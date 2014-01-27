Индексная книга (каталог) CNews*
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LeCunn Yann ЛеКуна Яна
СОБЫТИЯ
|27.01.2014
|Google покупает разработчика искусственного интеллекта за $400 млн 1
|08.06.2012
|Крысы умнее, чем Google 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
LeCunn Yann и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 12635 2
|ByteDance 56 1
|Google DeepMind 78 1
|Hyundai Motor Company - Boston Dynamics 45 1
|IBM - International Business Machines Corp 9687 1
|Runway AI - Runway - RunwayML 23 1
|Alibaba Group 472 1
|Meta Platforms - Facebook 4612 1
|Tencent 189 1
|OpenAI 511 1
|U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1891 1
|Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 531 1
|Microsoft Dynamics 1197 1
|Panasonic Mirae 6 1
|Midjourney - нейросеть 119 1
|OpenAI - Sora Al 5 1
|Kuaishou - Kling AI 13 1
|ByteDance - TikTok 354 1
|Google Android 15185 1
|Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
|Hassabis Demis - Хассабис Дэмис 6 1
|Wasserman Larry - Вассерман Ларри 1 1
|Suleyman Mustafa - Сулейман Мустафа 8 1
|Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 391 1
|Азия - Азиатский регион 5904 1
|Сингапур - Республика 1948 1
|Китай - Шанхай 829 1
|Китай - Пекин - Beijing 1092 1
|Re/code 40 1
|Bloomberg 1616 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6080 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1297 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457759, в очереди разбора - 727842.
Создано именных указателей - 197873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457759, в очереди разбора - 727842.
Создано именных указателей - 197873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.