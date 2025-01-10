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Pompeo Michael Помпео Майкл



10.01.2025 В США нашелся миллиардер, желающий купить TikTok. Иначе его запретят 2
10.12.2024 Veon вернула себе акции крупнейшего сотового оператора Украины. Помог бывший директор ЦРУ 2
06.11.2024 Экс-глава ЦРУ заработает $26 млн на советах сотовому оператору Veon 3
04.06.2024 Экс-глава ЦРУ вошел в совет директоров Veon 2
15.11.2023 Экс-глава ЦРУ поможет Veon договориться с Украиной 2
31.07.2020 Евросоюз впервые в истории ввел санкции против россиян за кибератаки. Доказательств их вины не представлено 2
23.07.2020 США заплатят $2 млн за информацию об украинских хакерах, которых не могут поймать 4 года 2
15.01.2020 Российское посольство в Америке два года не может развернуть сеть: США не впускают в страну ИТ-шников 2
12.05.2017 Евгений Касперский хочет оправдаться перед сенатом США 2
01.12.2016 США узаконили право ФБР на взлом ПК по всему миру 2

Публикаций - 10, упоминаний - 21

Pompeo Michael и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 4
Киевстар - Kyivstar 539 3
X Corp - Twitter 2845 1
Sandworm Team - Хакерская группировка 1 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Google LLC 11775 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 96 1
Альфа-Банк 1769 1
Альфа-Групп 696 1
Kirkland & Ellis LLP 7 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 3
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 265 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 500 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
U.S. SS - the United States Secret Service - Секретная служба США 20 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 31 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 177 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
СБУ - Служба безопасности Украины 89 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 484 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 59 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии 64 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 206 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии 33 1
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4975 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1479 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24451 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 864 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 838 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 976 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1199 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Kaspersky Private Security Network - KPSN 5 1
ByteDance - TikTok 256 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 6
Хан Герман 49 3
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 2
Кузьмичев Алексей 48 2
Авен Петр 56 2
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 2
Лавров Сергей 28 1
Захарова Мария 8 1
Иванов Евгений 42 1
Серебряков Евгений 2 1
Еременко Александр 3 1
Минин Алексей 1 1
Морозов Олег 22 1
Радченко Артем 2 1
Касперский Евгений 323 1
Фридман Михаил 134 1
Rogers Michael - Роджерс Майкл 18 1
Wyden Ron - Уайден Рон 16 1
Coats Dan - Коутс Дэн 14 1
Косогов Андрей 27 1
Cornyn John - Корнин Джон 3 1
Сотников Олег 1 1
Торбахов Александр 94 1
Моренец Алексей 1 1
Steward Vincent - Стюарт Винсент 1 1
Linehan Karen - Линехан Карен 2 1
Бадин Дмитрий 1 1
Lewis Brandon - Льюис Брендон 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 10
Россия - РФ - Российская федерация 144197 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 5
Украина 7608 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
США - Миссури - Канзас-Сити 104 2
Канада 4881 1
США - Калифорния 4625 1
США - Колумбия - Вашингтон 1389 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Бразилия - Федеративная Республика 2361 1
Нидерланды 3517 1
Малайзия 865 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 551 1
Нидерланды - Гаага 48 1
Литва - Литовская Республика 651 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
США - Техас 989 1
США - Орегон 248 1
США - Делавэр 169 1
США - Алабама 143 1
США - Кентукки 78 1
Украина - Киев 1125 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 2
Ядерное оружие - ядерные боеприпасы - атомное оружие 174 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Биологическое оружие - Бактериологическое оружие - Химическое оружие - Chemical Biological Warfare - Chemical Agents and Battlefield Mobility 24 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1735 1
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 85 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 497 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 1
Цензура - Свобода слово 492 1
РИА Новости 917 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
Deutsche Welle - Телеканал 46 1
Reddit 312 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
Bloomberg 1286 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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