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Каминский Михаил



29.01.2025 «Авито Авто»: интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10% за год 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Каминский Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 857 1
Volkswagen Group - VW 282 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 271 1
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6001 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2137 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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