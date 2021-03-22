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Зоология Энтомология Насекомые Insects

Зоология - Энтомология - Насекомые - Insects

СОБЫТИЯ


22.03.2021 Как и зачем ухо саранчи вживили киборгу?

и гибридный биотехнологический подход, чтобы объединить роботизированное устройство с органом слуха саранчи и создать то, что они назвали Ear-Bot. А результатом, по их словам, стало создание «д
16.05.2018 Робот-насекомое выполняет первые полеты

Ученые впервые представили крохотных летающих роботов RoboFly размером с насекомое. Такие роботы движутся за счет порхания крыльев и питаются за счет преобразования энергии невидимого лазерного луча в электричество. Главное преимущество RoboFly – их небольшой размер
10.07.2016 ВМС США спонсируют разработку саранчи-киборга для обнаружения бомб

использовании, чем собаки или даже грызуны. К тому же она умеет летатьУчастники проекта по созданию саранчи-киборга подчеркивают экономическую целесообразность совмещения насекомого и электрони
30.11.2015 Насекомые оказались уникальны даже в гигиене

Вопрос чистоты для насекомых крайне важен.  Легкие насекомые, вроде комаров, из-за налипшей цветочной пыльцы, песчинок или пылинок, попросту не

28.09.2012 Древние насекомые. Теперь в 3D

анирование компьютерными томографами высокого разрешения. Объектом визуализации выступили крошечные насекомые возрастом 305 миллионов лет. Без новаторского подхода к визуализации восстановить в
07.06.2012 Насекомые стали мелкими, спасаясь от птиц

300 млн лет назад, когда Землю еще не освоили динозавры, небом завладели гигантские насекомые. Это были похожие на стрекоз хищники с размахом крыльев до 70 см. Затем появились птицы. Как заявляют ученые из Калифорнийского университета в статье, опубликованной в журнале Proceed
02.11.2011 Насекомые умирают при виде хищников. От страха

их личинок стрекоз в одном аквариуме с их природными врагами - хищниками. Личинки могли видеть и чувствовать "запах" хищников, но специальная перегородка не позволяла тем причинить хоть малейший вред насекомым. Личинки стрекозы - сами по себе опасные хищники - так боятся быть съеденными, что погибают от этого "Результаты оказались для нас неожиданными - смертность среди личинок, которые пос
07.04.2011 Насекомые превращаются в киборгов

которые бы выполняли те или иные задания. Наиболее интересным объектом с этой точки зрения являются насекомые. Представители этого класса обладают способностью перемещаться любым из известных н
13.12.2010 База данных цветов: как их видят насекомые

зу данных характеристик растений, которые воспринимает зрительная система насекомых. Пчелы и другие насекомые-опылители могут воспринимать недоступное нам ультрафиолетовое излучение, и цветы эт
26.10.2010 Древние насекомые томились в гигантском куске янтаря 52 млн лет

ерное, тот редкий случай, когда старое удивляет больше, чем новое. Ученые теперь считают, что изоляция древней Индии была неполной, что растения могли попасть туда с других земель по воде, а летающие насекомые вполне могли преодолеть несколько километров по воздуху. Работа с Камбайским янтарем доставляет ученым истинное удовольствие. Он намного мягче обычного янтаря, поэтому спрятанные в не
27.07.2009 На юге Молдавии ликвидировано два опасных очага азиатской саранчи

На юге Молдавии специалисты Службы фитосанитарной защиты Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности республики ликвидировали два опасных очага азиатской саранчи, которая мигрировала из Болградского района Одесской области Украины, пишет РБК. Как сообщили РБК в Министерстве сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии, пострадавшие учас
15.07.2008 Странных насекомых влечет музей естественной истории в Лондоне

ли, что на растущих вокруг музея платанах стали появляться во все возрастающих количествах странные насекомые. Их не удается отождествить ни с одним из известных доселе науке видов. Открытия но
03.06.2008 Волгоградской области угрожает нашествие саранчи

Как сообщает РБК, в Волгоградской области возникла угроза нашествия саранчи. По информации пресс-службы МЧС региона, сельхозвредители выявлены в пяти районах обл
15.11.2007 Инстинкт толпы: от муравьев до людей

тотчас распадаются». Доктор Казин изучает правила передвижения у больших групп муравьев, пчел, рыб, саранчи и других стайных и роевых животных: «У муравьев было значительно больше времени, чтоб
09.11.2007 Новые насекомые заселяют Великобританию

в Великобритании, уже колонизировала побережье Корнуэлла. Размером около 5 мм, муха живет на коре деревьев и кустов, питается ею, а также лишайниками и морскими водорослями. Считается, что крошечное насекомое достигло берегов Великобритании на южных ветрах из Атлантики. Или, что более вероятно, иммигрировало вместе с ввозимой в страну растительной продукцией из Мадейры или с Канарских остр
16.05.2006 На создание нового поколения объективов ученых вдохновили насекомые

риборах используются объективы, основанные на принципе действия органов зрения человека. Эти объективы создаются на основе макроскопических технологий, и толщина таких линз не может быть меньше 5 мм. Насекомые обладают совершенно иным типом зрения - сложным фасеточным зрением. Фасеточный глаз состоит из нескольких тысяч крошечных датчиков – омматидиев. Изображение, которое видят мухи и моты
16.05.2006 На создание нового поколения объективов ученых вдохновили насекомые

риборах используются объективы, основанные на принципе действия органов зрения человека. Эти объективы создаются на основе макроскопических технологий, и толщина таких линз не может быть меньше 5 мм. Насекомые обладают совершенно иным типом зрения - сложным фасеточным зрением. Фасеточный глаз состоит из нескольких тысяч крошечных датчиков – омматидиев. Изображение, которое видят мухи и моты
26.07.2005 Робота-таракана насекомые приняли за себе подобного

стью двухмерными цветными камерами и двумя внутренними антеннами. Кроме того, в него встроены сенсоры движения и освещения для распознания тараканов, что является достаточно проблематичным, поскольку насекомые имеют коричневую окраску и живут в темных норах. А для имитации запаха тараканов ученые использовали бумагу, которая была пропитана раствором, изготовленным из феромона эпидермиса эти
26.07.2005 Робота-таракана насекомые приняли за себе подобного

стью двухмерными цветными камерами и двумя внутренними антеннами. Кроме того, в него встроены сенсоры движения и освещения для распознания тараканов, что является достаточно проблематичным, поскольку насекомые имеют коричневую окраску и живут в темных норах. А для имитации запаха тараканов ученые использовали бумагу, которая была пропитана раствором, изготовленным из феромона эпидермиса эти
07.08.2003 Робот-насекомое бегает по воде

епкими, изогнутыми хоботками. Они быстро передвигаются по водной глади прудов и озер, с силой отталкиваясь средними ногами, задние же ноги служат рулями. Согласно ранее выдвигавшимся теориям, молодым насекомым не должно хватать сил на передвижение по воде, в то время как в живой природе они с успехом это делают. Благодаря поверхностному натяжению водомерки не тонут; однако, чтобы полностью


Публикаций - 239, упоминаний - 283

Зоология и организации, системы, технологии, персоны:

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Азия - Азиатский регион 5920 5
Канада 5081 5
Испания - Королевство 3839 5
Нидерланды 3745 5
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 5
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 5
Южная Корея - Республика 7051 4
Индия - Bharat 5869 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 4
Америка Южная 884 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Великобритания - Лондон 2432 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
США - Колумбия - Вашингтон 1486 4
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 4
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 4
США - Джорджия 335 4
США - Северная Каролина 328 4
Швейцария - Лозанна 71 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 3
Ирландия - Республика 1051 3
Америка - Американский регион 2205 3
Бельгия - Королевство 1191 3
Китай - Тайвань 4245 3
Украина 7928 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 57
Зоология - наука о животных 2887 42
Ботаника - Растения - Plantae 1167 39
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 36
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 28
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 24
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1711 23
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 19
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 19
Физика - Physics - область естествознания 2940 17
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 16
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 14
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 14
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1458 14
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 13
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 13
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 12
Зоология - Энтомология - Насекомые - Муравьи - Formicidae 66 11
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 11
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 10
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6169 10
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 729 10
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 9
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 9
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 9
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 9
Зоология - Энтомология - Насекомые - Пчёлы - Bees - Медоносная пчела 82 8
Зоология - Энтомология - Насекомые - Жуки - Жесткокрылые - Coleoptera 61 8
Английский язык 7030 8
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1324 8
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 7
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 297 7
Биология - Альгология - Водоросли 85 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 6
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 479 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 6
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MSU, MO State - Missouri Western State University - Миссурийский университет - Университет Миссури-Колумбия 46 1
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