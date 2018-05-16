Индексная книга CNews*
Зоология Энтомология Насекомые Insects
|16.05.2018
|Робот-насекомое выполняет первые полеты
|30.11.2015
|Насекомые оказались уникальны даже в гигиене
|28.09.2012
|Древние насекомые. Теперь в 3D
|07.06.2012
|Насекомые стали мелкими, спасаясь от птиц
|02.11.2011
|Насекомые умирают при виде хищников. От страха
|07.04.2011
|Насекомые превращаются в киборгов
|13.12.2010
|База данных цветов: как их видят насекомые
|26.10.2010
|Древние насекомые томились в гигантском куске янтаря 52 млн лет
|15.07.2008
|Странных насекомых влечет музей естественной истории в Лондоне
|09.11.2007
|Новые насекомые заселяют Великобританию
|16.05.2006
|На создание нового поколения объективов ученых вдохновили насекомые
|16.05.2006
|На создание нового поколения объективов ученых вдохновили насекомые
|26.07.2005
|Робота-таракана насекомые приняли за себе подобного
|26.07.2005
|Робота-таракана насекомые приняли за себе подобного
|07.08.2003
|Робот-насекомое бегает по воде
Публикаций - 199, упоминаний - 231
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.