Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167119
ИКТ 13023
Организации 10213
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3384
Системы 24956
Персоны 71081
География 2726
Статьи 1507
Пресса 1178
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2550
Мероприятия 842

Nissan Leaf электромобиль



06.09.2017 Самый массовый в мире электромобиль превратился в почти беспилотник

Представлен новый Nissan Leaf Компания Nissan 6 сентября 2017 г. объявила о кардинальном обновлении своего электромобиля Leaf, который его производители называют «первым по-настоящему массовым электромобилем», и
20.07.2017 Новый Nissan LEAF с системой e-Pedal будет представлен 6 сентября

Nissan объявила о том, что новый Nissan LEAF будет оборудован революционной системой помощи при вождении – e-Pedal, которая выводит привычный способ управления автомобилем на новый уровень.Достаточно нажать кнопку на центральн
28.03.2013 Nissan запустила производство улучшенных электромобилей Nissan Leaf в Великобритании

Компания Nissan объявила о старте производства улучшенного электромобиля Nissan Leaf и открытии нового завода по производству литий-ионных батарей в Сандерленде, Великобритания. Инвестиции компании в производство батарей и модели Leaf в целом составили 420 млн фунто
18.02.2013 Глобальные продажи электромобиля Nissan Leaf превысили 50 тыс. экземпляров

Глобальные продажи электромобиля Nissan Leaf превысили 50 тыс. экземпляров, это рекордный показатель в истории электромобилей, сообщают в компании Nissan. Владельцы Nissan Leaf во всем мире в совокупности проехали уже б
10.08.2011 Тест-драйв Nissan Leaf: первый электромобиль в России

  Дизайн Nissan Leaf на 100% оригинален, машина была разработана с нуля Но вот компания Nissan представила свой вариант электромобиля. По заявлению разработчиков Nissan Leaf - это на 100% серийны
27.10.2010 Nissan LEAF: У автомобилей на бензине появился новый конкурент

ния показали, что в течение суток средний пробег личного транспорта не превышает 100 км для 80% водителей (а в урбанизированных Японии и Великобритании еще меньше - около 50 км). Литий-ионная батарея Nissan LEAF емкостью 24 кВт*ч обеспечивает пробег 160 км, чего достаточно для ежедневных поездок большинства водителей. При этом имеется режим рекуперации, т.е. батарея заряжается при торможени

Публикаций - 52, упоминаний - 54

Nissan Leaf и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7359 5
Google LLC 11788 3
Microsoft Corporation 24639 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 2
Apple Inc 12109 1
Cisco Systems 5115 1
Yahoo! 3697 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
AT&T Inc 1679 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Eaton 68 1
Intel - Mobileye - Mobileye Vision Technologies 28 1
Best Buy 215 1
8230 1
Аксистем - Axistem 25 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
Ростех - Автоматика Концерн 1640 1
СПбПУ CompMechLab - Центр компьютерного инжиниринга 3 1
Горпарковки - Городские парковки 14 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
Bolt 32 1
Chint 2 1
Цифра ГК 2431 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 271 26
Tesla Motors 397 13
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 199 8
Volkswagen Audi Group 207 7
BMW Group 446 6
Renault Groupe 159 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 5
Renault-Nissan-Mitsubishi 27 5
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 5
Volkswagen Group - VW 282 4
Hyundai Motor Company 384 4
Volvo Cars 253 4
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 102 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 3
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 3
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 89 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 3
Tata Motors - Jaguar Cars 123 3
Honda Motor Company 234 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 2
ZETTA - Zero Emission Terra Transport Asset - Транспортный актив с нулевым выбросом 10 2
Ford 412 2
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 375 1
Skoda - Škoda Auto 50 1
Walt Disney Company 622 1
Связной ГК 1370 1
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 79 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 78 1
IKEA - ИКЕА 155 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 1
Moscow Tesla Club 4 1
Nissan Europe 2 1
Mitsubishi Motors 24 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 56 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2355 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 238 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5444 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2812 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2505 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1966 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 827 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 440 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 458 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
Правительство РФ - Комиссия по законопроектной деятельности 15 1
Alliance Connected Vehicles 1 1
АЮР - Ассоциация юристов России 43 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6273 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический транспорт 479 31
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9617 29
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2238 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 10
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2128 10
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1006 8
Транспорт - Автомобилестроение - кроссовер 80 8
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 956 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11964 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13139 6
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 613 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12490 5
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1056 5
CHAdeMO - CHArge de MOve 18 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19359 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24183 4
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 557 4
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2564 4
Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 88 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8569 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3015 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13816 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4608 3
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1566 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12194 3
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1404 3
Транспорт - Электромобиль - ЭЗС - Заправки электротранспорта - Сеть электрозарядных станций - Electric vehicle refueling stations - Network of electric charging stations 66 3
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 178 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 349 3
Транспорт - Автомобилестроение - седан 100 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12548 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6451 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11147 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24159 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21163 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12037 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Утилизационный сбор - утильсбор 1078 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25389 2
Tesla Model 3 45 7
Tata Motors - Jaguar I-PACE - электрический кроссовер - электромобиль 11 7
Volkswagen Polo 14 6
Tesla Model X 27 6
Tesla Model S 73 5
Porsche Taycan 9 5
Geely Coolray - Geely Binyue 8 4
Mitsubishi i-MiEV - Mitsubishi innovative Electric Vehicle 4 4
КамАЗ Кама-1 - электромобиль 9 3
Apple iPad 3860 3
Apple iOS 7816 3
Chevrolet Bolt 4 3
BMW i - гибридные и электромобили с низким расходом топлива 26 3
Volkswagen ID. series 9 3
ZETTA - City Modul 1 - электромобиль 9 2
ГАЗ ГАЗель NN - ГАЗ GAZelle e-NN - электромобиль - электрическая Газель 17 2
Hyundai Ioniq - гибридный автомобиль 4 2
Toyota Prius 48 2
Nissan NV200 - малотоннажный грузовой автомобиль 2 2
Google Android 14010 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1102 2
Great Wall Motors - Haval Jolion - кроссовер 12 2
Моторинвест Evolute - электромобиль 19 2
Электромобили Мануфэкчуринг Рус - EVM Pro 4 2
Sollers УАЗ - УАЗ Профи 5 2
Honda Fit 4 2
Chery Tiggo 13 2
Microsoft Azure 1409 1
Яндекс.Авто 40 1
Microsoft MCVP - Microsoft Connected Vehicle Platform 8 1
Microsoft Alliance Intelligent Cloud 1 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 585 1
Ардерия ТС2 - электромобиль 3 1
Volkswagen Caravelle 1 1
Skoda Rapid 5 1
АвтоВАЗ Lada Granta - Лада Гранта 16 1
Renault Duster - кроссовер 5 1
Monarch - Монарх - электромобиль 29 1
Renault Twizy - электромобиль 1 1
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 448 1
Щуровский Денис 8 2
Ghosn Carlos - Гон Карлос 5 2
Рязанов Антон 12 1
Courtois Jean-Philippe - Куртуа Жан-Филипп 18 1
Courtois Jean-Phillipe - Куртуа Жан-Филип 2 1
Клявин Олег 1 1
Адилова Анастасия 1 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1009 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Лаврентьев Павел 9 1
Когогин Сергей 18 1
Груздев Владимир 13 1
Рашкин Илья 4 1
Гирдин Игорь 3 1
Иванов Вадим 7 1
Уткина Анна 1 1
Кирдин Игорь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 24
Япония 13292 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52136 15
Европа 21778 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17053 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14201 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17399 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13324 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1565 7
Солнце - звезда Солнечной системы 5187 6
Германия - Федеративная Республика 12688 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1767 3
Франция - Французская Республика 7851 3
Земля - планета Солнечной системы 10379 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1165 3
Испания - Королевство 3709 2
Норвегия - Королевство 1804 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3335 2
Беларусь - Белоруссия 5671 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2963 1
Россия - ПФО - Самарская область 1315 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 416 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 389 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7439 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3948 1
США - Нью-Йорк 3098 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2457 1
Нидерланды 3520 1
Россия - УФО - Свердловская область 1499 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1663 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 868 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 381 1
Луна - спутник Земли 1476 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 82 1
США - Теннесси 119 1
США - Калифорния 4627 1
Венгрия 812 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1655 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18523 30
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5115 28
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4014 19
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1031 12
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 287 11
Литий - Lithium - химический элемент 541 10
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1903 9
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4006 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5530 7
Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 412 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 6
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 855 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 5835 5
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1804 5
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 205 4
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 809 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5759 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10951 3
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 458 3
Статистика - Statistics - статистические данные 1734 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24117 3
Аренда 2422 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6978 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2589 3
Энергетика - Energy - Energetically 5089 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6406 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6136 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4820 2
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 372 2
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 219 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1551 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8644 2
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 222 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5084 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16314 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6954 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1332 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4959 2
Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 423 2
Металлы - Никель - Nickel 331 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 966 2
РИА Новости 918 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
Rambler - Motor.ru - автомобильные новости 7 1
Автоброкер 2 1
CNews - Auto.CNews 51 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
Bloomberg 1290 1
Wired - Издание 233 1
The Next Web 84 1
RTVi - Russian Television International 10 1
Известия ИД 627 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 998 1
Автостат 33 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8136 1
СПбПУ Политехник НТИ 3 1
TED Talks 35 1
University of Oxford - Оксфордский университет 203 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 312 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 28 1
ABB FIA Formula E World Championship - Формула E - Класс автогонок электромобилей 8 1
Nissan Futures 3.0 1 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 75 1
Армия - Международный военно-технический форум 43 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337350, в очереди разбора - 771957.
Создано именных указателей - 167119.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Показать еще

Наука

​​7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?
Показать еще