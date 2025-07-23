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Cressey Roger Кресси Роджер
УПОМИНАНИЯ
|23.07.2025
|Хакеры из Китая атаковали ядерное агентство США 1
|09.08.2006
|General Electric создаст систему для обнаружения взрывчатки 1
|04.04.2005
|Пропаганда экстремистов неуязвима в Сети 1
Cressey Roger и организации, системы, технологии, персоны:
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52784 2
|Великобритания - Лондон 2392 2
|Ирак - Республика 700 2
|США - Пенсильвания - Филадельфия 127 1
|Ирак - Багдад 54 1
|США - Колумбия - Вашингтон 1416 1
|США - Нью-Йорк 3110 1
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