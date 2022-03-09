Властям России предложили, как спасти сотрудников ИТ-компаний от невыплат зарплат

Повысившаяся до 20% ключевая ставка Центробанка приведет к задержке выплат зарплат сотрудникам ИТ-компаний, а также расчетов с поставщиками и подрядчиками. К такому выводу пришли члены ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), в которую входят крупнейшие отечественные и зарубежные ИТ-компании. Подобная ставка сулит почти десятикратное снижение прибыльности, отмечают они. В качестве антикризисной меры ассоциация предлагает ввести беспроцентную ставку для компаний ИТ-отрасли.

Влияние ставки ЦБ



Действующий уровень ключевой ставки Центрального Банка России (Центробанк, ЦБ), которая по состоянию на 9 марта 2022 г. составляет 20%, приведет к задержкам выплат зарплат вИТ-компаниях. К такому выводу пришли члены Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ). В нее входят как крупнейшие отечественные, так и зарубежные ИТ-компании.

«После повышения ключевой ставки Банка России коммерческие банки подняли ставку по кредитам до 25-30%. Подобная ставка, по факту, является запретительной и лишает компании доступа к кредитным ресурсам», — отмечают в АПКИТ в своем письме к первому заместителю председателя Правительства Андрею Белоусову. С копией письма ознакомился CNews.

Представители АПКИТ полагают, что увеличение процентной ставки в 2,5 раза, как это произошло в России за последний месяц, приводит к почти десятикратному снижению прибыльности ИТ-компаний и ставит их на грань рентабельности. Помимо задержки зарплат, ставка ЦБ приведет и к нарушению сроков расчетов с поставщиками и подрядчиками. «При реализации любого потенциального риска, вероятность которого существенно возрастает в настоящее время, компания гарантированно становится убыточной», — говорится в письме.

«В условиях задержки неплатежей или отказа от оплаты по контрактам единственной возможностью платить зарплаты является кредит, — пояснил CNews зависимость зарплат от ставки ЦБ один из экспертов рынка. — При ставке рефинансирования ЦБ в 20% этот канал не работает».

Меры борьбы

Ассоциация предлагает ввести для ИТ-компаний беспроцентную ставку на кредиты для выплат зарплат и налогов. Для этого, по мнению АПКИТ, Правительство должно определить одно или несколько системообразующих кредитных учреждений, которые обеспечат льготное кредитование организаций ИТ-отрасли.

Ключевая ставка ЦБ лишает ИТ-компании доступа к кредитным ресурсам, а это может привести к задержке зарплат

Еще одной антикризисной мерой поддержки, по мнению АПКИТ, может стать отказ от требований со стороны госзаказчиков по предоставлению исполнителями банковских гарантий исполнения контрактов и возврата авансов. Также в документе говорится о том, чтобы допустить завершение закупки, оформления, таможенной очистки и прочих процедур в отношение поставки закупленных и полностью или частично оплаченных оборудования и материалов в целях исполнения контрактов.

Текущее влияние изменения процентной ставки на экономику ИТ-компании

Показатель До повышения ставки ЦБ После Комментарий 1 Выручка 1 000 1 000 2 Прибыль до налога,процентов и амортизации 100 100 Исходя из среднего значения рентабельности 3 Процентные платежи 33,3 83,25 Значение "до" указано исходя из максимально допустимого значения соотношения между прибылью до налога,процентов и амортизации (EBITDA) и процентными выплатами на основе аналитических данных российских банков. Значение "после" указано, исходя из текущего роста процентной ставки в 2,5 раза 4 Амортизация 10 10 Исходя из средней величины соотношения между EBITDA и амортизации 5 Прибыль до уплаты налога 56,7 6,75 6 Налог на прибыль 11,34 1,35 7 Чистая прибыль 45,36 5,4 8 Рентабельность по чистой прибыли 4,54% 0,54%

письмо АПКИТ к первому заместителю Председателя Правительства Андрею Белоусову

Ассоциация также предлагает предоставить ИТ-компаниям государственные гарантии по кредитным продуктам. В том числе, предлагается предоставить компенсирующее субсидирование в отношении оборудования и материалов, номинированных в контрактах в иностранной валюте, в объеме курсовой разницы относительно курса валюты на 18 февраля 2022 г. И еще одной мерой поддержки, по мнению ассоциации, может стать реструктуризация кредитов с плавающей ставкой, пересчитанной на 18 февраля 2022 г.

Несколько фактов об АПКИТ

АПКИТ была образована в ноябре 2001 г. Ее участниками являются компания «1С», «Ланит», «Мерлион», «Лаборатория Касперского», «Яндекс», «Борлас» и др. Также членами ассоциации выступают и зарубежные компании, среди них — Google Russia, Abbyy, SAP, IBM, Apple и др.

Игорь Якимов, «Т Плюс»: Мы в начале масштабной роботизации Интеграция

Ассоциация сотрудничает с законодательной и исполнительной властью России, в том числе с Минцифры, Минэкономразвития, Минтруда, Минобрнауки,Минпросвещения, МВД, ФНС, ФСБ, ФСТЭК и ФТС.

Согласно официальному сайту АПКИТ, ассоциация участвует во всей повестке развития цифровой экономики, обсуждает и правит новые программно-стратегические документы отрасли в России, формирует консолидированную позицию игроков рынка по ключевым вопросам и определяет набор инициатив, которые обеспечат развитие отрасли в рамках цифровой экономики.