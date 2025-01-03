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Hyundai Ioniq гибридный автомобиль

СОБЫТИЯ

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03.01.2025 Создан сверхтонкий и сверхлегкий аккумулятор, способный увеличить пробег электромобилей на 70% 1
27.10.2022 «М.Видео-Эльдорадо» запустила первые розничные продажи зарядных станций «Витязь» для электрокаров 1
24.09.2020 LG и Hyndai представили концептуальную автомобильную кабину Ioniq 1
30.11.2018 Какие электромобили можно купить в России прямо сейчас? 2

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Hyundai Ioniq и организации, системы, технологии, персоны:

LG Electronics 3718 1
Hyundai Motor Company 431 2
Tesla Motors 448 2
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 286 2
Renault-Nissan-Mitsubishi 27 1
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 57 1
Связной ГК 1395 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2877 1
НСПК - Национальная система платежных карт 932 1
BMW Group 477 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 118 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 335 1
Tata Motors - Jaguar Cars 125 1
Moscow Tesla Club 4 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6473 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 359 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 510 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 671 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10517 3
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2459 2
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1042 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 465 1
Транспорт - Электромобиль - ЭЗС - Заправки электротранспорта - Сеть электрозарядных станций - Electric vehicle refueling stations - Network of electric charging stations 113 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13129 1
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1159 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1164 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1309 1
Транспорт - Автомобилестроение - седан 116 1
Транспорт - Автомобилестроение - Кроссовер - Crossover Utility Vehicle, CUV 97 1
Электроэнергетика - Электропитание - УЗО - Устройство защитного отключения - УДТ - Устройство дифференциального тока - АВДТ - Автоматические выключатели дифференциального тока - Низковольтное оборудование 119 1
Транспорт - Автомобилестроение - Хэтчбек - Hatchback 14 1
Транспорт - Автомобилестроение - Минивэн - Minivan 29 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5149 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8021 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26403 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15302 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2693 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13411 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24796 1
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Connected Vehicles - Подключенный транспорт 227 1
Электроника - TMDC - Transition metal dichalcogenide - сверхтонкие полупроводники из тн дихалькогенидов (особых бинарных химсоединений) переходных металлов 117 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1757 1
BMW i - гибридные и электромобили с низким расходом топлива 26 2
Nissan Leaf - электромобиль 56 2
Tata Motors - Jaguar I-PACE - электрический кроссовер - электромобиль 11 1
Tesla Model S 78 1
Tesla Model X 31 1
Renault Twizy - электромобиль 1 1
Nissan NV200 - малотоннажный грузовой автомобиль 2 1
Mercedes-Benz Group - Daimler - Smart Fortwo 3 1
АвтоВАЗ - LADA Kalina - Лада Калина 12 1
Chevrolet Bolt 4 1
Geely Group - Geely Geometry 1 1
Mitsubishi i-MiEV - Mitsubishi innovative Electric Vehicle 5 1
KIA Soul 8 1
Volkswagen Audi e-tron - электромобиль 10 1
АвтоВАЗ Lada El Lada 4 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 766 1
Tesla Model 3 52 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3512 1
LG OLED - серия телевизоров 97 1
Ford Focus - Компакт-кар 29 1
Мишустин Михаил 773 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 437 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Россия - РФ - Российская федерация 163455 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18842 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54217 2
Европа 24869 2
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47061 1
Южная Корея - Республика 6992 1
Япония 13725 1
Беларусь - Белоруссия 6218 1
Швеция - Королевство 3758 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4428 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1391 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2576 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2794 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1051 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4548 3
Литий - Lithium - химический элемент 633 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 691 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21216 2
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 138 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56720 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 385 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5934 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6110 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6618 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3090 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1216 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5440 1
Античность - Древняя Греция - Эллада - эллинистический мир 112 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1147 1
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 328 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2391 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26854 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6079 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 369 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1285 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1123 1
Автостат 53 1
Chalmers University of Technology - Чалмерский технологический институт 15 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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