Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
WLAN
Wireless LAN
Wireless Local Area Network
Беспроводная локальная сеть
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Публикаций - 129, упоминаний - 153
WLAN упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
|UDR Inc 6 1
|TÜV Rheinland Group 63 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
|Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
|Virgin Hyperloop 6 1
|CNews - ZOOM.CNews 1095 6
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 2
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
|НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
|NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763417, в очереди разбора - 667104.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763417, в очереди разбора - 667104.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru