Nissan Leaf электромобиль
|06.09.2017
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Самый массовый в мире электромобиль превратился в почти беспилотник
Представлен новый Nissan Leaf Компания Nissan 6 сентября 2017 г. объявила о кардинальном обновлении своего электромобиля Leaf, который его производители называют «первым по-настоящему массовым электромобилем», и
|20.07.2017
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Новый Nissan LEAF с системой e-Pedal будет представлен 6 сентября
Nissan объявила о том, что новый Nissan LEAF будет оборудован революционной системой помощи при вождении – e-Pedal, которая выводит привычный способ управления автомобилем на новый уровень.Достаточно нажать кнопку на центральн
|28.03.2013
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Nissan запустила производство улучшенных электромобилей Nissan Leaf в Великобритании
Компания Nissan объявила о старте производства улучшенного электромобиля Nissan Leaf и открытии нового завода по производству литий-ионных батарей в Сандерленде, Великобритания. Инвестиции компании в производство батарей и модели Leaf в целом составили 420 млн фунто
|18.02.2013
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Глобальные продажи электромобиля Nissan Leaf превысили 50 тыс. экземпляров
Глобальные продажи электромобиля Nissan Leaf превысили 50 тыс. экземпляров, это рекордный показатель в истории электромобилей, сообщают в компании Nissan. Владельцы Nissan Leaf во всем мире в совокупности проехали уже б
|10.08.2011
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Тест-драйв Nissan Leaf: первый электромобиль в России
Дизайн Nissan Leaf на 100% оригинален, машина была разработана с нуля Но вот компания Nissan представила свой вариант электромобиля. По заявлению разработчиков Nissan Leaf - это на 100% серийны
|27.10.2010
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Nissan LEAF: У автомобилей на бензине появился новый конкурент
ния показали, что в течение суток средний пробег личного транспорта не превышает 100 км для 80% водителей (а в урбанизированных Японии и Великобритании еще меньше - около 50 км). Литий-ионная батарея Nissan LEAF емкостью 24 кВт*ч обеспечивает пробег 160 км, чего достаточно для ежедневных поездок большинства водителей. При этом имеется режим рекуперации, т.е. батарея заряжается при торможени
Nissan Leaf и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7359 5
|Google LLC 11788 3
|Microsoft Corporation 24639 2
|GE - General Electric - Дженерал электрик 452 2
|Apple Inc 12109 1
|Cisco Systems 5115 1
|Yahoo! 3697 1
|ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
|AT&T Inc 1679 1
|Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
|Eaton 68 1
|Intel - Mobileye - Mobileye Vision Technologies 28 1
|Best Buy 215 1
|1С 8230 1
|Аксистем - Axistem 25 1
|2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
|Ростех - Автоматика Концерн 1640 1
|СПбПУ CompMechLab - Центр компьютерного инжиниринга 3 1
|Горпарковки - Городские парковки 14 1
|МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
|Bolt 32 1
|Chint 2 1
|Цифра ГК 2431 1
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