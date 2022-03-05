Минцифры рассказало, каким ИТ-компаниям положены налоговые льготы и каким программистам отсрочка от армии

В соответствии с указом Владимира Путина ИТ-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль, а ИТ-специалисты — от воинской обязанности. Также ИТ-компании смогут рассчитывать на гранты и льготные кредиты. Соответствующие меры поддержки отрасли были разработаны Минцифры. В этом материале министерство поясняет, кто и на каких условиях может претендовать на поддержку государства.

Льготы ИТ-компаниям

Президент России Владимир Путин подписал указ о внедрении в России третьего пакета мер поддержки ИТ-отрасли. СотрудниковИТ-компаний освободили от воинской обязанности, а организации — от уплаты налога на прибыль. Так же ИТ-компании смогут рассчитывать на гранты и льготные кредиты и по упрощенной схеме нанимать иностранных специалистов. В этом материале CNews публикует разъяснения Миницфиры о том, какие компании и ИТ-специалисты смогут рассчитывать на поддержку государства.

Во-первых, ИТ-компаниям, претендующим на господдержку, необходимо пройти государственную аккредитацию. Ее осуществляет Минцифры. Аккредитацию вправе получить российская ИТ-компания, которая занимается разработкой ПО, деятельностью по планированию, проектированию, подготовке, эксплуатации и сопровождению компьютерных систем. В том числе, ИТ-компания может получить аккредитацию, если она работает в области компьютерных технологий или создает базы данных и информационные ресурсы, а также если ее деятельность связана с использованием вычислительной техники и ИТ.

Заявление о предоставлении аккредитации размещено на портале госуслуг. Всего на данный момент аккредитовано более 14 тыс. юридических лиц, говорится на официальном сайте Минцифры.

Налоговые льготы

Во-вторых, для того, чтобы ИТ-компании могли претендовать на налоговые льготы, а именно — пониженные тарифы на уплату страховых взносов, составляющих в сумме 7,6% и пониженную ставку налога на прибыль, который сейчас составляет 3% (в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина планируется ее обнуление до 31 декабря 2024 г.) получить аккредитацию не достаточно.

Для этого необходимо, чтобы не менее 90% доходов компании поступалось от разработки ПО и продажи собственных программных продуктов.

Отсрочка от призыва

По закону «О воинской обязанности и военной службе» призыву подлежат молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. На отсрочку от призыва на военную службу до 27 лет могут рассчитывать сотрудники всех аккредитованных ИТ-компаний. При этом такому сотруднику необходимо иметь профильное образование и непосредственно участвовать в работах по разработке и поддержке софта и программно-аппаратных комплексов и др.

Минцифры разъяснило, какие ИТ-компании могут претендовать на льготы

Соответствующие критерии и порядок проверки специалистов на соответствие им планируется подготовить, уточняют в Минцифры.

Льготы ИТ-интеграторам

Минцифры предлагает предоставить российским интернет-компаниям и ИТ-интеграторам льготы, аналогичные тем, которые уже сейчас предоставляются ИТ-компаниям.

Например, чтобы интернет-компаниям получить налоговые льготы, необходимо, чтобы доля доходов от их ИТ-деятельности, включающая, в том числе, доходы от рекламы и оказания допуслуг, составляла не менее 90%. При этом министерство планирует уточнить состав дополнительных услуг.

Для ИТ-интеграторов доходы от услуг и работ по адаптации, установке, внедрению, тестированию, поддержке не принадлежащего им российского ПО должна составлять не менее 75% от общих доходов ИТ-компании. При этом общая сумма доходов от ИТ-деятельности должна также составлять не менее 90% от совокупных доходов организации.

Льготы иностранным ИТ-специалистам

Минцифры предлагает разрешить ИТ-компаниям привлекать и использовать иностранных работников без получения соответствующего разрешения в случае, если иностранный гражданин заключил трудовой договор с российскойИТ-компанией.

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Срок временного пребывания иностранного ИТ-специалиста и членов его семьи в России в случае заключения им трудового договора с аккредитованной ИТ-компанией продлевается на срок действия заключенного трудового договора. При этом он не должен превышать более трех лет с даты въезда в Россию. Таким иностранным гражданам будет выдана многократная обыкновенная рабочая виза на срок действия трудового договора.

Им также может быть выдан вид на жительство без получения разрешения на временное проживание с учетом требований п. 4, 5.1, 9 и 10 ст. 8 и ст. 9 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» на срок действия трудового договора, но не более чем на три года.

Гранты ИТ-компаниям

В соответствии с указом Президента Минцифры планирует увеличить объем грантов на разработку отечественных программных платформ, призванных заменить используемые зарубежные решения. Данные гранты получат российскиеИТ-компании, которые смогут создать конкурентные продукты, оставаясь их правообладателем. Это позволит полностью задействовать высвобождаемые кадры, говорится на сайте министерства.

Коммуникация с ИТ-компаниями

Минцифры создало оперативный штаб, куда вошли руководители отраслевых ассоциаций (АПКИТ, РУССОФТ, АРПП, РАЭК, АКППОО и др.), а также представители крупнейших ИТ-компаний для проработки механизмов реализации мер поддержки ИТ-отрасли.

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Также 5 марта 2022 г. на портале Госуслуг запущена форма сбора данных от ИТ-компаний, нуждающихся в оперативной поддержке.

Вышеперечисленные меры первоочередные. Министерством совместно с ИТ-отраслью ведется работа по формированию дополнительных и точечных мер поддержки конкретных сегментов ИТ-индустрии.