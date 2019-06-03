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Riverbed Technology

Riverbed Technology

Riverbed Technologyамериканская компания, специализирующаяся на решениях для обеспечения производительности приложений, мониторинга цифрового опыта, управления сетевой и облачной инфраструктурой. Продукты Riverbed входят в состав технологической платформы Riverbed Digital Performance, ориентированной на поддержку гибридных и облачных ИТ-сред. Компания не входит в группу других корпораций и функционирует как самостоятельное юридическое лицо.

Riverbed разрабатывает и внедряет следующие ключевые продукты и технологии:

  • SteelCentral — платформа для управления производительностью приложений (APM), сетей (NPM) и опыта конечного пользователя (EUEM), включая компоненты AppResponse, NetIM, Aternity, UCExpert;
  • SteelHead — решения для WAN-оптимизации, в том числе виртуальные и облачные версии (SteelHead CX);
  • SteelConnect — SD-WAN-платформа с поддержкой автоматизированного управления трафиком, политик на уровне приложений, Zero-touch provisioning и интеграции с Microsoft Azure и AWS;
  • SteelFusion — гиперконвергентное решение для филиалов, позволяющее централизованно управлять ИТ-инфраструктурой удалённых офисов, с поддержкой NAS, SAN и объектных хранилищ, а также интеграцией с Azure и AWS;
  • SaaS Accelerator — облачный сервис для ускорения работы SaaS-приложений (Office 365, Salesforce и др.), интегрированный с End User Experience Monitoring.

Компания использует технологии программно-определяемых сетей (SD-WAN, SD-Branch), виртуализации сетевых функций (NFV), облачной интеграции, сжатия и оптимизации трафика, а также аналитики цифрового опыта.

В 2018 году Riverbed сменила генерального директора: Джерри М. Кеннелли, один из основателей, покинул пост, и его сменил Пол Монтфорд. Также компания провела стратегическое приобретение немецкого разработчика SD-WAN-решений Ocedo, что укрепило её позиции на рынке программно-определяемых сетей.

Среди клиентов Riverbed — Maersk Line, ВТБ, Севернефтегазпром, а также партнёры вроде Orange Business Services, Verizon, АМТ-Груп и VMware. Решения Riverbed упоминаются в числе используемых в новых направлениях мониторинга, например, в компании «Инфосистемы Джет».

Конкурирующие компании на рынке:

  1. Cisco Systems
  2. VMware (в части решений для SD-WAN и APM)
  3. SolarWinds
  4. Dynatrace
  5. AppDynamics (принадлежит Cisco)
  6. Netscout
  7. Fortinet
  8. Palo Alto Networks
  9. F5 Networks
  10. Juniper Networks

СОБЫТИЯ

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03.06.2019 Riverbed представил решение для ускорения SaaS-приложений

бе мониторинга опыта конечного пользователя End User Experience Monitoring (входит в состав решения Riverbed для управления цифровым опытом), организации смогут измерять и контролировать работу
30.10.2018 Riverbed представила решение для цифрового взаимодействия

Riverbed анонсировала новый релиз решения для управления цифровым взаимодействием Riverbed SteelCentral. Обновление продукта меняет представление об управлении производительностью облачной архитектуры и улучшает видимость облачных приложений и сетей с помощью внедрения новых
12.07.2018 Riverbed Technology: 95% компаний не готовы к цифровой трансформации
15.05.2018 Riverbed Technology объявила о назначении нового генерального директора и смене позиционирования

большая честь возглавить такую команду профессионалов, – сказал Пол Монтфорд, генеральный директор Riverbed Technology. – Бизнес активно следует за трендом цифровой трансформации и меняет подх
13.09.2017 АМТ-Груп и Riverbed успешно протестировали SD-WAN решение SteelConnect

шаг в эволюции автоматизации корпоративных сетей — отметил Сергей Козлов, глава технического отдела Riverbed Technology в России и СНГ. — Партнерство с АМТ-Груп позволило нам одними из первых в
16.03.2017 Orange Business Services и Riverbed переносят технологию SD-WAN в гибридные сети

Orange Business Services объявил об использовании технологии программно-определяемой глобальной сети SD-WAN компании Riverbed в своих предложениях для построения гибридных сетей. Как рассказали CNews в компании, новое решение облегчит заказчикам Orange управление гибридными сетями и оптимизирует производитель
13.03.2017 Riverbed — лидер «магического квадранта» Gartner в сегменте мониторинга и диагностики производительности сети

Компания Riverbed Technology, SD-WAN компания, стала лидером в рейтинге Gartner «Магический квадрант д
10.03.2017 Riverbed представила SteelFusion 5.0 с поддержкой сетевых хранилищ NAS

Riverbed Technology, SD-WAN компания, представила решение Riverbed SteelFusion 5.0 с новой функцией поддержки сетевых систем хранения данных (NAS), уве
06.03.2017 Энди Эдлен назначен старшим вице-президентом по продажам Riverbed в регионе EMEA

Компания Riverbed Technology назначила Энди Элдера старшим вице-президентом по продажам в странах Евро
28.02.2017 Riverbed представила новое семейство продуктов для рынка сервис-провайдеров

Компания Riverbed Technology, SD-WAN компания, анонсировала платформу доставки услуг Riverbed Service

15.02.2017 Riverbed расширила возможности SD-WAN-решения SteelConnect для облачных сетей

Компания Riverbed Technology, специализирующаяся на производительности приложений, представила значите
09.02.2017 Riverbed представила решение для подключения к облачным сетям Microsoft Azure в «в один клик»

Компания Riverbed Technology, специализирующаяся на производительности приложений, представила обновле
26.01.2017 Maersk Line реализует стратегию цифровизации с помощью решения Riverbed SteelCentral

жности устранения «узких мест» в производительности сети во всей компании. Об этом CNews сообщили в Riverbed Technology. Пятилетний контракт с Riverbed поддержит стратегию цифровизации Maersk L
29.11.2016 Riverbed объединяется с Verizon для улучшения сетевого соединения с облаком

абируемых сетевых решений нашим общим клиентам, — отметил Александр Стулов, глава представительства Riverbed Technology в России и СНГ. – Совместная работа с поставщиками облачных сервисов врод
20.10.2016 Новый Riverbed SteelCentral обеспечит мониторинг производительности приложений, унифицированных коммуникаций и конечных пользователей

Компания Riverbed Technology представила новый релиз решения Riverbed SteelCentral, который призван уд
18.10.2016 Конференция Riverbed Force for Business Russia 2016 пройдет в Москве 27 октября

вовведений этого года — в рамках технической части можно будет увидеть живую демонстрацию продуктов Riverbed Technology. Представители компании расскажут о SD-WAN-решении SteelConnect, которое

14.09.2016 Riverbed представила новые программно-управляемые решения для цифровой трансформации бизнеса

Компания Riverbed Technology, специализирующаяся на создании продуктов для обеспечения производительно
09.08.2016 Исследование Riverbed: 85% компаний будут тщательнее следить за производительностью сети и приложений во время Олимпийских игр

Компания Riverbed Technology, специализирующаяся на создании продуктов для обеспечения производительно
01.06.2016 Riverbed Technology попала в лидеры «магического квадранта» Gartner по WAN-оптимизации

Компания Riverbed Technology, специализирующаяся на создании продуктов для обеспечения производительно
26.05.2016 Riverbed объявила о выходе нового программно-определяемого решения SD-WAN для облачных сред

Компания Riverbed Technology, специализирующаяся на создании продуктов для обеспечения производительно
19.05.2016 Riverbed представила платформу SteelCentral c расширенной поддержкой облачных сред

Компания Riverbed Technology, специализирующаяся на производительности приложений, объявила о новых фу
06.04.2016 Топ-менеджер SAP стал вице-президентом Riverbed по работе с партнерами в регионе EMEA

Компания Riverbed Technology, специализирующаяся в области поддержки и внедрения инфраструктуры управл
10.03.2016 Riverbed SteelFusion получил поддержку Microsoft Azure и Amazon Web Services

Компания Riverbed Technology объявила о том, что Riverbed SteelFusion, гиперконвергентное решение для 
02.03.2016 «Севернефтегазпром» увеличила производительность приложений с помощью решения Riverbed

нформационными системами выходит на первый план, — заявил Александр Стулов, глава представительства Riverbed Technology в России и СНГ. — Мы рады, что компания “Севернефтегазпром” на практике о
24.02.2016 96% организаций по всему миру считают производительность приложений критически важной для бизнеса

Компания Riverbed Technology, специализирующаяся в области поддержки и внедрения инфраструктуры управл
15.02.2016 Riverbed SteelCentral вновь признан лидером «магического квадранта» Gartner

Компания Riverbed Technology, специализирующаяся в области внедрения и поддержки инфраструктуры управл
03.02.2016 В Riverbed — новые назначения в руководстве

Компания Riverbed Technology, специализирующаяся в области внедрения и поддержки инфраструктуры управл
20.01.2016 Riverbed приобрела Ocedo — поставщика решений SD-WAN

Компания Riverbed Technology, специализирующаяся в области поддержки и внедрения инфраструктуры управл
16.12.2015 Банк ВТБ оптимизировал работу информационных систем с помощью Riverbed SteelHead

Компания Riverbed Technology объявила о внедрении Riverbed SteelHead банком ВТБ для увеличения произво
17.11.2015 Riverbed представила SteelFusion 4.2 с поддержкой VMware vSphere 6

Компания Riverbed Technology объявила о том, что решение Riverbed SteelFusion 4.2 будет поддерживать V
29.10.2015 Riverbed Technology: Когда нужны инвестиции в управление производительностью приложений
12.08.2015 Riverbed Technology представила SteelHead 9.1 для безопасной доставки приложений по гибридным WAN-сетям

Компания Riverbed Technology представила решение по WAN-оптимизации Riverbed SteelHead 9.1. Как сообщи
05.08.2015 Microsoft сертифицировала Riverbed SteelCentral AppInternals 10 для мониторинга и диагностики Azure

Компания Riverbed Technology, специализирующаяся в области поддержки и внедрения инфраструктуры управл
28.07.2015 Riverbed Technology поможет оптимизировать работу в гибридной среде

Компания Riverbed Technology, специализирующаяся в области поддержки и внедрения инфраструктуры управл
06.07.2015 Riverbed Technology представила SteelCentral AppInternals 10 для мониторинга работы приложений в гибридной среде

Компания Riverbed Technology представила Riverbed SteelCentral AppInternals 10 — решение для мониторин
21.05.2015 Александр Стулов назначен главой представительства Riverbed Technology в России и СНГ

Компания Riverbed Technology, специализирующаяся в области внедрения и поддержки инфраструктуры управл
23.12.2014 «Полюс Золото» вместе с «Крок» оптимизировала трафик на базе решений Riverbed Technology

Компания «Крок» завершила проект по анализу и оптимизации трафика на базе решений компании Riverbed Technology для компании «Полюс Золото». Реализация проекта позволила ускорить работу
19.12.2014 Инвестиционный фонд Thoma Bravo купил Riverbed за $3,6 млрд

Компанию Riverbed Technology, специализирующуюся в области внедрения и поддержки инфраструктуры управл
17.11.2014 Riverbed Technology полное решение по оптимизации производительности любого приложения в гибридной среде

Компания Riverbed Technology объявила о запуске новых версий двух своих флагманских продуктов — Riverb
22.08.2014 Александр Стулов - Наши решения снимают ограничения с территориально-распределенных сетей

CNews: Каковы сегодня позиции компании Riverbed на мировом и российском рынках? Какие решения предлагаете российским заказчикам? Але

Публикаций - 115, упоминаний - 266

Riverbed Technology и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 18
Cisco Systems 5372 15
Broadcom - VMware 2610 14
Dell EMC 5180 11
Крок - Croc 1964 10
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 7
HP Inc. 5883 7
Citrix Systems 868 7
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 6
SAP SE 5601 5
Salesforce 498 5
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 5
HPE - Juniper Networks 460 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 4
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 4
ESG - Enterprise Strategy Group 264 4
AMT Group - АМТ-Груп 365 4
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 173 3
NetScout Systems - Network General 17 3
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 3
NetApp - Network Appliance 667 3
Huawei 4677 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Oracle Corporation 7074 3
Fortinet 452 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 2
Broadcom - Brocade Communications Systems 249 2
SolarWinds 60 2
Imperva 41 2
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 2
Viptela 6 2
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 2
Infoblox 9 2
Versa Networks 25 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Альфа-Банк 1979 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 2
Корстон - Korston Hotels - Korston Group - Орлёнок Гостиничный комплекс 30 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 2
Держава АКБ 44 2
Газпром - Севернефтегазпром 15 2
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 2
Maersk Group - Maersk Container Industry 23 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 77 2
ВТБ - ВТБ24 671 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 68 1
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 1
LEGO 260 1
Capital Group 85 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Ralf Ringer - Ральф Рингер 21 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Thoma Bravo - Golder Thoma - Golder Thoma Cressey Rauner (GTCR) - Thoma Cressey Equity Partners - Thoma Cressey Bravo 14 1
Simmons & Simmons 4 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 36 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 1
Kirkland & Ellis LLP 7 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 1
Газпром добыча Ямбург - Ямбурггаздобыча 12 1
Алмазэргиэнбанк АКБ 18 1
Газинвестбанк КБ 2 1
Ростех - Технодинамика - МПО имени И. Румянцева - Машиностроительное производственное объединение имени И. Румянцева 7 1
Intellectual Ventures 5 1
Евросеть - Альт Телеком 22 1
Bakers Donelson 1 1
Flughafen Zürich - Zürich Airport - Аэропорт Цюрих - ИАТА: ZRH, ИКАО: LSZH 2 1
Tata Group 25 1
Газпром ПАО 1493 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
Связной ГК 1401 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 2
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 31 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 1
Правительство Онтарио - Исполнительный совет Онтарио - Органы государственной власти 6 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 72
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 62
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 771 51
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 49
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 46
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 38
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 24
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 21
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 284 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 15
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 14
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 12
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 12
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 12
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 11
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 10
NPM - Network Performance Monitor - Управление производительностью приложений - NPMD - Network Performance Monitoring and Diagnostic - Мониторинг и диагностика производительности сети 88 10
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 10
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 10
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 9
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 9
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 546 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 8
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 8
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 7
ZTP - Zero Touch Provisioning - Автоматизация управления коммутаторами 41 7
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 7
Riverbed SteelHead 49 48
Riverbed SteelCentral - OPNET - Cascade - NEOP - Riverbed SteelCentral AppInternals - Riverbed AppResponse Xpert 37 34
Riverbed SteelConnect 13 12
Riverbed SteelFusion 10 10
Riverbed Application Performance Platform - Riverbed Enterprise Application Management 10 10
Microsoft Azure 1526 9
Microsoft Windows 16882 7
Microsoft Office 365 1042 7
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 7
Riverbed Optimization System - RiOS 9 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 5
Apple iPhone 6 4861 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 4
Broadcom - VMware vSphere 614 4
Microsoft Windows Server 2008 483 3
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 3
SAP NetWeaver 158 3
Amazon VPC - Amazon Virtual Private Cloud 56 3
Microsoft Messaging Application Programming Interface - MAPI 37 3
Riverbed Digital Performance 3 3
Riverbed Interceptor 3 3
Microsoft Windows 10 1938 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
JavaScript - JS - язык программирования 1425 3
Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 99 2
Microsoft Visual Studio 429 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 362 2
Riverbed SaaS Accelerator 2 2
Microsoft Windows Server 2003 571 2
Prometheus - Monitoring system & time series database 93 2
Riverbed End User Experience Monitoring 2 2
Fortinet - FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 121 2
Trellix - McAfee Enterprise Firewall - McAfee Next Generation Firewall 9 2
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 2
Dell EMC Atmos 16 2
Dell EMC Symmetrix - Dell EMC SRDF - Dell EMC Symmetrix Remote Data Facility 74 2
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 2
Akamai Technologies - Akamai Intelligent Platform 4 2
Стулов Александр 21 19
Kennelly Jerry - Кеннелли Джерри 8 8
Davé Apurva - Даве Апурва 7 7
Wolford Eric - Уолфорд Эрик 6 6
Sargent Mike - Сарджент Майк 5 5
O’Farrell Paul - О’Фаррелл Пол 5 5
Гольцов Александр 84 3
Казак Максим 162 3
Mountford Paul - Монтфорд Пол 6 3
Денисов Леонид 17 3
Filippo Di - Филиппо Ди 3 2
Лукацкий Алексей 140 2
Волков Владимир 69 2
Гузаиров Айдар 64 2
Ананьин Алексей 90 2
Назипов Дмитрий 86 2
Завьялов Дмитрий 7 2
Гуртов Дмитрий 12 2
Теплов Павел 17 2
Di Filippo Giovanni - Ди Филиппо Джованни 3 2
Kerravala Zeus - Керравала Зевс 14 2
Biaggiх Pierre-Louis - Бьяджи Пьер-Луи 8 2
Чучелов Андрей 44 2
Гаттаров Руслан 144 2
Серебряков Андрей 2 2
Федорец Андрей 19 2
Гусев Владимир 26 2
Новицкий Сергей 25 2
Батарова Татьяна 14 2
Карпман Ольга 9 2
Ерохин Вячеслав 11 2
Курмангалиева Бикеш 8 2
Хухашвили Юрий 6 2
Ушаков Антон 3 2
Pancottine Jeff - Панкоттин Джефф 2 2
Skorupa Joe - Скорупа Джо 5 2
Фомичев Олег 139 1
Хайрук Сергей 27 1
Гузовский Денис 79 1
Никуличев Андрей 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 43
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 16
Европа 24964 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 10
Ближний Восток 3154 9
Африка - Африканский регион 3641 8
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Европа Восточная 3138 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Бразилия - Федеративная Республика 2520 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Япония 13807 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 2
Испания - Королевство 3840 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 232 1
Россия - Восточная Сибирь 309 1
Великобритания - Кембридж 263 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Индийский океан - Персидский залив 234 1
США - Массачусетс 517 1
Европа Центральная 278 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 1
Израиль - Хайфа 58 1
Канада - Онтарио 85 1
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 1
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Южная Корея - Республика 7052 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 26
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 25
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 4
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 3
Аренда 2687 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 3
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Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 2
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 972 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Al Jazeera - Аль-Джазира 54 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Gartner - Гартнер 3658 15
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
IDC - International Data Corporation 4975 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
Forrester Research 834 2
ZK Research 8 1
Tolly Group 14 1
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Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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