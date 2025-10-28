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АПКИТ Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий

АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий

АПКИТ – российское добровольное объединение юридических лиц – коммерческих организаций и деловых объединений, работающих в сфере информационных технологий и смежных областях. АПКИТ – некоммерческая организация, выражающая и защищающая интересы ИТ. Членами АПКИТ являются отечественные и мировые компании в области разработки и внедрения программного обеспечения, дистрибуции, системной интеграции, сервисных услуг, производства компьютеров и оборудования, интернета, а также нишевые ассоциации: Ассоциация защиты информации АЗИ, Ассоциация поставщиков программных продуктов НП ППП, АРПП «Отечественный софт», НП РУССОФТ, Ассоциация Предприятий в сфере Радиоэлектроники, ИТ, Цифровых Инноваций и Инжиниринга, ИТ-кластер Сибири.

СОБЫТИЯ


28.10.2025 Разработчики: Угроза тюрьмы заставит россиян разлюбить пиратский заграничный софт и полюбить российское ПО

– в тюрьму Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев выступил с предложением уголовного преследования всех россиян, кто уста
25.02.2025 Представители бизнеса предложили смягчить уголовное преследование ИТ-предпринимателей в России

Пересмотр уголовного преследования Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) (в которую входят МТС, VK, «Яндекс» и ряд других крупных российских ИТ-компаний) предложила смягчить уголовное преследование для руководящих ИТ-предпринимателей за экономические преступл
07.02.2025 Отрасль просит сделать проверки российского оборудования пожестче, а то исходники и «железо» для госов у всех на виду

Безопасная проверка Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) выступила за ужесточение критериев отбора российской электроники. АПКИТ предлагает создать отдельный пул экспертов для проверки продукции, относящейся к средствам защиты информаци
27.12.2024 Платформа ИТ-сертификации «СЛМетрикс» от Академии Softline получила аккредитацию АПКИТ

сообщает о получении аккредитации Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) для платформы профессиональной ИТ-сертификации «СЛМетрикс». Об этом CNews сообщили пре
28.10.2024 Гендиректор «РДТех» вошла в состав Правления АПКИТ и возглавила Совет по интеграции

На Общем собрании участников Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) генеральный директор «РДТех» Светлана Иванова вошла в новый состав Правления ассоциаци
20.10.2023 В «Академии Softline» прошло первое заседание Совета по развитию ИТ-сертификации

й сертификации ИТ-специалистов при Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ). Об этом CNews сообщили представители Softline. В дискуссии приняли участие более деся
30.05.2023 «Рексофт» вошел в совет по промышленным решениям АПКИТ

технологий для промышленности при Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ). Совет будет сосредоточен на комплексном развитии рынка российских промышленных технол
28.10.2022 Генеральный директор группы «Т1» Игорь Калганов вошел в правление АПКИТ

уппы «Т1», избран членом правления Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), крупного некоммерческого объединения ИТ-отрасли в России. Об этом CNews сообщили пред
31.05.2022 Группа «Т1» вступила в АПКИТ

Группа «Т1» стала членом Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), крупного некоммерческого объединения ИТ-отрасли в России. Об этом CNews сообщили пред
09.03.2022 Властям России предложили, как спасти сотрудников ИТ-компаний от невыплат зарплат

ниях. К такому выводу пришли члены Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ). В нее входят как крупнейшие отечественные, так и зарубежные ИТ-компании. «После повыш
28.06.2021 ИТ-компании: Расширение «закона Яровой» заставит покупать импортное «железо», а не российское

Критика АПКИТ «Пакета Яровой» Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) раскритиковала законо
09.11.2020 «Яндекс», Apple, Huawei просят власти отложить предустановку российского ПО на ПК и смартфоны

Чего опасаются участники рынка Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) направила письмо зампреду Правительства Дмитрию Чернышенко с просьбой перенести вступление в силу закона о предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и смарт-ТВ на неопределен
11.08.2020 Huawei присоединилась к АПКИТ

Компания Huawei стала членом российской ассоциации АПКИТ (Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий). Членство Huawei в самом пре
24.07.2020 Крупнейшие ИТ-компании России пригрозили властям бегством зарубеж

в открытом письме, опубликованном Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ). АПКИТ была образована в 2001 г. По составу участников это самое представительн
21.04.2020 Российские айтишники попросили включить SAP в перечень системообразующих компаний

я в письме исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев. Письмо есть в распоряжении CNews, его подлинность подтвердила руководи
10.10.2018 «Нетрика» вступила в АПКИТ

«Нетрика» вступила в Ассоциацию предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ). Членами АПКИТ уже являются лидеры мирового и российского ИТ-рынка, такие как A
21.04.2017 «Энвижн Груп» стала участником АПКИТ

ератора России, присоединилась к «Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий» (АПКИТ) — некоммерческому сообществу ИТ-отрасли в России, объединяющему отечественные и мировы
23.09.2015 В ИТ-отрасли России новый раскол: Разработчики хотят обмануть «закон о запрете иностранного ПО»

ектом занимается комиссия Госдумы по развитию стратегических информационных систем при поддержке ассоциаций НАИРИТ и РАСПО.Во-вторых, определенную напряженность создает родившаяся в недрах ассоциации АПКИТ идея на законодательном уровне урегулировать вопросы локализации в России разработки и производства зарубежных продуктов. Отдельными экспертами она трактуется как стремление «расширить оп
09.06.2015 Николай Рыжов назначен руководителем Комитета АПКИТ по развитию и локализации ИТ

крытые Технологии», на заседании «Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий» (АПКИТ) от 19 мая 2015 г. был утвержден в качестве руководителя Комитета по развитию и локализ
27.04.2015 Treolan поддержала инициативы АПКИТ по развитию рынка ИТ-дистрибуции

ибьютор, вошла в состав комиссии «Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий» (АПКИТ) по этике в сфере дистрибуции и импорта ИКТ-оборудования, внесла вклад в создание «Этич
17.03.2015 Больше половины ИТ-компаний не планируют сокращать рабочие места

Как показало заседание HR-клуба АПКИТ («Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий»), организованное сис
27.10.2014 ИТ-компании попросили Минкомсвязи не разрушать отрасль

Отраслевая ассоциация АПКИТ, в которой объединены около 100 отечественных и зарубежных компаний, работающих в росси
20.08.2014 КНДР предложила России нанять создателей своего «национального интернета»

Некоммерческая Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), выражающая и защищаю
19.08.2014 Утвержден профессиональный стандарт «Архитектор программного обеспечения»

профстандарт разработан под эгидой Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) при активном участии ИТ-индустрии и, как ожидается, задаст четкие ориентиры для работо
28.11.2013 У «Марвела» похитили фуру с техникой Acer

21 ноября 2013 г. около 5 часов утра у дистрибутора «Марвел» была похищена партия техники. Об этом сообщил комитет АП КИТ по вопросам защиты собственности. Украдено было 672 системных блока Acer Veriton E430 DT. Фура, на которой техника доставлялась клиенту со склада ИТ-компании, была ограблена в пригороде

26.08.2013 АП КИТ и Минкомсвязи выступили против премий разработчикам ПО

Минкомсвязи и ассоциация ИТ-компаний АП КИТ выступили с возражениями против замысла Минобрнауки материально поощрять сотрудников И
12.11.2012 Интеграторы и вендоры разработали стратегию развития ИТ-отрасли России

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ) вместе с McKinsey закончили разработку стратегических приоритетов развития российской ИТ-индустрии. В документе помимо текущего состояния отрасли даются возможные сценарии ее развития и
11.10.2012 Интеграторы – Министерству связи: ИТ-рынок в опасности

Крупнейшие российские системные интеграторы – члены ассоциации АП КИТ – представили заместителю министра связи Марку Шмулевичу «набор конкретных шагов, что

24.07.2012 ИТ-компании сами решили написать стратегию развития ИТ-рынка России

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ) заявила о скором завершении разработки стратегии развития российского ИТ-рынка. Для стимулирования отрасли в документе будет предложена последовательность шагов, касающихся улучшения си
23.11.2010 ИТ-компании обвинили чиновников в коррупции, но сами были раскритикованы за откаты

ИТ-компании, входящие в состав Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), представили доклад о стратегических направлениях развития ИТ-индустрии в России. В сл
12.01.2010 «Ланит» ограблен. Похищено свыше 3 тыс. единиц техники Cisco

По информации, которая была размещена на сайте ассоциации АП КИТ от имени «Ланита», всего у компании было похищено 3108 единиц техники. В частности, бы
25.12.2009 Бандиты под видом ДПС грабят ИТ-поставщиков и продают товар в Москве

Ассоциация АП КИТ сообщила сегодня о ряде случаев вооруженных ограблений, в результате которых был похищ
24.07.2007 Россия: ИТ-сообщество объединилось против рейдеров в погонах

ивного явления в том масштабе, в котором оно существует в настоящее время. По словам представителей Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ), речь идет о примене
04.06.2007 Softline вступила в ряды АП КИТ: развитие ИТ-рынка в России

ГК Softline объявляет о вступлении в ряды ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ) — некоммерческого объединения ИТ-компаний России, выражающего и защищающего интересы отрасли. В планах Softline — стать активным участником в управлении и принятии решений асс
02.08.2005 Дистрибьюторы ИТ начали охоту на "плохих партнеров"

х компаний выгодны всем участникам ИТ-рынка", - считает президент OCS Максим Сорокин. Напомним, что Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ) инициировала создани
18.11.2004 АПКИТ избрала новый состав правления

Вчера Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) подвела итоги работы

04.12.2003 Россия вступила во Всемирный Альянс ИТ-ассоциаций

Всемирный Альянс ИТ-ассоциаций (World Information Technology and Services Alliance) - это консорциум из 53 ассоциаций ИТ-индустрии, представляющих различные страны мира. АП КИТ образована в ноябре 2001 года, по составу участников это самое представительное некоммерческое объединение ИТ-отрасли в России. Членами АП КИТ являются 200 компаний, среди них - к
04.12.2003 Россия вступила во Всемирный альянс ИТ-ассоциаций

Information Technology and Services Alliance, WITSA), прошедшего в Ханое в конце ноября 2003 года, Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ) была принята 51-м чл
04.12.2003 Россия вступила во Всемирный альянс ИТ-ассоциаций

Information Technology and Services Alliance, WITSA), прошедшего в Ханое в конце ноября 2003 года, Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ) была принята 51-м чл
14.04.2003 В АП КИТ – новое назначение

вопросам и инвестициям Российской Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ) вступила Анна Нурминская. Ранее - в течение двух с половиной лет - Нурминская работал

Публикаций - 360, упоминаний - 534

АПКИТ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25774 56
9594 51
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 46
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 41
Yandex - Яндекс 9215 38
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 31
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 29
IBM - International Business Machines Corp 9699 28
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 28
Крок - Croc 1964 28
Oracle Corporation 7074 25
SAP SE 5601 24
Cisco Systems 5372 21
Intel Corporation 12811 21
Google LLC 12687 17
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 16
Huawei 4675 16
Softline - Софтлайн 3743 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 15
Apple Inc 13154 15
VK - Mail.ru Group 3602 15
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 14
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 14
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 13
Ростелеком 10948 13
HP Inc. 5883 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 11
Samsung Electronics 11064 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 11
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 11
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 10
Dell EMC 5180 10
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 10
McKinsey & Company Int 293 9
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 9
HP - Hewlett-Packard 3662 9
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 9
АйТи 1519 9
Открытые технологии 732 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 26
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 13
РЖД - Российские железные дороги 2096 13
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
Газпром ПАО 1493 8
Белый Ветер 365 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 5
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 4
Superjob - Суперджоб 858 4
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 4
Почта России ПАО 2370 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Газпром нефть 725 3
Евросеть 1421 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Runa Capital 158 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 3
Ланит - Ланит Венчурс - Lanit Ventures 16 3
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 3
Резонанс НПП 407 3
Театр имени Ермоловой - Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой 7 3
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 70 3
Ярд МОООП - Межрегиональное объединение организаций в области проектирования 13 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
РВК - Российская венчурная компания 571 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 3
Альфа-Банк 1979 3
Русагро Группа Компаний 379 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 153
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 56
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 54
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 46
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 37
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 35
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 33
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 31
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 30
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 21
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 21
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 19
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 17
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 15
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 15
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 9
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 9
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 8
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 7
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 7
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 7
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 7
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 6
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 6
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 6
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Судебная власть - Judicial power 2500 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 150
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 72
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 19
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 17
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 12
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 9
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 7
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 7
Единая Россия - Политическая партия 321 6
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 6
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 6
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 5
WITSA - World Information Technology and Services Alliance - Всемирный альянс ИТ-ассоциаций 12 5
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 4
Ассоциация менеджеров 107 4
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 4
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 3
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 3
АЮР - Ассоциация юристов России 51 3
ОАР НП - Объединение Автопроизводителей России ГП 3 3
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 3
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 4 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
Силиконовая Тайга АРПО - Silicon Taiga - Альянс Разработчиков Программного Обеспечения 18 2
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ЛДПР 116 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 149
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 135
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 73
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 60
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 44
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Infosecurity - выставка 63 1
Почтовая Тройка - Международная форум-выставка 9 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 23 1
Старт Хаб 21 1
ЧипЭКСПО - ChipEXPO 18 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Создано именных указателей - 199201.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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