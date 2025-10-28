АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий

Разработчики: Угроза тюрьмы заставит россиян разлюбить пиратский заграничный софт и полюбить российское ПО – в тюрьму Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев выступил с предложением уголовного преследования всех россиян, кто уста

Представители бизнеса предложили смягчить уголовное преследование ИТ-предпринимателей в России Пересмотр уголовного преследования Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) (в которую входят МТС, VK, «Яндекс» и ряд других крупных российских ИТ-компаний) предложила смягчить уголовное преследование для руководящих ИТ-предпринимателей за экономические преступл

Отрасль просит сделать проверки российского оборудования пожестче, а то исходники и «железо» для госов у всех на виду Безопасная проверка Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) выступила за ужесточение критериев отбора российской электроники. АПКИТ предлагает создать отдельный пул экспертов для проверки продукции, относящейся к средствам защиты информаци

Платформа ИТ-сертификации «СЛМетрикс» от Академии Softline получила аккредитацию АПКИТ сообщает о получении аккредитации Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) для платформы профессиональной ИТ-сертификации «СЛМетрикс». Об этом CNews сообщили пре

Гендиректор «РДТех» вошла в состав Правления АПКИТ и возглавила Совет по интеграции На Общем собрании участников Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) генеральный директор «РДТех» Светлана Иванова вошла в новый состав Правления ассоциаци

В «Академии Softline» прошло первое заседание Совета по развитию ИТ-сертификации й сертификации ИТ-специалистов при Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ). Об этом CNews сообщили представители Softline. В дискуссии приняли участие более деся

«Рексофт» вошел в совет по промышленным решениям АПКИТ технологий для промышленности при Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ). Совет будет сосредоточен на комплексном развитии рынка российских промышленных технол

Генеральный директор группы «Т1» Игорь Калганов вошел в правление АПКИТ уппы «Т1», избран членом правления Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), крупного некоммерческого объединения ИТ-отрасли в России. Об этом CNews сообщили пред

Группа «Т1» вступила в АПКИТ Группа «Т1» стала членом Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), крупного некоммерческого объединения ИТ-отрасли в России. Об этом CNews сообщили пред

Властям России предложили, как спасти сотрудников ИТ-компаний от невыплат зарплат ниях. К такому выводу пришли члены Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ). В нее входят как крупнейшие отечественные, так и зарубежные ИТ-компании. «После повыш

ИТ-компании: Расширение «закона Яровой» заставит покупать импортное «железо», а не российское Критика АПКИТ «Пакета Яровой» Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) раскритиковала законо

«Яндекс», Apple, Huawei просят власти отложить предустановку российского ПО на ПК и смартфоны Чего опасаются участники рынка Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) направила письмо зампреду Правительства Дмитрию Чернышенко с просьбой перенести вступление в силу закона о предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и смарт-ТВ на неопределен

Huawei присоединилась к АПКИТ Компания Huawei стала членом российской ассоциации АПКИТ (Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий). Членство Huawei в самом пре

Крупнейшие ИТ-компании России пригрозили властям бегством зарубеж в открытом письме, опубликованном Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ). АПКИТ была образована в 2001 г. По составу участников это самое представительн

Российские айтишники попросили включить SAP в перечень системообразующих компаний я в письме исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев. Письмо есть в распоряжении CNews, его подлинность подтвердила руководи

«Нетрика» вступила в АПКИТ «Нетрика» вступила в Ассоциацию предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ). Членами АПКИТ уже являются лидеры мирового и российского ИТ-рынка, такие как A

«Энвижн Груп» стала участником АПКИТ ератора России, присоединилась к «Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий» (АПКИТ) — некоммерческому сообществу ИТ-отрасли в России, объединяющему отечественные и мировы

В ИТ-отрасли России новый раскол: Разработчики хотят обмануть «закон о запрете иностранного ПО» ектом занимается комиссия Госдумы по развитию стратегических информационных систем при поддержке ассоциаций НАИРИТ и РАСПО.Во-вторых, определенную напряженность создает родившаяся в недрах ассоциации АПКИТ идея на законодательном уровне урегулировать вопросы локализации в России разработки и производства зарубежных продуктов. Отдельными экспертами она трактуется как стремление «расширить оп

Николай Рыжов назначен руководителем Комитета АПКИТ по развитию и локализации ИТ крытые Технологии», на заседании «Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий» (АПКИТ) от 19 мая 2015 г. был утвержден в качестве руководителя Комитета по развитию и локализ

Treolan поддержала инициативы АПКИТ по развитию рынка ИТ-дистрибуции ибьютор, вошла в состав комиссии «Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий» (АПКИТ) по этике в сфере дистрибуции и импорта ИКТ-оборудования, внесла вклад в создание «Этич

Больше половины ИТ-компаний не планируют сокращать рабочие места Как показало заседание HR-клуба АПКИТ («Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий»), организованное сис

ИТ-компании попросили Минкомсвязи не разрушать отрасль Отраслевая ассоциация АПКИТ, в которой объединены около 100 отечественных и зарубежных компаний, работающих в росси

КНДР предложила России нанять создателей своего «национального интернета» Некоммерческая Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), выражающая и защищаю

Утвержден профессиональный стандарт «Архитектор программного обеспечения» профстандарт разработан под эгидой Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) при активном участии ИТ-индустрии и, как ожидается, задаст четкие ориентиры для работо

У «Марвела» похитили фуру с техникой Acer 21 ноября 2013 г. около 5 часов утра у дистрибутора «Марвел» была похищена партия техники. Об этом сообщил комитет АП КИТ по вопросам защиты собственности. Украдено было 672 системных блока Acer Veriton E430 DT. Фура, на которой техника доставлялась клиенту со склада ИТ-компании, была ограблена в пригороде

АП КИТ и Минкомсвязи выступили против премий разработчикам ПО Минкомсвязи и ассоциация ИТ-компаний АП КИТ выступили с возражениями против замысла Минобрнауки материально поощрять сотрудников И

Интеграторы и вендоры разработали стратегию развития ИТ-отрасли России Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ) вместе с McKinsey закончили разработку стратегических приоритетов развития российской ИТ-индустрии. В документе помимо текущего состояния отрасли даются возможные сценарии ее развития и

Интеграторы – Министерству связи: ИТ-рынок в опасности Крупнейшие российские системные интеграторы – члены ассоциации АП КИТ – представили заместителю министра связи Марку Шмулевичу «набор конкретных шагов, что

ИТ-компании сами решили написать стратегию развития ИТ-рынка России Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ) заявила о скором завершении разработки стратегии развития российского ИТ-рынка. Для стимулирования отрасли в документе будет предложена последовательность шагов, касающихся улучшения си

ИТ-компании обвинили чиновников в коррупции, но сами были раскритикованы за откаты ИТ-компании, входящие в состав Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), представили доклад о стратегических направлениях развития ИТ-индустрии в России. В сл

«Ланит» ограблен. Похищено свыше 3 тыс. единиц техники Cisco По информации, которая была размещена на сайте ассоциации АП КИТ от имени «Ланита», всего у компании было похищено 3108 единиц техники. В частности, бы

Бандиты под видом ДПС грабят ИТ-поставщиков и продают товар в Москве Ассоциация АП КИТ сообщила сегодня о ряде случаев вооруженных ограблений, в результате которых был похищ

Россия: ИТ-сообщество объединилось против рейдеров в погонах ивного явления в том масштабе, в котором оно существует в настоящее время. По словам представителей Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ), речь идет о примене

Softline вступила в ряды АП КИТ: развитие ИТ-рынка в России ГК Softline объявляет о вступлении в ряды ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ) — некоммерческого объединения ИТ-компаний России, выражающего и защищающего интересы отрасли. В планах Softline — стать активным участником в управлении и принятии решений асс

Дистрибьюторы ИТ начали охоту на "плохих партнеров" х компаний выгодны всем участникам ИТ-рынка", - считает президент OCS Максим Сорокин. Напомним, что Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ) инициировала создани

АПКИТ избрала новый состав правления Вчера Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) подвела итоги работы

Россия вступила во Всемирный Альянс ИТ-ассоциаций Всемирный Альянс ИТ-ассоциаций (World Information Technology and Services Alliance) - это консорциум из 53 ассоциаций ИТ-индустрии, представляющих различные страны мира. АП КИТ образована в ноябре 2001 года, по составу участников это самое представительное некоммерческое объединение ИТ-отрасли в России. Членами АП КИТ являются 200 компаний, среди них - к

Россия вступила во Всемирный альянс ИТ-ассоциаций Information Technology and Services Alliance, WITSA), прошедшего в Ханое в конце ноября 2003 года, Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ) была принята 51-м чл

Россия вступила во Всемирный альянс ИТ-ассоциаций Information Technology and Services Alliance, WITSA), прошедшего в Ханое в конце ноября 2003 года, Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ) была принята 51-м чл