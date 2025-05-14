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Индексная книга (каталог) CNews*
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NaaS Network as a Service "Сеть как сервис"


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 Beeline Cloud реализовал комплексный облачный проект для «МСП Лизинг» 1
15.02.2024 Мусороперегрузочную станцию в Саратовской области подключили к интернету 1
16.01.2024 Зачем бизнесу централизованное управление сетью. Разбираемся в тенденциях технологий SD-WAN 1
28.09.2023 Бурное прошлое и проблемное будущее: как развивается российский телеком 1
09.03.2023 В облаке «Мегафона» начали работать российские Linux «Альт», Astra Linux и «Ред ОС» 1
22.02.2022 «Билайн» предоставил технологию MultiSim для поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» 2
22.02.2022 Технология MultiSim помогает находить людей 2
27.12.2021 Эксперты подвели итоги в области ИБ и сделали прогноз на 2022 г.: в тренде будет гибридная работа 1
21.04.2021 «Эр-телеком» и РФПИ выкупили российские ЦОДы голландских связистов 1
06.04.2021 Cisco Plus и aaS-модель дают заказчикам возможность делать закупки еще удобнее 2
02.04.2021 Cisco представила ряд фундаментальных инноваций для цифровой трансформации бизнеса 2
17.03.2021 Linxdatacenter выросла на 30% в облачном сегменте в 2020 году 1
19.02.2021 Исследование Huawei: рынок AR/VR в России достигнет 7 млрд руб. к 2025 году 2
14.09.2020 «Билайн Бизнес» обеспечил Telefónica International Wholesale Services связью в Подмосковье 2
06.08.2020 Как управлять корпоративной сетью с помощью интуиции 2
29.07.2020 Первая в индустрии облачная платформа на базе искусственного интеллекта будет представлена в России 30 июля 2020 года компанией Aruba, Hewlett Packard Enterprise 1
28.07.2020 Первая в индустрии облачная платформа на базе искусственного интеллекта будет представлена в России 30 июля 2020 года компанией Aruba, Hewlett Packard Enterprise 1
27.07.2020 Первая в индустрии облачная платформа на базе искусственного интеллекта будет представлена в России 30 июля 2020 года компанией Aruba, Hewlett Packard Enterprise 1
08.07.2020 Hewlett Packard Enterprise представила HPE Edge Orchestrator 1
10.06.2020 Aruba представила облачную платформу Aruba ESP для Intelligent Edge 1
23.07.2019 «Билайн» решил проблему перебоев сетевой инфраструктуры в труднодоступных районах России 3
23.07.2019 «Билайн Бизнес» представил услугу Network as a Service 3
21.06.2019 HPE обеспечит доступность всех своих технологий по модели SaaS к 2022 году 2
15.05.2018 Linxdatacenter стал первым партнером NaaS-провайдера Megaport в России 2
10.05.2018 «Ростелеком» потратит 1,3 миллиарда, чтобы стать «оператором для операторов» на селе 2
29.09.2017 Елена Краюшкина -

Orange нашел новое применение спутниковой связи на морских судах и месторождениях

 2
28.09.2017 Отечественный телеком вышел из зоны комфорта 3
16.03.2017 Orange Business Services и Riverbed переносят технологию SD-WAN в гибридные сети 1
30.11.2016 Orange Business Services запускает SDN-сервис Easy Go Network в 75 странах 3
13.07.2016 Brain4Net присоединилась к консорциуму Metro Ethernet Forum 2
24.03.2015 IBM и Semtech представили энергоэффективную сетевую технологию для интернета вещей 2
06.02.2009 Juniper Networks представила матрицу маршрутизаторов уровня ядра 1

Публикаций - 32, упоминаний - 53

NaaS и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8875 9
HPE - Hewlett Packard Enterprise 634 7
HPE Aruba Networks 88 7
МегаФон 9219 6
HPE Financial Services - HPEFS 45 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 813 4
Cisco Systems 5150 4
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 4
Linx - Связь ВСД 158 3
Ростелеком 9894 3
Microsoft Corporation 24823 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13163 3
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 431 3
Google LLC 11935 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 842 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1524 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2949 2
Megaport 6 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1147 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4116 2
Huawei 4013 2
Парадигма 152 2
Walt Disney Company - Go.com - Go Network 25 2
Salesforce.com 433 1
Equinix 45 1
CyrusOne 6 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 331 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 27 1
Riverbed Technology 112 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Крок - Croc 1784 1
Fortinet 393 1
IBM - International Business Machines Corp 9468 1
VK - Mail.ru Group 3482 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5018 1
Alibaba Group 434 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 773 1
AT&T Inc 1683 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 278 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 393 3
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 48 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1111 2
Альфа-Банк 1794 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1229 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7559 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 218 1
Газпром нефть 635 1
Доброфлот 18 1
Talos Fund I LP 5 1
Ситиматик 5 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4362 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4616 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 251 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11989 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 685 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 96 1
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 47 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6297 2
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
AFA - Asociación del Fútbol Argentino - Аргентинская футбольная ассоциация - Ассоциация футбола Аргентины 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 28
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21744 24
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11349 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14732 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16145 14
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12847 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31697 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21063 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12573 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5868 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16313 8
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6470 8
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6290 8
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 206 7
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2998 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28214 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4883 6
5G - пятое поколение мобильной связи 2236 6
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 467 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4613 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14080 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6513 5
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 243 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8061 5
Data monetization - Монетизация данных 1690 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11849 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10254 5
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2076 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8567 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6838 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2598 4
AIOps - Artificial Intelligence for IT Operations - искусственный интеллект для управления ИТ 36 4
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 224 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28815 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3349 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5909 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12256 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1944 4
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3237 4
HPE GreenLake 53 5
Google Cloud Platform - GCP 323 4
ВымпелКом - Билайн Multisim Балансировщик 6 4
Asus AAS - Asus Active Aerodynamic System 22 3
Microsoft Azure 1427 2
HPE ProLiant 399 2
Cisco Plus 2 2
ВымпелКом - Билайн AI - Beeline Artificial Intelligence - нейросеть 16 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 2
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 180 1
HPE InfoSight 22 1
Google Cloud Anthos 6 1
HPE OneView 19 1
HPE BlueData 2 1
HPE Cloud Volumes 7 1
HPE Cloud Services - HPE Cloud Data Services - HPE Enterprise Cloud Services 11 1
HPE ArubaOS - Aruba OS-CX (AOS-CX) 4 1
HPE 5G Core Stack - HPE 5G Lab 4 1
Riverbed SteelConnect 12 1
Riverbed Enterprise Application Management 1 1
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 246 1
Cisco SecureX 10 1
Cisco Silicon One Q 4 1
Cisco Secure ACS - Cisco Secure Access Control - Cisco SASE - Cisco Secure Access Service Edge - Cisco Secure Managed Remote Access - Cisco Duo Secure Access 15 1
Cisco Plus Hybrid Cloud 1 1
Oracle CX Cloud Platform - Oracle CX Cloud Suite 26 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - Cisco PXP - Cisco Partner Experience Platform 55 1
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 21 1
Cisco Plus NaaS 1 1
Cisco ThousandEyes Synthetic Monitoring 7 1
Cisco ThousandEyes Network 2 1
Cisco Umbrella 11 1
Cisco Crosswork Cloud 4 1
Microsoft Windows Hello 204 1
Cisco Silicon One - Серия процессоров 5 1
Cisco - AppDynamics Dash Studio 2 1
МТС - МТТ MVNE - Mobile Virtual Network Enabler 43 1
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 95 1
Linx Datacenter 51 1
Коробов Евгений 31 2
Biaggiх Pierre-Louis - Бьяджи Пьер-Луи 8 2
Герасимов Евгений 14 2
Даценко Антон 2 2
Путин Владимир 3237 1
Neri Antonio - Нери Антонио 19 1
Захаров Андрей 37 1
Брюквин Юрий 299 1
Быков Сергей 21 1
Комаров Михаил 22 1
Яковлева Светлана 4 1
Пряникова Екатерина 3 1
Melkote Keerti - Мелкоте Керти 5 1
Горшенин Василий 6 1
Клименко Алексей 13 1
Щапов Олег 24 1
Мельников Александр 92 1
Кузяев Андрей 65 1
Кириенко Владимир 141 1
Шустер Дмитрий 4 1
Маковский Максим 14 1
Чазов Андрей 22 1
Тюрин Андрей 8 1
Соколова Ольга 25 1
Краюшкина Елена 4 1
Стрешинский Владимир 8 1
Бородин Андрей 38 1
Кадер Михаил 12 1
Жилков Евгений 6 1
Анкилов Константин 109 1
Рассказова Ульяна 1 1
Ямщиков Андрей 2 1
Осипов Александр 89 1
Черняев Александр 4 1
Полпуденко Дмитрий 3 1
Кудрявцев Алексей 39 1
Курушкин Максим 1 1
Данилин Максим 1 1
Kramp Thorsten - Крамп Торстен 1 1
Шуневич Ольга 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 5
Европа 24368 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52538 4
Германия - Федеративная Республика 12779 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3547 3
Азия - Азиатский регион 5607 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13398 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17784 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 3998 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14235 2
Канада 4919 2
Нидерланды 3559 2
Африка - Африканский регион 3515 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 383 1
Америка - Американский регион 2172 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1611 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7692 1
Америка Латинская 1837 1
Евразия - Евразийский континент 616 1
Россия - СФО - Новосибирск 4414 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1176 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1541 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2738 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 434 1
Аргентина - Аргентинская Республика 591 1
Чили - Республика 476 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17418 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1076 1
Южная Корея - Республика 6721 1
Сингапур - Республика 1869 1
Индия - Bharat 5531 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1786 1
Ближний Восток 2980 1
Франция - Французская Республика 7895 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 373 1
Россия - ПФО - Саратовская область 754 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 280 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 864 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Вольск 19 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14041 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24710 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5576 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6541 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49077 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19131 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52405 4
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 726 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11196 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10128 3
Английский язык 6729 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7294 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16665 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8200 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5689 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5908 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5887 2
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 596 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10151 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5740 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5056 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6384 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2244 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 894 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1268 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6021 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2195 2
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 305 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1336 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1984 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1635 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11106 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2984 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 765 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3087 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3598 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30005 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1231 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9014 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3231 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 641 3
Gartner - Гартнер 3570 2
Juniper Research 530 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 124 2
Forrester Research 823 1
Рустелеком ТК 304 1
IDC - International Data Corporation 4917 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 994 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8198 1
IBM Research 108 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 338 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
University of Houston - Хьюстонский университет 17 1
JCU - James Cook University in Queensland - Университет Джеймса Кука 8 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Atmosphere Digital 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359269, в очереди разбора - 756336.
Создано именных указателей - 174670.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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