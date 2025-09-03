Разделы

Минцифры: подтвердите участие в программе ИТ-ипотеки

ИТ-компаниям необходимо до 20 сентября 2025 г. подать в ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны по коду 10062 для того, чтобы их сотрудники могли оформить ИТ-ипотеку по льготной ставке до 6%. Такие данные позволяют проверить, что заемщик работает в компании, применявшей в прошлом году налоговые льготы. Это требование является ключевым при оформлении ИТ-ипотеки. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

На что обратить внимание при подаче согласия

Компания должна подать согласие по инструкции. Обязательно нужно проверить, чтобы в поле «Код комплекта сведений» было указано «10062». Период раскрытия налоговой тайны — с 2024 г.

Информация о направленных до 20 сентября 2025 г. согласиях поступит в Минцифры до 25 сентября 2025 г. После этого перечень компаний для участия в программе ИТ-ипотеки будет обновлен.

Зачем это нужно

Цифровизация

При своевременной передаче компанией согласия в ФНС ее сотрудники смогут получить ИТ-ипотеку на льготных условиях в 2025 г.

Сейчас ИТ-ипотеку могут предоставить своим сотрудникам более 6 тыс. ИТ-компаний. Этой мерой поддержки воспользовались уже порядка 88 тыс. специалистов.

