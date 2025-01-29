Каминский Михаил
|29.01.2025
|«Авито Авто»: интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10% за год 1
Каминский Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 857 1
|Volkswagen Group - VW 282 1
|Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 271 1
|Tesla Motors 399 1
|Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2723 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5963 1
|Geely Zeekr 9 1
|Volkswagen ID. series 9 1
|Avito - Авито авто 41 1
|Tesla Model S 73 1
|Tesla Model Y 8 1
|Nissan Leaf - электромобиль 52 1
|Tesla Model 3 45 1
|Ковалев Андрей 29 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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