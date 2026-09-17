Американские компании в огромном количестве собирают данные российских брокеров для обучения ИИ

ИИ-трафик на сайтах российских брокеров заметно вырос за лето. Особенно резко возросла активность ботов, собирающих информацию для обучения ИИ. Больше всего информации о российских финансовых рынках потребовалось американским компаниям, создателям ИИ-моделей Llama* и Claude.



Активность ИИ-ботов

Доля запросов ботов-скраперов, собирающих данные в том числе для обучения искусственного интеллекта, в ИИ-трафике сайтов российских брокеров резко выросла летом 2026 г. Она взлетела с 7% в июне до 68,82% в августе 2026 г., приводят «Ведомости» данные Servicepipe.

Если в июне на скраперов пришлось 420 тыс. запросов, то в августе — уже 5,5 млн, рассказал заместитель генерального директора Servicepipe Даниил Щербаков. Общий объем ИИ-трафика в августе 2026 г. вырос с 6 млн запросов в июне до 8 млн в августе.

Скраперы массово скачивают страницы и извлекают из них тексты, таблицы и другие данные, которые могут использоваться для обучения моделей или формирования наборов данных.

Кто собирает российские данные

Лидерами по сбору информации, по данным Servicepipe, стали боты двух американских компаний — признанной в России экстремистской Meta* и Anthropic, создателя Claude.

Unsplash - Aerps Американским ИИ-компаниям понадобилось больше данных для запуска новых моделей

На первого пришлось 55,14% (более 3 млн запросов), на второго — 27,78% (более 1,5 млн запросов). Для сравнения — в июне показатели составляли 7,32% (30 тыс. запросов) и 12,26% (51 тыс. запросов) соответственно.

Доля GPTBot от еще одной американской компании — OpenAI — оказалась меньше 10% (8,83%), доля китайского Bytespider от ByteDance и того меньше — 6,36%, у TikTokSpider — 0,53%.

Другие категории ботов — краулеры и ассистенты. Одни регулярно обходят сайты и создают поисковый индекс, чтобы ИИ-сервис мог находить актуальную информацию, другие — обращаются к отдельной странице для поиска ответа на конкретный вопрос пользователя. Их показатели, напротив, сократились. Доля запросов ассистентов в ИИ-трафике в августе 2026 г. упала до 8,78% (около 700 тыс. запросов) с 33% в июне (около 2 млн запросов). Доля краулеров в августе сократилась до 22,4% (около 1,8 млн запросов) с 60% в июне (3,6 млн запросов).

Зачем нужна информация

Суперактивность Meta* вызвана агрессивной подготовкой компании к запуску новых моделей нейросети Llama*, считает Щербаков. Ее боты, а также ClaudeBot и GPTBot выкачивают «впрок» массивы текстового контента, в том числе аналитику, новости, экспертные статьи и описания продуктов, чтобы заложить в будущие модели финансовый контекст, отраслевую терминологию и логику работы биржевого рынка, сказал он.

Скапер Google-Extended, который также замечен на сайтах российских брокеров, пополняет обучающие сеты для моделей семейства Gemini отдельно от стандартного поисковика. CCBot датасета Common Crawl и бот американского НИИ AI2 собирают данные для научных исследований, Bytespider и TikTokSpider — для обучения рекомендательных алгоритмов и рекламных систем, добавил Щербаков.

Российские разработчики применяют те же способы сбора и подготовки данных, однако у американских больше масштаб. Они обходят сайты по всему миру, а отечественные сосредоточены преимущественно на русскоязычном сегменте, пояснил технический директор Veai Владислав Кудинов.

Россия — крупнейшая страна, для нейросетей Meta* и Anthropic важно понимать не только свой родной язык или языки своей группы, отметил директор департамента информационной безопасности «Цифра брокера» Сергей Зорин. Сайты брокеров. по мнению руководителя проекта ZipLime в «Финаме» Вячеслава Арбузова, привлекательны тем, что содержат много структурированной, регулярно обновляемой информации о финансовых инструментах, тарифах, условиях торговли и аналитике.

* Meta* признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Llama создана компанией Meta* AI.