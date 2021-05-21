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WLAN
Wireless LAN
Wireless Local Area Network
Беспроводная локальная сеть


21.05.2021 «Сименс» помогла Biontech трансформировать предприятие в сжатые сроки для производства вакцины от COVID-19 1
30.04.2021 «Сименс» представила промышленную точку доступа стандарта Wi-Fi 6 для «Индустрии 4.0» 3
14.04.2021 Aruba представила набор компонентов обеспечения безопасности для Aruba ESP 1
30.03.2021 Huawei за год вложила в исследования и разработки $20 млрд 1
23.11.2020 Как подготовиться к наступлению эпохи Wi-Fi 6 1
12.08.2020 ESET: похожая на Kr00k уязвимость обнаружена в Wi-Fi модулях Qualcomm и MediaTek 1
03.02.2020 Zyxel объявила о росте ее рыночной доли в России и СНГ по итогам 2019 1
30.01.2020 HP представила ноутбуки серии Chromebook для цифрового образования 1
24.01.2020 Huawei представила серию ультралегких ноутбуков Matebook D 14 и D 15. Цены. Фото 1
26.12.2019 «Ростех» нацелился создавать российский Bluetooth, Wi-Fi, NFC и интернет вещей 2
15.11.2019 Какое оборудование разработают в России для 5G, интернета вещей, RFID и Wi-Fi 4
07.11.2019 Власти России в четыре раза урезали финансовую поддержку 5G и интернета вещей 2
14.08.2019 Российским разработчикам 5G, интернета вещей и спутниковой связи нужно больше триллиона 1
01.07.2019 Быстрые роутеры для дома: хиты продаж 1
20.12.2018 Обзор МФУ Toshiba e-STUDIO 2515AC 1
25.09.2018 Дом будущего будет управляться голосом 2
03.08.2018 «НТЦ Протей» и «Ваймарк Системс» протестировали решение WiFi Offload для создание конвергентных сетей WLAN/UMTS 1
15.05.2018 Riverbed Technology объявила о назначении нового генерального директора и смене позиционирования 1
28.02.2018 ASUS выпустил три клона iPhone X с искусственным интеллектом 2
10.11.2017 Fujitsu представила новое поколение ноутбуков Lifebook E 1
27.10.2017 Getaс презентовала новый полузащищенный ноутбук 1
27.09.2017 Getac представила новое поколение защищенных планшетов F110 1
14.07.2017 Dell расширяет портфель решений для виртуализации рабочих мест 1
28.06.2017 Getac представила свой самый большой защищенный планшет 1
26.05.2017 Лучшие смарт-часы. Выбор ZOOM 1
21.03.2017 Fujitsu представила новые ноутбуки Lifebook для мобильной работы 1
15.03.2017 «Элинкор» представила новое решение для построения Wi-Fi сетей от 4ipnet 1
03.03.2017 HP представила мобильное устройство Pro x2 для профессионалов. Фото 1
14.02.2017 Обзор игрового ноутбука Dell Alienware 17 R4 1
06.12.2016 TP-Link представила в России наружную точку доступа для СМБ 1
15.04.2016 Как сделать мониторинг сети понятным бизнесу 1
12.04.2016 Panasonic выпустила новую версию промышленного планшета Toughbook CF-D1 1
16.02.2016 D-Link представил новую внешнюю точку доступа DAP-3320/UPA с поддержкой PoE 1
11.01.2016 Новый мобильный компьютер от Zebra Technologies повышает производительность труда персонала 1
16.09.2015 Qtech представил новую серию гигабитных оптических роутеров 1
23.07.2015 HP выводит на рынок свой первый планшет на базе Windows 10 1
15.07.2015 TP-Link представил новые потолочные точки доступа серии EAP 1
15.07.2015 Panasonic анонсировала новый защищенный 4К-планшет Toughpad для бизнеса 1
08.07.2015 Как и когда системы MU-MIMO изменят Wi-Fi 2
14.04.2015 Хиты продаж: популярные ноутбуки весны 2015 года 1

Публикаций - 129, упоминаний - 153

WLAN упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11095 15
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 3
Apple Inc - Эппл Рус 7707 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates 387 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 2
Nvidia Corp 2024 2
НТЦ Протей - Научно-Технический Центр 28 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 2
SAP SE 3215 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Samsung Electronics 5677 1
Xiaomi 904 1
Qtech - Кьютэк 96 1
Т8 НТЦ 58 1
BT Group - British Telecommunications 84 1
МФИ Софт 103 1
Ситроникс - Sitronics 561 1
Беркут НПФ 16 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Riverbed Technology 103 1
Panasonic Europe 5 1
Cypress Semiconductor 10 1
Уральские радиостанции 1 1
Астраком - Astracom 1 1
Alcatel-Lucent Enterprise 332 1
LMF 3 1
Sigfox 6 1
WiMark Systems - ВайМарк Системс 1 1
IpSwitch 2 1
MediaTek 315 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 1
Ростех - Концерн Автоматика 397 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Huawei 2730 1
Qualcomm Technologies 1003 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1213 1
Intel Corporation 4180 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
UDR Inc 6 1
TÜV Rheinland Group 63 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Virgin Hyperloop 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
NSSF - National Social Security Fund 3 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 51
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 43
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 41
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2361 16
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 15
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 13
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 12
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 832 10
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1205 6
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 213 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 4
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 4
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 4
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 776 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1120 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 394 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 627 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 3
Li-Fi - Light Fidelity - Двунаправленная высокоскоростная беспроводная коммуникационная технология 7 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 3
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 3
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 3
Web Interface - Веб-интерфейс 177 3
3G - Стандарт мобильной связи 3736 3
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 3
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 607 3
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 383 3
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2970 2
OFDMA - Orthogonal frequency-division multiplexing - Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов 30 2
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 2
Google Android 10751 17
Microsoft Windows 10 6645 12
Nvidia GeForce GTX 2067 6
Apple iOS 5742 5
Microsoft Windows 8 1228 5
Microsoft Windows 7 1662 4
Nvidia GeForce GT 154 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 3
Microsoft Windows 853 3
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 3
HTC Touch Pro 19 3
Apple iPhone 3 383 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 2
HTC TouchFLO 3D - графический пользовательский интерфейс 36 2
Роскосмос Марафон-IoT - Спутниковая система 2 2
SQL - Язык программирования 434 2
Symbian OS 776 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 665 2
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 89 1
HTC Touch - серия смартфонов 29 1
ASUS Zenfone - Смартфон 31 1
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 133 1
AMD Radeon Vega Graphics - Серия видеокарт 18 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
SAP Sybase 77 1
HTC Desire - серия смартфонов 101 1
Zebra TC - сенсорные мобильные компьютеры корпоративного класса 2 1
Sony IMX - КМОП-сенсоры для смартфонов 114 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 114 1
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
TP-Link Auranet 7 1
HTC Touch Diamond 29 1
ViewSonic ViewScene 3D-интерфейс 1 1
Sony Walkman 82 1
Opera Mobile 45 1
Nokia Ovi Store 51 1
Акимов Максим 167 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 1
Танюхин Дмитрий 21 1
Абади Лоран 5 1
Кирьянова Александра 42 1
Mountford Paul - Монтфорд Пол 3 1
Kennelly Jerry M. - Кеннелли Джерри М. 5 1
Rhodes Andy - Роудс Энди 10 1
Lansky Ivo - Лански Иво 1 1
Терляков Андрей 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 7
Европа 3759 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 3
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 2
Арктика 141 2
Испания - Барселона 536 1
Восточная Европа 1679 1
Индия - Республика 2173 1
Украина 3372 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
Франция - Париж 371 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 16 1
Германия - Берлин 357 1
Испания - Королевство 1255 1
Великобритания - Лондон 820 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Польша - Республика 829 1
Финляндия - Финляндская Республика 817 1
Швеция - Королевство 754 1
Норвегия - Королевство 429 1
Япония 2788 1
Земля - планета Солнечной системы 864 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 2
Федеральный бюджет Российской Федерации 42 2
Дед Мороз 58 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 85 1
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 55 1
PCT - Patent Cooperation Treaty - Договор о патентной кооперации 12 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 1
CNews - ZOOM.CNews 1095 6
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 2
CNews Analytics 1990 3
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 6 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 13 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 6 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763417, в очереди разбора - 667104.
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