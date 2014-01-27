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LeCunn Yann ЛеКуна Яна

СОБЫТИЯ


27.01.2014 Google покупает разработчика искусственного интеллекта за $400 млн 1
08.06.2012 Крысы умнее, чем Google 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

LeCunn Yann и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12635 2
ByteDance 56 1
Google DeepMind 78 1
Hyundai Motor Company - Boston Dynamics 45 1
IBM - International Business Machines Corp 9687 1
Runway AI - Runway - RunwayML 23 1
Alibaba Group 472 1
Meta Platforms - Facebook 4612 1
Tencent 189 1
OpenAI 511 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 736 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1891 1
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OpenAI - Sora Al 5 1
Kuaishou - Kling AI 13 1
ByteDance - TikTok 354 1
Google Android 15185 1
Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
Hassabis Demis - Хассабис Дэмис 6 1
Wasserman Larry - Вассерман Ларри 1 1
Suleyman Mustafa - Сулейман Мустафа 8 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 391 1
Азия - Азиатский регион 5904 1
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Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1322 1
Информатика - computer science - informatique 1184 1
Зоология - Энтомология - Насекомые - Insects 236 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5546 1
Re/code 40 1
Bloomberg 1616 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6080 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1297 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 999 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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