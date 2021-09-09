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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Белоусов Андрей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 53, упоминаний - 66
Белоусов Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1828 14
|Мишустин Михаил 302 10
|Акимов Максим 167 10
|Дворкович Аркадий 169 6
|Ковнир Евгений 71 5
|Собянин Сергей 211 5
|Шадаев Максут 384 5
|Медведев Дмитрий 1434 4
|Песков Дмитрий 65 4
|Силуанов Антон 52 4
|Носков Константин 201 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Чернышенко Дмитрий 234 4
|Григоренко Дмитрий 7 3
|Мантуров Денис 56 3
|Набиуллина Эльвира 56 3
|Осеевский Михаил 221 3
|Кудрин Алексей 63 3
|Скворцова Вероника 51 2
|Бунина Елена 27 2
|Комар Евгений 20 2
|Шувалов Игорь 64 2
|Нестеренко Татьяна 36 2
|Федулов Владислав 58 2
|Решетников Максим 15 2
|Бочаров Олег 27 2
|Коновалов Александр 8 2
|Шулика Виталий 8 2
|Фетисов Александр 12 2
|Турчак Андрей 14 2
|Орешкин Максим 17 2
|Егоров Даниил 15 2
|Васильева Ольга 15 2
|Кисляков Евгений 83 2
|Греф Герман 205 2
|Липов Андрей 50 2
|Левин Леонид 83 2
|Иванов Андрей 40 2
|Артемьев Игорь 66 2
|Уваров Алексей 11 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 4
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 3
|Ведомости 259 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Медуза - Meduza 18 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767619, в очереди разбора - 671304.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767619, в очереди разбора - 671304.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru