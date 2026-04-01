Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи

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СОБЫТИЯ
|01.04.2026
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«МегаФон» подключился к индор-сети в новом терминале аэропорта Благовещенска
сажиров на мобильный интернет в зонах ожидания и регистрации. Самыми активными пользователями стали пассажиры из Хабаровского края, Санкт-Петербурга и Забайкальского края. «Высокоскоростной инт
|18.03.2026
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Камеры с искусственным интеллектом проследят за безопасностью горняков разреза «Междуречье»
установила систему, состоящую из видеонаблюдения с аналитикой и бортового мониторинга, на вахтовых автобусах угледобывающего разреза АО «Междуречье». Решение поможет повысить безопасность пасс
|13.03.2026
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Глюки Windows стали приносить пользу. Слетевшая с катушек ОС подарила пассажирам бесплатные поездки на поездах
и Microsoft в составе системы проверки билетов привело поломке всех турникетов на станции Поулгейт. Двери турникетов разом открылись и больше не закрылись. Тем самым всем находившимся на этой станции пассажирам, включая тех, кто не купил билет, был обеспечен беспрепятственный проход к поездам. Скольким людям удалось сэкономить на билете, The Register не уточняет, но их могут быть сотни. Сам
|06.03.2026
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Новая мобильная игра для пассажиров поездов поможет сохранять природу
о и полезным. Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКом». Интерактивная новинка предлагает пассажирам совместить приятное с полезным и потренироваться в сортировке отходов в игровой фо
|05.03.2026
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МТС запустила LTE в аэропорту Мурманска
и регистрации, а также служебных помещений аэропорта. Устойчивый сигнал сотовой связи МТС позволит пассажирам и сотрудникам воздушной гавани использовать любые интернет-сервисы — от общения в
|04.03.2026
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Минтранс России совместно со «СберТройкой» и Max готовят к запуску пилотный проект подтверждения льгот в городском транспорте через национальный мессенджер
вовых актах. Это освободит людей от необходимости носить с собой и предъявлять бумажные документы в автобусах, электропоездах, автовокзалах и на речном транспорте. В дальнейшем мы планируем рас
|02.03.2026
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Сервис на борту: аэропорт Красноярск стал первой воздушной гаванью, где установлена цифровая кабина «Ростелекома»
для десятков тысяч россиян начинается отпуск или командировка. В условиях современного ритма жизни пассажирам часто нужно быстро решить рабочие вопросы или провести важный звонок, и цифровая к
|18.02.2026
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Аэропорт Ульяновск запустил новый официальный сайт при поддержке Nord Clan
обслуживать сотни пользователей одновременно, полностью исключая риск сбоев, когда информация нужна пассажирам в первую очередь. Понимая, что основная аудитория пользуется смартфонами, была сде
|19.01.2026
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Беспилотное такси чуть не убило своего пассажира, выехав на рельсы. Ему пришлось выпрыгивать
выскакивает из машины во время одной из внезапных остановок и убегает не оглядываясь. Очевидец, который снимал видео, кричит ему: «Убирайтесь!». В нескольких сотнях метров позади такси также движется трамвай. По информации Futurism, беспилотный автомобиль Waymo после того, как пассажир покинул салон, возобновил свое движение, однако почти сразу снова останавливается, а затем начал ехать зад
|28.11.2025
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Единственный в России: в Свердловской области проходит тестирование первый междугородний беспилотный трамвай
подать заявку и присоединиться к ЭПР. По результатам всех этапов испытаний, скорее всего к 2028 г., пассажиры уже увидят полноценный ход беспилотных трамваев. В депо «Верхнепышминского трамвая»
|20.11.2025
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GigaChat проконсультирует пассажиров авиакомпании «Тулпар»
ти возможности максимально эффективно. Умный ассистент на базе GigaChat в любое время суток ответит пассажирам "Тулпара" на самые частые вопросы о перевозках, багаже и услугах авиакомпании — бо
|28.10.2025
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Аэропорт Внуково повышает эффективность розыска багажа с помощью искусственного интеллекта
кциональности. Ранее, аэропорт Внуково внедрил новую услугу на своем официальном сайте, позволяющую пассажирам, путешествующим внутренними авиалиниями, самостоятельно оформлять заявки на розыск
|22.09.2025
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Неизвестные атаковали систему автоматической регистрации пассажиров Collins Aerospace. Отменены или задержаны сотни рейсов в крупнейших аэропортах Европы
одимого для того, чтобы авиационный хаб смог в полной мере восстановить свою работу. В связи с этим пассажирам следует ожидать проблем с вылетом на протяжении дня. Масштабы бедствия Всего за ми
|08.09.2025
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Администрация Трампа собирается перекрыть бесплатный Wi-Fi в школьных библиотеках и автобусах
Противозаконный бесплатный Wi-Fi Федеральная комиссия по связи США (FCC) может прекратить финансирование бесплатного Wi-Fi в школьных автобусах и библиотеках, пишет Register. Об этом заявил председатель FCC Брендан Карр (Brendan Carr), назначенный Президентом Дональдом Трампом (Donald Trump). Чиновник назвал незаконными приня
|04.09.2025
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В Москве запущен первый беспилотный трамвай с пассажирами
Запуск беспилотного трамвая В Москве запустили первый беспилотный трамвай, об этом пишет пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной и
|13.08.2025
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«МегаФон» вывел в сеть автобусы Костромы
ез ошибок, «МегаФон» предоставил мобильный интернет для терминалов оплаты (валидаторов) в городских автобусах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Валидаторы передают данные о тран
|22.07.2025
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Резидент «Сколково» обеспечил умную навигацию Центрального автовокзала в Ростове-на Дону
проект умной навигации для Центрального автовокзала Ростова-на-Дону. Благодаря внедренному решению пассажиры могут легко ориентироваться на территории и в здании транспортного комплекса за сче
|20.06.2025
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«Аэрофлот» запустил обновлённую версию сайта
календаре ещё до начала поиска; обновлённые карточки популярных услуг, которые чаще всего выбирают пассажиры; новая нижняя панель: меню, чат и личный кабинет всегда под рукой; чат-бот теперь д
|16.06.2025
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В Яндекс Go появились автобусы в цветах 72 городов России
В приложении «Яндекс Go» обновились иконки автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток — теперь они окрашены в те же цвета, что и транспорт в 72 городах страны. Например, в Москве автобусы в приложении голубые, а в Екатеринбурге — зеленые. Увидеть изменения можно в разделе «Транспорт», интерес к которому возрастает в два раза в часы пик. Об этом CNews сообщили представит
|06.06.2025
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Москвичи стали чаще путешествовать на поездах и электричках
чины и женщины пользуются железной дорогой в равной степени. Ожидая отправления и прибытия поездов, пассажиры и встречающие активно смотрят фильмы и видео, слушают музыку, общаются в мессенджер
|02.06.2025
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В Пулково запущена российская система видеоаналитики на базе машинного зрения
а первая фаза внедрения искусственного интеллекта для оперативной аналитики событий в здании терминала. Инициатива стала частью проекта «Поток», направленного на сокращение предполетного обслуживания пассажиров. Первый этап охватывает зону регистрации и позволяет сотрудникам в автоматическом режиме предугадывать образование очередей для своевременной реакции и открытия дополнительных стоек
|16.05.2025
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Пассажиры подземки предпочитают «Одноклассники», Telegram и Wildberries – анализ big data Т2 в Московском метрополитене
проводят времени женщины – 66%. Контент на стриминговых платформах потребляют преимущественно мужчины – 57%. Об этом CNews сообщили представители T2. Аналитики big data T2 изучили интернет-активность пассажиров Московского метрополитена за январь-май 2025 г. и определили ключевые платформы для потребления контента во время поездок. Лидируют категории мессенджеров (17% трафика) и социальных
|17.04.2025
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2ГИС «оживил» общественный транспорт: реалистичные модели автобусов ездят прямо на картах
я на карте иконками, а теперь реалистичные модели перемещаются по карте — там же, где в городе едет автобус. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС. «Мы продолжаем развивать карты в сторону
|14.04.2025
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«МегаФон»: VK возглавил рейтинг приложений у пассажиров метро и МЦК
«ВКонтакте» стало лидером среди самых популярных приложений, которыми пользуются пассажиры Московского метрополитена и МЦК. В целом за I квартал 2025 г. объем трафика мобильн
|09.04.2025
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Запущена система оплаты по геолокации на базе мобильного приложения «ПроТранспорт+»
ранса России, которую интегрировали и успешно апробировали в приложении «ПроТранспорт+». Этот сервис работает уже в трех регионах страны и отлично себя зарекомендовал – за время тестовой эксплуатации пассажиры совершили около 20 тыс. поездок. Развитие технологии оплаты по геолокации на различных видах транспорта позволит создать уникальное приложение региональной мобильности», – сказала ген
|04.04.2025
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Ярославцы первыми в России могут оплачивать проезд в транспорте в «Яндекс Go»
оторая уже привязана к «Яндекс Go», поэтому не нужно вводить новые данные каждый раз. Это позволяет пассажирам платить за проезд прямо со смартфона через знакомое приложение, даже если кошелек
|26.03.2025
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В общественном транспорте произведено свыше 16,5 миллионов оплат по геолокации
о приложения, которое можно скачать на смартфон. При запуске приложения определяется местоположение пассажира и маршрут, после чего автоматически рассчитывается тариф, и формируется электронный
|21.03.2025
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«Эмирейтс» и Parsys представили телемедицинскую станцию для обследования пассажиров на борту самолета
«Эмирейтс» объединила усилия с компанией Parsys Telemedicine для создания оборудования нового поколения, которое обеспечит пассажирам качественную и оперативную медицинскую помощь прямо в полёте. Эмирейтс инвестировала более $2,4 млн в совместную с Parsys разработку инновационного оборудования, которое будет устано
|17.03.2025
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«Можно с богомолом?» ИИ-ассистент научился отвечать на каверзные вопросы пассажиров
нная в 2017 году. Базируется в Международном аэропортах города Ростова-на-Дону, Краснодара, Минеральных Вод, Сочи и во Внуково в Москве. За 7 лет с начала полетов авиакомпания перевезла более 9,5 млн пассажиров. До начала проекта специалисты «Сбер Бизнес Софт» уже сотрудничали с командой «Азимута» для создания чат-бота с преднастроенными сценариями — интентами, которые в чате отражались в в
|07.03.2025
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«Аэрофлот» совместно с аэропортом Шереметьево запустил стойки самостоятельной регистрации пассажиров с багажом
дочный талон и багажную бирку, которую необходимо будет прикрепить к багажу в соответствии с инструкцией. Далее чемодан автоматически будет направлен по ленте в систему сортировки багажа аэропорта, а пассажир может проследовать в «стерильную» зону аэропорта на посадку. Стойки оборудованы системой контроля соответствия размера и веса багажа установленным нормам. В случае, если чемодан превыш
|24.02.2025
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«МегаФон»: в подмосковных электричках стали чаще играть в игры и реже слушать музыку
2025 г. на всех направлениях поездов объем мобильного трафика в игровых сессиях вырос более чем вдвое, тогда как на аудиостриминговые сервисы просел на 5%. При этом чаще других наслаждаются геймингом пассажиры Павелецкого направления, следует из обезличенных данных аналитиков «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В топе видеогейминга остаются многопользовательские игр
|12.02.2025
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Пассажиры в аэропорту Елизово на 10% увеличили мобильный трафик
вух первых месяцев прошлой зимы. Абоненты в аэропорту Камчатки чаще всего голосовой связи предпочитают общение в сети 4G — продолжительность разговоров по мобильному снизилась на 9%. В ожидании рейса пассажиры переписываются в мессенджерах, смотрят фильмы в онлайн-кинотеатрах, ролики на видеохостингах или обращаются к поисковым системам. «Перед или после долго авиаперелета пассажиры
|31.01.2025
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МТС обеспечила автобусы закамских городов бескондукторной оплатой и умным видеонаблюдением
я по маршруту при помощи голосового и визуального информирования. Цифровые решения работают в новых автобусах на ряде самых загруженных маршрутов в Набережных Челнах, Нижнекамске и Бавлах. МТС
|27.01.2025
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Сбербанк реализовал оплату проезда в автобусе по геопозиции
аботе с государственным сектором Сбербанка: «Оплата проезда по геопозиции на 30% ускоряет посадку в общественный транспорт в часы пик, потому что исключает из процесса использование платежных т
|21.01.2025
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Пассажиры ЦППК в Рязанской области смогут оформлять билеты с помощью Единой цифровой карты
роезда. Обладатели региональных льгот Рязанской области, в том числе школьники и студенты, смогут совершать по ней разовые поездки на пригородных поездах в регионе. Благодаря новому цифровому сервису пассажирам-льготникам не потребуется каждый раз предъявлять соответствующее удостоверение. Достаточно лишь однажды обратиться в кассу для записи льготы, а в дальнейшем — оформлять билет на карт
|20.12.2024
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В «Яндекс Go» можно будет пожаловаться на цену поездки на такси
поездки: подача автомобиля, базовый тариф, надбавки и дополнительные опции. Эта информация помогает пассажирам принять решение: поехать сейчас, подождать, пока спадет пиковый спрос, или выбрать
|03.12.2024
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«Яндекс» сделал ценообразование в такси прозрачным
ет пиковый спрос или уменьшатся пробки, выбрать другой тариф или скорректировать маршрут, используя общественный транспорт. Чтобы увидеть детализацию, нужно нажать на значок рубля в левом верхн
|03.12.2024
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«Яндекс» сделал ценообразование в такси прозрачным
ет пиковый спрос или уменьшатся пробки, выбрать другой тариф или скорректировать маршрут, используя общественный транспорт. Чтобы увидеть детализацию, нужно нажать на значок рубля в левом верхн
|01.11.2024
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Более 40 новых автобусов на Ямале оборудовали системой видеоаналитики пассажиропотока МТС
итмы искусственного интеллекта после обработки данных посчитают, сколько пассажиров зашло и вышло в автобус на каждой остановке и соотнесут с их валидаторами, что позволит выявлять количество б
|28.10.2024
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«МегаФон»: в Воронежской области для пассажиров автобусов запустили бесплатный Wi-Fi
в пригородных автобусах станет значительный шагом в развитии транспортной инфраструктуры и позволит пассажирам бесплатно и без потери сигнала пользоваться современными интернет-сервисами в пути
Транспорт общественный и организации, системы, технологии, персоны:
|Ликсутов Максим 245 61
|Собянин Сергей 538 48
|Путин Владимир 3454 44
|Исаев Максим 55 35
|Вольпе Борис 92 28
|Попов Алексей 339 27
|Райкевич Алексей 129 25
|Свердлов Денис 201 22
|Медведев Дмитрий 1665 20
|Болтрукевич Константин 39 15
|Орловский Виктор 408 14
|Кисляков Евгений 93 14
|Шадаев Максут 1210 13
|Богданов Кирилл 112 13
|Гурко Александр 139 13
|Киричек Алексей 66 12
|Буяджи Павел 21 12
|Евдокимов Игорь 61 12
|Максимов Александр 59 11
|Торгов Игорь 42 11
|Симаткина Светлана 71 10
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 10
|Ермолаев Артем 379 10
|Савельев Виталий 55 10
|Смятских Алексей 48 10
|Савушкин Алексей 46 9
|Соловенчук Александр 156 9
|Куртяник Надежда 441 9
|Tito Dennis - Тито Дэннис 36 8
|Давыдова Полина 20 8
|Оловянников Дмитрий 78 8
|Митькин Максим 35 8
|Мишустин Михаил 787 8
|Чаркин Евгений 317 8
|Кравцов Роман 89 8
|Швецов Владимир 52 8
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