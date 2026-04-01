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Индексная книга (каталог) CNews*
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Транспорт общественный Коммунальный транспорт Пассажирские перевозки Public transport Passenger transportation муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи

Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи

 

 

Информационный плакат «Здесь продаются талоны на проезд в трамвае и автобусе». Евпатория, 1981 Информационный плакат «Здесь продаются талоны на проезд в трамвае и автобусе». Евпатория, 1981
Анатолий Бухаров "Кондуктор" (1965) Анатолий Бухаров "Кондуктор" (1965)
Александр Сколозубов "Кондуктор" (1970) Александр Сколозубов "Кондуктор" (1970)
Александр Самохвалов "Кондукторша" (1928) Александр Самохвалов "Кондукторша" (1928)
Карусель 1967г. Валентин Белоусов Карусель 1967г. Валентин Белоусов
"Ожидание" 1992г Уханов Александр "Ожидание" 1992г Уханов Александр
Леонид Птицын "Автобусная остановка" (1975) Леонид Птицын "Автобусная остановка" (1975)
«Город после дождя», 1960-е Худ. Бережной Николай Михайлович «Город после дождя», 1960-е Худ. Бережной Николай Михайлович
Леонид Рабичев "Автобус" (1995) Леонид Рабичев "Автобус" (1995)
Виктор Залитко "Улица города Дмитрова" (1975) Виктор Залитко "Улица города Дмитрова" (1975)
Самуил Каплан "Автобус" (1979) Самуил Каплан "Автобус" (1979)
Эмма Путятина "Кольцевая. Троллейбусная остановка" (1960-е) Эмма Путятина "Кольцевая. Троллейбусная остановка" (1960-е)
Г. С. Катилло-Ратмиров "Райцентр" (1976) Г. С. Катилло-Ратмиров "Райцентр" (1976)
Вокзал 1963 г. Бородин Алексей Иванович (1915-2004) Вокзал 1963 г. Бородин Алексей Иванович (1915-2004)
«Утром. Первый трамвай», 1975 Худ. Сажаев Михаил Петрович «Утром. Первый трамвай», 1975 Худ. Сажаев Михаил Петрович
15й маршрут 2020 г. Михаил Вачаев 15й маршрут 2020 г. Михаил Вачаев
Вечерний трамвай 1982 г. пастель Брагинский Виктор Эмильевич Вечерний трамвай 1982 г. пастель Брагинский Виктор Эмильевич
Михаил Кудреватый "Троллейбус. Осенний мотив" (1986) Михаил Кудреватый "Троллейбус. Осенний мотив" (1986)
«В трамвае», 1939 Худ.: Кибрик Евгений Адольфович «В трамвае», 1939 Худ.: Кибрик Евгений Адольфович
Мара Даугавиете "Час пик" (1987) Мара Даугавиете "Час пик" (1987)
Виктор Кречетов "В автобусе" (1973) Виктор Кречетов "В автобусе" (1973)
Ян Крыжевский "Первый автобус" (1982) Ян Крыжевский "Первый автобус" (1982)
Евгений Рябинский "Районный автобус" (1963) Евгений Рябинский "Районный автобус" (1963)
Семён Файбисович "Пассажирка автобуса" (1984) Семён Файбисович "Пассажирка автобуса" (1984)
"Перед работой" 1966 г. Попов Игорь Александрович "Перед работой" 1966 г. Попов Игорь Александрович
«Автобус» 1955 Строев Владимир Фролович (Россия, 1929 - 1992) «Автобус» 1955 Строев Владимир Фролович (Россия, 1929 - 1992)
«30-й» 1985 Автор:Клевогин Борис Васильевич «30-й» 1985 Автор:Клевогин Борис Васильевич
"В троллейбусе" 1982 г. Николай Лиханов "В троллейбусе" 1982 г. Николай Лиханов
"Юные минчане. В трамвае" 1968 г. Анатолий Волков "Юные минчане. В трамвае" 1968 г. Анатолий Волков
"В вечернем автобусе" 1980г Зуфар Гимаев "В вечернем автобусе" 1980г Зуфар Гимаев
«В трамвае», 1954 год. Художник — Пётр Дмитриевич Костюков. «В трамвае», 1954 год. Художник — Пётр Дмитриевич Костюков.
Низовая Софья "По-пионерски поступил", плакат 1954 г. Низовая Софья "По-пионерски поступил", плакат 1954 г.
"Водитель Валя" 1970-е г. Вера Репка "Водитель Валя" 1970-е г. Вера Репка
"Самая модная вожатая парка", 1975 Пименов Юрий Иванович "Самая модная вожатая парка", 1975 Пименов Юрий Иванович
"Водитель" 1984 Автор:Файбисович Семён "Водитель" 1984 Автор:Файбисович Семён
Не мешайте водителю автобуса! (Н. Кустов) 1970 год Плакат призывает пассажиров не быть беспечными, размещен лозунг "Не мешайте водителям!" Не мешайте водителю автобуса! (Н. Кустов) 1970 год Плакат призывает пассажиров не быть беспечными, размещен лозунг "Не мешайте водителям!"
Минутный разговор будет стоить кому-нибудь вечного молчания! (Неизвестный художник) 1928 год Минутный разговор будет стоить кому-нибудь вечного молчания! (Неизвестный художник) 1928 год
Юрий Болотов "Обычный рейс" (1990) Юрий Болотов "Обычный рейс" (1990)
Валентина и Леонид Петровы "Вечерний автобус" (1967) Валентина и Леонид Петровы "Вечерний автобус" (1967)
В трамвае 1982 г. Кузьмичев Владимир Арсентьевич (1950 г.р.) В трамвае 1982 г. Кузьмичев Владимир Арсентьевич (1950 г.р.)
"В трамвае" 1985 г. А.Аверьянов "В трамвае" 1985 г. А.Аверьянов
"В тролейбусе" 2016 г. Борис Николаев "В тролейбусе" 2016 г. Борис Николаев
"Автобус" 1955 Автор:Строев Владимир "Автобус" 1955 Автор:Строев Владимир
Игорь Григорьев "Последний рейс" (1957) Игорь Григорьев "Последний рейс" (1957)
Илья Глазунов "Последний автобус" (1955) Илья Глазунов "Последний автобус" (1955)
Михаил Кугач «Последний троллейбус»(1964) Михаил Кугач «Последний троллейбус»(1964)
Спартак Глушков "Свежая газета" (1963) Спартак Глушков "Свежая газета" (1963)
Лев Новиков "Троллейбус" (1988) Лев Новиков "Троллейбус" (1988)
Сергей Чеботарь "Автобус" (1989) Сергей Чеботарь "Автобус" (1989)
Будь вежлив в метро! Советский сатирический плакат на тему культуры поведения в общественном транспорте, в частности - в метрополитене. Изображены двое мужчин, сидящих на местах для пожилых, инвалидов и пассажиров с детьми в метро. Московский метрополитен был открыт 15 мая 1935 года. А. Ястребенецкий, 1980г. Будь вежлив в метро! Советский сатирический плакат на тему культуры поведения в общественном транспорте, в частности - в метрополитене. Изображены двое мужчин, сидящих на местах для пожилых, инвалидов и пассажиров с детьми в метро. Московский метрополитен был открыт 15 мая 1935 года. А. Ястребенецкий, 1980г.
«Простите, вы последний на автобус?», 1965 Худ. Б. Савков «Простите, вы последний на автобус?», 1965 Худ. Б. Савков
— Гражданин, слезайте... мы уже вышли из троллейбуса, 1979 Худ.: Узбяков Юрий Николаевич — Гражданин, слезайте... мы уже вышли из троллейбуса, 1979 Худ.: Узбяков Юрий Николаевич
«Все это хорошо, но кто поведет автобус?», 1964 Худ. О. Теслер «Все это хорошо, но кто поведет автобус?», 1964 Худ. О. Теслер
— В нашем городе уделяют большое внимание обслуживанию пассажиров! 1980 Худ.: Е. Ведерников — В нашем городе уделяют большое внимание обслуживанию пассажиров! 1980 Худ.: Е. Ведерников
— Чтобы прийти на работу в приличном виде, я одеваюсь после автобуса, 1978 Худ.: Б. Савков — Чтобы прийти на работу в приличном виде, я одеваюсь после автобуса, 1978 Худ.: Б. Савков
«Тропинки к автобусу», 1965 г. Пименов Юрий Иванович Холст на картоне, масло 35 х 24.8 см Курская государственная картинная галерея имени А.А. Дейнеки «Тропинки к автобусу», 1965 г. Пименов Юрий Иванович Холст на картоне, масло 35 х 24.8 см Курская государственная картинная галерея имени А.А. Дейнеки
«У конечной остановки» 1960-е Пиркер Владилен Вольдемарович (1927) «У конечной остановки» 1960-е Пиркер Владилен Вольдемарович (1927)
«Остановка» 1980-е Подляский Александр Юрьевич (1946-2022) «Остановка» 1980-е Подляский Александр Юрьевич (1946-2022)
Андрей Лопатин "Ожидание автобуса" (1977) Андрей Лопатин "Ожидание автобуса" (1977)
Игорь Корнев "На автобусной станции" (1963, фрагмент) Игорь Корнев "На автобусной станции" (1963, фрагмент)
Остановка 1986 г. Фолленвейдер Артур Гильдебертович (1942 - 2016) Остановка 1986 г. Фолленвейдер Артур Гильдебертович (1942 - 2016)
"Остановка" 1993 г. Михаил Шаньков "Остановка" 1993 г. Михаил Шаньков
Автобусная остановка Сергей Шаблавин (1987) Автобусная остановка Сергей Шаблавин (1987)
"Новая дорога" 1973 г. Орест Верейский "Новая дорога" 1973 г. Орест Верейский
Сфера транспортных услуг По дороге едет напролом автобус со злобным человеческим лицом. Он переполнен - из окон, дверей, крыши торчат ноги, руки, зонты, шляпы, чемоданы. В СССР пассажирооборот возрастал с каждым годом, что требовало выпуска большего числа единиц транспорта. И хотя за 20 лет в период с 1965 -1985 гг. была создана система автобусного транспорта и объём услуг общественного транспорта вырос в 100 раз, это не ликвидировало проблему загруженности автобусов. Л. Французов, 1989г. Сфера транспортных услуг По дороге едет напролом автобус со злобным человеческим лицом. Он переполнен - из окон, дверей, крыши торчат ноги, руки, зонты, шляпы, чемоданы. В СССР пассажирооборот возрастал с каждым годом, что требовало выпуска большего числа единиц транспорта. И хотя за 20 лет в период с 1965 -1985 гг. была создана система автобусного транспорта и объём услуг общественного транспорта вырос в 100 раз, это не ликвидировало проблему загруженности автобусов. Л. Французов, 1989г.
"Реклама в трамвае дешева, рациональна." (Буланов Д.) 1927 год "Реклама в трамвае дешева, рациональна." (Буланов Д.) 1927 год
«Моё депо», 1970 Худ. Думчев Алексей Васильевич «Моё депо», 1970 Худ. Думчев Алексей Васильевич
Альбом самоделок «Городской транспорт», 1958 Альбом самоделок «Городской транспорт», 1958
Брошенный автобус 1978 г. Тегов Энн Брошенный автобус 1978 г. Тегов Энн
Информационный плакат «Здесь продаются талоны на проезд в трамвае и автобусе». Евпатория, 1981

СОБЫТИЯ


01.04.2026 «МегаФон» подключился к индор-сети в новом терминале аэропорта Благовещенска

сажиров на мобильный интернет в зонах ожидания и регистрации. Самыми активными пользователями стали пассажиры из Хабаровского края, Санкт-Петербурга и Забайкальского края. «Высокоскоростной инт
18.03.2026 Камеры с искусственным интеллектом проследят за безопасностью горняков разреза «Междуречье»

установила систему, состоящую из видеонаблюдения с аналитикой и бортового мониторинга, на вахтовых автобусах угледобывающего разреза АО «Междуречье». Решение поможет повысить безопасность пасс
13.03.2026 Глюки Windows стали приносить пользу. Слетевшая с катушек ОС подарила пассажирам бесплатные поездки на поездах

и Microsoft в составе системы проверки билетов привело поломке всех турникетов на станции Поулгейт. Двери турникетов разом открылись и больше не закрылись. Тем самым всем находившимся на этой станции пассажирам, включая тех, кто не купил билет, был обеспечен беспрепятственный проход к поездам. Скольким людям удалось сэкономить на билете, The Register не уточняет, но их могут быть сотни. Сам
06.03.2026 Новая мобильная игра для пассажиров поездов поможет сохранять природу

о и полезным. Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКом». Интерактивная новинка предлагает пассажирам совместить приятное с полезным и потренироваться в сортировке отходов в игровой фо
05.03.2026 МТС запустила LTE в аэропорту Мурманска

и регистрации, а также служебных помещений аэропорта. Устойчивый сигнал сотовой связи МТС позволит пассажирам и сотрудникам воздушной гавани использовать любые интернет-сервисы — от общения в

04.03.2026 Минтранс России совместно со «СберТройкой» и Max готовят к запуску пилотный проект подтверждения льгот в городском транспорте через национальный мессенджер

вовых актах. Это освободит людей от необходимости носить с собой и предъявлять бумажные документы в автобусах, электропоездах, автовокзалах и на речном транспорте. В дальнейшем мы планируем рас
02.03.2026 Сервис на борту: аэропорт Красноярск стал первой воздушной гаванью, где установлена цифровая кабина «Ростелекома»

для десятков тысяч россиян начинается отпуск или командировка. В условиях современного ритма жизни пассажирам часто нужно быстро решить рабочие вопросы или провести важный звонок, и цифровая к
18.02.2026 Аэропорт Ульяновск запустил новый официальный сайт при поддержке Nord Clan

обслуживать сотни пользователей одновременно, полностью исключая риск сбоев, когда информация нужна пассажирам в первую очередь. Понимая, что основная аудитория пользуется смартфонами, была сде
19.01.2026 Беспилотное такси чуть не убило своего пассажира, выехав на рельсы. Ему пришлось выпрыгивать

выскакивает из машины во время одной из внезапных остановок и убегает не оглядываясь. Очевидец, который снимал видео, кричит ему: «Убирайтесь!». В нескольких сотнях метров позади такси также движется трамвай. По информации Futurism, беспилотный автомобиль Waymo после того, как пассажир покинул салон, возобновил свое движение, однако почти сразу снова останавливается, а затем начал ехать зад
28.11.2025 Единственный в России: в Свердловской области проходит тестирование первый междугородний беспилотный трамвай

подать заявку и присоединиться к ЭПР. По результатам всех этапов испытаний, скорее всего к 2028 г., пассажиры уже увидят полноценный ход беспилотных трамваев. В депо «Верхнепышминского трамвая»
20.11.2025 GigaChat проконсультирует пассажиров авиакомпании «Тулпар»

ти возможности максимально эффективно. Умный ассистент на базе GigaChat в любое время суток ответит пассажирам "Тулпара" на самые частые вопросы о перевозках, багаже и услугах авиакомпании — бо
28.10.2025 Аэропорт Внуково повышает эффективность розыска багажа с помощью искусственного интеллекта

кциональности. Ранее, аэропорт Внуково внедрил новую услугу на своем официальном сайте, позволяющую пассажирам, путешествующим внутренними авиалиниями, самостоятельно оформлять заявки на розыск
22.09.2025 Неизвестные атаковали систему автоматической регистрации пассажиров Collins Aerospace. Отменены или задержаны сотни рейсов в крупнейших аэропортах Европы

одимого для того, чтобы авиационный хаб смог в полной мере восстановить свою работу. В связи с этим пассажирам следует ожидать проблем с вылетом на протяжении дня. Масштабы бедствия Всего за ми
08.09.2025 Администрация Трампа собирается перекрыть бесплатный Wi-Fi в школьных библиотеках и автобусах

Противозаконный бесплатный Wi-Fi Федеральная комиссия по связи США (FCC) может прекратить финансирование бесплатного Wi-Fi в школьных автобусах и библиотеках, пишет Register. Об этом заявил председатель FCC Брендан Карр (Brendan Carr), назначенный Президентом Дональдом Трампом (Donald Trump). Чиновник назвал незаконными приня
04.09.2025 В Москве запущен первый беспилотный трамвай с пассажирами

Запуск беспилотного трамвая В Москве запустили первый беспилотный трамвай, об этом пишет пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной и
13.08.2025 «МегаФон» вывел в сеть автобусы Костромы

ез ошибок, «МегаФон» предоставил мобильный интернет для терминалов оплаты (валидаторов) в городских автобусах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Валидаторы передают данные о тран
22.07.2025 Резидент «Сколково» обеспечил умную навигацию Центрального автовокзала в Ростове-на Дону

проект умной навигации для Центрального автовокзала Ростова-на-Дону. Благодаря внедренному решению пассажиры могут легко ориентироваться на территории и в здании транспортного комплекса за сче
20.06.2025 «Аэрофлот» запустил обновлённую версию сайта

календаре ещё до начала поиска; обновлённые карточки популярных услуг, которые чаще всего выбирают пассажиры; новая нижняя панель: меню, чат и личный кабинет всегда под рукой; чат-бот теперь д
16.06.2025 В Яндекс Go появились автобусы в цветах 72 городов России

В приложении «Яндекс Go» обновились иконки автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток — теперь они окрашены в те же цвета, что и транспорт в 72 городах страны. Например, в Москве автобусы в приложении голубые, а в Екатеринбурге — зеленые. Увидеть изменения можно в разделе «Транспорт», интерес к которому возрастает в два раза в часы пик. Об этом CNews сообщили представит
06.06.2025 Москвичи стали чаще путешествовать на поездах и электричках

чины и женщины пользуются железной дорогой в равной степени. Ожидая отправления и прибытия поездов, пассажиры и встречающие активно смотрят фильмы и видео, слушают музыку, общаются в мессенджер
02.06.2025 В Пулково запущена российская система видеоаналитики на базе машинного зрения

а первая фаза внедрения искусственного интеллекта для оперативной аналитики событий в здании терминала. Инициатива стала частью проекта «Поток», направленного на сокращение предполетного обслуживания пассажиров. Первый этап охватывает зону регистрации и позволяет сотрудникам в автоматическом режиме предугадывать образование очередей для своевременной реакции и открытия дополнительных стоек

16.05.2025 Пассажиры подземки предпочитают «Одноклассники», Telegram и Wildberries – анализ big data Т2 в Московском метрополитене

проводят времени женщины – 66%. Контент на стриминговых платформах потребляют преимущественно мужчины – 57%. Об этом CNews сообщили представители T2. Аналитики big data T2 изучили интернет-активность пассажиров Московского метрополитена за январь-май 2025 г. и определили ключевые платформы для потребления контента во время поездок. Лидируют категории мессенджеров (17% трафика) и социальных

17.04.2025 2ГИС «оживил» общественный транспорт: реалистичные модели автобусов ездят прямо на картах

я на карте иконками, а теперь реалистичные модели перемещаются по карте — там же, где в городе едет автобус. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС. «Мы продолжаем развивать карты в сторону

14.04.2025 «МегаФон»: VK возглавил рейтинг приложений у пассажиров метро и МЦК

«ВКонтакте» стало лидером среди самых популярных приложений, которыми пользуются пассажиры Московского метрополитена и МЦК. В целом за I квартал 2025 г. объем трафика мобильн
09.04.2025 Запущена система оплаты по геолокации на базе мобильного приложения «ПроТранспорт+»

ранса России, которую интегрировали и успешно апробировали в приложении «ПроТранспорт+». Этот сервис работает уже в трех регионах страны и отлично себя зарекомендовал – за время тестовой эксплуатации пассажиры совершили около 20 тыс. поездок. Развитие технологии оплаты по геолокации на различных видах транспорта позволит создать уникальное приложение региональной мобильности», – сказала ген
04.04.2025 Ярославцы первыми в России могут оплачивать проезд в транспорте в «Яндекс Go»

оторая уже привязана к «Яндекс Go», поэтому не нужно вводить новые данные каждый раз. Это позволяет пассажирам платить за проезд прямо со смартфона через знакомое приложение, даже если кошелек

26.03.2025 В общественном транспорте произведено свыше 16,5 миллионов оплат по геолокации

о приложения, которое можно скачать на смартфон. При запуске приложения определяется местоположение пассажира и маршрут, после чего автоматически рассчитывается тариф, и формируется электронный
21.03.2025 «Эмирейтс» и Parsys представили телемедицинскую станцию для обследования пассажиров на борту самолета

«Эмирейтс» объединила усилия с компанией Parsys Telemedicine для создания оборудования нового поколения, которое обеспечит пассажирам качественную и оперативную медицинскую помощь прямо в полёте. Эмирейтс инвестировала более $2,4 млн в совместную с Parsys разработку инновационного оборудования, которое будет устано
17.03.2025 «Можно с богомолом?» ИИ-ассистент научился отвечать на каверзные вопросы пассажиров

нная в 2017 году. Базируется в Международном аэропортах города Ростова-на-Дону, Краснодара, Минеральных Вод, Сочи и во Внуково в Москве. За 7 лет с начала полетов авиакомпания перевезла более 9,5 млн пассажиров. До начала проекта специалисты «Сбер Бизнес Софт» уже сотрудничали с командой «Азимута» для создания чат-бота с преднастроенными сценариями — интентами, которые в чате отражались в в
07.03.2025 «Аэрофлот» совместно с аэропортом Шереметьево запустил стойки самостоятельной регистрации пассажиров с багажом

дочный талон и багажную бирку, которую необходимо будет прикрепить к багажу в соответствии с инструкцией. Далее чемодан автоматически будет направлен по ленте в систему сортировки багажа аэропорта, а пассажир может проследовать в «стерильную» зону аэропорта на посадку. Стойки оборудованы системой контроля соответствия размера и веса багажа установленным нормам. В случае, если чемодан превыш
24.02.2025 «МегаФон»: в подмосковных электричках стали чаще играть в игры и реже слушать музыку

2025 г. на всех направлениях поездов объем мобильного трафика в игровых сессиях вырос более чем вдвое, тогда как на аудиостриминговые сервисы просел на 5%. При этом чаще других наслаждаются геймингом пассажиры Павелецкого направления, следует из обезличенных данных аналитиков «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В топе видеогейминга остаются многопользовательские игр
12.02.2025 Пассажиры в аэропорту Елизово на 10% увеличили мобильный трафик

вух первых месяцев прошлой зимы. Абоненты в аэропорту Камчатки чаще всего голосовой связи предпочитают общение в сети 4G — продолжительность разговоров по мобильному снизилась на 9%. В ожидании рейса пассажиры переписываются в мессенджерах, смотрят фильмы в онлайн-кинотеатрах, ролики на видеохостингах или обращаются к поисковым системам. «Перед или после долго авиаперелета пассажиры

31.01.2025 МТС обеспечила автобусы закамских городов бескондукторной оплатой и умным видеонаблюдением

я по маршруту при помощи голосового и визуального информирования. Цифровые решения работают в новых автобусах на ряде самых загруженных маршрутов в Набережных Челнах, Нижнекамске и Бавлах. МТС

27.01.2025 Сбербанк реализовал оплату проезда в автобусе по геопозиции

аботе с государственным сектором Сбербанка: «Оплата проезда по геопозиции на 30% ускоряет посадку в общественный транспорт в часы пик, потому что исключает из процесса использование платежных т
21.01.2025 Пассажиры ЦППК в Рязанской области смогут оформлять билеты с помощью Единой цифровой карты

роезда. Обладатели региональных льгот Рязанской области, в том числе школьники и студенты, смогут совершать по ней разовые поездки на пригородных поездах в регионе. Благодаря новому цифровому сервису пассажирам-льготникам не потребуется каждый раз предъявлять соответствующее удостоверение. Достаточно лишь однажды обратиться в кассу для записи льготы, а в дальнейшем — оформлять билет на карт
20.12.2024 В «Яндекс Go» можно будет пожаловаться на цену поездки на такси

поездки: подача автомобиля, базовый тариф, надбавки и дополнительные опции. Эта информация помогает пассажирам принять решение: поехать сейчас, подождать, пока спадет пиковый спрос, или выбрать
03.12.2024 «Яндекс» сделал ценообразование в такси прозрачным

ет пиковый спрос или уменьшатся пробки, выбрать другой тариф или скорректировать маршрут, используя общественный транспорт. Чтобы увидеть детализацию, нужно нажать на значок рубля в левом верхн
03.12.2024 «Яндекс» сделал ценообразование в такси прозрачным

ет пиковый спрос или уменьшатся пробки, выбрать другой тариф или скорректировать маршрут, используя общественный транспорт. Чтобы увидеть детализацию, нужно нажать на значок рубля в левом верхн
01.11.2024 Более 40 новых автобусов на Ямале оборудовали системой видеоаналитики пассажиропотока МТС

итмы искусственного интеллекта после обработки данных посчитают, сколько пассажиров зашло и вышло в автобус на каждой остановке и соотнесут с их валидаторами, что позволит выявлять количество б
28.10.2024 «МегаФон»: в Воронежской области для пассажиров автобусов запустили бесплатный Wi-Fi

в пригородных автобусах станет значительный шагом в развитии транспортной инфраструктуры и позволит пассажирам бесплатно и без потери сигнала пользоваться современными интернет-сервисами в пути

Публикаций - 3163, упоминаний - 4354

Транспорт общественный и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 334
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 304
Yandex - Яндекс 9216 237
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 84
Apple Inc 13154 79
Google LLC 12688 74
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 64
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 143 59
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 58
Ростелеком 10948 54
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 132 54
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 50
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 49
Telegram Group 2940 48
Датапакс 48 47
Samsung Electronics 11064 46
Microsoft Corporation 25775 45
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 43
Intel Corporation 12811 41
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 40
IBM - International Business Machines Corp 9699 36
9594 35
ГЛОНАСС АО 278 35
Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 120 34
Sabre Corporation - Sabre Holdings 177 32
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 26
М2М телематика - НИС М2М 236 26
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 25
VK - Mail.ru Group 3602 25
Sony 6739 25
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 25
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 24
Huawei 4676 23
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 23
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 103 23
Meta Platforms - Facebook 4621 21
SAP SE 5601 20
Cisco Systems 5372 20
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 20
Amazon Inc - Amazon.com 3277 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 168
РЖД - Российские железные дороги 2096 163
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 115
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 102
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 83
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 69
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 64
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 63
Boeing 1031 60
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 58
Мострансавто 69 54
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 50
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 49
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 44
Visa International 1993 43
Deutsche Lufthansa AG 121 41
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 37
Евросеть 1421 36
Airbus Group - Airbus Industries 249 35
British Airways - British Midland International 127 35
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 33
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 33
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 32
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 31
Tesla Motors 461 30
Uber 357 30
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 29
Связной ГК 1401 28
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 59 28
BMW Group 482 27
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 24
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 24
Почта России ПАО 2370 23
Volvo Cars 262 22
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 49 21
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 20
UPS 216 19
X5 Group - Перекрёсток 640 19
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 19
United Airlines - авиакомпания 95 19
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 217
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 123
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 88
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 83
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 79
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 77
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 72
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 57
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 54
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 53
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 52
Мосгортранс ГУП 139 52
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 46
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 44
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 41
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 32
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 27
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 26
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 26
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 24
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 23
Петербургский метрополитен ГУП 150 23
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 22
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 21
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 20
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 20
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 19
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 19
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 16
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 16
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 14
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 14
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 14
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 14
Судебная власть - Judicial power 2500 13
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 13
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 12
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы - Троицкая линия 20 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 53
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 30
ГосИнформСистемы 160 17
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 13
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 12
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 11
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 10
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 2
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 2
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
GDV - Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft - Германский союз страховщиков 1 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
Коминтерн - Коммунистический интернационал 16 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 1
АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 6 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ФАР - Федерация автовладельцев России 1 1
Глобальные университеты 4 1
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 9 1
Assistive Technology Industry Association - Индустриальная ассоциация вспомогательных технологий 1 1
Ассоциация малоформатной торговли - АМТ 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 494
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 468
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 458
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 435
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 401
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 370
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 358
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 337
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 323
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 304
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 303
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 281
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 273
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 264
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 223
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 213
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 189
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 188
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 614 173
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 171
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 169
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 164
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 164
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 156
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 154
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 153
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 149
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 148
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 143
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 134
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 133
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 130
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 129
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 126
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 125
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CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 122
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 120
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 120
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 115
Google Android 15243 187
Apple iOS 8583 144
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 144
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 101
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 98
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 96
Apple - App Store 3109 72
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 69
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 61
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 59
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 57
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 54
Microsoft Windows 16882 41
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 36
Apple Pay 519 36
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 144 36
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 115 34
Boeing - Connexion by Boeing (CBB) 53 34
ЕПБ - Единый проездной билет 71 33
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 32
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 32
Apple iPhone 6 4861 31
Правительство Московской области - Стрелка ЕТК - Единая транспортная карта Московской области - Единый транспортный билет Московской области - Транспорт Подмосковья 39 31
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 31
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 29
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 28
Microsoft Windows 2000 8678 28
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 27
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 27
Apple iPad 4011 26
Linux OS 11533 24
Samsung Pay 296 24
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 24
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 23
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 23
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 67 22
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 63 22
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 65 22
Arrival Bus - электробус 28 20
Visa payWave 78 18
Ликсутов Максим 245 61
Собянин Сергей 538 48
Путин Владимир 3454 44
Исаев Максим 55 35
Вольпе Борис 92 28
Попов Алексей 339 27
Райкевич Алексей 129 25
Свердлов Денис 201 22
Медведев Дмитрий 1665 20
Болтрукевич Константин 39 15
Орловский Виктор 408 14
Кисляков Евгений 93 14
Шадаев Максут 1210 13
Богданов Кирилл 112 13
Гурко Александр 139 13
Киричек Алексей 66 12
Буяджи Павел 21 12
Евдокимов Игорь 61 12
Максимов Александр 59 11
Торгов Игорь 42 11
Симаткина Светлана 71 10
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 10
Ермолаев Артем 379 10
Савельев Виталий 55 10
Смятских Алексей 48 10
Савушкин Алексей 46 9
Соловенчук Александр 156 9
Куртяник Надежда 441 9
Tito Dennis - Тито Дэннис 36 8
Давыдова Полина 20 8
Оловянников Дмитрий 78 8
Митькин Максим 35 8
Мишустин Михаил 787 8
Чаркин Евгений 317 8
Кравцов Роман 89 8
Швецов Владимир 52 8
Нечаев Иван 61 8
Изотов Вадим 13 8
Холодов Андрей 55 7
Козин Алексей 58 7
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1499
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1018
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 375
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 360
Европа 24964 221
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 220
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 145
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 145
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 142
Земля - планета Солнечной системы 10865 137
Беларусь - Белоруссия 6289 130
Германия - Федеративная Республика 13221 122
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 99
Россия - СФО - Новосибирск 4876 98
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 97
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 83
Великобритания - Лондон 2432 78
Япония 13807 75
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 73
Франция - Французская Республика 8177 72
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 70
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 64
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 64
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 62
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 60
Украина 7928 59
Армения - Республика 2449 55
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 55
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 54
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 52
Испания - Королевство 3840 52
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 51
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 51
Казахстан - Республика 6048 49
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 49
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 48
США - Нью-Йорк 3180 47
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 45
Канада 5081 45
Азия - Азиатский регион 5920 44
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1715
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 538
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 504
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 395
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 209
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 207
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 205
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 205
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1195 186
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 185
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 141
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 132
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Паспорт - Паспортные данные 2848 99
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 69
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Английский язык 7030 69
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 65
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 64
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 23
AP - Associated Press 2007 19
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РИА Новости 1033 16
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 14
New Scientist 1448 14
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 12
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FT - Financial Times 1296 11
Ведомости 1466 11
Известия ИД 770 10
Forbes - Форбс 1002 9
NYT - The New York Times 1100 9
The Guardian - Британская газета 406 9
CNews - ZOOM.CNews 1866 9
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Times 661 8
The Register - The Register Hardware 1784 7
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Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 4
Ars Technica 450 4
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком Wi-Fi.ru 9 4
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Cellular News 234 4
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 11
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 5
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 5
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 5
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 5
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 5
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 5
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 5
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 22 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 4
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 3
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 62 3
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 3
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 3
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 59 3
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 3
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 2
СПГУ - СЗТУ - Северо-Западный государственный заочный технический университет - СЗПИ - Северо-Западный заочный политехнический институт 22 2
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 2
РАН ИЗМИРАН - Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н.В. Пушкова 17 2
Universität für Bodenkultur Wien - University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna - Университет природных ресурсов и прикладных наук в Вене 2 2
PVHS - Palos Verdes High School 3 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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