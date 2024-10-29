В SolarWinds найден новый критический баг, позволяющий запускать произвольный код Десериализация Java SolarWinds, разработчик промышленного программного обеспечения для управления сетями, системами и инфраструктурой, выпустил экстренный патч к критической уязвимости в пакете Web Help Desk. Данн

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Банк ТКБ построил мониторинг ИТ-инфраструктуры на базе решений SolarWinds Банк ТКБ объявил о внедрении централизованной системы мониторинга ИТ-инфраструктуры банка с помощью решений SolarWinds. ИТ-специалисты банка могут в круглосуточном режиме оперативно реагировать на все возникающие инциденты, благодаря чему сервисы организации работают бесперебойно 24/7. ИТ-инфраструкт

SolarWinds поможет управлять сетевой инфраструктурой леживать работу различных устройств и компонентов инфраструктуры. Подобных продуктов достаточно много, при этом на рынке есть три крупные компании-производителя: Ipswitch Whatsup Gold, ManageEngine и SolarWinds. Их программы представляют собой комплексные системы, позволяющие контролировать работу сети, приложений, серверов и баз данных. Ключевые факторы выбора решения С точки зрения количе