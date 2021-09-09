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Белоусов Андрей


09.09.2021 Минэкономразвития приступило к созданию цифровой экосистемы нацпроекта «Производительность труда» 1
04.08.2021 Определен первый маршрут для автономного или безэкипажного судовождения в России 1
21.12.2020 В России впервые запущен онлайн-реестр мер поддержки бизнеса 1
02.09.2020 Правительство выделит 12 миллиардов 1200 российским ИИ-стартапам 1
17.08.2020 Финансирование искусственного интеллекта в России урезано на 100 миллиардов 1
25.06.2020 Минкомсвязи хочет поднять НДС на ПО, чтобы «обнулить» «самые низкие налоги в мире» для ИТ-компаний 1
03.06.2020 Правительство включило льготное кредитование ИТ-компаний в план подъема экономики 1
12.05.2020 В России спешно разрабатывается услуга онлайн-оформления ипотеки 1
21.04.2020 Названы 79 системообразующих компаний России в ИТ и телекоме. Список 1
07.04.2020 Обновлена правкомиссия по модернизации экономики России. Медведева исключили 2
01.04.2020 В России заработала система слежки за носителями коронавируса. Можно ли ее обмануть? 1
23.03.2020 В России срочно создается система слежки за зараженными коронавирусом 1
18.03.2020 В Набсовет организации «Цифровая экономика» вошли первый вице-премьер и министры цифрового и экономического развития 1
28.02.2020 Состав правительственной комиссии по цифровому развитию серьезно обновлен. Кто ушел и кто остался 1
29.01.2020 Отвечать за цифровизацию России в Правительстве будет автор Олимпиады в Сочи 1
09.12.2019 Правительство отвергло планы «Ростеха» по развитию блокчейна 1
04.07.2019 Набсовет «Цифровой экономики» ускорит цифровизацию экономики и социальной сферы 1
30.05.2019 Власти России хотят дать искусственному интеллекту особый статус и 90 млрд на развитие 2
30.05.2019 Набсовет «Цифровой экономики» рассмотрел приоритеты по сквозным цифровым технологиям 3
27.05.2019 В России отказались от «прорывного» развития больших данных, промышленного интернета и робототехники 1
01.04.2019 Сверхважные планы развития в России блокчейна, роботов и больших данных разработают за 1 копейку, а виртуальной реальности — за 1 рубль 1
04.03.2019 Планы мирового лидерства России по большим данным, блокчейну, роботам напишут за 109 миллионов 2
01.02.2019 Сквозные цифровые технологии получат дорожные карты и финансирование 2
10.12.2018 Власти спешат принять законы о краудфандинге, цифровых активах, электронном нотариате и смарт-контрактах 2
10.12.2018 Наблюдательный совет АНО «Цифровая экономика» назвал приоритетные для одобрения Госдумой законопроекты 1
28.11.2018 Власти придумали миллиардные проекты, которые будут осуществлять на деньги ИТ-компаний 1
26.09.2018 Определен состав правкомиссии по цифровому развитию России 1
05.09.2018 Власти передумали создавать специальный фонд для цифровой экономики 1
08.08.2018 «Элвис-неотек» объявил сбор предварительных заказов на процессор VIP-1. Цены 1
22.06.2018 Президентское Управление по ИТ и развитию цифровой инфраструктуры возглавил Андрей Липов 1
14.05.2018 Как на самом деле писались программы развития интернета в России 1
17.04.2018 «Элвис-НеоТек» получила сертификаты соответствия ISO 9001 и ISO 14001 1
11.10.2017 Власти решили «возглавить и отрегулировать» криптовалюты в России 1
10.10.2017 Путин приказал отрегулировать криптовалюты: Ими пользуются преступники и террористы 1
11.07.2017 Власти России требуют отменить роуминг с Белоруссией 1
06.07.2017 Лидер российских хакеров из «Шалтая-Болтая» получил срок 1
05.04.2017 Василий Бровко вошел в состав рабочей группы Экономического совета при Президенте РФ по направлению «Цифровая экономика» 1
05.04.2016 Maykor выиграла тендер на сервис ИТ-инфраструктуры в пяти филиалах «Мегафона» 1
28.07.2014 В Крыму построят технопарк на деньги казанского Иннополиса 1
05.06.2014 Помощник Путина: Программа по созданию Единой системы Росреестра не исполняется 3

Публикаций - 53, упоминаний - 66

Белоусов Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 11
Ростех - Ростехнологии 2230 10
VK - Mail.ru Group 2485 7
Yandex - Яндекс 4101 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 4
3770 4
Rambler Group - Рамблер ГК 486 3
Microsoft Corporation 11143 2
SAP SE 3218 2
Элвис-НеоТек 30 2
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 2
ФСБ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 5 2
Элвис-Плюс 69 1
Adobe Systems 813 1
НИПС - Новосибирский институт программных систем 31 1
ГЛОНАСС АО 82 1
Mali 54 1
ИКС холдинг - Форпост 35 1
Telegram Group 702 1
Google LLC 7168 1
Информатика Маркетинг Сервис 2 1
KPMG - КПМГ 131 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
Базальт СПО 206 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 302 1
АФК Система ПАО 997 1
Крок 1221 1
SearchInform - Серчинформ 181 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
IBM 3554 1
Abbyy 797 1
Twitter 2204 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 1
Ростех - Концерн Автоматика 397 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 12
Почта России ПАО 1577 7
Газпром нефть 382 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
Телефон.Ру 61 1
ФосАгро 54 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 1
Акрон ГК - Akron Holding 19 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
Новатэк 27 1
Эко-Томск 1 1
ННК - Независимая нефтегазовая компания 3 1
Кэшбери - российская финансовая пирамида 3 1
СКБ ПН - Специальное конструкторское бюро приборов подземной навигации 1 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 1
Алроса АК 81 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
Роснефть НК 367 1
Уралкалий ПАО 62 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 1
Северсталь ПАО 204 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Норникель - Норильский никель 178 1
Газпром ПАО 524 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 19
Президент Российской Федерации 1442 18
Правительство РФ 2207 11
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 10
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 4
Администрация Президента РФ 269 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Счётная палата РФ 461 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 2
Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 5 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Роснано 456 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Экономический совет при президенте Российской Федерации 21 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 202 1
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации 4 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 21 1
Управление делами президента Российской Федерации 38 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 15
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 152 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 6 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 9
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 6
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 3
Big Data - Большие данные 1136 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 3
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
MIPI DSI - MIPI Display Serial Interface 2 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
I2S - Inter-IC Sound - Стандарт интерфейса электрической последовательной шины соединения цифровых аудиоустройств 11 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
UDP - User Datagram Protocol 84 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 1
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 37 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 1
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 45 1
ЭКБ - Электронная компонентная база 55 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
NAND flash memory - Флеш-память 206 1
Telegram - Мессенджер 80 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 125 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 1
Элвис-Неотек VIP-1 - микропроцессор 4 1
ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 4 1
HPE ArcSight 50 1
Путин Владимир 1828 14
Мишустин Михаил 302 10
Акимов Максим 167 10
Дворкович Аркадий 169 6
Ковнир Евгений 71 5
Собянин Сергей 211 5
Шадаев Максут 384 5
Медведев Дмитрий 1434 4
Песков Дмитрий 65 4
Силуанов Антон 52 4
Носков Константин 201 4
Никифоров Николай 1126 4
Чернышенко Дмитрий 234 4
Григоренко Дмитрий 7 3
Мантуров Денис 56 3
Набиуллина Эльвира 56 3
Осеевский Михаил 221 3
Кудрин Алексей 63 3
Скворцова Вероника 51 2
Бунина Елена 27 2
Комар Евгений 20 2
Шувалов Игорь 64 2
Нестеренко Татьяна 36 2
Федулов Владислав 58 2
Решетников Максим 15 2
Бочаров Олег 27 2
Коновалов Александр 8 2
Шулика Виталий 8 2
Фетисов Александр 12 2
Турчак Андрей 14 2
Орешкин Максим 17 2
Егоров Даниил 15 2
Васильева Ольга 15 2
Кисляков Евгений 83 2
Греф Герман 205 2
Липов Андрей 50 2
Левин Леонид 83 2
Иванов Андрей 40 2
Артемьев Игорь 66 2
Уваров Алексей 11 2
Россия - Российская федерация - РФ 57617 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 2
Россия - Иннополис 292 2
Россия - ПФО - Казань 1521 2
Индия - Республика 2181 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1063 1
Монголия 172 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Украина 3389 1
Россия - Таймырский автономный округ - Таймыр 15 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Ирландия - Республика 365 1
Россия - Саратов 410 1
Россия - Сочи 913 1
Россия - Краснодар 1040 1
Китай - Тайвань 595 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Прибалтика - Балтия 594 1
Восточная Европа 1688 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 19
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Искусственный интеллект 6 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 1
Образование в России 342 1
Ордена РПЦ - Общецерковная награда Русской православной церкви 1 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 7 1
Сельское хозяйство 12 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 13 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 28 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 21 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 18 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1431 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 4
Коммерсантъ - Издательский дом 481 3
Ведомости 259 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Медуза - Meduza 18 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 18 2
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 1 1
ГУУ - Государственный университет управления 11 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 9 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 200 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
РАН - Российская академия наук 317 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Паралимпиада - Паралимпийские игры - Paralympic Games 7 1
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