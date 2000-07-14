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U.S. Congress House of Representatives Конгресс США Палата представителей

U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей


14.07.2000 Палата Представителей США рассмотрит законопроект, запрещающий азартную деятельность в интернете
15.06.2000 Палата Представителей Конгресса США приняла закон об электронной подписи
12.05.2000 Палата представителей США продлила мораторий на взимание налогов с Интернет-компаний
14.04.2000 Подкомитет Палаты представителей Сената США снял ограничения на рабочие визы H-1B для компьютерных специалистов
07.04.2000 Палата Представителей США приняла новый закон о запрете онлайновых азартных игр
02.11.1999 Демократы из Палаты Представителей США заблокировали законопроект о цифровых подписях

Публикаций - 135, упоминаний - 142

U.S. Congress House of Representatives упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 10352 25
Microsoft Corporation 22497 20
Yahoo! 3603 13
Apple Inc 10683 13
Meta Platforms - Facebook 4267 12
Verizon Communications 883 9
Cisco Systems 4720 8
AT&T Inc 1563 8
Huawei 3222 7
Amazon Inc - Amazon.com 2650 6
ZTE Corporation 685 6
Comcast 217 4
AOL Inc 1525 4
Twitter 2493 4
Oracle Corporation 6035 3
Intel Corporation 11262 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 3
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 3
Qualcomm Technologies 1639 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 3
Micron Technology - Crucial 293 3
Trident Microsystems 54 2
Alphabet 85 2
Zynga Game Network 130 2
Белтелеком 91 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 419 2
Oracle - Sun Microsystems 2176 2
IBM - International Business Machines Corp 8941 2
Samsung Electronics 9333 2
Openwave Systems 15 1
Google - Mandiant - Red Cliff Consulting 13 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 1
Spamhaus 37 1
Bebo - социальная сеть 80 1
IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 148 1
AOL - America Online 708 1
AT&T Communications 6 1
Huawei Technologies 389 1
Clearwire 39 1
Бизнес ИТ 34 1
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 5
Northrop Grumman 200 4
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 4
Lockheed Martin 730 4
eBay Inc 1576 3
Boeing 957 3
LinkedIn 558 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 2
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 63 2
Раунд 220 2
Самолёт ГК 216 1
IPOC 121 1
Фармация 7 1
Altium Securities 1 1
Walmart - Wal-Mart Stores 361 1
888 Holdings - 888 Plc 4 1
Социальные гарантии 17 1
Меркури - Mercury 215 1
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 22 1
Prudential Financial 52 1
U.S. NCMEC - National Center for Missing & Exploited Children - Национальный центр по делам пропавших без вести и эксплуатируемых детей США 2 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 1
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 1
Точка 1820 1
Альфа-Групп 613 1
SoftBank Group 236 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 46
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 608 41
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 23
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 12
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 11
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 10
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 9
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 355 9
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 6
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 5
Президент Российской Федерации 3770 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 4
Верховный суд Российской Федерации 709 4
Администрация Президента РФ 904 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 3
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 53 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 194 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 3
Федеральное казначейство России 1345 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 2
Китай - Государственный совет КНР - State Council of the People's Republic of China 6 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 2
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области 24 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 103 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области 50 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США 25 1
Совет Министров Республики Беларусь - Минсвязи Белоруссии - Министерство связи и информатизации Республики Беларусь 8 1
ACCC - Australian Competition & Consumer Commission - Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей 13 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области 18 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области 56 1
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 28 1
Администрация Екатеринбурга 24 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 1
Демократическая политическая партия США 91 9
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 56 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 4
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 4
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 4
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 3
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 95 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 160 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 6 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 34
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 10
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 8
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 403 8
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 7
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 1272 6
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 5208 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 4
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 4511 3
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 3955 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 3
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1105 3
MedTech - Medical (Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 2908 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 2
Сеть передачи данных 1358 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 368 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 4064 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 3514 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 3270 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 878 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 590 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 4104 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание 3043 2
Google Android 11959 7
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 4
Apple iOS 6422 4
ЭОС Дело СЭД 4365 4
Mozilla Firefox - браузер 1738 4
Apple iPad 3663 3
Google Play - Google Store - Android Market 2732 3
Apple - App Store 2437 3
Google Android APP - Advanced Protection Program 354 3
Google YouTube - Видеохостинг 2277 2
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 0 2
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 2
U.S. Department of Defense - NPOESS - National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System 26 2
Objective-C - компилируемый объектно-ориентированный язык программирования 31 2
ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 346 2
Myspace - социальная сеть 635 2
Huawei Mate - серия смартфонов 250 2
Linux OS 7669 2
Google Gmail 802 2
Oracle Java - язык программирования 2554 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1546 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 546 1
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 324 1
Google Search - Google Поиск 136 1
Google Marketing Platform - DoubleClick 222 1
Amazon Kindle 151 1
Craigslist - Крейгслист - Сайт объявлений 33 1
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 81 1
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 142 1
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 444 1
Microsoft Azure Sphere 17 1
Friendster - социальная сеть 42 1
SUSE AppArmor 11 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 1
Giphy 12 1
MP3.com 118 1
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 193 1
Администрация Екатеринбурга - Электронный Екатеринбург - Муниципальная программа 5 1
Microsoft Windows 10 11713 1
Apple Mail 14 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 10
Исанин Антон 9365 9
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 8
Bush George - Буш Джордж 301 4
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 3
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 161 2
Biden Joe - Байден Джо 58 2
Yang Jerry - Янг Джерри 84 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 277 2
Warren Elizabeth - Уоррен Элизабет 4 2
Sundar Pichai - Сундар Пичай 57 2
Ю Ричард - Yu Richard 19 2
Xi Jinping - Си Цзиньпин 42 2
Wyden Ron - Уайден Рон 16 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 2
Jobs Steve - Джобс Стив 996 2
Андрейченко Владислав 1 1
Румянцев Андрей 9 1
Карпович Владимир 9 1
Paxton Ken - Пакстон Кен 3 1
Chambers John - Чемберс Джон 116 1
Pai Ajit - Пай Аджит 9 1
Dorsey Jack - Дорси Джек 21 1
Sciuto Riva - Скиуто Рива 2 1
Sims Rod - Симс Род 1 1
Гусинский Владимир 16 1
Андрейченко Владимир 1 1
Дорошкевич Валерий 2 1
Шпак Юрий 2 1
Rogers Michael - Роджерс Майкл 12 1
Sebelius Kathleen - Сибелиус Кэтлин 8 1
Coats Dan - Коутс Дэн 14 1
Редкозубов Василий 1 1
Waxman Henry - Ваксман Генри 1 1
Joyce Rob - Джойс Роб 3 1
Charney Scott - Чарни Скотт 13 1
Sullivan Scott - Салливан Скотт 5 1
Griffin Michael - Гриффин Майкл 0 1
Астальский Дмитрий 0 1
Anderson John - Андерсон Джон 10 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 113
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 22
Россия - РФ - Российская федерация 108428 15
Иран - Исламская Республика Иран 954 9
США - Колумбия - Вашингтон 1169 8
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 483 8
США - Калифорния 3381 6
Земля - планета Солнечной системы 7427 5
США - Огайо 266 4
США - Невада 203 4
Ирак - Республика 666 4
США - Техас 813 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 4
США - Массачусетс 463 4
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 570 3
Европа 12319 3
Австрия - Австрийская Республика 1020 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 3
Беларусь - Белоруссия 3525 3
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 123 3
Франция - Французская Республика 5665 3
США - Нью-Йорк 2616 3
Италия - Итальянская Республика 3310 3
Япония 10069 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 175 2
Германия - Федеративная Республика 8903 2
Китай - Пекин - Beijing 870 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 2
Дания - Королевство 900 2
США - Луизиана 103 2
США - Орегон 236 2
США - Иллинойс 317 2
США - Гавайи - Гавайские острова 269 2
Колумбия - Республика 476 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1345 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 525 2
Австралия - Австралийский Союз 2791 2
Ирландия - Республика 818 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 767 2
Федеральное законодательство 1944 32
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 14
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 7
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 4
Network neutrality - Сетевой нейтралитет 33 4
U.S. DHS H-1B - Неиммиграционная рабочая виза в США для зарубежных специалистов 28 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 3
Юриспруденция - Законодательство 579 3
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 2039 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 575 3
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 3
Цензура - Свобода слово 64 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3233 2
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 1664 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 2
Абонентская база - Абонентская плата 1383 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1024 2
U.S. NDAA - National Defense Authorization Act - Закон США О бюджетных ассигнованиях на национальную оборону 6 2
Конституция США 61 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 2
Аренда 949 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 420 1
Физическое лицо - Физлицо 1548 1
Тёмная материя - Dark Matter 0 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 0 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 0 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 30 1
Паспорт - Паспортные данные 1175 1
Экспорт - Экспортные операции 1024 1
Негласное наблюдение - Скрытое наблюдение - Слежка - Подслушивание 144 1
Финансовые показатели 786 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 16
Space Daily 528 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 5
AP - Associated Press 1975 5
Bloomberg 1009 4
Ars Technica 364 4
NYT - The New York Times 956 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 3
Mercury Center 309 3
The Register 1286 3
WSJ - The Wall Street Journal 1225 3
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 131 2
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 2
Inquirer 462 2
The Information 45 2
The Washington Post 298 2
Wired - Издание 217 2
Wikipedia - Википедия 413 2
The Verge - Издание 482 2
Upside Today 59 1
91Mobiles 590 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 825 1
Mashable 366 1
Nextgov 19 1
Radio Free Asia - Свободная Азия - радио 6 1
TG Daily 98 1
TechSpot 31 1
Phys.org 972 1
Flight Global 78 1
New Scientist 1447 1
F-16.net 121 1
InformationWeek 231 1
NewsFactor 127 1
InterNetNews - InternetNews.com 206 1
Silicon 459 1
GeekWire 12 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
Engadget - Блог о технологиях 411 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
500 Startups 4742 1
Strategy Analytics 283 1
Yankee Group 166 1
Consumer Reports 37 1
CNews Мишень 47 1
S&P - Standard and Poor’s 470 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 6
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 121 2
University of California - Калифорнийский университет 76 2
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 78 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 33 1
Princeton University - Принстонский университет 139 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 1
Aspen Security Forum 1 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
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