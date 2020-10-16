Разделы

МГУ Химический факультет Лаборатория химической кибернетики


УПОМИНАНИЯ


Татьяна Капланова, Neovox: «Искусственный интеллект в контакт-центрах может автоматизировать половину запросов» 1
16.10.2020 Ветеран Минцифры назначен главным конструктором ГАС «Выборы» 1
26.03.2020 Суперкомпьютер МСЦ РАН поможет российским ученым в борьбе с COVID-19 1
16.12.2013 Нобелевская премия 2013 года – какой вклад сделала российская наука 2
26.06.2013 В июле в Россию приедут лучшие биохимики планеты 2
01.06.2012 Лаборатория I-Scalare в МФТИ: результаты научных исследований с использованием суперкомпьютера на базе «РСК Торнадо» 1
01.12.2009 Nigma.ru запустила поиск органических реакций 1
26.03.2007 Сверхпроводящий ферромагнетик: дополнение 1
14.04.2006 Создан первый наноджип 1
25.09.2001 Intel Itanium поможет пролить свет на природу массы 1
25.09.2001 Intel Itanium поможет пролить свет на природу массы 1
25.12.2000 В 2001 Intel будет вкладывать в российские интернет-компании 1

Публикаций - 12, упоминаний - 14

МГУ и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12420 5
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 1
Ростех - Автоматика Концерн 1709 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2235 1
Восход ФГБУ НИИ 668 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3280 1
Т-Платформы - T-Platforms 397 1
Neovox - Неовокс - New Contact - Ньюконтакт 22 1
Лаборатория цифровых управляемых лекарств и тераностики 1 1
Intel Capital 148 1
KupiVip - Приват Трэйд 81 1
Метелица-Клуб - Метелица Event-Hall 1 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1442 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3296 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5147 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4713 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 390 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 273 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21486 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13324 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14355 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16533 3
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 556 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2304 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5740 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 2
Data Grid 29 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1408 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1675 1
Трансфер технологий 155 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4788 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6057 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9692 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1119 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13101 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 702 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12700 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3078 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7993 1
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 245 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3708 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5077 1
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 150 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2268 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 560 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11071 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3383 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3223 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12126 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 507 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 795 1
Intel Itanium 630 3
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 428 3
РСК Торнадо - RSC Tornado 143 2
TeraGrid 12 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 299 1
РСК Технологии МВС-10П - Суперкомпьютер 9 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1375 1
Intel Celeron - Серия процессоров 970 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1899 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 180 1
Intel Xeon E 194 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 243 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3396 1
Intel Pentium III 781 1
Nigma.ru - Нигма - Российская интеллектуальная метапоисковая система 46 1
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 208 1
РСК ГК - РСК экзастрим 37 1
Ефремов Роман 4 2
Савин Геннадий 12 1
Федоров Дмитрий 25 1
Кичкайло Анна 1 1
Егоров Алексей 11 1
Ciechanover Aaron - Чехановер Аарон 2 1
Алфёров Жорес 57 1
Szostak Jack - Шостак Джек 4 1
Tonegawa Susumu - Тонегава Сусуму 3 1
Kornberg Roger - Корнберг Роджер 6 1
Свердлов Денис 200 1
Шадаев Максут 1102 1
Пак Олег 112 1
Кабанов Владимир 178 1
Качанов Олег 120 1
Фокин Валерий 48 1
Кудрявцев Николай 21 1
Иванов Юрий 29 1
Памфилова Элла 7 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 1
Бородинов Леонид 14 1
Петренко Александр 9 1
Никитин Владимир 10 1
Капланова Татьяна 1 1
Юхневич Леонид 28 1
Исаев Камиль 20 1
Велижанин Виталий 1 1
Казаков Дмитрий 4 1
Зефиров Андрей 1 1
Федин Олег 1 1
Levitt Michael - Левит Майкл 3 1
Речистов Григорий 1 1
Немухин Александр 1 1
Калиновская Лидия 1 1
Шайтан Константин 1 1
Зефиров Николай 1 1
Chakhalian Jacques - Чахалиан Жак 2 1
Рыскин Михаил 1 1
Палюнин Владимир 1 1
Пентковский Владимир 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 7
Европа 24508 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 2
Швейцария - Женева 326 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 1
Япония 13434 1
Финляндия - Финляндская Республика 3641 1
Канада 4953 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1772 1
Россия - СФО - Новосибирск 4546 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3012 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3574 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1490 1
Земля - планета Солнечной системы 10565 1
Ирландия - Республика 1021 1
Польша - Республика 1996 1
Европа Восточная 3115 1
Америка - Американский регион 2181 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3176 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1367 1
Италия - Итальянская Республика 4408 1
Франция - Французская Республика 7941 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3290 1
Солнечная система - Solar system 2538 1
Чехия - Чешская Республика 1327 1
Украина 7733 1
Эстония - Эстонская Республика 755 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4656 4
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2138 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2864 3
Кибернетика - Cybernetics 247 3
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1947 3
Молекула - Molecula 1079 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 2
Физика - Physics - область естествознания 2778 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1274 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 2
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1417 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9378 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6177 2
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 193 2
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 510 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6420 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1239 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 303 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 983 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1657 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5796 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1792 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5362 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5234 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1304 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2410 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11280 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4586 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3758 1
Здравоохранение - Эндокринные заболевания - Сахарный диабет - Diabetes mellitus 97 1
Физика - Бозон - Конденсат Бозе—Эйнштейна - Бозон Хиггса - хиггсовский бозон - хиггсон - Higgs boson - элементарная частица 115 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 859 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2548 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 661 1
Advanced Functional Materials 4 1
ScienceDaily 400 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1606 9
РАН - Российская академия наук 1970 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 239 3
РАН ИБХФ - Институт биохимической физики имени Н.М. Эмануэля Российской Академии Наук 9 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1052 2
AIST - National Institute of Advanced Industrial Science and Technology - Национальный институт передовых промышленных наук и технологий Японии 16 1
CD-FMat - Research Center for Computational Design of Advanced Functional Materials 1 1
РАН СО ФИЦ КНЦ ФГБНУ - Федеральный исследовательский центр Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 14 1
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 13 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 165 1
РАН СО ИХБФМ - Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН 2 1
FEBS - Federation of the European Biochemical Societies - Федерация Европейских Биохимических Обществ 1 1
РАН СО ИФ - Институт физики им. Л. В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук 4 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 277 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 67 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 131 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 1
Казанский ГМУ - Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 7 1
Grenoble Alpes University - Université Grenoble Alpes - Университет Гренобль-Альпы 4 1
НИЦ Курчатовский институт - ПИЯФ - Петербургский институт ядерной физики имени Б. П. Константинова 19 1
University of Ottawa - Оттавский университет - Университет Оттавы 6 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 375 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
