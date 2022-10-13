Разделы

Tesla Model 3


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


13.10.2022 В Санкт-Петербурге электромобили стали доступны для поминутной аренды

продолжает популяризировать электромобили в Санкт-Петербурге: теперь для поминутной аренды доступны Tesla Model 3, Tesla Model Y и новинка в парке – Volkswagen Id.4. Всего в петербургском парке
05.04.2019 В «Связном» стартовал предзаказ на Tesla Model Y

и которых стартуют в 2020 г. Новая Tesla Model Y — это компактный кроссовер, созданный на платформе Model 3 и предназначенный для массового рынка. Техническое устройство, а также дизайн экстерь
31.07.2018 «Связной» начал выдавать Tesla напрокат. Цены

но 100 таких авто. В будущем году импортер ожидает роста продаж в связи с выпуском недорогой модели Model 3.
31.05.2018 «Связной» начал продавать электромобили Tesla. Цены

уже можно заказать онлайн такие модели как седан Model S и кроссовер Model X, а также предзаказать Model 3 и Roadster. Проект осуществляется совместно с Moscow Tesla Club — компанией, которая

22.05.2018 Илон Маск предрек разорение Tesla

Twitter сообщил, когда пользователи могут ожидать начала массовых поставок недорогого электромобиля Model 3, стоимость которого заявлена на уровне $35 тыс. Одновременно Маск пояснил, почему Tes
15.10.2014 Tesla Model S разломали, чтобы посмотреть, что у нее внутри

В исследовательской фирме IHS Automotive изучили электронную составляющую автомобиля Tesla Model S и отметили сходства популярного электрокара с мобильными устройствами. Кроме того, аналитики выяснили имена партнеров, с которыми сотрудничает американский производитель. Как сооб
16.07.2014 Tesla анонсировала бюджетный электромобиль Model 3

Элон Маск (Elon Musk) заявил, что более бюджетным вариантом Model S станет электрокар под названием Model 3. Изначально эту машину планировалось назвать Model E, чтобы линейка электромобилей ко
03.04.2014 Найден простой способ взлома электромобилей Tesla Model S

В премиальном электромобиле Tesla Model S найден недостаток, который позволяет злоумышленникам вскрыть машину. Подробности рассказал специалист в сфере информационной безопасности (ИБ) Нитеш Дханьяни (Nitesh Dhanjani), вы

Публикаций - 50, упоминаний - 71

Tesla Model 3 и организации, системы, технологии, персоны:

X Corp - Twitter 2907 4
Apple Inc 12628 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2657 3
Nvidia Corp 3732 2
IT Vison 15 2
МКД 72 2
IT Vision 23 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 2
Корус Консалтинг ГК 1335 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1219 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1536 2
Intel Corporation 12541 2
Microsoft Corporation 25237 2
TI - Texas Instruments Incorporated 826 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 314 1
Silver Lake Partners - Altera 101 1
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 151 1
Puppet 27 1
Bolt 34 1
Level One Robotics 2 1
Сенсорные Системы 73 1
Ё-инжиниринг 4 1
AOL Weblogs 10 1
DORA - DevOps Research and Assessment 1 1
СПбПУ CompMechLab - Центр компьютерного инжиниринга 3 1
Innolux Corporation - CHIMEI - Chi Mei Optoelectronics - Chi Mei Innolux Corporation - Chi Mei Communication Systems - TPO Displays 65 1
InfoWatch - Инфовотч 1088 1
NetApp - Network Appliance 648 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 247 1
Xiaomi 1971 1
BBK OPPO Electronics 430 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 425 1
Meizu Technology - DreamSmart Group 164 1
AOL Inc - America Online 1878 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1586 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
Amazon Inc - Amazon.com 3132 1
Qualcomm Technologies 1909 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 329 1
Tesla Motors 428 38
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 10
BMW Group 465 6
Volkswagen Group - VW 300 5
Volkswagen Audi Group 224 4
Tata Motors - Jaguar Cars 125 4
ZETTA - Zero Emission Terra Transport Asset - Транспортный актив с нулевым выбросом 10 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 4
Moscow Tesla Club 4 4
Связной ГК 1384 4
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 110 3
Uber 337 3
Tesla Gigafactory 5 3
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 136 3
Hyundai Motor Company 419 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 449 3
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 105 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 127 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 3
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 49 2
Метиз завод 26 2
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 37 2
Renault-Nissan-Mitsubishi 27 2
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 33 2
The Home Depot Inc 65 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Обуховский завод ГОЗ - Обуховский сталелитейный завод - Большевик Ленинградский государственный завод 6 2
Changan Automobile Group - AVATR - Avatr Technology 10 2
UPS 210 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 587 2
Ford 424 2
Volvo Cars 257 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover 99 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 171 1
Roche Holding - Холдинг Рош 24 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Honda Motor Company - HND 238 1
Hyndai 16 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 486 1
Toyota - Lexus 82 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 485 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5232 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 2
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 492 1
SEBI - The Securities and Exchange Board of India - Индийский Совет по ценным бумагам и биржам 4 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 61 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 183 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2730 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2162 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6274 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 616 37
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10238 23
Транспорт - Автомобилестроение - седан 110 14
Транспорт - Автомобилестроение - Кроссовер - Crossover Utility Vehicle, CUV 94 14
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2384 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12904 7
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2367 7
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1214 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13071 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6258 5
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1132 5
Транспорт - Автомобилестроение - Хэтчбек - Hatchback 14 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25705 5
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 190 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31752 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7281 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15007 4
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1027 4
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2727 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25548 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14379 3
Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 152 3
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1338 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23180 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3348 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21823 3
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 662 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13005 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6911 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11317 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12332 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7372 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12270 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7029 2
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 427 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5606 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14894 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21989 2
Tesla Model S 77 24
Tesla Model X 29 15
Nissan Leaf - электромобиль 55 7
Tata Motors - Jaguar I-PACE - электрический кроссовер - электромобиль 11 6
Volkswagen ID. series 10 6
Tesla Model Y 13 5
ZETTA - City Modul 1 - электромобиль 9 4
ГАЗ ГАЗель NN - ГАЗ GAZelle e-NN - электромобиль - электрическая Газель 17 4
Porsche Taycan 9 4
Volkswagen Audi e-tron - электромобиль 10 4
КамАЗ Кама-1 - электромобиль 9 3
Ардерия ТС2 - электромобиль 3 3
Monarch - Монарх - электромобиль 29 3
BMW i - гибридные и электромобили с низким расходом топлива 26 3
Chevrolet Spark 5 3
Geely Zeekr 19 3
Arrival Van - электромобиль - электрофургон 29 2
Toyota RAV - серия кроссоверов 22 2
Avito - Авито авто 66 2
Volkswagen Golf - Фольксваген Гольф - хэтчбэк 14 2
Chevrolet Bolt 4 2
Kia e-Niro 2 2
Ford Mustang 16 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1416 2
Linux OS 10898 2
Microsoft DirectX 718 1
KRM - Karma - токены криптовалюты - децентрализованная платформа P2P-кредитования 17 1
Google Street View 103 1
Arrival Bus - электробус 28 1
ГАЗ ГАЗель NEXT 9 1
Microsoft Windows Autopilot 18 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Toyota Prius 49 1
АвтоВАЗ Lada Priora - Лада Приора 11 1
Ford Focus - Компакт-кар 28 1
Tesla Semi - грузовой электромобиль 3 1
Hyundai Ioniq - гибридный автомобиль 4 1
Nissan Qashqai 17 1
Renault Duster - кроссовер 6 1
InFocus Kangaroo 5 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 405 13
Медведев Дмитрий 1662 3
Иванова Дагмара 44 2
Киркина Александра 2 2
Lommatzsch Heather - Ломмацч Хизер 2 2
Щуровский Денис 8 2
Свердлов Денис 201 2
Малис Александр 158 2
Сергеев Алексей 45 1
Еремчук Алексей 1 1
Nash William - Нэш Уильям 1 1
Valasek Chris - Крис Валасек 12 1
McCormack Mary - Маккормак Мэри 1 1
Tripp Martin - Трипп Мартин 1 1
Ableson Mike - Аблесон Майк 2 1
Morris Michael - Моррис Майкл 4 1
Cota Jim - Кота Джим 1 1
Miller Charles - Миллер Чарли 21 1
Newsom Gavin - Ньюсом Гэвин 6 1
Клявин Олег 1 1
Bostandjiev Atanas - Бостанджиев Атанас 2 1
Прохоров Михаил 39 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 127 1
Calacanis Jason - Калаканис Джейсон 8 1
Vasquez Rafaela - Васкес Рафаэла 1 1
Rassweiler Andrew - Рэссвейлер Эндрю 7 1
Beard Tyler - Берд Тайлер 1 1
Иванов Вадим 7 1
Уткина Анна 1 1
Каминский Михаил 1 1
Shashua Amnon - Шашуа Амнон 3 1
Тумкин Андрей 8 1
Цымбал Михаил 1 1
Miller Charlie - Миллер Чарли 16 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 118 1
Галушкин Олег 182 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 215 1
Путин Владимир 3351 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53459 26
Россия - РФ - Российская федерация 156874 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18215 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45713 11
Европа 24637 10
США - Калифорния 4775 9
Япония 13548 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18571 7
Германия - Федеративная Республика 12936 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 3
Южная Корея - Республика 6858 3
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1432 3
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 450 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1309 3
США - Колумбия - Вашингтон 1449 3
США - Аризона 538 2
США - Иллинойс 336 2
США - Юта 196 2
США - Калифорния - Фримонт 16 2
США - Юта - Солт-Лейк-Сити 79 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 2
Индия - Bharat 5697 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 2
США - Техас 1012 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 808 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2046 2
Канада 4985 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1394 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 2
Израиль 2784 2
Норвегия - Королевство 1831 2
США - Флорида 773 1
США - Орегон 253 1
США - Огайо 289 1
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 397 1
Великобритания - Банбери 6 1
США - Мичиган 270 1
США - Невада 213 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 512 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5703 27
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20393 24
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4377 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55040 8
Литий - Lithium - химический элемент 605 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6408 6
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 354 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8131 5
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1168 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51299 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31933 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17411 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6367 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2951 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26001 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4334 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6253 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6497 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1049 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8907 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7357 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1327 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 2
Английский язык 6876 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7275 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3703 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6944 2
Аренда 2584 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5283 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1930 2
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 426 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1320 2
Транспорт - Эвакуатор - Эвакуация автомобиля 47 2
The Guardian - Британская газета 384 3
CNews - Auto.CNews 51 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11408 2
Engadget - Блог о технологиях 424 2
Crunchbase 74 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6016 2
The Register - The Register Hardware 1696 2
AP - Associated Press 2006 1
Rambler Group - Motor.ru - автомобильные новости 7 1
Los Angeles Times - Лос-Анджелес Таймс 70 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
The Verge - Издание 592 1
FT - Financial Times 1259 1
Bloomberg 1417 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 222 1
NYT - The New York Times 1086 1
Wired - Издание 270 1
DigiTimes - Издание 1326 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 253 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1072 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
Автостат 44 4
Moody's Investors Service 136 1
Consumer Reports 40 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 85 2
KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven - Лёвенский католический университет 14 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 28 1
AIST - National Institute of Advanced Industrial Science and Technology - Национальный институт передовых промышленных наук и технологий Японии 16 1
СПбПУ Политехник НТИ 3 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
Black Hat - Конференция 117 1
