женский день - 8 марта 372 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
Цифровая прокачка региона 29 1
Webby Awards - Премия Вебби 26 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415084, в очереди разбора - 727389.
Создано именных указателей - 189645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще