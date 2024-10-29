Получите все материалы CNews по ключевому слову
SolarWinds
|29.10.2024
|
В SolarWinds найден новый критический баг, позволяющий запускать произвольный код
Десериализация Java SolarWinds, разработчик промышленного программного обеспечения для управления сетями, системами и инфраструктурой, выпустил экстренный патч к критической уязвимости в пакете Web Help Desk. Данн
|12.11.2018
|
«Системный софт» начал российские продажи нового ПО от SolarWinds
«Системный софт» начала предлагать заказчикам новый продукт Access Rights Manager (ARM) от компании SolarWinds — лидера в разработке производительного и доступного по цене ПО для управления ИТ-
|10.04.2018
|
Банк ТКБ построил мониторинг ИТ-инфраструктуры на базе решений SolarWinds
Банк ТКБ объявил о внедрении централизованной системы мониторинга ИТ-инфраструктуры банка с помощью решений SolarWinds. ИТ-специалисты банка могут в круглосуточном режиме оперативно реагировать на все возникающие инциденты, благодаря чему сервисы организации работают бесперебойно 24/7. ИТ-инфраструкт
|29.10.2014
|
SolarWinds поможет управлять сетевой инфраструктурой
леживать работу различных устройств и компонентов инфраструктуры. Подобных продуктов достаточно много, при этом на рынке есть три крупные компании-производителя: Ipswitch Whatsup Gold, ManageEngine и SolarWinds. Их программы представляют собой комплексные системы, позволяющие контролировать работу сети, приложений, серверов и баз данных. Ключевые факторы выбора решения С точки зрения количе
|23.07.2013
|
SolarWinds: об управлении сетями и о российском ИТ-рынке в эпоху мобильности
CNews: Расскажите в двух словах о SolarWinds: как быстро развивается бизнес, с какими результатами вы закончили 2012 год? Кевин Томпсон: SolarWinds – американская компания, которая специализируется на создании систем сет
SolarWinds и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348682, в очереди разбора - 762358.
Создано именных указателей - 171550.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.