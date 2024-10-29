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SolarWinds

SolarWinds

29.10.2024 В SolarWinds найден новый критический баг, позволяющий запускать произвольный код

Десериализация Java SolarWinds, разработчик промышленного программного обеспечения для управления сетями, системами и инфраструктурой, выпустил экстренный патч к критической уязвимости в пакете Web Help Desk. Данн
12.11.2018 «Системный софт» начал российские продажи нового ПО от SolarWinds

«Системный софт» начала предлагать заказчикам новый продукт Access Rights Manager (ARM) от компании SolarWinds — лидера в разработке производительного и доступного по цене ПО для управления ИТ-
10.04.2018 Банк ТКБ построил мониторинг ИТ-инфраструктуры на базе решений SolarWinds

Банк ТКБ объявил о внедрении централизованной системы мониторинга ИТ-инфраструктуры банка с помощью решений SolarWinds. ИТ-специалисты банка могут в круглосуточном режиме оперативно реагировать на все возникающие инциденты, благодаря чему сервисы организации работают бесперебойно 24/7. ИТ-инфраструкт
29.10.2014 SolarWinds поможет управлять сетевой инфраструктурой

леживать работу различных устройств и компонентов инфраструктуры. Подобных продуктов достаточно много, при этом на рынке есть три крупные компании-производителя: Ipswitch Whatsup Gold, ManageEngine и SolarWinds. Их программы представляют собой комплексные системы, позволяющие контролировать работу сети, приложений, серверов и баз данных. Ключевые факторы выбора решения С точки зрения количе
23.07.2013 SolarWinds: об управлении сетями и о российском ИТ-рынке в эпоху мобильности

CNews: Расскажите в двух словах о SolarWinds: как быстро развивается бизнес, с какими результатами вы закончили 2012 год? Кевин Томпсон: SolarWinds – американская компания, которая специализируется на создании систем сет

Публикаций - 50, упоминаний - 52

SolarWinds и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24723 15
Cisco Systems 5135 12
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1459 10
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 335 8
Broadcom - VMware 2386 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1142 5
Trellix - FireEye 58 5
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Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1232 3
Nvidia Corp 3527 3
Google LLC 11874 3
Apple Inc 12186 3
HP Inc. 5701 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 957 3
Cisco Systems - Splunk 69 3
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 631 2
Veeam Software 321 2
Intel Corporation 12242 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 800 2
Red Hat 1318 2
Trend Micro 606 2
Palo Alto Networks 149 2
Foxconn - Linksys 105 2
Эшелон НПО 131 2
Zabbix SIA - Заббикс 101 2
Belkin 49 2
APT29 - Cozy Bear - Хакерская группировка 12 2
Код Безопасности 633 2
Progress Software - IpSwitch 6 2
SAP SE 5305 2
8333 2
Dell EMC 5037 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
IBM - International Business Machines Corp 9455 2
Colonial Pipeline 33 4
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 88 2
РЖД - Российские железные дороги 1924 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
ГПБ - Газпромбанк 1094 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 2
Unsplash 885 2
CPPIB - CPP Investment Board 4 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
Ассоциация КБ 2 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2428 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Microsoft - LinkedIn 654 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 485 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 74 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 213 1
Royal Dutch Shell - Шелл 212 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 1
Дайвтехносервис 4 1
AB InBev Anheuser Busch 9 1
Лукойл Интер Кард - Ликард - Лукойл АЗС 20 1
Альфа-Банк 1784 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 595 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиастар - Ульяновском авиационном заводе 23 1
Air France–KLM - Air France - KLM 78 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1656 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2831 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 501 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 462 1
Uber 331 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 444 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 238 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1046 1
ВТБ - Почта Банк 469 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 510 1
Абсолют Банк 234 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 1
Русагро Группа Компаний 280 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1232 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5521 7
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 506 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4838 5
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 347 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1538 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4573 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5022 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1805 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 465 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 197 3
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 91 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3167 2
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 31 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3015 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 203 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 559 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4237 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11828 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 428 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 476 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2734 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2921 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2930 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 845 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 247 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 406 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3309 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6007 1
Военный Технополис ЭРА - Военный инновационный технополис ЭРА ФГАУ 9 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 59 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 193 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2775 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3078 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1917 1
Демократическая политическая партия США 116 2
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 142 1
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 1
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СКИМ - системы контроля и мониторинга 2180 7
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12879 6
Оповещение и уведомление - Notification 4735 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4138 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3785 5
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3334 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5795 5
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2947 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3920 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4576 13
Linux OS 10089 6
Microsoft Windows 15786 6
Microsoft Azure 1415 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1345 3
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 108 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 589 3
SolarWinds Netflow Analyzer Traffic - SolarWinds Network Performance Monitor - SolarWinds VoIP & Network Quality Manager 3 3
Новые облачные технологии - МойОфис 798 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 243 2
Microsoft Exchange 1748 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 627 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 270 2
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 40 2
Apache Logging Project - Log4j 26 2
SolarWinds Server & Application Monitor 2 2
SolarWinds Web Performance Monitor 2 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
OpenText - Fortify 25 2
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 57 2
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 57 2
Tufin SecureTrack 2 2
Cisco ISE - Cisco Identity Services Engine 16 2
Skybox Security Suite - Skybox View Enterprise Suite - SkyBox Firewall Assurance 8 2
NetApp ONTAP 66 1
Microsoft Windows 10 1779 1
Cisco HCI HyperFlex Systems - Cisco Hyperconverged Infrastructure HyperFlex Systems - Cisco HXAP- Cisco HyperFlex Application Platform - Cisco HyperFlex HX Data Platform -  Cisco HyperFlex Edge 26 1
Microsoft Office 365 949 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 354 1
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 110 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 118 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 138 1
Veeam Availability Suite - Veeam Availability Platform - Veeam Availability for the Always-On Enterprise 62 1
Veeam Cloud Connect 43 1
Veeam VCSP - Cloud & Service Provider 28 1
NetApp Data Fabric Solutions 27 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - Cisco PXP - Cisco Partner Experience Platform 55 1
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 43 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 52 1
Nutanix Acropolis - Nutanix Acropolis Distributed Storage Fabric - Nutanix AHV - Nutanix Acropolis Hypervisor - Nutanix AOS - Nutanix Acropolis OS 14 1
Мельникова Анастасия 399 7
Trump Donald J. - Трамп Дональд 463 5
Путин Владимир 3207 4
Biden Joe - Байден Джо 134 4
Куртуков Евгений 11 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 2
Прибочий Михаил 44 2
Дмитриев Александр 38 2
Зайцев Михаил 273 2
Никитин Сергей 73 2
Жильцов Александр 1 1
Тимашев Ратмир 69 1
Савченко Константин 16 1
Goodwin Phil - Гудвин Фил 12 1
Тобышев Евгений 1 1
Strelzick Paul - Стрельцик Пол 1 1
Акопян Алексей 12 1
Podesta John - Подеста Джон 4 1
Навальный Алексей 61 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Сергеев Сергей 138 1
Дрюков Владимир 45 1
Максименко Ярослав 1 1
Панченко Ярослав 1 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
Xie Ken - Се Кен 13 1
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 45 1
Кудряков Игорь 2 1
Xie Michael - Се Майкл 7 1
Gutmann Daniel - Гутман Даниэль 17 1
Rittenhouse Gee - Риттенхауз Джи 7 1
Анищук Наталья 30 1
Иванов Иван 20 1
Шапошников Андрей 14 1
Альперович Дмитрий 9 1
Finkelsteen Lotem - Финкельстин Лотем 5 1
Horowitz Maya - Хоровитц Майя 9 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 55 1
Зуев Илья 7 1
Кузнецов Руслан 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146477 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52343 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17239 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43625 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14179 5
Америка - Американский регион 2167 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17583 3
Франция - Французская Республика 7874 3
Украина 7643 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2277 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13371 2
Европа 21848 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3151 2
Южная Корея - Республика 6688 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1909 1
Европа Восточная 3104 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 483 1
США - Колумбия - Вашингтон 1396 1
Россия - ЦФО - Костромская область 409 1
Чехия - Прага 198 1
ВЕЦА - Восточная Европа и Центральная Азия 7 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1346 1
Япония 13330 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3017 1
Германия - Федеративная Республика 12735 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1591 1
Турция - Турецкая республика 2390 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1812 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1483 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 170 1
Израиль 2743 1
Бельгия - Королевство 1155 1
Грузия 1247 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1009 1
Иран - Исламская Республика Иран 1095 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 805 1
Молдавия - Республика Молдова 712 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 559 1
Канада 4904 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51766 20
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14654 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48581 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13783 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5505 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8714 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11074 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6253 7
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 771 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24410 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3683 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2434 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29553 5
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