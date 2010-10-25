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Индексная книга CNews*
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Ирак Война в Персидском заливе



25.10.2010 Wikileaks опубликовал архив документов о войне в Ираке
16.01.2009 "Enemy Engaged 2. Буря в пустыне" в продаже
05.02.2008 Операция "Свобода Ираку": ВВС США возобновляют бомбежки Багдада
21.05.2007 Выявлена вероятная причина разрушения мозга у ветеранов "Бури в пустыне"
14.05.2003 Война в Ираке возродила спутниковую связь
09.04.2003 Спамеры спешат нажиться на войне в Ираке
28.03.2003 Война в Ираке: агрессоров подводят непроверенные технологии
28.03.2003 Война в Ираке: агрессоров подводят непроверенные технологии
25.03.2003 Война в Ираке подстегнула активность хакеров
21.03.2003 Из-за войны в Ираке Intel откладывает выход на рынок Springdale
19.03.2003 Екатеринбуржцы смогли высказать свое мнение о войне в Ираке президенту США
11.03.2003 Война в Ираке «убьет» GPS?
10.02.2003 Против войны в Ираке борются с помощью спама
20.12.2002 NASDAQ падает на растущих опасениях относительно войны с Ираком
20.12.2002 NASDAQ падает на растущих опасениях относительно войны с Ираком
25.09.2002 NASDAQ: угроза войны с Ираком и плохие корпоративные новости

Публикаций - 223, упоминаний - 281

Ирак упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11717 32
Cisco Systems 4908 23
Microsoft Corporation 23656 19
Oracle Corporation 6365 18
Applied Materials 278 16
IBM - International Business Machines Corp 9228 13
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1433 9
Oracle - Sun Microsystems 2207 9
Micron Technology - Crucial - Ballistix 333 8
KLA Corporation 73 8
TI - Texas Instruments Incorporated 815 7
Nvidia Corp 3233 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2974 6
Yahoo! 3690 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5613 6
Dell Technologies - Dell Computer 2019 6
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1567 6
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 310 6
Lenovo Motorola 3505 5
Nortel Networks 1296 5
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 306 5
Broadcom Inc - Avago Technologies 489 5
Прогноз 1671 5
Amazon Inc - Amazon.com 2826 5
Dell EMC 4943 5
Rambus 243 4
HP - Hewlett-Packard 3601 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications 1313 4
Verizon - WorldCom 487 4
GE - General Electric - Дженерал электрик 439 4
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис 319 4
Google LLC 11055 4
Verisign 358 4
AMD - Advanced Micro Devices 3894 4
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1676 4
Lam Research - Novellus Systems 102 3
Flextronics 77 3
PMC-Sierra 73 3
Qualcomm Technologies 1718 3
Apple Inc 11309 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1914 28
Boeing 988 18
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 540 13
Merrill Lynch 433 11
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 243 11
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6675 8
Walt Disney Company 574 8
Prudential Financial 52 6
Citi - Citigroup 292 6
Lockheed Martin 751 6
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 218 5
Northrop Grumman 201 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 5
McDonald’s - Макдоналдс 193 5
Nike 175 4
GM - General Motors 448 4
UPS 183 3
BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch (BAML) 67 3
Enron - Enrongate 122 3
Federated Hermes - Federated Investors 57 3
Walmart - Wal-Mart Stores 368 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 442 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6271 3
BAE Systems 169 2
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 299 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 613 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 135 2
LEGO 222 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 165 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 62 2
Ростех - ОАК - Мясищева ОКБ ЭМЗ ФГУП - Экспериментальный Машиностроительный Завод имени В.М. Мясищева - ОКБ-23 12 2
The Home Depot Inc 60 2
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 85 2
Macy's, Inc - Federated Department Stores 10 2
Tenet Healthcare 5 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 88 2
Arianespace 85 2
Prudential Securities 68 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 569 2
Puma - Пума 43 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1928 69
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18306 31
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2855 25
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 865 16
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4630 15
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 988 15
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 389 13
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1121 12
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 388 9
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 551 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10532 9
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1339 8
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 505 8
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 483 7
Администрация Президента РФ 984 5
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 198 5
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 328 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1759 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1081 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3399 4
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии 63 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3032 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1224 4
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 217 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 243 3
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 97 3
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 861 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9372 3
Правительство Москвы 2072 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 150 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 707 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 341 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 98 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 319 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 437 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3089 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 504 2
Федеральное казначейство России 1573 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 407 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2590 34
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 26 5
Аль-Каида - террористическая организация 53 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 3
Ассоциация менеджеров 97 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 65 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 91 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 7 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 47 1
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 41 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 165 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 191 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
АРБ - Ассоциация российских банков 208 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 1
Единая Россия - Политическая партия 269 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 245 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79993 46
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6528 38
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20487 32
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2357 21
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10212 8
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Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5117 8
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Microsoft Windows 2000 12763 25
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4374 20
Acer Predator 190 11
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2524 9
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 421 8
Microsoft Windows 14593 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4820 7
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 6
Linux OS 8405 5
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 95 5
Microsoft Windows BitLocker 1290 4
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 181 4
Age of Kings 3455 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1492 3
Oracle PeopleSoft 385 3
SAP Sybase 289 3
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 294 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1088 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2946 3
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Буран - Многоразовый транспортный космический корабль 50 2
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 48 2
Northrop Grumman - X серия БПЛА 38 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 459 2
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 172 2
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 108 2
Google Keep 28 2
Microsoft Office 3481 2
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 2
IMO GMDSS COSPAS-SARSAT - Search And Rescue Satellite-Aided Tracking - КоСПАС-САРСАТ - Космическая Система Поиска Аварийных Судов - международная спутниковая поисково-спасательная система 25 2
Google Marketing Platform - DoubleClick 248 2
Huawei nova - Серия смартфона 112 2
Google Earth - Google Планета Земля 455 2
Oracle Java - язык программирования 2792 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 182 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1800 2
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 140 2
General Atomics Aeronautical Systems - Predator MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный БПЛА 19 2
CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 193 2
Космодром Байконур 1054 2
EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service - европейская геостационарная служба навигационного покрытия 43 2
Bush George - Буш Джордж 305 9
Рахманов Максим 47 7
Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 6
Carl Stephen - Карл Стивен 9 5
Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 5
Попова Мария 140 5
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 4
Левкевич Михаил 60 4
Путин Владимир 2779 3
Воскресенский Дмитрий 4 3
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 3
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 3
Гулькин Павел 14 3
Loverde Loren - Ловерд Лорен 25 3
Скрябин Константин 7 2
Перминов Анатолий 130 2
Гордеев Алексей 15 2
Давыдова Татьяна 2 2
Хайруллиев Шерали 2 2
Аитов Тимур 197 2
Ковалевский Сергей 18 2
Alexander John - Александер Джон 4 2
Иванов Сергей 370 2
Батаршин Эдуард 2 1
Ахмадинежад Махмуд 40 1
Песня Юрий 6 1
Chambers John - Чемберс Джон 118 1
Denning Dorothy - Деннинг Дороти 1 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 1
Турдакина Елена 6 1
Бендин Сергей 10 1
Разумов Илья 13 1
Муромец Юлия 28 1
Гудков Геннадий 8 1
Schrader Tom - Шрейдер Том 8 1
Шакуров Виталий 1 1
Осипов Ефим 3 1
Bernstein Richard - Бернстайн Ричард 9 1
Великанов Павел 1 1
Маяковский Дмитрий 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50470 177
Ирак - Республика 695 139
Россия - РФ - Российская федерация 124963 54
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 609 54
Европа 21453 32
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13030 29
Земля - планета Солнечной системы 9835 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15290 26
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39857 15
Франция - Французская Республика 7105 15
США - Калифорния 4681 15
США - Колумбия - Вашингтон 1371 14
Израиль 2622 14
Германия - Федеративная Республика 12140 13
Индия - Республика 5112 13
Япония 13016 13
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