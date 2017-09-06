Самый массовый в мире электромобиль превратился в почти беспилотник Представлен новый Nissan Leaf Компания Nissan 6 сентября 2017 г. объявила о кардинальном обновлении своего электромобиля Leaf, который его производители называют «первым по-настоящему массовым электромобилем», и

Новый Nissan LEAF с системой e-Pedal будет представлен 6 сентября Nissan объявила о том, что новый Nissan LEAF будет оборудован революционной системой помощи при вождении – e-Pedal, которая выводит привычный способ управления автомобилем на новый уровень.Достаточно нажать кнопку на центральн

Nissan запустила производство улучшенных электромобилей Nissan Leaf в Великобритании Компания Nissan объявила о старте производства улучшенного электромобиля Nissan Leaf и открытии нового завода по производству литий-ионных батарей в Сандерленде, Великобритания. Инвестиции компании в производство батарей и модели Leaf в целом составили 420 млн фунто

Глобальные продажи электромобиля Nissan Leaf превысили 50 тыс. экземпляров Глобальные продажи электромобиля Nissan Leaf превысили 50 тыс. экземпляров, это рекордный показатель в истории электромобилей, сообщают в компании Nissan. Владельцы Nissan Leaf во всем мире в совокупности проехали уже б

Тест-драйв Nissan Leaf: первый электромобиль в России Дизайн Nissan Leaf на 100% оригинален, машина была разработана с нуля Но вот компания Nissan представила свой вариант электромобиля. По заявлению разработчиков Nissan Leaf - это на 100% серийны