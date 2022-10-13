Получите все материалы CNews по ключевому слову
|13.10.2022
|
В Санкт-Петербурге электромобили стали доступны для поминутной аренды
продолжает популяризировать электромобили в Санкт-Петербурге: теперь для поминутной аренды доступны Tesla Model 3, Tesla Model Y и новинка в парке – Volkswagen Id.4. Всего в петербургском парке
|05.04.2019
|
В «Связном» стартовал предзаказ на Tesla Model Y
и которых стартуют в 2020 г. Новая Tesla Model Y — это компактный кроссовер, созданный на платформе Model 3 и предназначенный для массового рынка. Техническое устройство, а также дизайн экстерь
|31.07.2018
|
«Связной» начал выдавать Tesla напрокат. Цены
но 100 таких авто. В будущем году импортер ожидает роста продаж в связи с выпуском недорогой модели Model 3.
|31.05.2018
|
«Связной» начал продавать электромобили Tesla. Цены
уже можно заказать онлайн такие модели как седан Model S и кроссовер Model X, а также предзаказать Model 3 и Roadster. Проект осуществляется совместно с Moscow Tesla Club — компанией, которая
|22.05.2018
|
Илон Маск предрек разорение Tesla
Twitter сообщил, когда пользователи могут ожидать начала массовых поставок недорогого электромобиля Model 3, стоимость которого заявлена на уровне $35 тыс. Одновременно Маск пояснил, почему Tes
|15.10.2014
|
Tesla Model S разломали, чтобы посмотреть, что у нее внутри
В исследовательской фирме IHS Automotive изучили электронную составляющую автомобиля Tesla Model S и отметили сходства популярного электрокара с мобильными устройствами. Кроме того, аналитики выяснили имена партнеров, с которыми сотрудничает американский производитель. Как сооб
|16.07.2014
|
Tesla анонсировала бюджетный электромобиль Model 3
Элон Маск (Elon Musk) заявил, что более бюджетным вариантом Model S станет электрокар под названием Model 3. Изначально эту машину планировалось назвать Model E, чтобы линейка электромобилей ко
|03.04.2014
|
Найден простой способ взлома электромобилей Tesla Model S
В премиальном электромобиле Tesla Model S найден недостаток, который позволяет злоумышленникам вскрыть машину. Подробности рассказал специалист в сфере информационной безопасности (ИБ) Нитеш Дханьяни (Nitesh Dhanjani), вы
