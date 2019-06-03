Riverbed Technology — американская компания, специализирующаяся на решениях для обеспечения производительности приложений, мониторинга цифрового опыта, управления сетевой и облачной инфраструктурой. Продукты Riverbed входят в состав технологической платформы Riverbed Digital Performance, ориентированной на поддержку гибридных и облачных ИТ-сред. Компания не входит в группу других корпораций и функционирует как самостоятельное юридическое лицо.

Riverbed разрабатывает и внедряет следующие ключевые продукты и технологии:

Компания использует технологии программно-определяемых сетей (SD-WAN, SD-Branch), виртуализации сетевых функций (NFV), облачной интеграции, сжатия и оптимизации трафика, а также аналитики цифрового опыта.

В 2018 году Riverbed сменила генерального директора: Джерри М. Кеннелли, один из основателей, покинул пост, и его сменил Пол Монтфорд. Также компания провела стратегическое приобретение немецкого разработчика SD-WAN-решений Ocedo, что укрепило её позиции на рынке программно-определяемых сетей.

Среди клиентов Riverbed — Maersk Line, ВТБ, Севернефтегазпром, а также партнёры вроде Orange Business Services, Verizon, АМТ-Груп и VMware. Решения Riverbed упоминаются в числе используемых в новых направлениях мониторинга, например, в компании «Инфосистемы Джет».

Конкурирующие компании на рынке: