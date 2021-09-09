Белоусов Андрей

Определен первый маршрут для автономного или безэкипажного судовождения в России 1

Финансирование искусственного интеллекта в России урезано на 100 миллиардов 1

В России срочно создается система слежки за зараженными коронавирусом 1

Отвечать за цифровизацию России в Правительстве будет автор Олимпиады в Сочи 1

Власти России хотят дать искусственному интеллекту особый статус и 90 млрд на развитие 2

Сквозные цифровые технологии получат дорожные карты и финансирование 2

Определен состав правкомиссии по цифровому развитию России 1

Власти передумали создавать специальный фонд для цифровой экономики 1

Президентское Управление по ИТ и развитию цифровой инфраструктуры возглавил Андрей Липов 1

Как на самом деле писались программы развития интернета в России 1

Власти России требуют отменить роуминг с Белоруссией 1