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LG и Hyndai представили концептуальную автомобильную кабину Ioniq

Техника

LG Electronics (LG) и Hyundai Motor представили концептуальную кабину Ioniq, в которой сочетаются опыт обеих компаний в области создания комфортных решений для потребителей, а также электромобилей. Компании предложили концепцию организации внутреннего наполнения электромобиля, пространство которого не загромождено установками внутреннего сгорания или другими механическими деталями.

Концептуальная кабина Ioniq оснащена рядом удобств, которые действительно позволяют почувствовать себя как дома. Например, капсульная кофемашина приготовит чашечку кофе для утренней поездки на работу, отсек под сиденьем сушит и освежает мокрую или несвежую обувь перед тем, как добраться до места назначения, специальная система ухода за одеждой поможет сохранить ее свежий вид и не даст образоваться складкам во время поездки, а в мини-холодильнике можно хранить напитки.

Помимо комфорта и удобства, самой привлекательной особенностью концептуального салона Ioniq является гибкий LG OLED дисплей, который занимает большую часть потолка салона автомобиля. Пассажиры на заднем сидении могут регулировать степень изгиба дисплея для оптимального угла обзора с помощью интуитивно-понятных жестов. Большой 77-дюймовый LG OLED-экран можно разделить, чтобы оба пассажира на заднем сидении могли наслаждаться различным контентом одновременно. Динамики в подголовниках создают персональную звуковую зону, которая не мешает другому пассажиру.

Инновации не только внутри автомобиля. Как только пассажиры выходят, специальное устройство вытирает пол, собирая крошки и убирая оставшееся загрязнения. Специальные ультрафиолетовые светодиоды обеззараживают салон автомобиля от всех микробов и других микроорганизмов.

«LG активно участвует в разработке решений для подключенных автомобилей. На выставке CES-2020 мы продемонстрировали возможности автомобиля, которые позволяют водителям и пассажирам чувствовать себя в дороге также уютно, как и дома, – отметил Чхуль Бэ Ли, руководитель центра управления корпоративным дизайном LG Electronics. – Концепт-салон Ioniq – это новый уровень, достижение которого стало возможным благодаря опыту нашего партнера – компании Hyundai».

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