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U.S. Congress House of Representatives Конгресс США Палата представителей

U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей

СОБЫТИЯ


01.04.2024 Члены Конгресса США сами себе запретили пользоваться ИИ-помощником Microsoft Copilot. Его удалят с их ПК

ельном органе. Введение запрета связывают с возможными рисками утечки информации, которой оперирует Палата представителей, в Сеть посредством облачных сервисов, не одобренных для использования

17.03.2008 Палата представителей Конгресса США ограничила спецслужбы в прослушке телефонов

о спецслужбами в прослушивании телефонных разговоров, сообщает Voice of America. Однако демократы в Палате представителей Конгресса не согласились с решением Сената.
01.03.2002 Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о развитии широкополосной связи

Вчера палата представителей Конгреса США приняла законопроект "О свободе доступа в интернет и развитии широкополосной связи", известный как закон Тозина-Динджела (по имени его авторов, представителей
14.07.2000 Палата Представителей США рассмотрит законопроект, запрещающий азартную деятельность в интернете

На следующей неделе Палата Представителей США проголосует по вопросу принятия законопроекта, запрещающего большинство видов азартной деятельности в интернете, включая онлайновые казино, тотализаторы и лотереи, и о
15.06.2000 Палата Представителей Конгресса США приняла закон об электронной подписи

вание демонстрирует Сенату, который вскоре будет утверждать законопроект, консолидированную позицию Палаты Представителей по данному вопросу и, скорее всего, Сенат без промедления поддержит дан
25.05.2000 Палата представителей парламента Франции приняла закон о запрете анонимного веб-хостинга
12.05.2000 Палата представителей США продлила мораторий на взимание налогов с Интернет-компаний
11.05.2000 Палата Представителей Конгресса США проголосовала за продление на 5 лет моратория об особом налогообложении Интернет-бизнеса

10 мая Палата Представителей Конгресса США после шести часов обсуждения приняла решение продлить текущий мораторий об особом налогообложении Интернет-бизнеса. Данный мораторий был принят с целью поощр
14.04.2000 Подкомитет Палаты представителей Сената США снял ограничения на рабочие визы H-1B для компьютерных специалистов

В среду подкомитет Палаты представителей Сената США по вопросам иммиграции принял законопроект о снятии ограниче
07.04.2000 Палата Представителей США приняла новый закон о запрете онлайновых азартных игр

Вчера Юридический комитет Палаты Представителей США одобрил новый закон о запрете практически всех видов азартных игр в
24.03.2000 В подкомитете по коммерции при Палате представителей США почти единодушно приняли антиспамерский закон

В четверг в США Подкомитетом Палаты представителей США по коммерции, телекоммуникациям, торговле и защите прав потребителе
16.03.2000 Законопроект об удвоении числа виз для иностранных специалистов будет рассмотрен в палате представителей конгресса США

Вчера на рассмотрение палаты представителей США поступил законопроект об удвоении числа виз для иностранных специал
17.02.2000 Палата представителей конгресса США одобрила выделение $6,9 млрд на исследования в компьютерной сфере

Во вторник палата представителей конгресса США одобрила выделение $6.9 млрд, которые будут направлены на расширение роли правительства в компьютерных и научных исследованиях и на сохранение лидерства США

19.11.1999 Палата Представителей США одобрила законопроект о правах на имена доменов владельцев одноименных зарегистрированных компаний.

Согласно принятому закону, те, кто зарегистрировал на свое имя домен, одноименный с какой-либо из зарегистрированных торговых марок, может подлежать штрафу до $100.000. Законопроект был принят в Палате Представителей 296 голосами против 135. Судя по всему, администрация Клинтона не будет выступать против законопроекта, так как в новый бюджет была включена статья на расходы по обеспечен
10.11.1999 Законопроект об "электронных подписях" принят Палатой Представителей США. Продвижение продолжается
02.11.1999 Демократы из Палаты Представителей США заблокировали законопроект о цифровых подписях

Публикаций - 288, упоминаний - 426

U.S. Congress House of Representatives и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 45
Google LLC 12690 40
Apple Inc 13156 26
Yahoo! 3726 25
Meta Platforms - Facebook 4621 22
Huawei 4677 20
Cisco Systems 5372 17
AT&T Inc 1726 16
Intel Corporation 12811 15
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 14
Amazon Inc - Amazon.com 3277 13
ZTE Corporation 800 13
AOL Inc - America Online 1883 10
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 9
Oracle Corporation 7074 8
Comcast 231 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
X Corp - Twitter 2938 6
Nvidia Corp 4002 6
Verizon - WorldCom 501 5
Meta Platforms 180 5
Samsung Electronics 11065 5
Qualcomm Technologies 1974 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 5
Microsoft Corporation - GitHub 1075 5
Rambus 246 4
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 4
Microsoft - Activision Blizzard 511 3
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 3
AT&T Communications 6 3
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services - Alaska Native Wireless 272 3
Zynga Game Network 133 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 3
Alphabet 177 3
Dell EMC 5180 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 10
eBay Inc 1640 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 6
Boeing 1031 5
Merrill Lynch 454 4
Lockheed Martin 777 4
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 4
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 4
The Home Depot Inc 66 4
Microsoft - LinkedIn 699 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 3
U.S. NCMEC - National Center for Missing & Exploited Children - Национальный центр по делам пропавших без вести и эксплуатируемых детей США 9 3
888 Holdings - 888 Plc 5 3
McDonald’s - Макдоналдс 220 3
Ford 435 3
Россети Ленэнерго 1699 2
Caterpillar - 93 2
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 2
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 2
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 2
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 2
Enron - Enrongate 122 2
Charles Schwab 89 2
Macy's, Inc - Federated Department Stores 10 2
Thomas Weisel Partners 44 2
NBC Universal Media - USA Network - Ticketmaster - Ticketmaster Entertainment - Ticketmaster Online-CitySearch - TicketWeb 50 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
UPS 216 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Альфа-Групп 745 2
American Express - Amex 338 2
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 2
Walt Disney Company 647 2
EPIC Telecom Invest 212 2
SoftBank Group 284 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 130
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 34
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 34
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 28
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 23
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 21
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 20
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 19
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 17
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 16
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 14
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 14
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 11
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 10
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 10
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 9
Судебная власть - Judicial power 2500 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 7
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 6
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 5
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 5
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 5
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 5
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 4
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 4
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 3
Five Eyes - FVEY - AUSCANNZUKUS 16 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 2
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 29
Демократическая политическая партия США 122 20
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 6
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 5
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 4
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 3
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 2
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 2
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 2
EPIC - Electronic Privacy Information Center - Электронный информационный центр конфиденциальности 19 2
ITAA - Information Technology Association of America - ADAPSO - Association of Data Processing Service Organizations - Ассоциация информационных технологий Америки 16 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
ESA - Entertainment Software Association - IDSA - Interactive Digital Software Association - Ассоциация электронных развлечений 23 1
ITIF - Information Technology and Innovation Foundation - Фонд информационных технологий и инноваций 6 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 45
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 26
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 22
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 18
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 924 18
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 15
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 14
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 12
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 11
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 10
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 10
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 10
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 10
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 10
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 10
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 9
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 9
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 9
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 8
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 7
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 7
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 7
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 7
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 7
Google Android 15244 9
Microsoft Windows 2000 8678 8
Microsoft Windows 16882 7
Apple - App Store 3109 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 6
Apple iOS 8583 6
Mozilla Firefox - браузер 1951 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
FreePik 1841 5
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 4
Google Chrome - браузер 1701 4
Google YouTube - Видеохостинг 3002 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 4
Huawei Mate - серия смартфонов 453 4
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 4
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 4
Objective-C - компилируемый объектно-ориентированный язык программирования 54 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Microsoft 365 Copilot 248 3
Apple iPad 4012 3
Linux OS 11533 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Google - Gmail 1021 3
Myspace - социальная сеть 640 3
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 3
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 3
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 2
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 2
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 2
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 2
Pixabay 257 2
U.S. Department of Defense - NPOESS - National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System 27 2
Friendster - социальная сеть 42 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - Defense Meteorological Satellite Program (DMSP) 12 2
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 2
U.S. NOAA GOES - Geostationary Operational Environmental Satellite - U.S. NOAA GOS - Global Observing System 42 2
Lockheed Martin - Trident SLBM - submarine-launched ballistic missile 21 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 22
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 14
Bush George - Буш Джордж 336 14
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 8
Rogers Michael - Роджерс Майкл 18 5
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 5
Raimondo Gina - Раймондо Джина 19 5
Lantos Tom - Лантос Том 5 5
Shwartz Joseph - Шварц Джозеф 5 4
Rogers Mike - Роджерс Майк 8 4
IntelBroker 8 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 4
Warren Elizabeth - Уоррен Элизабет 7 4
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 3
Hewitt Joe - Хьюитт Джо 8 3
Barton Joe - Бартон Джо 7 3
McCaul Michael - МакКол Майкл 4 3
Stevens Ted - Стивенс Тэд 6 3
Bacon Don - Бэкон Дон 3 3
Ruppersberger Dutch - Рапперсбергер Датч 4 3
Krishnamoorthi Raja - Кришнамурти Раджа 4 3
Lofgren Zoe - Лофгрен Зои 3 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 3
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 3
Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 3
Pompeo Michael - Помпео Майкл 14 3
Sebelius Kathleen - Сибелиус Кэтлин 8 2
Wyden Ron - Уайден Рон 21 2
Alexander Keith - Александер Кит - Александер Кейт 12 2
Пузанов Сергей 4 2
Rumsfeld Donald - Рамсфельд Дональд 16 2
Honda Mike - Хонда Майк 2 2
Robertson Michael - Робертсон Майкл 38 2
Sampson Victoria - Сэмпсон Виктории 2 2
McCain John - МакКейн Джон 28 2
Rotenberg Marc - Ротенберг Марк 10 2
Plumme William - Пламмер Уильям 2 2
Lynn Stuart - Линн Стюарт 18 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 230
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 55
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 19
США - Калифорния 4829 18
Европа 24964 17
США - Колумбия - Вашингтон 1487 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 14
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Земля - планета Солнечной системы 10865 11
США - Техас 1048 11
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 10
США - Нью-Йорк 3180 10
Китай - Пекин - Beijing 1096 10
Ирак - Республика 709 10
Германия - Федеративная Республика 13221 9
Япония 13807 8
Франция - Французская Республика 8177 8
Украина 7928 7
США - Огайо 291 7
Канада 5082 6
США - Массачусетс 517 6
США - Миссури - Канзас-Сити 107 5
Южная Корея - Республика 7052 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Израиль 2856 5
Италия - Итальянская Республика 4508 5
США - Нью-Джерси 307 5
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Бельгия - Королевство 1192 4
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Испания - Королевство 3840 4
Нидерланды 3746 4
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Колумбия - Республика 551 4
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 30
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 26
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