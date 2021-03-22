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Зоология Энтомология Насекомые Insects
СОБЫТИЯ
|22.03.2021
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Как и зачем ухо саранчи вживили киборгу?
и гибридный биотехнологический подход, чтобы объединить роботизированное устройство с органом слуха саранчи и создать то, что они назвали Ear-Bot. А результатом, по их словам, стало создание «д
|16.05.2018
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Робот-насекомое выполняет первые полеты
Ученые впервые представили крохотных летающих роботов RoboFly размером с насекомое. Такие роботы движутся за счет порхания крыльев и питаются за счет преобразования энергии невидимого лазерного луча в электричество. Главное преимущество RoboFly – их небольшой размер
|10.07.2016
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ВМС США спонсируют разработку саранчи-киборга для обнаружения бомб
использовании, чем собаки или даже грызуны. К тому же она умеет летатьУчастники проекта по созданию саранчи-киборга подчеркивают экономическую целесообразность совмещения насекомого и электрони
|30.11.2015
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Насекомые оказались уникальны даже в гигиене
Вопрос чистоты для насекомых крайне важен. Легкие насекомые, вроде комаров, из-за налипшей цветочной пыльцы, песчинок или пылинок, попросту не
|28.09.2012
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Древние насекомые. Теперь в 3D
анирование компьютерными томографами высокого разрешения. Объектом визуализации выступили крошечные насекомые возрастом 305 миллионов лет. Без новаторского подхода к визуализации восстановить в
|07.06.2012
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Насекомые стали мелкими, спасаясь от птиц
300 млн лет назад, когда Землю еще не освоили динозавры, небом завладели гигантские насекомые. Это были похожие на стрекоз хищники с размахом крыльев до 70 см. Затем появились птицы. Как заявляют ученые из Калифорнийского университета в статье, опубликованной в журнале Proceed
|02.11.2011
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Насекомые умирают при виде хищников. От страха
их личинок стрекоз в одном аквариуме с их природными врагами - хищниками. Личинки могли видеть и чувствовать "запах" хищников, но специальная перегородка не позволяла тем причинить хоть малейший вред насекомым. Личинки стрекозы - сами по себе опасные хищники - так боятся быть съеденными, что погибают от этого "Результаты оказались для нас неожиданными - смертность среди личинок, которые пос
|07.04.2011
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Насекомые превращаются в киборгов
которые бы выполняли те или иные задания. Наиболее интересным объектом с этой точки зрения являются насекомые. Представители этого класса обладают способностью перемещаться любым из известных н
|13.12.2010
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База данных цветов: как их видят насекомые
зу данных характеристик растений, которые воспринимает зрительная система насекомых. Пчелы и другие насекомые-опылители могут воспринимать недоступное нам ультрафиолетовое излучение, и цветы эт
|26.10.2010
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Древние насекомые томились в гигантском куске янтаря 52 млн лет
ерное, тот редкий случай, когда старое удивляет больше, чем новое. Ученые теперь считают, что изоляция древней Индии была неполной, что растения могли попасть туда с других земель по воде, а летающие насекомые вполне могли преодолеть несколько километров по воздуху. Работа с Камбайским янтарем доставляет ученым истинное удовольствие. Он намного мягче обычного янтаря, поэтому спрятанные в не
|27.07.2009
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На юге Молдавии ликвидировано два опасных очага азиатской саранчи
На юге Молдавии специалисты Службы фитосанитарной защиты Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности республики ликвидировали два опасных очага азиатской саранчи, которая мигрировала из Болградского района Одесской области Украины, пишет РБК. Как сообщили РБК в Министерстве сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии, пострадавшие учас
|15.07.2008
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Странных насекомых влечет музей естественной истории в Лондоне
ли, что на растущих вокруг музея платанах стали появляться во все возрастающих количествах странные насекомые. Их не удается отождествить ни с одним из известных доселе науке видов. Открытия но
|03.06.2008
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Волгоградской области угрожает нашествие саранчи
Как сообщает РБК, в Волгоградской области возникла угроза нашествия саранчи. По информации пресс-службы МЧС региона, сельхозвредители выявлены в пяти районах обл
|15.11.2007
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Инстинкт толпы: от муравьев до людей
тотчас распадаются». Доктор Казин изучает правила передвижения у больших групп муравьев, пчел, рыб, саранчи и других стайных и роевых животных: «У муравьев было значительно больше времени, чтоб
|09.11.2007
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Новые насекомые заселяют Великобританию
в Великобритании, уже колонизировала побережье Корнуэлла. Размером около 5 мм, муха живет на коре деревьев и кустов, питается ею, а также лишайниками и морскими водорослями. Считается, что крошечное насекомое достигло берегов Великобритании на южных ветрах из Атлантики. Или, что более вероятно, иммигрировало вместе с ввозимой в страну растительной продукцией из Мадейры или с Канарских остр
|16.05.2006
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На создание нового поколения объективов ученых вдохновили насекомые
риборах используются объективы, основанные на принципе действия органов зрения человека. Эти объективы создаются на основе макроскопических технологий, и толщина таких линз не может быть меньше 5 мм. Насекомые обладают совершенно иным типом зрения - сложным фасеточным зрением. Фасеточный глаз состоит из нескольких тысяч крошечных датчиков – омматидиев. Изображение, которое видят мухи и моты
|16.05.2006
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На создание нового поколения объективов ученых вдохновили насекомые
риборах используются объективы, основанные на принципе действия органов зрения человека. Эти объективы создаются на основе макроскопических технологий, и толщина таких линз не может быть меньше 5 мм. Насекомые обладают совершенно иным типом зрения - сложным фасеточным зрением. Фасеточный глаз состоит из нескольких тысяч крошечных датчиков – омматидиев. Изображение, которое видят мухи и моты
|26.07.2005
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Робота-таракана насекомые приняли за себе подобного
стью двухмерными цветными камерами и двумя внутренними антеннами. Кроме того, в него встроены сенсоры движения и освещения для распознания тараканов, что является достаточно проблематичным, поскольку насекомые имеют коричневую окраску и живут в темных норах. А для имитации запаха тараканов ученые использовали бумагу, которая была пропитана раствором, изготовленным из феромона эпидермиса эти
|26.07.2005
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Робота-таракана насекомые приняли за себе подобного
стью двухмерными цветными камерами и двумя внутренними антеннами. Кроме того, в него встроены сенсоры движения и освещения для распознания тараканов, что является достаточно проблематичным, поскольку насекомые имеют коричневую окраску и живут в темных норах. А для имитации запаха тараканов ученые использовали бумагу, которая была пропитана раствором, изготовленным из феромона эпидермиса эти
|07.08.2003
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Робот-насекомое бегает по воде
епкими, изогнутыми хоботками. Они быстро передвигаются по водной глади прудов и озер, с силой отталкиваясь средними ногами, задние же ноги служат рулями. Согласно ранее выдвигавшимся теориям, молодым насекомым не должно хватать сил на передвижение по воде, в то время как в живой природе они с успехом это делают. Благодаря поверхностному натяжению водомерки не тонут; однако, чтобы полностью
Зоология и организации, системы, технологии, персоны:
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