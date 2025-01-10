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ByteDance

ByteDance


10.01.2025 В США нашелся миллиардер, желающий купить TikTok. Иначе его запретят 1
02.10.2024 Microsoft сняла с производства знаменитый шлем виртуальной реальности HoloLens 2 1
20.09.2024 Европа потребовала от Apple открыть ОС iPhone для конкурентов 1
09.09.2024 Санкции США не помеха. Китай без проблем покупает передовые GPU Nvidia дешевле, чем американцы 1
05.09.2024 В России хотят ввести электронную идентификацию для продавцов в интернете 1
20.08.2024 Лишится полномочий еврокомиссар, 10 лет подряд ставившая на колени Google, Apple, Microsoft 1
27.04.2024 Сразу после TikTok в США под запрет попадет DJI, пионер и лидер мирового рынка БПЛА 1
13.11.2023 Huawei совершает самоубийство. Ее смартфоны лишатся поддержки Android-приложений и станут бесполезными 1
12.09.2023 WhatsApp начнет принимать сообщения из Telegram и Viber 1
10.08.2023 Китай закупает на миллиарды долларов американские ускорители для ИИ, пока не ввели новые санкции 1
30.05.2023 TikTok начал тайно тестировать свой аналог ChatGPT, собирая данные ничего не подозревающих пользователей 1
24.05.2023 RuStore параллельно импортировал для россиян санкционные приложения TikTok, Opera и Skype 1
30.11.2022 Победить санкции США Китаю поможет процессорная архитектура. Ее любят в России, и она угрожает Intel и AMD 1
15.02.2022 TikTok скрытно следит за миллиардами владельцев смартфонов на iOS и Android 1
18.10.2021 «Вероломный» шаг Apple навстречу пользователям iOS лишил Facebook и Google миллиардов 1
04.10.2021 В России создадут фонд для разработки ПО с открытым кодом 1
21.09.2021 «Яндекс» решил сделать свою открытую СУБД коммерческой, потратив на проект $50 млн 1
20.09.2021 «Яндекс» инвестирует в развитие бизнеса на основе ClickHouse 1
21.05.2021 Экс-президент Intel создала процессоры лучше, чем у самой Intel, на ядрах собственной разработки. Их купят Microsoft и создатели TikTok 1
04.03.2021 Иностранные ИТ-компании в России обложат налогами, чтобы спасти их российских конкурентов 1
01.02.2021 Путин распорядился усложнить жизнь в России для Facebook и Twitter 1
26.01.2021 Check Point: Новая уязвимость TikTok позволяет собирать личные данные пользователей 1
23.09.2020 Американский нефтяной гигант отключит от корпоративной сети сотрудников, у которых установлен WeChat 1
18.09.2020 В США вводится запрет на WeChat и TikTok 1
14.09.2020 Microsoft осталась без TikTok. Китайцы ей отказали в пользу неожиданного конкурента 1
28.08.2020 На TikTok нашелся новый неожиданный покупатель 1
03.08.2020 У Microsoft есть только 45 дней, чтобы купить Tiktok 1
25.06.2020 Hewlett Packard Enterprise представила HPE Ezmeral 1
10.03.2020 Создатели Tiktok в течение месяца запустят «убийцу» Google Doc 2
02.08.2018 Google займется цензурой интернета в Китае 1

Публикаций - 30, упоминаний - 31

ByteDance и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11775 19
Microsoft Corporation 24625 14
Meta Platforms - Facebook 4438 14
Apple Inc 12100 10
X Corp - Twitter 2845 8
Tencent 157 8
Huawei 3933 7
Alphabet 130 6
Amazon Inc - Amazon.com 2998 6
Alibaba Group 422 5
Oracle Corporation 6688 5
Nvidia Corp 3487 5
Yandex - Яндекс 7339 5
Qualcomm Technologies 1822 3
Intel Corporation 12197 3
VK - Mail.ru Group 3455 3
Xiaomi 1732 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 2
Telegram Group 1983 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 2
Meta Platforms 60 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 1
Cisco Systems 5114 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 525 1
Huawei - HiSilicon Technologies 59 1
Snap Inc 96 1
Zenuity 3 1
Scytale 2 1
SAP SE 5277 1
8213 1
Yahoo! 3697 1
Check Point Software Technologies 760 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 1
data.ai - App Annie 85 1
Ampere Computing 49 1
Yahoo! Japan 50 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 4
SoftBank Group 258 4
Unsplash 763 4
Uber 330 3
LinkedIn 635 2
JD.com - Jingdong Mall 86 2
Альфа-Банк 1769 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
eBay Inc 1619 2
Tesla Motors 396 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 2
Index Ventures 48 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 2
Benchmark Capital - Бенчмарк Кэпитал 39 2
Boeing 1009 1
Sequoia Capital 111 1
Block - Square 197 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 88 1
Jiangsu Capital Wine & Spirits Co 2 1
AI Sweden - Advancing AI in Sweden - AI.se - Совет инициативы ИИ-инноваций Швеции 1 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 1
General Atlantic - GA 27 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Bank of America - Банк Америки 262 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 40 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Kirkland & Ellis LLP 7 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 119 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 60 1
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 29 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 177 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 265 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 63 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 70 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 139 3
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 1
Russian Open Source Foundation 3 1
ASF - Apache Software Foundation 206 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 43 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 109 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 6
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 5
Google Android - приложения и разработчики 590 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 3
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 2
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Apple - App Store 2890 9
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 7
Google Play - Google Store - Android Market 3291 6
Apple iOS 7809 6
Google YouTube - Видеохостинг 2747 6
ByteDance - Douyin 7 5
Google Android 13994 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 4
Tencent WeChat - мессенджер 142 4
Microsoft Windows 15656 4
WhatsApp Messenger 1081 3
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 2
Musical.ly 5 2
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Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 2
Alibaba DingTalk 4 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 259 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 549 2
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 426 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 2
Tencent QQ - мессенджер 41 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 670 2
Microsoft Windows 11 537 2
Google Dragonfly 30 1
Microsoft Azure 1408 1
Microsoft Office 365 940 1
Tencent WeChat Pay 16 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 328 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 313 1
HPE GreenLake 53 1
Lark - Корпоративный мессенджер 3 1
MyDrivers 44 1
Sendy - Платежная система 7 1
Pinterest 66 1
Google Sheets - Google Таблицы 51 1
Google Keep 31 1
HPE Ezmeral 4 1
KubeDirector 2 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 5
Путин Владимир 3171 3
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Satya Nadella - Сатья Наделла 199 1
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Ross Wilbur - Росс Уилбур 4 1
Yiming Zhang - Имин Чжан 1 1
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Krzanich Brian - Кржанич Брайан 54 1
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Вайно Антон 25 1
Хинштейн Александр 142 1
Фадеев Валерий 11 1
Израилевский Юрий 1 1
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Vanunu Oded - Вануну Одед 15 1
Золотарев Сергей 10 1
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James Renee - Джеймс Рене 24 1
Мизулина Елена 23 1
Жаров Александр 174 1
Вышинский Кирилл 2 1
Водясов Алексей 222 1
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 4
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 4
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Украина 7608 3
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Казахстан - Республика 5525 1
Швеция - Королевство 3619 1
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Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 66 1
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Азия - Азиатский регион 5528 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
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Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
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Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 2
Федеральный закон 244-ФЗ - О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр - В том числе "Налог на Google" - обязанность уплаты НДС иностранными компаниями, оказывающими электронные услуги покупателям в России 29 2
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
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FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1095 1
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Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 857 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 760 1
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FT - Financial Times 1219 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 5
CNBC - Consumer News and Business Channel 194 4
China Daily 66 3
Times 622 3
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 2
NYT - The New York Times 1054 2
Toutiao 3 2
South China Morning Post 56 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 2
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