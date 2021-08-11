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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Свердлов Денис
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Публикаций - 163, упоминаний - 312
Свердлов Денис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1433 11
|Никифоров Николай 1126 9
|Морошкин Александр 106 5
|Путин Владимир 1824 4
|Шмулевич Марк 79 4
|Рейман Леонид 411 2
|Липич Григорий 48 2
|Бостанджиев Атанас 2 2
|Ableson Mike - Аблесон Майк 2 2
|Козырев Алексей 270 2
|Волин Алексей 113 2
|Кисляков Евгений 83 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Пак Олег 90 2
|Соколов Алексей 121 2
|Шадаев Максут 384 2
|Носков Константин 201 2
|Бородинов Леонид 12 1
|Ройтман Евгений 34 1
|Сурков Владислав 59 1
|Левашов Александр 88 1
|Евдокимов Алексей 2 1
|Ликсутов Максим 32 1
|Юсуфов Виталий 24 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Памфилова Элла 4 1
|Biden Joe - Байден Джо 29 1
|Chen John - Чен Джон 17 1
|Эрнст Константин 11 1
|Сивидов Алексей 31 1
|Федченко Алексей 3 1
|Акимов Максим 167 1
|Ивакин Роман 49 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Бокова Людмила 80 1
|Духовницкий Олег 91 1
|Жаров Александр 165 1
|Войтенко Олег 24 1
|CNews Analytics 1988 12
|Gartner 2190 1
|Bloomberg Billionaires Index - Индекс миллиардеров Bloomberg 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759711, в очереди разбора - 663401.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759711, в очереди разбора - 663401.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru