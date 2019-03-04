Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis

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СОБЫТИЯ
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|04.03.2019
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Marriott: $28 млн на ликвидацию последствий утечки
Гостиничная сеть Marriott International подвела финансовые итоги 2018 года. В отчете о прибылях и убытках, в ч
|22.02.2011
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Marriott выбрал Infor FMS SunSystems для своего нового отеля в Санкт-Петербурге
West Pushkin Hotel работает на базе Infor FMS SunSystems. На сегодняшний день в управлении компании Marriott International находится более чем 3100 отелей в 68 странах мира. Infor FMS SunSystem
|09.02.2011
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Marriott International потеряла кредитные карты своих клиентов
Компания Marriott Vacation Club International, предоставляющая в аренду номера в отелях сети Marrio
|10.08.2006
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Московский отель Marriott стал интеллектуальным
егося единственным в России интеллектуальным бизнес-отелем этого класса известной гостиничной сети "Marriott International". Для автоматизации гостиницы было установлено и интегрировано более 2
|29.12.2005
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Marriott потерял данные о 200 тыс. человек
у финансовой активности в течение одного года. «К сожалению, MVCI и, вероятно, другие подразделения Marriott International, относятся к вопросам ИТ-безопасности недостаточно серьезно. В противн
|22.04.2003
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Московские отели «Марриотт» оснастили «хот-спотами» первыми в Европе
sco Systems. Внедрение новой технологии в московских отелях произошло даже ранее того, как компания Marriott International объявила о создании сетей Wi-Fi связи в 400 отелях системы "Марриотт"
|22.04.2003
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Дополнение: московские “Марриотты” первыми в Европе обзавелись Wi-Fi
Внедрение новой технологии в московских отелях произошло еще до того, как компания Marriott International объявила о создании сетей Wi-Fi-связи в 400 отелях системы “Марриотт”
|22.04.2003
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Дополнение: московские “Марриотты” первыми в Европе обзавелись Wi-Fi
Внедрение новой технологии в московских отелях произошло еще до того, как компания Marriott International объявила о создании сетей Wi-Fi-связи в 400 отелях системы “Марриотт”
|26.09.2002
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Marriott снимает постояльцев в ванной?
компаний Брайан Брюэр (Bryan Brewer) из Чардона, штат Огайо, 24 сентября подал иск против компании Marriott International, владеющей всемирно известной сетью пятизвездочных отелей. За возмещен
|31.08.2001
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Отель Marriott: шорты в Тайланде носят только проститутки
Компания Marriott International Inc., владеющая сетью отелей, заявила сегодня, что она удалит со своег
|03.05.2000
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Marriott и Hyatt планируют закупки on-line
tt и Hyatt, крупные гостиничные операторы, намерены создать интернет-биржу. Биржа свяжет закупочные службы гостиниц с поставщиками гостиничного оборудования. Поскольку в настоящее время отели Hyatt и Marriott закупают 10% мирового рынка гостиничных поставок, новая торговая площадка обещает стать крупнейшей в данной отрасли, что, по всей видимости, привлечет к участию в проекте других гостин
|04.10.1999
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Компания Computer Mechanics объявила о завершении очередного проекта по созданию современной информационной системы в гостинице "Marriott"
hanics было реализовано несколько проектов для гостиниц города Москвы (АЭРОСТАР, Националь, пансионат "Ватутинки", Олимпик Пента, Ренессанс). Одним из последних в этой цепи стал проект для гостиницы "Marriott", где специалистами компании Computer Mechanics была осуществлена прокладка кабельной сети системы автоматизации гостиничного бизнеса и установка сетевого и компьютерного оборудования.
|03.09.1999
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Suite Technology Systems будет оборудовать кабельными сетями с доступом в Интернет отели компании Marriott
сетями с доступом в Интернет апартаментов, конференц-залов и комнат для совещаний в отелях компании Marriott International Inc. Заявляется, что работа начнется в октябре. Marriott собирается пр
|12.03.1999
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iCom оснастит Интернет-киосками сеть отелей Marriott
Сеть отелей Marriott заключила соглашение с компанией iCom на установку в отелях сети Интернет-киосков этой фирмы. Они представляют собой терминалы, предоставляющие возможность доступа к Сети, использовани
Marriott Hotels и организации, системы, технологии, персоны:
|Храбров Валерий 26 4
|Скудин Владимир 7 3
|Гольдберг Юлий 27 3
|Соловьев Илья 6 3
|Гликман Феликс 16 3
|Бичев Александр 4 3
|Нехороших Дарья 3 3
|Petrickova Hana - Петрикова Хана 3 3
|Македонский Сергей 47 2
|Добкин Аркадий 82 2
|Шлыков Алексей 45 2
|Дубинский Андрей 4 2
|Вирцер Евгений 43 2
|Смирнов Олег 16 2
|Бабинцев Василий 24 2
|Солонин Виталий 90 2
|Истомин Константин 58 2
|Галимов Максим 33 2
|Колин Владимир 6 2
|Злотин Евгений 2 2
|Smith Ted - Смит Тед 2 2
|Ландиа Александр 2 2
|Agee Robert - Эйджи Роберт 25 2
|Рейман Леонид 1065 2
|Мирошников Борис 63 2
|Арсентьев Андрей 79 2
|Ушацкий Андрей 105 1
|Раевский Алексей 77 1
|Ким Дмитрий 73 1
|Рахманов Александр 23 1
|Соловенчук Александр 156 1
|Казаков Михаил 14 1
|Гончаров Михаил 10 1
|Ведев Дмитрий 19 1
|Добровольская Евгения 4 1
|Преображенский Евгений 18 1
|Лепендин Сергей 1 1
|Ройтберг Павел 40 1
|Лутц Игорь 4 1
|Шурыгина Светлана 2 1
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