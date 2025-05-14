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МСП Корпорация МСП Лизинг


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 Beeline Cloud реализовал комплексный облачный проект для «МСП Лизинг» 1
20.05.2024 Сервис МСП.РФ по работе с маркетплейсами привлек более 20 тыс. предпринимателей 1
26.03.2024 МСП получили более 1,7 млрд рублей микрозаймов через сервис на МСП.РФ 1
12.03.2024 Малые технологические компании могут получить до 1 млрд рублей по программе льготного кредитования 1
04.03.2024 На цифровой платформе МСП.РФ запущен сервис по выбору франшизы для открытия бизнеса 1
26.02.2024 Почти 30 млрд руб. льготных кредитов привлекли МСП из сферы ИТ 1
13.02.2024 Свыше 1,5 млрд рублей получил бизнес за четыре месяца работы сервиса микрозаймов на цифровой платформе «МСП.РФ» 1
07.02.2024 Пользователи МСП.РФ более 4 млн раз воспользовались ее сервисами и продуктами за два года 1
23.01.2024 В России появилась первая единая онлайн-база льготного государственного имущества для МСП 1
25.04.2023 Производитель корпусов для электроники локализовал производство при поддержке корпорации МСП 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

МСП Корпорация и организации, системы, технологии, персоны:

Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 881 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13163 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 63 8
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 328 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2746 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4616 5
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 461 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4362 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4495 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20497 2
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 529 2
Оповещение и уведомление - Notification 4853 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8317 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21744 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21063 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14732 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8838 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11849 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28214 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10771 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2434 1
МСП Корпорация - МСП.РФ Цифровая платформа 50 7
МСП Корпорация - НГС - Национальная гарантийная система 7 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1455 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5418 1
Белоусов Андрей 141 8
Путин Владимир 3237 7
Шевцов Игорь 3 1
Решетников Максим 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 9
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1269 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2993 3
Россия - ПФО - Самарская область 1369 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1574 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1729 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17784 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Горячий Ключ 13 1
Россия - СФО - Иркутская область - Киренский район - Киренск 9 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 928 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 827 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 682 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 635 1
Россия - ПФО - Саратовская область 754 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 526 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 906 1
Россия - СФО - Иркутская область 1153 1
Россия - УФО - Свердловская область 1571 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7692 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1857 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 713 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 615 1
Россия - ЦФО - Орловская область 332 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 938 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 587 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11196 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49077 9
ФНС РФ - Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 129 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52405 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3541 5
Кредитование - Сrediting - Заём 6844 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5152 3
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1366 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1722 2
Кредитование - Микрокредитование - Микрофинансирование - МФО - Микрозаймы - Небанковское кредитование 113 2
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 320 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 537 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 706 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 159 1
Федеральный закон 209-ФЗ - О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 28 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24710 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10128 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2757 1
Льготы - Льготные кредиты 146 1
Водородная энергетика - Hydrogen energy 158 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5073 1
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 154 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6021 1
Энергетика - Energy - Energetically 5213 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16665 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30005 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6332 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5219 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2173 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8741 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5651 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1998 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9014 1
НГС - Новости Новосибирска 13 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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