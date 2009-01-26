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Barrett Craig Барретт Крейг
СОБЫТИЯ
|26.01.2009
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Глава Intel покинет компанию в мае
Председатель совета директоров Intel Крейг Баррет (Craig Barrett) намерен покинуть свою должность в мае 2009 г. Об этом он заявил на ежегодной в
|11.11.2004
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Ветеран Intel сменит Крейга Барретта на посту исполнительного директора
New York Times, 54-летний ветеран Intel Пол Отеллини (Paul Otellini) сменит в мае Крейга Барретта (Craig Barrett) на посту исполнительного директора компании Intel. Отеллини, проработавший в I
|18.02.2004
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IDF-2004: О цифровой эпохе перемен
ложений. «Нам особенно приятно, что процессор Itanium очень популярен в финансовой сфере, - отметил Крейг Барретт. – Однако такие его ключевые характеристики, как надежность, масштабируемость,
|18.02.2004
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IDF-2004: О цифровой эпохе перемен
ложений. «Нам особенно приятно, что процессор Itanium очень популярен в финансовой сфере, - отметил Крейг Барретт. – Однако такие его ключевые характеристики, как надежность, масштабируемость,
|11.07.2003
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Крэйг Барретт: рост полупроводниковой промышленности замедляется
отметил в своем интервью немецкому еженедельнику Sueddeutsche Zeitung глава компании Крэйг Барретт (Craig Barrett), возможно снижение показателя роста промышленности на несколько процентов, одн
|02.10.2002
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Крейг Барретт: Россия может стать мировым лидером в области IT
Главный исполнительный директор корпорации Intel Крейг Барретт сегодня призвал правительство, лидеров бизнеса и технологий России создавать и внедрять технологии нового поколения для обеспечения конкурентоспособности страны на мировом рынке.
|05.09.2002
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Москву посетит главный исполнительный директор Intel д-р Крейг Барретт
Корпорация Intel объявила вчера, 4 сентября, о том, что д-р Крейг Р. Барретт, главный исполнительный директор корпорации Intel, вновь посетит Москву 2 октября. В ходе этого визита К. Барретт выступит с пленарным докладом на открытии Форума Intel для раз
|28.02.2001
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Крейг Барретт представил архитектуры Intel, ориентированные на интернет
На Форуме для Разработчиков, проходящем в Калифорнии (США), главный исполнительный директор корпорации Intel Крейг Барретт рассказал о четырех архитектурах для платформ и компонентов, которые определяют роль Intel в интернет-экономике. Выступая на Форуме Intel для разработчиков перед 5-тысячной аудито
|10.01.2001
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CEO Intel Крейг Барретт объявил о переходе к "эре новых возможностей компьютеров"
лектроники (Consumer Electronics Show) президент и главный исполнительный директор корпорации Intel Крейг Барретт (Craig Barrett) объявил о переходе к "эре новых возможностей компьютеров", когд
|26.10.2000
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Глава Intel Крейг Баррет предсказывает, что электронный бизнес преобразит китайскую экономику
бизнеса, организованного корпорацией Intel, президент и главный исполнительный директор корпорации Крейг Барретт (Craig Barrett) сделал основной доклад, заслушанный приглашенными на форум руко
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