Индексная книга (каталог) CNews*
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Белоусов Андрей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 149, упоминаний - 168
Белоусов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 47
|Мишустин Михаил 787 22
|Шадаев Максут 1210 13
|Медведев Дмитрий 1665 12
|Силуанов Антон 84 11
|Чернышенко Дмитрий 580 11
|Набиуллина Эльвира 123 10
|Решетников Максим 46 10
|Акимов Максим 192 10
|Собянин Сергей 538 10
|Никифоров Николай 1138 10
|Мантуров Денис 126 8
|Чемезов Сергей 147 6
|Песков Дмитрий 129 6
|Дворкович Аркадий 216 6
|Григоренко Дмитрий 249 6
|Греф Герман 485 6
|Орешкин Максим 35 5
|Кириенко Сергей 149 5
|Колесников Максим 31 5
|Ковнир Евгений 75 5
|Скоробогатова Ольга 60 4
|Шохин Александр 36 4
|Федулов Владислав 86 4
|Голикова Татьяна 57 4
|Абрамченко Виктория 18 4
|Сурков Владислав 73 4
|Ливанов Дмитрий 62 4
|Носков Константин 241 4
|Чубайс Анатолий 222 4
|Ефимов Владимир 145 3
|Кудрин Алексей 125 3
|Иванов Сергей 405 3
|Скворцова Вероника 69 3
|Иванов Андрей 61 3
|Новак Александр 36 3
|Савельев Виталий 55 3
|Фурсенко Андрей 128 3
|Ковальчук Михаил 24 3
|Мильнер Юрий 137 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.