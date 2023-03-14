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Транспорт общественный Коммунальный транспорт Пассажирские перевозки Public transport Passenger transportation муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи

Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи


14.03.2023 В день запуска БКЛ в Москве бесплатным Wi-Fi в поездах воспользовался каждый 11 пассажир

а всех действующих линиях метро, включая БКЛ, МЦК, на МЦД, «Аэроэкспрессе», поездах ЦППК, а также в автобусах, электробусах и трамваях со специальным стикером.
15.02.2023 Лучшие сервисы для покупки авиа и ж/д билетов: выбор ZOOM

Яндекс.Путешествия и Яндекс.Авиабилеты Сервис Яндекс.Путешествия поможет найти билеты на самолет или поезд внутри России

08.02.2023 Более 1,5 млн билетов активировали пассажиры ЦППК с помощью сервиса NFC

Более 1,5 млн билетов активировали пассажиры ЦППК с помощью сервиса NFC. Компания внедряла новую функцию последовательно — запуск на первых станциях Казанского направления состоялся около года назад, затем сервис был распростран
02.02.2023 Более 620 тыс. пассажиров за полгода перевезли новые ярославские автобусы, оснащенные цифровыми сервисами

удобно ей пользоваться. По мере выхода нового транспорта на городские линии, сервис станет доступен пассажирам на всем городском общественном транспорте Ярославля», – сказала Татьяна Черемных,

17.10.2022 В два раза выросло число пассажиров, оплачивающих проезд в мобильном приложении «Ярославская область транспорт»

иложения “Ярославская область транспорт”. Пассажиру не нужно задерживаться у валидатора при входе в автобус, чтобы оплатить проезд. Он может спокойно занять место и только после этого без спешк
01.09.2022 Возрождение электротранспорта: цифровые сервисы «Датапакс» запущены на новом трамвайном маршруте «Екатеринбург-Верхняя Пышма»

леживают движение транспортных средств на карте города. Планирование поездки в приложении позволяет пассажирам экономить не менее 10% времени в пути. Мобильное приложение «Екатеринбург транспор
25.08.2022 Пассажиры ЦППК стали чаще записывать проездные документы на транспортные карты

С начала 2022 г. пассажиры ЦППК записали на транспортные карты 850 тыс. разовых билетов. В июле-августе 2022 г. таким образом было оформлено почти на 61% больше билетов, чем за аналогичный период 2021 г. Чаще в
15.08.2022 В Обнинске появились первые умные автобусы

пассажиров. Например, фиксировать, не превышает ли водитель скорость движения, где находится сейчас автобус и точно ли он придерживается маршрута, теперь можно с помощью установленных тахографо
15.08.2022 Пассажиры ЦППК более полумиллиона раз воспользовались сервисом NFC с момента запуска функции

рвис по бесконтактной активации билетов работает на всех девяти направлениях ЦППК: Казанском, Ярославском, Горьковском, Павелецком, Киевском, Курском, Рижском, Белорусском и Савеловском. За это время пассажиры этих направлений с помощью NFC активировали более 125 тыс. билетов, купленных в мобильном приложении. Суммарно с начала работы функции ею воспользовались почти 560 тыс. раз. Об этом C
29.07.2022 «Датапакс» запустила новый сервис умной оплаты проезда в автобусах Тверской области

порте. Он позволяет оплачивать поездку в мобильном приложении «Волга» одним кликом. Время посадки в автобус при таком способе оплаты сокращается на 30%. Цифровой сервис запущен в рамках развити
14.07.2022 В автобусах Ярославля начали тестировать цифровую платформу «Датапакс»

ом. «При комплексном подходе цифровые решения повышают прозрачность пассажирских перевозок и делают общественный транспорт более безопасным, удобным и предсказуемым. Сервисы цифровой платформы

14.06.2022 Общественный транспорт Липецкой области теперь в смартфоне пассажира

рут с учетом пересадок. По словам разработчиков, планирование поездки с помощью приложения позволит пассажирам экономить не менее 10% времени в пути. В настоящее время в приложении доступна инф
25.05.2022 В Ижевске успешно протестировали цифровые сервисы для общественного транспорта

и вышедших пассажиров. Об этом CNews сообщили представители «Датапакс». «Мы стремимся предоставить пассажирам современные сервисы для планирования и совершения поездок на общественном транспор
05.05.2022 В Подмосковье протестируют новый сервис пассажирских перевозок по требованию «Нампопути»

сервис «Нампопути», разработанный «Датапакс» совместно с Мострансавто. С его помощью можно заказать автобус в нужное время и место через мобильное приложение. Тестирование пройдет на маршрутах

25.04.2022 В автобусах Твери выросла доля оплаты проезда по QR-коду после прекращения работы Apple Pay и Google Pay

марте 2022 г. доля оплаты проезда таким способом выросла на 16% по сравнению с предыдущим месяцем. Пассажиры оплатили 196 тыс. поездок QR-кодом, в феврале – 164 тыс. Об этом CNews сообщили пре
18.04.2022 В Иркутске протестировали комплексную систему управления общественным транспортом

лько масштабное обновление подвижного состава, но и комплексная цифровизация, которая предоставляет пассажирам новые удобные сервисы, а организациям – автоматизированный комплекс управления общ
14.04.2022 Общественный транспорт Томска стал мобильнее с цифровыми сервисами «Датапакс»

рибытия автобуса на остановку и оплатить проезд. Отметим, что функция планирования поездки доступна пассажирам на всем общественном транспорте города. «У жителей Томска появится возможность про
16.03.2022 Компания aQsi оборудовала валидаторами общественный транспорт Чебоксар

нтроллеры обеспечили оперативное выявление тех граждан, которые решили проехать бесплатно. Впрочем, пассажиры ведут себя сознательно и оплачивают проезд самостоятельно.
15.03.2022 Общественный транспорт Конаковского района перешел на цифру

и и Калининском районе в 2020 г. Теперь на маршрутах курсируют современные низкопольные автобусы, а пассажиры используют удобное мобильное приложение для планирования маршрута и оплаты проезда.
10.03.2022 В Перми протестировали новую цифровую платформу для общественного транспорта

я оплатой непосредственно в мобильном приложении. Бесконтактная оплата экономит время при посадке в общественный транспорт и делает поездку более безопасной, что особенно важно в условиях огран
04.02.2022 Пассажиры ЦППК стали на 7% чаще платить за проезд с помощью Apple Pay

«Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК) составила рейтинг самых популярных бесконтактных технологий оплаты проезда в мобильном приложении. В 2021 г. пассажиры ЦППК чаще всего оплачивали билеты в мобильном приложении с использованием Apple Pay. На втором месте — оплата банковской картой, на третьем — платежная система Google Pay. Замыкает ре
17.01.2022 Автобус в смартфоне: как Дептранс развивает транспортную концепцию MaaS в Новой Москве

ми транспортными системами. Под работу bus on demand нужно выделить отдельный автобусный парк, и на автобусах должны быть установлены датчики, передающие телематику. Но это сейчас есть практиче
14.01.2022 Автобус в смартфоне: как Дептранс развивает транспортную концепцию MaaS в Новой Москве

ми транспортными системами. Под работу bus on demand нужно выделить отдельный автобусный парк, и на автобусах должны быть установлены датчики, передающие телематику. Но это сейчас есть практиче
13.12.2021 aQsi оборудовала валидаторами общественный транспорт Ростова-на-Дону

aQsi оборудовала валидаторами общественный транспорт Ростова-на-Дону. Новые валидаторы aQsi Cube для бесконтактной оплаты у
14.10.2021 В автобусах Ленинградской области появятся цифровые сервисы для пассажиров

ей «Датапакс», опыт других регионов показал, что планирование поездки с помощью приложения позволит пассажирам экономить не менее 10% времени в пути. «Жители больших городов уже убедились, что

05.03.2021 «Туту.ру» начал продажу полноценных электронных билетов на автобус

ного билета. Купленный билет можно не печатать, а просто показать на экране смартфона при посадке в автобус. Продажа электронных билетов на автобус стала возможной после выхода Постановл
11.12.2020 Сервис «Туту.ру» первым подключился к системе, которая сократит «серый» сегмент в автобусных перевозках

него достаточно короткая, чтобы он не уснул за рулем, на длинных расстояниях есть второй водитель, автобус не разваливается. Если уедет не вовремя или без вас — перевозчик заплатит за это и по
02.12.2020 Сбербанк организовал оплату проезда банковскими картами в автобусах

Наличие в салоне валидаторов с эквайрингом Сбербанка легко можно определить по наклейке на входе в автобус и по логотипу банка на экране устройства».
05.11.2020 ВТБ запустил сервис «Личный кабинет пассажира»

ом «Личный кабинет пассажира» соответствует требованиям нашего времени. Простая регистрация откроет пассажирам возможность отслеживать информацию обо всех совершенных на общественном транспорте
27.10.2020 Общественный транспорт в один клик: 2ГИС покажет движение автобусов во всех версиях сервиса

ней тоже вынесли на главный экран. С помощью сервиса можно заранее посмотреть, где находится нужный автобус и не торопиться на остановку, а также быстро найти альтернативу троллейбусу, который

14.10.2020 ВТБ и Mastercard интегрировали сервис Masterpass в приложение «РЖД Пассажирам»

ВТБ, Mastercard и холдинг РЖД интегрировали сервис Masterpass в приложение для покупки билетов «РЖД Пассажирам». Теперь пользователям приложения достаточно один раз ввести данные карты и затем

27.07.2020 В банкоматах ВТБ можно приобрести и записать билет «Единый» на карту «Тройка»

рту «Тройка». Сейчас также появилась возможность приобрести и записать билет «Единый». Они доступны пассажирам сроком от 1 до 90 дней, а также на 60 поездок по тарифам метрополитена. Банк не бе
23.07.2020 Билетная система сохранится, даже если билеты станут виртуальными

ых доработок того стоят Тренд №2. Безопасность Идентификатор, с помощью которого распознается право пассажира на проезд, должен быть надежно защищен от подделок. Лидерство здесь — у банковских

25.02.2020 Москвичей оставят без бесплатного интернета в автобусах и троллейбусах

ы только в следующем полугодии Основная и единственная причина отключения беспроводного интернета в автобусах – несоответствие качества предоставляемой услуги установленным критериям и требован
12.12.2019 Blablacar закрыл сделку по покупке Busfor и начал продавать онлайн-билеты на автобусы в России

начали интеграцию продуктов: на российской платформе Blablacar появилась функция покупки билетов на автобус, которая обеспечивается технологиями Busfor. В сентябре текущего года Blablacar и Bus
04.07.2019 S7 Airlines протестирует систему распознавания лиц

нних рейсов. Программное обеспечение на основе обучаемых нейронных сетей позволяет идентифицировать пассажира и персонализировать услуги. «Мы постоянно изучаем и внедряем новые технологии, пред
02.11.2018 Распознавание лиц и автобусы на 3D-принтерах: как ИТ меняют общественный транспорт

времени суток. Мобильный сервис FAIRTIQ позволяет активировать свой билет одним касанием на входе в автобус, закончить поездку нужно при выходе еще одним касанием. Система сама рассчитывает сто
20.03.2018 Какие пассажиры больше всего рискуют заразиться в самолете

онтинентальных перелетах исследование впервые оценивало вероятность заболевания, исходя из близости пассажира к больному человеку. Мониторинг инициирован американским журналом Proceedings of th
19.01.2018 Пассажиры смогут пополнять карту «Тройка» в банкоматах ВТБ

ез банкомат ВТБ средства мгновенно будут зачислены на баланс билета «Кошелек». Пользователям не нужно активировать покупку в терминалах или кассах московского метрополитена. Также с помощью банкомата пассажиры смогут проверить баланс билета «Кошелек» карты «Тройка». Чтобы воспользоваться услугой, в меню банкомата нужно выбрать опцию пополнения карты «Тройка» и далее следовать инструкциям на
22.12.2017 «МаксимаТелеком» запускает Wi-Fi в автобусах Санкт- Петербурга

00 транспортных средств, остальные автобусы получат сеть в первом квартале 2018 года. Узнать, какой автобус уже подключен к сети, можно будет по информационным наклейкам.«МаксимаТелеком» будет


Публикаций - 2335, упоминаний - 3135

Транспорт общественный упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9909 148
Yandex - Яндекс 5991 129
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7248 114
SITA at Airports - SITA AMS - SITA Airport Management Solution 454 111
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8191 71
Google LLC 11139 70
Apple Inc 11400 68
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10331 65
Максима ГК - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 133 56
Microsoft Corporation 23781 50
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 122 49
Samsung Electronics 9838 43
Intel Corporation 11757 38
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6430 37
Датапакс 41 36
IBM - International Business Machines Corp 9266 35
Сбер - Цифровая Платформа 1 34
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2891 34
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2589 33
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5622 29
Sabre Corporation - Sabre Holdings 163 29
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2931 29
Meta Platforms - Facebook 4354 26
7278 25
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 682 24
Amadeus IT Group 86 24
5nine Software 1844 23
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1942 23
Sony 6495 23
Telegram Group 1237 23
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 989 22
Huawei 3591 21
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2980 21
1С-ИЖТИСИ 31 21
Amazon Inc - Amazon.com 2841 21
VK - Mail.ru Group 3241 21
М2М телематика 231 20
Cisco Systems 4940 20
Webmoney 524 19
SAP SE 4986 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6127 133
РЖД - Российские железные дороги 1677 126
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 727 86
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 311 72
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 374 69
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 68
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1787 63
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 135 61
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6719 59
Visa International 1888 56
Boeing 990 56
Мострансавто 66 51
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2504 42
Deutsche Lufthansa AG 115 42
Евросеть 1402 41
British Airways - British Midland International 124 39
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6333 38
Яндекс.Такси 335 37
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 85 36
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2552 35
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь 112 31
Airbus Group - Airbus Industries 221 30
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 179 30
Связной ГК 1351 26
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 174 24
BMW Group 415 24
Почта России ПАО 2049 24
Uber 313 24
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 45 24
Лента - Сеть розничной торговли 1785 23
Ситимобил - Служба такси 151 22
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 47 22
Qiwi 938 21
Альфа-Банк 1628 20
Tesla Motors 355 19
United Airlines - авиакомпания 90 19
Volvo Cars 250 18
Трансаэро - авиакомпания 58 18
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 426 17
Hyundai Motor Company 346 17
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 905 167
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18504 116
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10656 81
Правительство Москвы 2098 68
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4689 62
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1217 47
Мосгортранс ГУП 99 43
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9628 43
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3109 36
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 543 35
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1555 34
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2558 33
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 75 27
Президент Российской Федерации 3828 26
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 90 26
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 433 26
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3072 19
Петербургский метрополитен ГУП 120 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2802 18
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3401 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2528 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3890 15
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 45 14
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1933 14
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1235 13
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 837 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1630 13
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 125 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2475 11
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 623 11
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 97 11
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1765 10
Судебная власть - Judicial power 2146 10
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1123 10
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 39 9
Федеральное казначейство России 1605 9
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 221 9
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1355 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1274 8
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 65 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6158 46
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 30
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2608 19
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 12
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1811 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1377 7
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 9 7
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 6
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 30 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 985 4
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 191 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 476 3
4CIO 736 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 257 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 583 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 58 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 62 1
CEPT - Conference of European Post and Telecommunications - СЕПТ - Европейская конференция администраций почт и электросвязи 2 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 3 1
ABECS - Бразильская ассоциация кредитных карт и услуг 1 1
8K Association - Ассоциация 8K 165 1
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 7 1
GDV - Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft - Германский союз страховщиков 1 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 264 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
Единая Россия - Политическая партия 270 1
Дом с маяком - Благотворительный фонд 7 1
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TIA - Telecommunications Industry Association 88 1
ЛДПР 100 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55558 560
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41062 365
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25867 316
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8820 175
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ШПД Мобильный - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband 5794 143
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13696 143
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2666 139
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11471 129
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12956 122
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12676 122
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13452 113
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18084 111
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7697 111
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9517 111
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8008 110
FinTech - Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1346 107
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7000 106
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11855 102
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8823 98
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6159 96
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 3513 94
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9236 93
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10287 92
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17745 92
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 3565 91
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13344 89
ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 540 88
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26582 86
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15287 86
Транспорт общественный - Транспортная карта 208 85
Google Android 12906 168
Apple iOS 7027 119
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2551 105
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4401 69
Google Play - Google Store - Android Market 3038 67
Apple - App Store 2677 59
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 186 57
Apple iPhone - серия смартфонов 6730 56
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4295 49
Microsoft Windows 2000 12848 48
Apple iPhone 6 6296 43
Microsoft Windows 14708 39
Apple Pay 470 36
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 780 36
Boeing - Connexion by Boeing (CBB) 52 33
Apple iPad 3768 32
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 124 31
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1030 30
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 356 28
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 390 27
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 165 26
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1563 24
Samsung Pay 283 24
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1126 24
1С:ERP Управление предприятием 368 24
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 625 23
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 172 23
Яндекс.Карты и Транспорт 403 23
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 345 21
Максима ГК - МаксимаТелеком MT_Free 53 20
Google Maps - Карты Google 780 20
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1107 20
Linux OS 8574 20
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2977 19
Яндекс.Навигатор 507 19
Visa payWave 76 18
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 51 18
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 626 17
ЕПБ - Единый проездной билет 24 13
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 918 13
Попов Алексей 330 28
Вольпе Борис 89 28
Исаев Максим 51 27
Путин Владимир 2810 27
Ликсутов Максим 59 23
Собянин Сергей 263 20
Медведев Дмитрий 1635 20
Орловский Виктор 351 15
Богданов Кирилл 112 13
Свердлов Денис 190 13
Гурко Александр 136 12
Кисляков Евгений 92 12
Киричек Алексей 66 12
Буяджи Павел 20 11
Савельев Виталий 48 10
Шадаев Максут 713 10
Смятских Алексей 47 10
Ермолаев Артем 363 9
Агафонов Андрей 19 7
Нечаев Иван 60 7
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 271 7
Акиниязов Рустам 8 7
Сергунина Наталья 322 7
Соловенчук Александр 76 7
Худавердян Тигран 85 6
Латыпов Роман 9 6
Кравцов Роман 81 6
Евдокимов Игорь 26 6
Рудычева Наталья 92 6
Чурсин Дмитрий 43 6
Казаков Михаил 12 6
Соколов Максим 25 6
Иевлев Евгений 28 6
Изотов Вадим 11 6
Емельянов Станислав 67 6
Tito Dennis - Тито Дэннис 36 6
Чаркин Евгений 243 5
Сизинцев Александр 6 5
Цыбульников Вячеслав 51 5
Бисембаева Алина 12 5
Россия - РФ - Российская федерация 126937 993
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40288 711
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50724 347
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15633 239
Европа 21525 181
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13842 179
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6547 151
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13088 131
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15481 112
Германия - Федеративная Республика 12196 107
Земля - планета Солнечной системы 9995 106
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2448 86
Япония 13038 73
Великобритания - Лондон 2384 72
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13422 71
Беларусь - Белоруссия 4560 71
Россия - СФО - Новосибирск 3821 63
Франция - Французская Республика 7627 62
Украина 7384 59
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1318 51
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2604 51
Испания - Королевство 3626 50
Россия - УФО - Екатеринбург 3423 49
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2088 42
США - Нью-Йорк 3104 41
Канада 4741 40
Казахстан - Республика 5085 38
Южная Корея - Республика 6354 38
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2389 36
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2387 36
Сингапур - Республика 1789 35
Азия - Азиатский регион 5171 35
Россия - ЦФО - Тульская область 1100 35
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2906 34
Израиль 2630 33
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1459 32
США - Калифорния 4688 31
Италия - Итальянская Республика 4248 31
Турция - Турецкая республика 2136 31
Франция - Иль-де-Франс - Париж 996 31
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15680 1035
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43261 365
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43160 332
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4746 319
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 1931 302
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 5116 294
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс 1463 241
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3933 238
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4240 170
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21329 165
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9033 148
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие 500 136
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 539 125
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25109 123
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5879 109
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14457 99
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5690 88
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда - Цифровая трансформация транспортной отрасли - Умная дорога 984 87
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10196 85
Паспорт - Паспортные данные 2159 82
Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат 863 80
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8613 77
Страхование - Страховое дело - Insurance 5303 76
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5003 74
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 695 71
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3123 69
Кредитование - Сrediting - Заём 6092 66
Английский язык 6252 63
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3338 59
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9508 59
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6633 57
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6306 54
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Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2300 50
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8117 49
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4413 48
Internet Economy - Интернет-экономика 5589 48
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11222 45
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11128 43
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3550 42
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11041 53
91Mobiles 1735 22
Thomson Reuters - Рейтер 5796 20
AP - Associated Press 1994 18
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2714 17
New Scientist 1447 12
РИА Новости 816 12
Times 655 9
FT - Financial Times 1178 9
CNews RND - R&D.CNews 2274 8
NYT - The New York Times 1008 8
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 580 8
CNews - ZOOM.CNews 1764 8
Bloomberg 1145 6
Коммерсантъ - Издательский дом 1366 5
Известия ИД 500 5
Washington Profile 140 5
The Guardian - Британская газета 347 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 839 5
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 5
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 272 5
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Максима ГК - МаксимаТелеком Wi-Fi.ru 9 4
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 255 4
Forbes - Форбс 660 4
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 178 4
Ananova 250 4
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 635 4
Business Insider 214 4
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 3
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Internet Stock Report 994 2
S&P 500 554 2
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Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 1
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Wainhouse Research 40 1
Allied Business Intelligence 16 1
Mobile Research Group 69 1
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IHS iSuppli 397 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 261 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 926 12
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 73 10
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 612 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 747 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1322 5
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 240 5
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 215 5
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ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 128 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 693 4
PU - Purdue University - Университет Пердью 110 4
Cornell University - Корнеллский университет 163 3
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 16 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 138 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 207 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 315 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 426 2
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 59 2
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 61 2
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 272 2
Академгородок Новосибирск 104 2
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 42 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 497 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 186 2
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 38 2
РАН ИЗМИРАН - Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н.В. Пушкова 16 2
Universität für Bodenkultur Wien - University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna - Университет природных ресурсов и прикладных наук в Вене 2 2
TU Berlin - Technische Universität Berlin - Берлинский технический университет 10 2
СПГУ - СЗТУ - Северо-Западный государственный заочный технический университет - СЗПИ - Северо-Западный заочный политехнический институт 23 2
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 54 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 205 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 224 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 76 2
СФУ - Сибирский федеральный университет 62 2
РАН - Российская академия наук 1821 2
PVHS - Palos Verdes High School 3 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 119 2
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 89 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 95 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11875 83
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 687 33
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1057 21
CNews FORUM Информационные технологии завтра 918 13
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 478 9
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1833 9
День молодёжи - 27 июня 707 9
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 113 8
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 218 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2143 7
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 901 7
CeBIT 461 4
CNews AWARDS - награда 435 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 3
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 116 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 37 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 236 2
CNews FORUM Кейсы 149 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 51 2
Международный день медицинской сестры - 12 мая 52 2
U.S. Department of Defense - DARPA Cyber Grand Challendge 6 2
Биометрия в авиационной безопасности 2 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 157 2
Городские технологии - выставка-форум 4 1
День смеха - 1 апреля 5 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Взгляд в цифровое будущее - конференция 5 1
PRO Движение 1520 - Международный транспортно-логистический форум - Стратегическое партнерство 1520 - бизнес-форум 4 1
InAVation Awards 6 1
Приоритет - Национальная премия в области импортозамещения 6 1
Space Tech Expo - Spacecraft Technology Expo 2 1
CX World Forum - Customer eXperience World Forum 3 1
Intel Developer Forum - IDF 274 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 32 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 66 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
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