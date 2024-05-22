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Налогообложение Льготы Налоговые льготы для ИТ-компаний Меры поддержки ИТ-отрасли ИТ-ипотека

Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека


22.05.2024 Власти готовят господдержку для производителей промышленных роботов. Рассматриваются налоговые льготы, субсидии, ограничения в госзакупках

составляет 0,2% мирового. Средний показатель плотности роботизации в мире — 151 робот на 10 тыс. человек, у нас — всего 11. Источник в отрасли рассказывает, что также Минпромторг России рассматривает налоговые льготы для разработчиков и производителей компонентной базы и робототехнических устройств по примеру преференций для ИТ-компаний и целевое субсидирование на покупку промышленных робот
11.01.2024 Владимир Ефимов: резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» получили налоговые льготы более чем на 3,1 млрд руб.

еститель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва» позволяет компаниям получать налоговые льготы и преференции. Так, резиденты не платят имущественный, земельный, транспортные налоги, а налог на прибыль вместо 20% составляет всего 2%. «За девять месяцев 2023 г. резиденты О
14.04.2023 Минцифры: производители ПАКов могут получить налоговые льготы

Минцифры объявило о начале приёма заявок на включение программно-аппаратных комплексов (ПАК) в реестр российского ПО. Это позволит компаниям-производителям ПАКов претендовать на налоговые льготы — пониженные страховые взносы (7,6%) и нулевую ставку по налогу на прибыль. Требования: в составе ПАКа должен быть софт, включённый в реестр российского или евразийского ПО; те
31.01.2023 «Сбер» улучшит «Ипотеку для ИТ»

паний, сотрудники которых могут воспользоваться программой, — с 10 тыс. до 20 тыс. Наконец, теперь «Ипотеку для ИТ» в «Сбере» смогут получить молодые специалисты с 18 лет (раньше — с 22 лет). К
10.11.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Наша задача— не дать дискредитировать меры поддержки ИТ-отрасли

ос, если все подтверждалось, сама генерировала решение об аккредитации. До этого года аккредитация была необходимым этапом для получения налоговых льгот. Необходимым, но недостаточным. Чтобы получать налоговые льготы, нужно было иметь аккредитацию и еще соответствовать ряду параметров, которые были прописаны в Налоговом кодексе. Но аккредитация была первым шагом. Кто-то не доходил до налого
02.08.2022 Минцифры предлагает лишить ИТ-льгот банки, госорганизации и операторов связи

ная аккредитация позволяет ИТ-компаниям претендовать на различные преференции. Среди них, например, налоговые льготы. Так, для ИТ-компаний из реестра до конца 2024 г. налог на прибыль составит

01.08.2022 Минцифры отобрало ИТ-льготы у 400 с лишним организаций

стр приостановлена до принятия нового порядка аккредитации. Кто в списке и что это дает Государственная аккредитация позволяет ИТ-компаниям претендовать на различные преференции. Среди них, например, налоговые льготы. Так, для ИТ-компаний из реестра до конца 2024 г. налог на прибыль составит 0%, а по страховым взносам — 7,6%. В апреле 2022 г. прошла государственную аккредитацию компания «Сб
08.06.2022 Компаниям с миллиардными доходами срочно понадобились ИТ-льготы. Их просят «Билайн», HeadHunter, Ozon

ны льготы Российские компании, представители крупного бизнеса, выступили с просьбой допустить их до ИТ-льгот, которые им по нынешнему законодательству не полагаются, пишет РБК. В списке тех, ко
06.06.2022 Банки одобрили уже около 5000 заявок на льготную ипотеку для ИТ-специалистов

50 тыс. руб. в месяц в городах-миллионниках и от 100 тыс. руб. в других населенных пунктах. У заемщиков должен быть заключен трудовой договор с компанией, аккредитованной Минцифры России и получавшей налоговые льготы. Максимальная сумма кредита – 18 млн руб. для регионов с численностью населения не менее 1 млн человек и 9 млн руб. – для других субъектов России.
24.05.2022 Минцифры смягчает требования к ИТ-компаниям, претендующим на налоговые льготы

ый налог на прибыль и 7,3 млрд руб. — страховые взносы. Какие налоговые льготы предложены ИТ-шникам Налоговые льготы для ИТ-компаний вступили силу с 2021 г., с тех пор представители отрасли впр
05.03.2022 Минцифры рассказало, каким ИТ-компаниям положены налоговые льготы и каким программистам отсрочка от армии

данный момент аккредитовано более 14 тыс. юридических лиц, говорится на официальном сайте Минцифры. Налоговые льготы Во-вторых, для того, чтобы ИТ-компании могли претендовать на налоговые ль
22.09.2021 Российским ИТ-компаниям «светят» новые налоговые льготы

21.12.2018 CNews назвал регионы России, где ИТ-компании платят меньше налогов

Регионы вправе снижать свою долю налога, но не более, чем до 13,5%. Именно таким образом образуется льготная ставка. В таблице приведена только региональная доля налога на прибыль; фактически к
15.05.2018 «Касперский» получил налоговые льготы от московских властей

Налоговые льготы Правительство Москвы предоставит «Лаборатории Касперского» налоговые льготы, поскольку компании был присвоен статус якорного резидента технопарка «Водный стадион», сообщает информационное агентство «Интерфакс». Статус был утвержден сегодня на заседании
28.03.2018 Санкт-Петербург вводит налоговые льготы для ИТ-компаний

дминистрации города. Юридически документ представляет собой ряд поправок к закону Санкт-Петербурга «О налоговых льготах», его цель — простимулировать развитие местных ИТ-организаций. Далее зако
10.11.2017 В России готовят налоговые льготы для компаний, занятых информационной безопасностью

работ и услуг, выполняемых российскими лицами, по отношению к товарам и услугам иностранного происхождения. Данный приоритет должен иметь отношение к сфере госзакупок и быть утвержден правительством. Налоговые льготы в сфере информационной безопасности Параллельно должны быть установлены критерии отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к категории российских лиц, осущест
21.06.2016 Льготная ставка по налогу на прибыль для ИТ-компаний действует уже в четырех регионах России

Российской Федерации, снизившей ставку налога на прибыль для предприятий ИТ–сектора с 20% до 15,5%. Льготный налоговый режим был реализован по предложению Министерства связи и массовых коммуник
26.03.2013 Налоговики Московской области запустили новые интернет-сервисы

портале «Интерактивная приёмная по вопросам налогообложения имущества» запустило новые сервисы «Всё о налоговых льготах» и «Объекты недвижимости, по которым не определена налоговая база». Как с
30.11.2011 УФНС России по Московской области запустило интернет-сервис «Электронный путеводитель по налоговым льготам»

логовым льготам». Электронный путеводитель позволяет в онлайн режиме получать актуальную информацию о налоговых льготах, предусмотренных при уплате транспортного налога, налога на имущество физ
14.07.2006 Совет Федерации одобрил закон о налоговых льготах ИТ-компаний

Совет Федерации одобрил закон о налоговых льготах для российских ИТ-компаний. Соответствующие поправки внесены в часть вторую Налогового кодекса РФ, а также в ряд других законодательных актов, сообщает РБК. Изменения предос
13.04.2006 Дума готовит налоговые льготы для ИТ-компаний

соответствуют указанным требованиям, получат льготы. Налог на прибыль, на имущество и ЕСН для них предлагается заменить единым 6% налогом с чистой прибыли. Авторы законопроекта настаивают на том, что налоговые льготы должны распространяться на всю отрасль в целом, а не на отдельные предприятия, работающие в технопарках. По их мнению, эта инициатива призвана стимулировать развитие отечествен

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Налогообложение и организации, системы, технологии, персоны:

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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2337 9
CNews FORUM Кейсы 219 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1035 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1186 4
День молодёжи - 27 июня 845 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 128 3
Startup Village - международная стартап-конференция 60 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 298 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 540 2
CNews AWARDS - награда 466 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1946 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 72 1
GITEX Technology - международная выставка 35 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 1
CeBIT 611 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
ICMV - International Conference on Machine Visio 4 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 174 1
Цифровая прокачка региона 29 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
ITU - World Information Society Day - Всемирный день электросвязи и информационного общества - 17 мая 6 1
ICDAR - International Conference on Document Analysis and Recognition 6 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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