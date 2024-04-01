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U.S. Congress House of Representatives Конгресс США Палата представителей
СОБЫТИЯ
|01.04.2024
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Члены Конгресса США сами себе запретили пользоваться ИИ-помощником Microsoft Copilot. Его удалят с их ПК
ельном органе. Введение запрета связывают с возможными рисками утечки информации, которой оперирует Палата представителей, в Сеть посредством облачных сервисов, не одобренных для использования
|17.03.2008
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Палата представителей Конгресса США ограничила спецслужбы в прослушке телефонов
о спецслужбами в прослушивании телефонных разговоров, сообщает Voice of America. Однако демократы в Палате представителей Конгресса не согласились с решением Сената.
|01.03.2002
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Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о развитии широкополосной связи
Вчера палата представителей Конгреса США приняла законопроект "О свободе доступа в интернет и развитии широкополосной связи", известный как закон Тозина-Динджела (по имени его авторов, представителей
|14.07.2000
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Палата Представителей США рассмотрит законопроект, запрещающий азартную деятельность в интернете
На следующей неделе Палата Представителей США проголосует по вопросу принятия законопроекта, запрещающего большинство видов азартной деятельности в интернете, включая онлайновые казино, тотализаторы и лотереи, и о
|15.06.2000
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Палата Представителей Конгресса США приняла закон об электронной подписи
вание демонстрирует Сенату, который вскоре будет утверждать законопроект, консолидированную позицию Палаты Представителей по данному вопросу и, скорее всего, Сенат без промедления поддержит дан
|25.05.2000
|Палата представителей парламента Франции приняла закон о запрете анонимного веб-хостинга
|12.05.2000
|Палата представителей США продлила мораторий на взимание налогов с Интернет-компаний
|11.05.2000
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Палата Представителей Конгресса США проголосовала за продление на 5 лет моратория об особом налогообложении Интернет-бизнеса
10 мая Палата Представителей Конгресса США после шести часов обсуждения приняла решение продлить текущий мораторий об особом налогообложении Интернет-бизнеса. Данный мораторий был принят с целью поощр
|14.04.2000
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Подкомитет Палаты представителей Сената США снял ограничения на рабочие визы H-1B для компьютерных специалистов
В среду подкомитет Палаты представителей Сената США по вопросам иммиграции принял законопроект о снятии ограниче
|07.04.2000
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Палата Представителей США приняла новый закон о запрете онлайновых азартных игр
Вчера Юридический комитет Палаты Представителей США одобрил новый закон о запрете практически всех видов азартных игр в
|24.03.2000
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В подкомитете по коммерции при Палате представителей США почти единодушно приняли антиспамерский закон
В четверг в США Подкомитетом Палаты представителей США по коммерции, телекоммуникациям, торговле и защите прав потребителе
|16.03.2000
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Законопроект об удвоении числа виз для иностранных специалистов будет рассмотрен в палате представителей конгресса США
Вчера на рассмотрение палаты представителей США поступил законопроект об удвоении числа виз для иностранных специал
|17.02.2000
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Палата представителей конгресса США одобрила выделение $6,9 млрд на исследования в компьютерной сфере
Во вторник палата представителей конгресса США одобрила выделение $6.9 млрд, которые будут направлены на расширение роли правительства в компьютерных и научных исследованиях и на сохранение лидерства США
|19.11.1999
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Палата Представителей США одобрила законопроект о правах на имена доменов владельцев одноименных зарегистрированных компаний.
Согласно принятому закону, те, кто зарегистрировал на свое имя домен, одноименный с какой-либо из зарегистрированных торговых марок, может подлежать штрафу до $100.000. Законопроект был принят в Палате Представителей 296 голосами против 135. Судя по всему, администрация Клинтона не будет выступать против законопроекта, так как в новый бюджет была включена статья на расходы по обеспечен
|10.11.1999
|Законопроект об "электронных подписях" принят Палатой Представителей США. Продвижение продолжается
|02.11.1999
|Демократы из Палаты Представителей США заблокировали законопроект о цифровых подписях
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