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NaaS Network as a Service "Сеть как сервис"
УПОМИНАНИЯ
NaaS и организации, системы, технологии, персоны:
|Коробов Евгений 31 2
|Biaggiх Pierre-Louis - Бьяджи Пьер-Луи 8 2
|Герасимов Евгений 14 2
|Даценко Антон 2 2
|Путин Владимир 3237 1
|Neri Antonio - Нери Антонио 19 1
|Захаров Андрей 37 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Быков Сергей 21 1
|Комаров Михаил 22 1
|Яковлева Светлана 4 1
|Пряникова Екатерина 3 1
|Melkote Keerti - Мелкоте Керти 5 1
|Горшенин Василий 6 1
|Клименко Алексей 13 1
|Щапов Олег 24 1
|Мельников Александр 92 1
|Кузяев Андрей 65 1
|Кириенко Владимир 141 1
|Шустер Дмитрий 4 1
|Маковский Максим 14 1
|Чазов Андрей 22 1
|Тюрин Андрей 8 1
|Соколова Ольга 25 1
|Краюшкина Елена 4 1
|Стрешинский Владимир 8 1
|Бородин Андрей 38 1
|Кадер Михаил 12 1
|Жилков Евгений 6 1
|Анкилов Константин 109 1
|Рассказова Ульяна 1 1
|Ямщиков Андрей 2 1
|Осипов Александр 89 1
|Черняев Александр 4 1
|Полпуденко Дмитрий 3 1
|Кудрявцев Алексей 39 1
|Курушкин Максим 1 1
|Данилин Максим 1 1
|Kramp Thorsten - Крамп Торстен 1 1
|Шуневич Ольга 1 1
|University of Houston - Хьюстонский университет 17 1
|JCU - James Cook University in Queensland - Университет Джеймса Кука 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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