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Barrett Craig Барретт Крейг

СОБЫТИЯ


26.01.2009 Глава Intel покинет компанию в мае

Председатель совета директоров Intel Крейг Баррет (Craig Barrett) намерен покинуть свою должность в мае 2009 г. Об этом он заявил на ежегодной в
11.11.2004 Ветеран Intel сменит Крейга Барретта на посту исполнительного директора

New York Times, 54-летний ветеран Intel Пол Отеллини (Paul Otellini) сменит в мае Крейга Барретта (Craig Barrett) на посту исполнительного директора компании Intel. Отеллини, проработавший в I
18.02.2004 IDF-2004: О цифровой эпохе перемен

ложений. «Нам особенно приятно, что процессор Itanium очень популярен в финансовой сфере, - отметил Крейг Барретт. – Однако такие его ключевые характеристики, как надежность, масштабируемость,

18.02.2004 IDF-2004: О цифровой эпохе перемен

ложений. «Нам особенно приятно, что процессор Itanium очень популярен в финансовой сфере, - отметил Крейг Барретт. – Однако такие его ключевые характеристики, как надежность, масштабируемость,

11.07.2003 Крэйг Барретт: рост полупроводниковой промышленности замедляется

отметил в своем интервью немецкому еженедельнику Sueddeutsche Zeitung глава компании Крэйг Барретт (Craig Barrett), возможно снижение показателя роста промышленности на несколько процентов, одн
02.10.2002 Крейг Барретт: Россия может стать мировым лидером в области IT

Главный исполнительный директор корпорации Intel Крейг Барретт сегодня призвал правительство, лидеров бизнеса и технологий России создавать и внедрять технологии нового поколения для обеспечения конкурентоспособности страны на мировом рынке.

05.09.2002 Москву посетит главный исполнительный директор Intel д-р Крейг Барретт

Корпорация Intel объявила вчера, 4 сентября, о том, что д-р Крейг Р. Барретт, главный исполнительный директор корпорации Intel, вновь посетит Москву 2 октября. В ходе этого визита К. Барретт выступит с пленарным докладом на открытии Форума Intel для раз
28.02.2001 Крейг Барретт представил архитектуры Intel, ориентированные на интернет

На Форуме для Разработчиков, проходящем в Калифорнии (США), главный исполнительный директор корпорации Intel Крейг Барретт рассказал о четырех архитектурах для платформ и компонентов, которые определяют роль Intel в интернет-экономике. Выступая на Форуме Intel для разработчиков перед 5-тысячной аудито
10.01.2001 CEO Intel Крейг Барретт объявил о переходе к "эре новых возможностей компьютеров"

лектроники (Consumer Electronics Show) президент и главный исполнительный директор корпорации Intel Крейг Барретт (Craig Barrett) объявил о переходе к "эре новых возможностей компьютеров", когд
26.10.2000 Глава Intel Крейг Баррет предсказывает, что электронный бизнес преобразит китайскую экономику

бизнеса, организованного корпорацией Intel, президент и главный исполнительный директор корпорации Крейг Барретт (Craig Barrett) сделал основной доклад, заслушанный приглашенными на форум руко

Публикаций - 143, упоминаний - 233

Barrett Craig и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 141
Microsoft Corporation 25775 18
Cisco Systems 5372 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
AMD - Advanced Micro Devices 4641 9
Dell EMC 5180 8
Dell Technologies - Dell Computer 2219 7
Sony 6739 6
HP - Hewlett-Packard 3662 6
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 6
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 5
HP Inc. 5883 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 5
TI - Texas Instruments Incorporated 848 5
Intel Architecture Group - Intel Architecture Business Group - Intel Architecture and Technologies Group - Intel Advanced Architecture Development Group 29 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Yahoo! 3726 4
Google LLC 12690 4
Nvidia Corp 4002 4
Технологии Будущего 169 3
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 3
Technicolor Group - Technicolor Creative Studios - Thomson Multimedia 212 3
Windstream - McLeodUSA 27 3
Samsung Electronics 11065 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Toshiba Corporation 2980 3
Lenovo Motorola 3566 3
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 3
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 145 2
VAIO 475 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
DP Technology - Hexagon - Intergraph 91 2
Dolby Laboratories - Dolby Labs 41 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 2
K-Systems - К-Системс 140 2
Rover - RoverComputers 423 2
Квазар-Микро - КМ 166 2
Applied Materials 305 2
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 8
Merrill Lynch 454 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 3
Thomas Weisel Partners 44 3
Walmart - Wal-Mart Stores 405 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 3
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 2
RBC Capital Markets 59 2
Prudential Financial 52 2
Wedbush Securities - Wedbush Morgan Securities 48 2
Sears Holdings - Kmart Holding Corporation Sears - Roebuck and Co 47 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
eBay Inc 1640 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 2
Intel Capital 148 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Lockheed Martin 777 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 22 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 37 1
Белый Ветер 365 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 1
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 1
Евросеть - Техмаркет 81 1
African Development Bank - Африканский банк развития 10 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 1
Boeing Defense, Space & Security - BDS - Boeing Missile Defense Systems - Boeing Space and Communications - Boeing Commercial Space 14 1
Московский городской дворец детского (юношеского) творчества - Московский Дворец пионеров 1 1
ODP Corporation - Office Depot, OfficeMax, Grand&Toy, ODP Business Solutions, Ativa, TUL, Foray, Realspace, DiVOGA 35 1
Автокард холдинг 21 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 1
FTC - Fair Trade Commission - Комиссия по честной торговле 13 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
Ассоциация менеджеров 107 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 13 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 55
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 35
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 30
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 29
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 26
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 25
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 25
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 23
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 12
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 11
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 10
DDR - Double data rate 3083 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 9
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 9
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1076 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 8
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 8
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2048 8
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 8
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 8
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 672 7
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 7
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 7
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 7
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 7
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 6
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 6
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 6
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 31
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 16
Intel Itanium 649 14
Microsoft Windows 2000 8678 10
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 9
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 9
Intel IXA - Intel Internet Exchange Architecture - Intel IX - Intel Internet Exchange 33 8
Intel Pentium III 782 7
Microsoft Windows XP 2431 6
Intel Pentium II 174 5
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 5
Intel Itanium Montecito 35 4
Intel Celeron - Серия процессоров 979 4
Intel TXE - Intel Trusted Execution Technology - Intel TXT - Intel LaGrande 32 4
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 3
Intel PCA - Intel Personal Internet Client Architecture 33 3
Intel Xeon MP - Twin Castle 38 3
PICMG ATCA - Advanced TCA - Advanced Telecom Computing Architecture - усовершенствованная телекоммуникационная вычислительная архитектура 20 3
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 3
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 42 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Intel NetBurst - Суперскалярная гиперконвейерная микроархитектура 42 2
PTC Inc - MathCAD 26 2
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 2
Dolby Surround - Dolby Pro Logic - Dolby Mobile 162 2
Intel HD Audio - Intel High Definition Audio - IHDA Azalia 66 2
Intel VTune Amplifier - Intel VTune Performance Analyzer 29 2
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 2
Intel Centrino Manitoba PXA 11 2
Intel Server Compute Blade 6 2
Intel Core - Intel Grantsdale - Intel Alderwood 23 2
Intel Springdale 33 2
Intel Lindenhurst 8 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Microsoft Windows 16882 2
Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 80 2
Intel ISSE - Internet Streaming SIMD Extensions - SIMD - Single Instruction Multiple Data - одна инструкция, много данных - принцип компьютерных вычислений, позволяющий обеспечить параллелизм на уровне данных 70 2
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 2
Broadcom BCM chip 65 1
AMD AMD64 85 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 13
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 6
Grove Andrew - Гроув Эндрю 20 6
Splinter Michael - Сплинтер Майкл 19 4
Chase Steve - Чейз Стив 28 4
Bryant Andy - Брайант Энди 20 4
Chambers John - Чемберс Джон 123 3
Сютин Олег 20 3
Fister Mike - Фистер Майк 10 3
Maloney Sean - Малони Шон 50 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Чубайс Анатолий 222 3
Вексельберг Виктор 155 3
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Алфёров Жорес 57 2
Конаш Дмитрий 21 2
Одиноков Алексей 7 2
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 2
Дьяконов Владимир 2 2
Cunningham Marty - Каннигхэм Марти 14 2
Spindler Frank - Спиндлер Фрэнк 10 2
Джордж Скотти - George Scotty 3 2
Hirsch Jeff - Хирш Джефф 2 2
Skrainka Alan - Скраинка Алан 16 2
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 2
Wedbush Gary - Уэдбуш Гэри 6 2
Levkovich Tobias - Левкович Тобиас 3 2
Meyers Warren - Мейерс Уоррен 4 2
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 50 2
Дворкович Аркадий 216 2
Матвиенко Валентина 117 2
Кириенко Сергей 149 2
Dell Michael - Делл Майкл 193 2
Сурков Владислав 73 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 2
Moore Gordon - Мур Гордон 66 2
Bush George - Буш Джордж 336 2
Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 53 2
Pfister Mike - Пфистер Майк 9 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 52
Россия - РФ - Российская федерация 166168 46
Европа 24964 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 17
Азия - Азиатский регион 5920 16
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 15
Европа Восточная 3138 14
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 11
Ближний Восток 3154 11
Япония 13807 10
Индия - Bharat 5870 10
Африка - Африканский регион 3641 9
Ирландия - Республика 1051 7
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 7
Украина 7928 7
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 7
США - Калифорния 4829 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 6
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Эстония - Эстонская Республика 764 6
Малайзия 922 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Швеция - Королевство 3782 5
США - Нью-Йорк 3180 5
Россия - СФО - Новосибирск 4876 5
Китай - Тайвань 4245 5
Европа Западная 1496 5
Украина - Киев 1151 5
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 5
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
Канада 5082 4
Израиль 2856 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 4
Индия - Карнатака - Бангалор 212 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 44
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 26
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 16
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 14
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 13
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 9
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 9
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 6
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 6
Образование в России 2893 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 5
Закон Мура - Moore's law 214 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 4
Физика - Physics - область естествознания 2940 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 4
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 4
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 3
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 424 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 18
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
AP - Associated Press 2007 4
Dow Jones - MarketWatch 334 3
CNET Networks - CNET News 1643 3
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 2
SiliconValley.com - SV.com 239 2
Bloomberg 1627 2
Tom’s Hardware 600 2
РИА Новости 1033 2
NYT - The New York Times 1100 2
DigiTimes - Издание 1331 2
Fortune 211 2
Yahoo! Finance 122 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Компьютерра 45 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
DailyTech 96 1
VNUNet.com 214 1
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 1
Times 661 1
Computer.Tradeshow.Ru 59 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
E-Commerce Times 69 1
Taipei Times 32 1
Süddeutsche Zeitung- Южногерманская газета 16 1
iXBT.com 25 1
Times of India 40 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
FT - Financial Times 1296 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
Wired - Издание 276 1
Чудо техники 60 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 20
Gartner - Гартнер 3658 7
IDC - International Data Corporation 4975 6
Internet Stock Report 994 5
Thomson Financial - Thomson First Call 386 4
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 3
Gartner - Dataquest 353 3
Forrester Research 834 3
S&P 500 565 2
Fortune Global 500 295 2
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
In-Stat/MDR 74 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Cahners-Instat Group 34 1
BMI International - BMI-TechKnowledge 4 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
TrendForce 187 1
Mercury Research 73 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
ITIC - Information Technology Intelligence Consulting 6 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 12
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 8
РАН - Российская академия наук 2122 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
University of California - Калифорнийский университет 101 2
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 22 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 2
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 1
VA Tech - Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute and State University - Политехнический университет Виргинии - Технологический институт Вирджинии - Вирджинский политехнический институт и университет штата 31 1
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
КрГТУ - Красноярский государственный технический университет 11 1
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 1
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 64 1
Intel-Lenovo Future Technology Research Center - Центр исследования технологий будущего 1 1
РЭШ - Российская экономическая школа 14 1
Rutgers University - The State University of New Jersey - Ратгерский университет - Рутгерский университет 36 1
USF - University of San Francisco - Университет Сан-Франциско 4 1
UK Government - NPL - National Physical Laboratory - Национальная физическая лаборатория Великобритании 5 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
МГУ - Химический факультет - Лаборатория химической кибернетики 14 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
Level One - образовательный проект 12 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 1
Intel Developer Forum - IDF 317 21
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
Intel ISEF - Intel International Science and Engineering Fair - Конкурс научно-технического творчества школьников - Всемирный смотр научного и инженерного творчества юных 14 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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