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Зоология Энтомология Насекомые Insects

Зоология - Энтомология - Насекомые - Insects


16.05.2018 Робот-насекомое выполняет первые полеты
30.11.2015 Насекомые оказались уникальны даже в гигиене
28.09.2012 Древние насекомые. Теперь в 3D
07.06.2012 Насекомые стали мелкими, спасаясь от птиц
02.11.2011 Насекомые умирают при виде хищников. От страха
07.04.2011 Насекомые превращаются в киборгов
13.12.2010 База данных цветов: как их видят насекомые
26.10.2010 Древние насекомые томились в гигантском куске янтаря 52 млн лет
15.07.2008 Странных насекомых влечет музей естественной истории в Лондоне
09.11.2007 Новые насекомые заселяют Великобританию
16.05.2006 На создание нового поколения объективов ученых вдохновили насекомые
16.05.2006 На создание нового поколения объективов ученых вдохновили насекомые
26.07.2005 Робота-таракана насекомые приняли за себе подобного
26.07.2005 Робота-таракана насекомые приняли за себе подобного
07.08.2003 Робот-насекомое бегает по воде

Публикаций - 199, упоминаний - 231
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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