U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей

Во вторник палата представителей конгресса США одобрила выделение $6.9 млрд, которые будут направлены на расширение роли правительства в компьютерных и научных исследованиях и на сохранение лидерства США

Палата Представителей США одобрила законопроект о правах на имена доменов владельцев одноименных зарегистрированных компаний. Согласно принятому закону, те, кто зарегистрировал на свое имя домен, одноименный с какой-либо из зарегистрированных торговых марок, может подлежать штрафу до $100.000. Законопроект был принят в Палате Представителей 296 голосами против 135. Судя по всему, администрация Клинтона не будет выступать против законопроекта, так как в новый бюджет была включена статья на расходы по обеспечен