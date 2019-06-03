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Riverbed Technology
Riverbed Technology — американская компания, специализирующаяся на решениях для обеспечения производительности приложений, мониторинга цифрового опыта, управления сетевой и облачной инфраструктурой. Продукты Riverbed входят в состав технологической платформы Riverbed Digital Performance, ориентированной на поддержку гибридных и облачных ИТ-сред. Компания не входит в группу других корпораций и функционирует как самостоятельное юридическое лицо.
Riverbed разрабатывает и внедряет следующие ключевые продукты и технологии:
- SteelCentral — платформа для управления производительностью приложений (APM), сетей (NPM) и опыта конечного пользователя (EUEM), включая компоненты AppResponse, NetIM, Aternity, UCExpert;
- SteelHead — решения для WAN-оптимизации, в том числе виртуальные и облачные версии (SteelHead CX);
- SteelConnect — SD-WAN-платформа с поддержкой автоматизированного управления трафиком, политик на уровне приложений, Zero-touch provisioning и интеграции с Microsoft Azure и AWS;
- SteelFusion — гиперконвергентное решение для филиалов, позволяющее централизованно управлять ИТ-инфраструктурой удалённых офисов, с поддержкой NAS, SAN и объектных хранилищ, а также интеграцией с Azure и AWS;
- SaaS Accelerator — облачный сервис для ускорения работы SaaS-приложений (Office 365, Salesforce и др.), интегрированный с End User Experience Monitoring.
Компания использует технологии программно-определяемых сетей (SD-WAN, SD-Branch), виртуализации сетевых функций (NFV), облачной интеграции, сжатия и оптимизации трафика, а также аналитики цифрового опыта.
В 2018 году Riverbed сменила генерального директора: Джерри М. Кеннелли, один из основателей, покинул пост, и его сменил Пол Монтфорд. Также компания провела стратегическое приобретение немецкого разработчика SD-WAN-решений Ocedo, что укрепило её позиции на рынке программно-определяемых сетей.
Среди клиентов Riverbed — Maersk Line, ВТБ, Севернефтегазпром, а также партнёры вроде Orange Business Services, Verizon, АМТ-Груп и VMware. Решения Riverbed упоминаются в числе используемых в новых направлениях мониторинга, например, в компании «Инфосистемы Джет».
Конкурирующие компании на рынке:
- Cisco Systems
- VMware (в части решений для SD-WAN и APM)
- SolarWinds
- Dynatrace
- AppDynamics (принадлежит Cisco)
- Netscout
- Fortinet
- Palo Alto Networks
- F5 Networks
- Juniper Networks
СОБЫТИЯ
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|03.06.2019
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Riverbed представил решение для ускорения SaaS-приложений
бе мониторинга опыта конечного пользователя End User Experience Monitoring (входит в состав решения Riverbed для управления цифровым опытом), организации смогут измерять и контролировать работу
|30.10.2018
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Riverbed представила решение для цифрового взаимодействия
Riverbed анонсировала новый релиз решения для управления цифровым взаимодействием Riverbed SteelCentral. Обновление продукта меняет представление об управлении производительностью облачной архитектуры и улучшает видимость облачных приложений и сетей с помощью внедрения новых
|12.07.2018
|Riverbed Technology: 95% компаний не готовы к цифровой трансформации
|15.05.2018
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Riverbed Technology объявила о назначении нового генерального директора и смене позиционирования
большая честь возглавить такую команду профессионалов, – сказал Пол Монтфорд, генеральный директор Riverbed Technology. – Бизнес активно следует за трендом цифровой трансформации и меняет подх
|13.09.2017
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АМТ-Груп и Riverbed успешно протестировали SD-WAN решение SteelConnect
шаг в эволюции автоматизации корпоративных сетей — отметил Сергей Козлов, глава технического отдела Riverbed Technology в России и СНГ. — Партнерство с АМТ-Груп позволило нам одними из первых в
|16.03.2017
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Orange Business Services и Riverbed переносят технологию SD-WAN в гибридные сети
Orange Business Services объявил об использовании технологии программно-определяемой глобальной сети SD-WAN компании Riverbed в своих предложениях для построения гибридных сетей. Как рассказали CNews в компании, новое решение облегчит заказчикам Orange управление гибридными сетями и оптимизирует производитель
|13.03.2017
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Riverbed — лидер «магического квадранта» Gartner в сегменте мониторинга и диагностики производительности сети
Компания Riverbed Technology, SD-WAN компания, стала лидером в рейтинге Gartner «Магический квадрант д
|10.03.2017
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Riverbed представила SteelFusion 5.0 с поддержкой сетевых хранилищ NAS
Riverbed Technology, SD-WAN компания, представила решение Riverbed SteelFusion 5.0 с новой функцией поддержки сетевых систем хранения данных (NAS), уве
|06.03.2017
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Энди Эдлен назначен старшим вице-президентом по продажам Riverbed в регионе EMEA
Компания Riverbed Technology назначила Энди Элдера старшим вице-президентом по продажам в странах Евро
|28.02.2017
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Riverbed представила новое семейство продуктов для рынка сервис-провайдеров
Компания Riverbed Technology, SD-WAN компания, анонсировала платформу доставки услуг Riverbed Service
|15.02.2017
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Riverbed расширила возможности SD-WAN-решения SteelConnect для облачных сетей
Компания Riverbed Technology, специализирующаяся на производительности приложений, представила значите
|09.02.2017
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Riverbed представила решение для подключения к облачным сетям Microsoft Azure в «в один клик»
Компания Riverbed Technology, специализирующаяся на производительности приложений, представила обновле
|26.01.2017
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Maersk Line реализует стратегию цифровизации с помощью решения Riverbed SteelCentral
жности устранения «узких мест» в производительности сети во всей компании. Об этом CNews сообщили в Riverbed Technology. Пятилетний контракт с Riverbed поддержит стратегию цифровизации Maersk L
|29.11.2016
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Riverbed объединяется с Verizon для улучшения сетевого соединения с облаком
абируемых сетевых решений нашим общим клиентам, — отметил Александр Стулов, глава представительства Riverbed Technology в России и СНГ. – Совместная работа с поставщиками облачных сервисов врод
|20.10.2016
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Новый Riverbed SteelCentral обеспечит мониторинг производительности приложений, унифицированных коммуникаций и конечных пользователей
Компания Riverbed Technology представила новый релиз решения Riverbed SteelCentral, который призван уд
|18.10.2016
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Конференция Riverbed Force for Business Russia 2016 пройдет в Москве 27 октября
вовведений этого года — в рамках технической части можно будет увидеть живую демонстрацию продуктов Riverbed Technology. Представители компании расскажут о SD-WAN-решении SteelConnect, которое
|14.09.2016
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Riverbed представила новые программно-управляемые решения для цифровой трансформации бизнеса
Компания Riverbed Technology, специализирующаяся на создании продуктов для обеспечения производительно
|09.08.2016
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Исследование Riverbed: 85% компаний будут тщательнее следить за производительностью сети и приложений во время Олимпийских игр
Компания Riverbed Technology, специализирующаяся на создании продуктов для обеспечения производительно
|01.06.2016
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Riverbed Technology попала в лидеры «магического квадранта» Gartner по WAN-оптимизации
Компания Riverbed Technology, специализирующаяся на создании продуктов для обеспечения производительно
|26.05.2016
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Riverbed объявила о выходе нового программно-определяемого решения SD-WAN для облачных сред
Компания Riverbed Technology, специализирующаяся на создании продуктов для обеспечения производительно
|19.05.2016
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Riverbed представила платформу SteelCentral c расширенной поддержкой облачных сред
Компания Riverbed Technology, специализирующаяся на производительности приложений, объявила о новых фу
|06.04.2016
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Топ-менеджер SAP стал вице-президентом Riverbed по работе с партнерами в регионе EMEA
Компания Riverbed Technology, специализирующаяся в области поддержки и внедрения инфраструктуры управл
|10.03.2016
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Riverbed SteelFusion получил поддержку Microsoft Azure и Amazon Web Services
Компания Riverbed Technology объявила о том, что Riverbed SteelFusion, гиперконвергентное решение для
|02.03.2016
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«Севернефтегазпром» увеличила производительность приложений с помощью решения Riverbed
нформационными системами выходит на первый план, — заявил Александр Стулов, глава представительства Riverbed Technology в России и СНГ. — Мы рады, что компания “Севернефтегазпром” на практике о
|24.02.2016
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96% организаций по всему миру считают производительность приложений критически важной для бизнеса
Компания Riverbed Technology, специализирующаяся в области поддержки и внедрения инфраструктуры управл
|15.02.2016
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Riverbed SteelCentral вновь признан лидером «магического квадранта» Gartner
Компания Riverbed Technology, специализирующаяся в области внедрения и поддержки инфраструктуры управл
|03.02.2016
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В Riverbed — новые назначения в руководстве
Компания Riverbed Technology, специализирующаяся в области внедрения и поддержки инфраструктуры управл
|20.01.2016
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Riverbed приобрела Ocedo — поставщика решений SD-WAN
Компания Riverbed Technology, специализирующаяся в области поддержки и внедрения инфраструктуры управл
|16.12.2015
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Банк ВТБ оптимизировал работу информационных систем с помощью Riverbed SteelHead
Компания Riverbed Technology объявила о внедрении Riverbed SteelHead банком ВТБ для увеличения произво
|17.11.2015
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Riverbed представила SteelFusion 4.2 с поддержкой VMware vSphere 6
Компания Riverbed Technology объявила о том, что решение Riverbed SteelFusion 4.2 будет поддерживать V
|29.10.2015
|Riverbed Technology: Когда нужны инвестиции в управление производительностью приложений
|12.08.2015
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Riverbed Technology представила SteelHead 9.1 для безопасной доставки приложений по гибридным WAN-сетям
Компания Riverbed Technology представила решение по WAN-оптимизации Riverbed SteelHead 9.1. Как сообщи
|05.08.2015
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Microsoft сертифицировала Riverbed SteelCentral AppInternals 10 для мониторинга и диагностики Azure
Компания Riverbed Technology, специализирующаяся в области поддержки и внедрения инфраструктуры управл
|28.07.2015
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Riverbed Technology поможет оптимизировать работу в гибридной среде
Компания Riverbed Technology, специализирующаяся в области поддержки и внедрения инфраструктуры управл
|06.07.2015
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Riverbed Technology представила SteelCentral AppInternals 10 для мониторинга работы приложений в гибридной среде
Компания Riverbed Technology представила Riverbed SteelCentral AppInternals 10 — решение для мониторин
|21.05.2015
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Александр Стулов назначен главой представительства Riverbed Technology в России и СНГ
Компания Riverbed Technology, специализирующаяся в области внедрения и поддержки инфраструктуры управл
|23.12.2014
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«Полюс Золото» вместе с «Крок» оптимизировала трафик на базе решений Riverbed Technology
Компания «Крок» завершила проект по анализу и оптимизации трафика на базе решений компании Riverbed Technology для компании «Полюс Золото». Реализация проекта позволила ускорить работу
|19.12.2014
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Инвестиционный фонд Thoma Bravo купил Riverbed за $3,6 млрд
Компанию Riverbed Technology, специализирующуюся в области внедрения и поддержки инфраструктуры управл
|17.11.2014
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Riverbed Technology полное решение по оптимизации производительности любого приложения в гибридной среде
Компания Riverbed Technology объявила о запуске новых версий двух своих флагманских продуктов — Riverb
|22.08.2014
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Александр Стулов - Наши решения снимают ограничения с территориально-распределенных сетей
CNews: Каковы сегодня позиции компании Riverbed на мировом и российском рынках? Какие решения предлагаете российским заказчикам? Але
Riverbed Technology и организации, системы, технологии, персоны:
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|Al Jazeera - Аль-Джазира 54 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
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