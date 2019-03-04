Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis

Marriott: $28 млн на ликвидацию последствий утечки Гостиничная сеть Marriott International подвела финансовые итоги 2018 года. В отчете о прибылях и убытках, в ч

Marriott выбрал Infor FMS SunSystems для своего нового отеля в Санкт-Петербурге West Pushkin Hotel работает на базе Infor FMS SunSystems. На сегодняшний день в управлении компании Marriott International находится более чем 3100 отелей в 68 странах мира. Infor FMS SunSystem

Marriott International потеряла кредитные карты своих клиентов Компания Marriott Vacation Club International, предоставляющая в аренду номера в отелях сети Marrio

Московский отель Marriott стал интеллектуальным егося единственным в России интеллектуальным бизнес-отелем этого класса известной гостиничной сети "Marriott International". Для автоматизации гостиницы было установлено и интегрировано более 2

Marriott потерял данные о 200 тыс. человек у финансовой активности в течение одного года. «К сожалению, MVCI и, вероятно, другие подразделения Marriott International, относятся к вопросам ИТ-безопасности недостаточно серьезно. В противн

Московские отели «Марриотт» оснастили «хот-спотами» первыми в Европе sco Systems. Внедрение новой технологии в московских отелях произошло даже ранее того, как компания Marriott International объявила о создании сетей Wi-Fi связи в 400 отелях системы "Марриотт"

Дополнение: московские “Марриотты” первыми в Европе обзавелись Wi-Fi Внедрение новой технологии в московских отелях произошло еще до того, как компания Marriott International объявила о создании сетей Wi-Fi-связи в 400 отелях системы “Марриотт”

Дополнение: московские “Марриотты” первыми в Европе обзавелись Wi-Fi Внедрение новой технологии в московских отелях произошло еще до того, как компания Marriott International объявила о создании сетей Wi-Fi-связи в 400 отелях системы “Марриотт”

Marriott снимает постояльцев в ванной? компаний Брайан Брюэр (Bryan Brewer) из Чардона, штат Огайо, 24 сентября подал иск против компании Marriott International, владеющей всемирно известной сетью пятизвездочных отелей. За возмещен

Отель Marriott: шорты в Тайланде носят только проститутки Компания Marriott International Inc., владеющая сетью отелей, заявила сегодня, что она удалит со своег

Marriott и Hyatt планируют закупки on-line tt и Hyatt, крупные гостиничные операторы, намерены создать интернет-биржу. Биржа свяжет закупочные службы гостиниц с поставщиками гостиничного оборудования. Поскольку в настоящее время отели Hyatt и Marriott закупают 10% мирового рынка гостиничных поставок, новая торговая площадка обещает стать крупнейшей в данной отрасли, что, по всей видимости, привлечет к участию в проекте других гостин

Компания Computer Mechanics объявила о завершении очередного проекта по созданию современной информационной системы в гостинице "Marriott" hanics было реализовано несколько проектов для гостиниц города Москвы (АЭРОСТАР, Националь, пансионат "Ватутинки", Олимпик Пента, Ренессанс). Одним из последних в этой цепи стал проект для гостиницы "Marriott", где специалистами компании Computer Mechanics была осуществлена прокладка кабельной сети системы автоматизации гостиничного бизнеса и установка сетевого и компьютерного оборудования.

Suite Technology Systems будет оборудовать кабельными сетями с доступом в Интернет отели компании Marriott сетями с доступом в Интернет апартаментов, конференц-залов и комнат для совещаний в отелях компании Marriott International Inc. Заявляется, что работа начнется в октябре. Marriott собирается пр