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Marriott Hotels Marriott Grand Courtyard by Marriott Marriott Vacation Club Marriott Aurora JW Marriott Marriott Marquis

Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis

СОБЫТИЯ

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04.03.2019 Marriott: $28 млн на ликвидацию последствий утечки

Гостиничная сеть Marriott International подвела финансовые итоги 2018 года. В отчете о прибылях и убытках, в ч
22.02.2011 Marriott выбрал Infor FMS SunSystems для своего нового отеля в Санкт-Петербурге

West Pushkin Hotel работает на базе Infor FMS SunSystems. На сегодняшний день в управлении компании Marriott International находится более чем 3100 отелей в 68 странах мира. Infor FMS SunSystem
09.02.2011 Marriott International потеряла кредитные карты своих клиентов

Компания Marriott Vacation Club International, предоставляющая в аренду номера в отелях сети Marrio
10.08.2006 Московский отель Marriott стал интеллектуальным

егося единственным в России интеллектуальным бизнес-отелем этого класса известной гостиничной сети "Marriott International". Для автоматизации гостиницы было установлено и интегрировано более 2
29.12.2005 Marriott потерял данные о 200 тыс. человек

у финансовой активности в течение одного года. «К сожалению, MVCI и, вероятно, другие подразделения Marriott International, относятся к вопросам ИТ-безопасности недостаточно серьезно. В противн
22.04.2003 Московские отели «Марриотт» оснастили «хот-спотами» первыми в Европе

sco Systems. Внедрение новой технологии в московских отелях произошло даже ранее того, как компания Marriott International объявила о создании сетей Wi-Fi связи в 400 отелях системы "Марриотт"

22.04.2003 Дополнение: московские “Марриотты” первыми в Европе обзавелись Wi-Fi

Внедрение новой технологии в московских отелях произошло еще до того, как компания Marriott International объявила о создании сетей Wi-Fi-связи в 400 отелях системы “Марриотт”

22.04.2003 Дополнение: московские “Марриотты” первыми в Европе обзавелись Wi-Fi

Внедрение новой технологии в московских отелях произошло еще до того, как компания Marriott International объявила о создании сетей Wi-Fi-связи в 400 отелях системы “Марриотт”

26.09.2002 Marriott снимает постояльцев в ванной?

компаний Брайан Брюэр (Bryan Brewer) из Чардона, штат Огайо, 24 сентября подал иск против компании Marriott International, владеющей всемирно известной сетью пятизвездочных отелей. За возмещен
31.08.2001 Отель Marriott: шорты в Тайланде носят только проститутки

Компания Marriott International Inc., владеющая сетью отелей, заявила сегодня, что она удалит со своег
03.05.2000 Marriott и Hyatt планируют закупки on-line

tt и Hyatt, крупные гостиничные операторы, намерены создать интернет-биржу. Биржа свяжет закупочные службы гостиниц с поставщиками гостиничного оборудования. Поскольку в настоящее время отели Hyatt и Marriott закупают 10% мирового рынка гостиничных поставок, новая торговая площадка обещает стать крупнейшей в данной отрасли, что, по всей видимости, привлечет к участию в проекте других гостин
04.10.1999 Компания Computer Mechanics объявила о завершении очередного проекта по созданию современной информационной системы в гостинице "Marriott"

hanics было реализовано несколько проектов для гостиниц города Москвы (АЭРОСТАР, Националь, пансионат "Ватутинки", Олимпик Пента, Ренессанс). Одним из последних в этой цепи стал проект для гостиницы "Marriott", где специалистами компании Computer Mechanics была осуществлена прокладка кабельной сети системы автоматизации гостиничного бизнеса и установка сетевого и компьютерного оборудования.
03.09.1999 Suite Technology Systems будет оборудовать кабельными сетями с доступом в Интернет отели компании Marriott

сетями с доступом в Интернет апартаментов, конференц-залов и комнат для совещаний в отелях компании Marriott International Inc. Заявляется, что работа начнется в октябре. Marriott собирается пр
12.03.1999 iCom оснастит Интернет-киосками сеть отелей Marriott

Сеть отелей Marriott заключила соглашение с компанией iCom на установку в отелях сети Интернет-киосков этой фирмы. Они представляют собой терминалы, предоставляющие возможность доступа к Сети, использовани

Публикаций - 129, упоминаний - 177

Marriott Hotels и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 13
Microsoft Corporation 25775 9
Intel Corporation 12811 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
SAS Institute 1082 6
SAP SE 5601 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Accenture plc 719 5
InfoWatch - Инфовотч 1185 5
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 4
Google LLC 12690 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
МегаФон 10742 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
SAS Institute Russia - САС институт Россия 162 4
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 3
Software AG & IDS Scheer 209 3
Applied Materials 305 3
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R-Pro - R-Про - R-Про Консалтинг - Р-Про Консалтинг - Larga - ПроА Проект-Менеджмент Центр 5 3
NetApp - Network Appliance 667 3
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Salesforce 498 3
Software AG 203 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 3
Ланит - Comptek - Комптек 215 3
Инсистемс - Инженерные системы и сервис 42 2
Broadcom - Brocade Communications Systems 249 2
ДиалогНаука 271 2
Beltel - Белтел 147 2
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 74 2
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 11
AHConferences 53 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 24 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 4
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 4
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 4
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 3
Eventum - Eventum Premo 7 3
Добробут Медицинский центр 3 3
Газпром ПАО 1493 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
American Express - Amex 338 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 2
Метрополис ТРК 60 2
Delta Capital International 16 2
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 60 2
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 2
ABN AMRO 100 2
General Dynamics 60 2
State Street Global Advisors 36 2
LVMH Louis Vuitton 34 2
Тяжмаш - Сызранский завод тяжелого машиностроения 15 2
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 61 2
IHG Hotels & Resorts - InterContinental Hotels Group PLC 11 2
ODP Corporation - Office Depot, OfficeMax, Grand&Toy, ODP Business Solutions, Ativa, TUL, Foray, Realspace, DiVOGA 35 2
Ереван-Плаза ТЦ 10 2
LACC - Los Angeles Convention Center - Выставочный центр Лос-Анджелеса 10 2
On Conference - Международный центр конференций 7 2
Adidas - Адидас 170 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
Ингосстрах СПАО 478 2
McDonald’s - Макдоналдс 220 2
Boeing 1031 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
ФМБА России - Росздрав - Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию России 52 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 24 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
Правительство Москвы - Департамент финансов 32 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Правительство Канады 51 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 18 1
UK CAA - Civil Aviation Authority - Управление гражданской авиации Великобритании 5 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по энергетике 23 1
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 31 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 7
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
СОИ - Союз операторов интернета 31 1
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 1
Союз ПНГО - Союз производителей нефтегазового оборудования 2 1
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 1
АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 6 1
РСТ - Российский союз туриндустрии 9 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 10 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 17
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 14
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 10
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 9
Стандартизация - Standardization 2339 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 9
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 8
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 8
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 8
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 7
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1076 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 7
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 7
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 835 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 6
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 6
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 6
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 6
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 5
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 639 5
Microsoft Windows 2000 8678 4
Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 80 4
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 3
Software AG - ARIS Platform 180 3
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 3
Software AG - webMethods BPM Suite 6 3
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 278 3
Linx Datacenter - Linx ЦОД 57 2
EA Need for Speed - компьютерная игра 292 2
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 2
EA Battlefield - Компьютерная игра 295 2
Microsoft Office 4170 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 2
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 1
Intel Itanium 649 1
Drupal - CMS-система 83 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 1
CoinCheck 10 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
AADHAAR - Индийская биометрическая система 10 1
Dell OptiPlex - серия настольных моноблоков 89 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 1
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 169 1
Legrand Keor - Legrand Arhimod - серия ИБП 9 1
F6 - F6 Anti-Piracy - F.A.C.C.T. Anti-Piracy - F.A.C.C.T. Brand Protection - Group-IB Internet brand Guard 14 1
EA Origin 195 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
SAS Enterprise Miner - SAS Data Miner 17 1
SAS Customer Intelligence 360 - SAS CI 360 Customer Insight Service - SAS CDP - SAS Customer Data Platform - SAS Solution for Customer Relationship Management - SAS CRM 20 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine Web Monitor 8 1
Siemens - Simatic - Simatic Net - Simatic Analyser - Simatic Diagnostics Tool 29 1
Сбер - Расчетные решения АО - БРИС ЖКХ - Биллинговая расчетно-информационная система 6 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 1
Dell EMC PowerVault ME - системы хранения 43 1
Hitachi UCP - Hitachi Unified Compute Platform 36 1
EA SimCity - EA SimCity Societies - Micropolis - компьютерная игра 76 1
EA Dead Space - компьютерная игра 88 1
Fujitsu LifeBook 167 1
Храбров Валерий 26 4
Скудин Владимир 7 3
Гольдберг Юлий 27 3
Соловьев Илья 6 3
Гликман Феликс 16 3
Бичев Александр 4 3
Нехороших Дарья 3 3
Petrickova Hana - Петрикова Хана 3 3
Македонский Сергей 47 2
Добкин Аркадий 82 2
Шлыков Алексей 45 2
Дубинский Андрей 4 2
Вирцер Евгений 43 2
Смирнов Олег 16 2
Бабинцев Василий 24 2
Солонин Виталий 90 2
Истомин Константин 58 2
Галимов Максим 33 2
Колин Владимир 6 2
Злотин Евгений 2 2
Smith Ted - Смит Тед 2 2
Ландиа Александр 2 2
Agee Robert - Эйджи Роберт 25 2
Рейман Леонид 1065 2
Мирошников Борис 63 2
Арсентьев Андрей 79 2
Ушацкий Андрей 105 1
Раевский Алексей 77 1
Ким Дмитрий 73 1
Рахманов Александр 23 1
Соловенчук Александр 156 1
Казаков Михаил 14 1
Гончаров Михаил 10 1
Ведев Дмитрий 19 1
Добровольская Евгения 4 1
Преображенский Евгений 18 1
Лепендин Сергей 1 1
Ройтберг Павел 40 1
Лутц Игорь 4 1
Шурыгина Светлана 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 85
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 69
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 28
Европа 24964 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 24
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Канада 5082 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Европа Восточная 3138 6
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Польша - Республика 2031 2
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