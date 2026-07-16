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Индексная книга (каталог) CNews*
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Белоусов Андрей

СОБЫТИЯ


16.07.2026 Минобороны создало «Витрину данных», чтобы обучать нейросети российских БПЛА 1
02.03.2026 Google пообещали гибель из-за его собственной новой функции 1
27.02.2026 Развитием искусственного интеллекта в России займутся ФСБ, Минобороны, «Яндекс» и Сбербанк 1
20.01.2026 Минобороны России организовало отбор граждан в новые подразделения войск беспилотных систем 1
06.01.2026 Путин поручил создать национальный план развития и внедрения ИИ в России 1
12.08.2025 Начальника научного центра Минобороны России судят по обвинению во многомиллионных взятках 2
09.07.2025 Больше не нужно бегать за справками. Участие в СВО теперь можно подтвердить онлайн «за несколько секунд вместо четырех дней» 1
22.05.2025 В России появится «цифровое небо» и «цифровое транспортное право» 1
11.03.2025 В России начали выдавать льготные кредиты под 5% для малых и средних предприятий в сфере робототехники 1
15.01.2025 На создание центров роботизации по всей России выделяется 15 миллиардов 1
20.12.2024 Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2024 г. Голосование 1
18.12.2024 В Министерстве обороны России назначили замминистра по цифровизации 3
13.11.2024 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения 1
23.09.2024 В России запустили беспилотные грузовики по всей трассе Москва - Санкт-Петербург 1
20.09.2024 В России откроют новые центры робототехники 1
02.09.2024 Российский интернет вещей можно будет использовать для управления БПЛА 1
30.07.2024 Экс-начальника ЦСКА посадили на 13 лет за взятки при поставках мониторов 1
09.07.2024 В России создана система ПВО, стреляющая FPV-дронами вместо ракет 1
18.06.2024 В России создан центр производства БПЛА на государственный грант 1 миллиард 2
14.06.2024 В России за шесть лет подготовят 1 млн специалистов по БПЛА 2
23.04.2024 Обнинская компания «Метра» разработала систему автоматизированного контейнерного хранения для крупного добывающего холдинга 1
17.04.2024 Мишустин назначил единственного поставщика БПЛА на госзакупках 2
16.04.2024 Более 250 мер поддержки для цифровизации бизнеса собрано на платформе эффективность.рф 1
15.04.2024 Начался серийный выпуск полностью российских БПЛА «Пиранья». Такой дрон уничтожил первый танк Abrams в зоне СВО 1
08.04.2024 Россиян хотят отучить от iPhone, iPad и MacBook. Местные лоббируют запрет параллельного импорта техники, чтобы покупали отечественное 1
26.03.2024 МСП получили более 1,7 млрд рублей микрозаймов через сервис на МСП.РФ 1
20.03.2024 Власти объявили программу поддержки маленьких ИТ-компаний. Раздают по 12 млн рублей 2
14.03.2024 В России испытывается система наблюдения за БПЛА из космоса 1
12.03.2024 Малые технологические компании могут получить до 1 млрд рублей по программе льготного кредитования 2
04.03.2024 На цифровой платформе МСП.РФ запущен сервис по выбору франшизы для открытия бизнеса 1
28.02.2024 Более 14 тыс. площадок под производства: Минэкономразвития представило инвестиционную карту России 1
26.02.2024 Почти 30 млрд руб. льготных кредитов привлекли МСП из сферы ИТ 1
13.02.2024 Свыше 1,5 млрд рублей получил бизнес за четыре месяца работы сервиса микрозаймов на цифровой платформе «МСП.РФ» 1
08.02.2024 Предприниматели воспользовались сервисами МСП.РФ четыре миллиона раз 1
07.02.2024 Пользователи МСП.РФ более 4 млн раз воспользовались ее сервисами и продуктами за два года 1
01.02.2024 Самозанятые граждане предоставили госкомпаниям товары и услуги на 7 млрд рублей 1
30.01.2024 В 2023 г. самозанятые предоставили госкомпаниям товары и услуги на рекордные 7 млрд рублей 1
23.01.2024 В России появилась первая единая онлайн-база льготного государственного имущества для МСП 1
16.01.2024 На МСП.РФ появился сервис для работы на маркетплейсах с мерами поддержки регионов 1
01.12.2023 Предприниматели сферы услуг получат помощь в продвижении по программе «Авито» и Минэкономразвития России 1

Публикаций - 149, упоминаний - 168

Белоусов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 19
Ростелеком 10948 18
Yandex - Яндекс 9215 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
МегаФон 10742 8
9594 7
VK - Mail.ru Group 3602 7
Беспилотные авиационные системы 93 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
SAP SE 5601 4
ЦТП АНО - Цифровые Технологии Производительности АНО - Эффективность.рф 10 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Microsoft Corporation 25774 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 2
ГЛОНАСС АО 278 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
Элвис-НеоТек 56 2
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 2
Google LLC 12687 2
ФСБ РФ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 11 2
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 133 2
АФК Система ПАО - Aeromax - Аэромакс 44 2
Флай дрон - Fly Drone 26 2
Птеро - Ptero 7 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 150 2
Apple Inc 13154 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Oracle Corporation 7074 2
Telegram Group 2940 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 2
Merlion iRU - Деловой офис 352 1
1С-Битрикс - Bitrix 675 1
Adobe Systems 1597 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 22
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 81 13
МСП Корпорация - МСП Лизинг 10 8
Почта России ПАО 2370 8
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
Газпром нефть 725 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 3
DST Global - Digital Sky Technologies 229 3
РВК - Российская венчурная компания 571 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 2
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 78 2
Ritz-Carlton - Ритц-Карлтон 27 2
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 2
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 53 2
ЦПИИ АНО - Центр поддержки инжиниринга и инноваций 8 2
Градиент Альфа 6 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
Совкомбанк ПАО 316 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 1
Транснефть 335 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 68
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 55
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 54
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 44
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 42
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 20
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 19
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 18
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 8
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 6
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 6
Совет при президенте Российской Федерации 205 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 6
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 6
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 4
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 3
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 3
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 55 3
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 17
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 8
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 2
Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления 14 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
ЛДПР 116 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
Демократическая политическая партия США 122 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 1
НРА - Национальный рекламный альянс 5 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
СибАкадемИнновация 1 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 1
СППИ - Союз предприятий печатной индустрии - ГИПП - Гильдия издателей периодической печати 10 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 39
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 35
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 22
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 22
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 16
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 14
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 12
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 11
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 10
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 9
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 9
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 7
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 758 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 7
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 7
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 6
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 6
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 5
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 5
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 689 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 4
МСП Корпорация - МСП.РФ Цифровая платформа 64 26
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 18
FreePik 1841 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
МСП Корпорация - НГС - Национальная гарантийная система 9 4
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 3
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 163 2
Apple iPhone 6 4861 2
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 70 2
Ростелеком - НКИТ - Новые коммуникационные интернет-технологии 24 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 2
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 2
1С:ERP Управление предприятием 841 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 80 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 1
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 59 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 350 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 1
Элвис-Неотек - VIP-1 - микропроцессор 8 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 130 1
Oeacle SOA Suite - Oracle SOA Cloud 60 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 1
Hyundai Sonata - беспилотный автомобиль 22 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 19 1
Toyota Prius 49 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 1
Путин Владимир 3454 47
Мишустин Михаил 787 22
Шадаев Максут 1210 13
Медведев Дмитрий 1665 12
Силуанов Антон 84 11
Чернышенко Дмитрий 580 11
Набиуллина Эльвира 123 10
Решетников Максим 46 10
Акимов Максим 192 10
Собянин Сергей 538 10
Никифоров Николай 1138 10
Мантуров Денис 126 8
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Песков Дмитрий 129 6
Дворкович Аркадий 216 6
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Орешкин Максим 35 5
Кириенко Сергей 149 5
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Скоробогатова Ольга 60 4
Шохин Александр 36 4
Федулов Владислав 86 4
Голикова Татьяна 57 4
Абрамченко Виктория 18 4
Сурков Владислав 73 4
Ливанов Дмитрий 62 4
Носков Константин 241 4
Чубайс Анатолий 222 4
Ефимов Владимир 145 3
Кудрин Алексей 125 3
Иванов Сергей 405 3
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Иванов Андрей 61 3
Новак Александр 36 3
Савельев Виталий 55 3
Фурсенко Андрей 128 3
Ковальчук Михаил 24 3
Мильнер Юрий 137 3
Россия - РФ - Российская федерация 166163 140
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 41
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 18
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 9
Украина 7928 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 8
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 8
Беларусь - Белоруссия 6289 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 6
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 6
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Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 6
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Россия - ПФО - Самарская область 1577 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 5
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 5
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Индия - Bharat 5869 4
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 3
Россия - УФО - Тюменская область 1365 3
Россия - УФО - Челябинская область 1512 3
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Россия - ЦФО - Орловская область 369 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 3
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 46
ФНС РФ - Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 160 42
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 29
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8837 24
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 24
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 20
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 20
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 12
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 11
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 137 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 10
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 9
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Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 8
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 8
Льготы - Льготные кредиты 165 8
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Vogue 25 1
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GQ 22 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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