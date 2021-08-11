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Свердлов Денис


11.08.2021 Зарплата экс-замминистра связи России в британском стартапе составила $830 тыс. за год 4
13.07.2021 Как экс-чиновники Минкомсвязи и топ-менеджеры Yota стали миллионерами 4
04.05.2021 Стартап экс-замминистра связи создаст электротакси вместе с Uber 9
26.03.2021 Стартап экс-замминистра связи России сверхуспешно вышел на биржу в США 9
05.03.2021 Основатель Yota вложился в стартап экс-замминистра связи 1
17.12.2020 Экс-замминистра связи России вошел в топ-15 российских миллиардеров с состоянием $11 млрд 9
19.11.2020 Компания бывшего замминистра связи России выйдет на биржу по хитрой схеме без IPO 9
16.10.2020 Ветеран Минцифры назначен главным конструктором ГАС «Выборы» 1
02.10.2020 Москва может купить электробусы, произведенные британской компанией экс-замминистра связи 7
18.06.2020 Стартап экс-замминистра связи России разработал электробус для мира, охваченного пандемией. Видео 6
04.02.2020 Эпоха BlackBerry завершена. Производство смартфонов прекращается 1
02.02.2020 Первым замом нового министра связи стал человек из команды Никифорова 1
30.01.2020 Экс-замминистра связи России продаст в США 10 тыс. электромобилей 7
16.01.2020 Экс-замминистра связи России стал владельцем многомиллиардной компании в Англии 6
28.06.2018 Из Минкомсвязи уходят заместители министра 1
15.05.2018 Недостаток веса: Почему провалились многие проекты Минкомсвязи по регулированию частот 3
03.05.2018 Регулирование телекома: успехи и неудачи Минкомсвязи 2
30.11.2015 Бывший замминистра связи России вложил деньги в гонки роботов 3
20.08.2015 Гендиректор «РТ-Информ» об ИТ-стратегии «Ростеха» 2
29.05.2015 ИТ-университет «Иннополис» спасет своих студентов от армии 1
30.03.2015 Спонсорская помощь ИТ-университету «Иннополис» сократилась более чем в два раза 1
24.02.2015 Читатели CNews выбрали главное событие 2014 года в ИКТ 2
14.01.2015 Назначен новый главный конструктор ГАС «Выборы» 1
26.12.2014 10 жителей Иннополиса выбрали мэром экс-гендиректора Yota 2
17.12.2014 События года в отрасли ИКТ. Голосование 2
21.11.2014 Люди года 2014 в отрасли ИКТ по версии CNews. Голосование 3
14.11.2014 Президент «Корус Консалтинг» устроился в ИТ-компанию «Ростеха» 1
01.10.2014 Экс-замминистра связи и бывший гендиректор Yota возглавил совет директоров «Росэлектроники» 2
01.10.2014 Денис Свердлов избран новым председателем совета директоров «Росэлектроники» 3
05.09.2014 В новый совет директоров «Росэлектроники» вошел экс-замминистра связи Денис Свердлов 3
05.09.2014 Избран новый состав совета директоров холдинга «Росэлектроника» 1
01.08.2014 Минкомсвязи за 30 млн руб. строит федеральную систему для жалоб на чиновников 1
24.06.2014 Минздрав выставил новой «дочке» «Ростеха» многомиллионный штраф за некачественную техподдержку 1
20.06.2014 «Барс Груп» открыла охоту на сотрудников «Прогноза» и AT Consulting 1
18.06.2014 Медведев утвердил отставку замминистра связи Шмулевича 1
18.06.2014 «Казанские итэшники» покоряют Россию через союз с «Ростехом» 1
16.06.2014 Замминистра связи Марк Шмулевич уходит в отставку 1
02.06.2014 Переворот: «Ростех» избавился от «Регионкома» и создал новую ИТ-компанию с гендиректором из Татарстана 1
29.05.2014 Отставки и назначения: ИТ-звезды уходят в бизнес 1
31.01.2014 Из Минкомсвязи уволилась директор департамента, собравшая новую команду министерства 1

Публикаций - 163, упоминаний - 312

Свердлов Денис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 45
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 33
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 29
Ростелеком Связьинвест 695 13
Yota - Скартел 623 8
Ростех - Ростехнологии 2230 8
Синтерра - Synterra 565 8
IT Vison 10 6
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 6
МКД 16 6
IT Vision 14 6
Корус Консалтинг ГК 805 6
VK - Mail.ru Group 2483 5
Samsung Electronics 5651 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 4
Microsoft Corporation 11060 4
Acronis - Акронис 364 3
АйТи 751 3
Восход ФГБУ НИИ 365 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 3
Apple Inc - Эппл Рус 7692 2
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 2
Google LLC 7144 2
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Вайнах Телеком 42 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
Основа Телеком 55 1
Lenovo Group 1636 1
Антарес 25 1
Сумма Телеком - Sumtel 67 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Прогноз 195 1
ТЦИ - Технический центр Интернет 26 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Энлаин - Энлайн - Nline 13 1
Ростелеком Сибирьтелеком 302 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 175 1
Verysell - Верисел 91 1
ГЛОНАСС АО 82 1
Arrival Group - Charge R&D 13 7
Метиз завод 10 6
KIA Motors 72 6
Hyundai Motor 145 6
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 6
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 6
Hyndai 12 5
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 9 5
UPS 36 5
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
GM - General Motors 138 2
Garsdale Services 36 2
Kinetik 4 2
Gemcorp - Гемкорп Коммодитис Трейдинг 2 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 2
Tesla Motors 241 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Метелица-Клуб - Метелица Event-Hall 1 1
BNP Paribas 33 1
Wellington Management Group 6 1
Nikola Corporation 6 1
Uber 257 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
BlackRock 19 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
Uber Technologies 258 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 12
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
Правительство РФ 2201 4
Президент Российской Федерации 1439 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 3
Президент США - The White House - Белый дом 50 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству 18 1
Президент США 105 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 485 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 47
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 2
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 46 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 1
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 12 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 764 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 88 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
3G - Стандарт мобильной связи 3723 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 480 1
Smartphone - Смартфон 773 1
Google Android 10750 4
Arrival Bus - электробус 6 4
Arrival Van - электромобиль 4 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 2
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 277 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Tesla Model X 16 1
Tesla Model S 59 1
Yota LTE-сеть 2 1
BlackBerry DTEK STH - серия смартфонов 11 1
ЦНИИС ФГУП - БДПН - база данных перенесенных номеров мобильных телефонов 9 1
BlackBerry Priv 9 1
BlackBerry KeyTwo - Смартфон 8 1
Tesla Model 3 20 1
BlackBerry KEYone - Смартфон 10 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 90 1
Apple macOS 922 1
Nvidia GeForce GTX 2058 1
Apple iOS 5741 1
Linux OS 4253 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 1
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Медведев Дмитрий 1433 11
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Шмулевич Марк 79 4
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Ройтман Евгений 34 1
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Эрнст Константин 11 1
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