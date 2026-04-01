Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи

«МегаФон» подключился к индор-сети в новом терминале аэропорта Благовещенска сажиров на мобильный интернет в зонах ожидания и регистрации. Самыми активными пользователями стали пассажиры из Хабаровского края, Санкт-Петербурга и Забайкальского края. «Высокоскоростной инт

Камеры с искусственным интеллектом проследят за безопасностью горняков разреза «Междуречье» установила систему, состоящую из видеонаблюдения с аналитикой и бортового мониторинга, на вахтовых автобусах угледобывающего разреза АО «Междуречье». Решение поможет повысить безопасность пасс

Глюки Windows стали приносить пользу. Слетевшая с катушек ОС подарила пассажирам бесплатные поездки на поездах и Microsoft в составе системы проверки билетов привело поломке всех турникетов на станции Поулгейт. Двери турникетов разом открылись и больше не закрылись. Тем самым всем находившимся на этой станции пассажирам, включая тех, кто не купил билет, был обеспечен беспрепятственный проход к поездам. Скольким людям удалось сэкономить на билете, The Register не уточняет, но их могут быть сотни. Сам

Новая мобильная игра для пассажиров поездов поможет сохранять природу о и полезным. Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКом». Интерактивная новинка предлагает пассажирам совместить приятное с полезным и потренироваться в сортировке отходов в игровой фо

МТС запустила LTE в аэропорту Мурманска и регистрации, а также служебных помещений аэропорта. Устойчивый сигнал сотовой связи МТС позволит пассажирам и сотрудникам воздушной гавани использовать любые интернет-сервисы — от общения в

Минтранс России совместно со «СберТройкой» и Max готовят к запуску пилотный проект подтверждения льгот в городском транспорте через национальный мессенджер вовых актах. Это освободит людей от необходимости носить с собой и предъявлять бумажные документы в автобусах, электропоездах, автовокзалах и на речном транспорте. В дальнейшем мы планируем рас

Сервис на борту: аэропорт Красноярск стал первой воздушной гаванью, где установлена цифровая кабина «Ростелекома» для десятков тысяч россиян начинается отпуск или командировка. В условиях современного ритма жизни пассажирам часто нужно быстро решить рабочие вопросы или провести важный звонок, и цифровая к

Аэропорт Ульяновск запустил новый официальный сайт при поддержке Nord Clan обслуживать сотни пользователей одновременно, полностью исключая риск сбоев, когда информация нужна пассажирам в первую очередь. Понимая, что основная аудитория пользуется смартфонами, была сде

Беспилотное такси чуть не убило своего пассажира, выехав на рельсы. Ему пришлось выпрыгивать выскакивает из машины во время одной из внезапных остановок и убегает не оглядываясь. Очевидец, который снимал видео, кричит ему: «Убирайтесь!». В нескольких сотнях метров позади такси также движется трамвай. По информации Futurism, беспилотный автомобиль Waymo после того, как пассажир покинул салон, возобновил свое движение, однако почти сразу снова останавливается, а затем начал ехать зад

Единственный в России: в Свердловской области проходит тестирование первый междугородний беспилотный трамвай подать заявку и присоединиться к ЭПР. По результатам всех этапов испытаний, скорее всего к 2028 г., пассажиры уже увидят полноценный ход беспилотных трамваев. В депо «Верхнепышминского трамвая»

GigaChat проконсультирует пассажиров авиакомпании «Тулпар» ти возможности максимально эффективно. Умный ассистент на базе GigaChat в любое время суток ответит пассажирам "Тулпара" на самые частые вопросы о перевозках, багаже и услугах авиакомпании — бо

Аэропорт Внуково повышает эффективность розыска багажа с помощью искусственного интеллекта кциональности. Ранее, аэропорт Внуково внедрил новую услугу на своем официальном сайте, позволяющую пассажирам, путешествующим внутренними авиалиниями, самостоятельно оформлять заявки на розыск

Неизвестные атаковали систему автоматической регистрации пассажиров Collins Aerospace. Отменены или задержаны сотни рейсов в крупнейших аэропортах Европы одимого для того, чтобы авиационный хаб смог в полной мере восстановить свою работу. В связи с этим пассажирам следует ожидать проблем с вылетом на протяжении дня. Масштабы бедствия Всего за ми

Администрация Трампа собирается перекрыть бесплатный Wi-Fi в школьных библиотеках и автобусах Противозаконный бесплатный Wi-Fi Федеральная комиссия по связи США (FCC) может прекратить финансирование бесплатного Wi-Fi в школьных автобусах и библиотеках, пишет Register. Об этом заявил председатель FCC Брендан Карр (Brendan Carr), назначенный Президентом Дональдом Трампом (Donald Trump). Чиновник назвал незаконными приня

В Москве запущен первый беспилотный трамвай с пассажирами Запуск беспилотного трамвая В Москве запустили первый беспилотный трамвай, об этом пишет пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной и

«МегаФон» вывел в сеть автобусы Костромы ез ошибок, «МегаФон» предоставил мобильный интернет для терминалов оплаты (валидаторов) в городских автобусах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Валидаторы передают данные о тран

Резидент «Сколково» обеспечил умную навигацию Центрального автовокзала в Ростове-на Дону проект умной навигации для Центрального автовокзала Ростова-на-Дону. Благодаря внедренному решению пассажиры могут легко ориентироваться на территории и в здании транспортного комплекса за сче

«Аэрофлот» запустил обновлённую версию сайта календаре ещё до начала поиска; обновлённые карточки популярных услуг, которые чаще всего выбирают пассажиры; новая нижняя панель: меню, чат и личный кабинет всегда под рукой; чат-бот теперь д

В Яндекс Go появились автобусы в цветах 72 городов России В приложении «Яндекс Go» обновились иконки автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток — теперь они окрашены в те же цвета, что и транспорт в 72 городах страны. Например, в Москве автобусы в приложении голубые, а в Екатеринбурге — зеленые. Увидеть изменения можно в разделе «Транспорт», интерес к которому возрастает в два раза в часы пик. Об этом CNews сообщили представит

Москвичи стали чаще путешествовать на поездах и электричках чины и женщины пользуются железной дорогой в равной степени. Ожидая отправления и прибытия поездов, пассажиры и встречающие активно смотрят фильмы и видео, слушают музыку, общаются в мессенджер

В Пулково запущена российская система видеоаналитики на базе машинного зрения а первая фаза внедрения искусственного интеллекта для оперативной аналитики событий в здании терминала. Инициатива стала частью проекта «Поток», направленного на сокращение предполетного обслуживания пассажиров. Первый этап охватывает зону регистрации и позволяет сотрудникам в автоматическом режиме предугадывать образование очередей для своевременной реакции и открытия дополнительных стоек

Пассажиры подземки предпочитают «Одноклассники», Telegram и Wildberries – анализ big data Т2 в Московском метрополитене проводят времени женщины – 66%. Контент на стриминговых платформах потребляют преимущественно мужчины – 57%. Об этом CNews сообщили представители T2. Аналитики big data T2 изучили интернет-активность пассажиров Московского метрополитена за январь-май 2025 г. и определили ключевые платформы для потребления контента во время поездок. Лидируют категории мессенджеров (17% трафика) и социальных

2ГИС «оживил» общественный транспорт: реалистичные модели автобусов ездят прямо на картах я на карте иконками, а теперь реалистичные модели перемещаются по карте — там же, где в городе едет автобус. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС. «Мы продолжаем развивать карты в сторону

«МегаФон»: VK возглавил рейтинг приложений у пассажиров метро и МЦК «ВКонтакте» стало лидером среди самых популярных приложений, которыми пользуются пассажиры Московского метрополитена и МЦК. В целом за I квартал 2025 г. объем трафика мобильн

Запущена система оплаты по геолокации на базе мобильного приложения «ПроТранспорт+» ранса России, которую интегрировали и успешно апробировали в приложении «ПроТранспорт+». Этот сервис работает уже в трех регионах страны и отлично себя зарекомендовал – за время тестовой эксплуатации пассажиры совершили около 20 тыс. поездок. Развитие технологии оплаты по геолокации на различных видах транспорта позволит создать уникальное приложение региональной мобильности», – сказала ген

Ярославцы первыми в России могут оплачивать проезд в транспорте в «Яндекс Go» оторая уже привязана к «Яндекс Go», поэтому не нужно вводить новые данные каждый раз. Это позволяет пассажирам платить за проезд прямо со смартфона через знакомое приложение, даже если кошелек

В общественном транспорте произведено свыше 16,5 миллионов оплат по геолокации о приложения, которое можно скачать на смартфон. При запуске приложения определяется местоположение пассажира и маршрут, после чего автоматически рассчитывается тариф, и формируется электронный

«Эмирейтс» и Parsys представили телемедицинскую станцию для обследования пассажиров на борту самолета «Эмирейтс» объединила усилия с компанией Parsys Telemedicine для создания оборудования нового поколения, которое обеспечит пассажирам качественную и оперативную медицинскую помощь прямо в полёте. Эмирейтс инвестировала более $2,4 млн в совместную с Parsys разработку инновационного оборудования, которое будет устано

«Можно с богомолом?» ИИ-ассистент научился отвечать на каверзные вопросы пассажиров нная в 2017 году. Базируется в Международном аэропортах города Ростова-на-Дону, Краснодара, Минеральных Вод, Сочи и во Внуково в Москве. За 7 лет с начала полетов авиакомпания перевезла более 9,5 млн пассажиров. До начала проекта специалисты «Сбер Бизнес Софт» уже сотрудничали с командой «Азимута» для создания чат-бота с преднастроенными сценариями — интентами, которые в чате отражались в в

«Аэрофлот» совместно с аэропортом Шереметьево запустил стойки самостоятельной регистрации пассажиров с багажом дочный талон и багажную бирку, которую необходимо будет прикрепить к багажу в соответствии с инструкцией. Далее чемодан автоматически будет направлен по ленте в систему сортировки багажа аэропорта, а пассажир может проследовать в «стерильную» зону аэропорта на посадку. Стойки оборудованы системой контроля соответствия размера и веса багажа установленным нормам. В случае, если чемодан превыш

«МегаФон»: в подмосковных электричках стали чаще играть в игры и реже слушать музыку 2025 г. на всех направлениях поездов объем мобильного трафика в игровых сессиях вырос более чем вдвое, тогда как на аудиостриминговые сервисы просел на 5%. При этом чаще других наслаждаются геймингом пассажиры Павелецкого направления, следует из обезличенных данных аналитиков «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В топе видеогейминга остаются многопользовательские игр

Пассажиры в аэропорту Елизово на 10% увеличили мобильный трафик вух первых месяцев прошлой зимы. Абоненты в аэропорту Камчатки чаще всего голосовой связи предпочитают общение в сети 4G — продолжительность разговоров по мобильному снизилась на 9%. В ожидании рейса пассажиры переписываются в мессенджерах, смотрят фильмы в онлайн-кинотеатрах, ролики на видеохостингах или обращаются к поисковым системам. «Перед или после долго авиаперелета пассажиры

МТС обеспечила автобусы закамских городов бескондукторной оплатой и умным видеонаблюдением я по маршруту при помощи голосового и визуального информирования. Цифровые решения работают в новых автобусах на ряде самых загруженных маршрутов в Набережных Челнах, Нижнекамске и Бавлах. МТС

Сбербанк реализовал оплату проезда в автобусе по геопозиции аботе с государственным сектором Сбербанка: «Оплата проезда по геопозиции на 30% ускоряет посадку в общественный транспорт в часы пик, потому что исключает из процесса использование платежных т

Пассажиры ЦППК в Рязанской области смогут оформлять билеты с помощью Единой цифровой карты роезда. Обладатели региональных льгот Рязанской области, в том числе школьники и студенты, смогут совершать по ней разовые поездки на пригородных поездах в регионе. Благодаря новому цифровому сервису пассажирам-льготникам не потребуется каждый раз предъявлять соответствующее удостоверение. Достаточно лишь однажды обратиться в кассу для записи льготы, а в дальнейшем — оформлять билет на карт

В «Яндекс Go» можно будет пожаловаться на цену поездки на такси поездки: подача автомобиля, базовый тариф, надбавки и дополнительные опции. Эта информация помогает пассажирам принять решение: поехать сейчас, подождать, пока спадет пиковый спрос, или выбрать

«Яндекс» сделал ценообразование в такси прозрачным ет пиковый спрос или уменьшатся пробки, выбрать другой тариф или скорректировать маршрут, используя общественный транспорт. Чтобы увидеть детализацию, нужно нажать на значок рубля в левом верхн

«Яндекс» сделал ценообразование в такси прозрачным ет пиковый спрос или уменьшатся пробки, выбрать другой тариф или скорректировать маршрут, используя общественный транспорт. Чтобы увидеть детализацию, нужно нажать на значок рубля в левом верхн

Более 40 новых автобусов на Ямале оборудовали системой видеоаналитики пассажиропотока МТС итмы искусственного интеллекта после обработки данных посчитают, сколько пассажиров зашло и вышло в автобус на каждой остановке и соотнесут с их валидаторами, что позволит выявлять количество б