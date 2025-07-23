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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 178951
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Cressey Roger Кресси Роджер


УПОМИНАНИЯ


23.07.2025 Хакеры из Китая атаковали ядерное агентство США 1
09.08.2006 General Electric создаст систему для обнаружения взрывчатки 1
04.04.2005 Пропаганда экстремистов неуязвима в Сети 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Cressey Roger и организации, системы, технологии, персоны:

GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 205 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5624 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1160 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 210 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 363 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7084 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9425 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2122 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1904 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3017 1
Golestan Amir - Гоулстен Эмир 1 1
Parker Louis - Паркер Луис 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52784 2
Великобритания - Лондон 2392 2
Ирак - Республика 700 2
США - Пенсильвания - Филадельфия 127 1
Ирак - Багдад 54 1
США - Колумбия - Вашингтон 1416 1
США - Нью-Йорк 3110 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1610 2
Ирак - Война в Персидском заливе 223 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16900 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1741 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 629 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2506 1
Ислам - мусульманская религия - монотеистическая авраамическая религия 197 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 569 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1281 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19554 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5965 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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Создано именных указателей - 178951.
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