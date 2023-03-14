Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи

В день запуска БКЛ в Москве бесплатным Wi-Fi в поездах воспользовался каждый 11 пассажир а всех действующих линиях метро, включая БКЛ, МЦК, на МЦД, «Аэроэкспрессе», поездах ЦППК, а также в автобусах, электробусах и трамваях со специальным стикером.

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Более 1,5 млн билетов активировали пассажиры ЦППК с помощью сервиса NFC Более 1,5 млн билетов активировали пассажиры ЦППК с помощью сервиса NFC. Компания внедряла новую функцию последовательно — запуск на первых станциях Казанского направления состоялся около года назад, затем сервис был распростран

Более 620 тыс. пассажиров за полгода перевезли новые ярославские автобусы, оснащенные цифровыми сервисами удобно ей пользоваться. По мере выхода нового транспорта на городские линии, сервис станет доступен пассажирам на всем городском общественном транспорте Ярославля», – сказала Татьяна Черемных,

В два раза выросло число пассажиров, оплачивающих проезд в мобильном приложении «Ярославская область транспорт» иложения “Ярославская область транспорт”. Пассажиру не нужно задерживаться у валидатора при входе в автобус, чтобы оплатить проезд. Он может спокойно занять место и только после этого без спешк

Возрождение электротранспорта: цифровые сервисы «Датапакс» запущены на новом трамвайном маршруте «Екатеринбург-Верхняя Пышма» леживают движение транспортных средств на карте города. Планирование поездки в приложении позволяет пассажирам экономить не менее 10% времени в пути. Мобильное приложение «Екатеринбург транспор

Пассажиры ЦППК стали чаще записывать проездные документы на транспортные карты С начала 2022 г. пассажиры ЦППК записали на транспортные карты 850 тыс. разовых билетов. В июле-августе 2022 г. таким образом было оформлено почти на 61% больше билетов, чем за аналогичный период 2021 г. Чаще в

В Обнинске появились первые умные автобусы пассажиров. Например, фиксировать, не превышает ли водитель скорость движения, где находится сейчас автобус и точно ли он придерживается маршрута, теперь можно с помощью установленных тахографо

Пассажиры ЦППК более полумиллиона раз воспользовались сервисом NFC с момента запуска функции рвис по бесконтактной активации билетов работает на всех девяти направлениях ЦППК: Казанском, Ярославском, Горьковском, Павелецком, Киевском, Курском, Рижском, Белорусском и Савеловском. За это время пассажиры этих направлений с помощью NFC активировали более 125 тыс. билетов, купленных в мобильном приложении. Суммарно с начала работы функции ею воспользовались почти 560 тыс. раз. Об этом C

«Датапакс» запустила новый сервис умной оплаты проезда в автобусах Тверской области порте. Он позволяет оплачивать поездку в мобильном приложении «Волга» одним кликом. Время посадки в автобус при таком способе оплаты сокращается на 30%. Цифровой сервис запущен в рамках развити

В автобусах Ярославля начали тестировать цифровую платформу «Датапакс» ом. «При комплексном подходе цифровые решения повышают прозрачность пассажирских перевозок и делают общественный транспорт более безопасным, удобным и предсказуемым. Сервисы цифровой платформы

Общественный транспорт Липецкой области теперь в смартфоне пассажира рут с учетом пересадок. По словам разработчиков, планирование поездки с помощью приложения позволит пассажирам экономить не менее 10% времени в пути. В настоящее время в приложении доступна инф

В Ижевске успешно протестировали цифровые сервисы для общественного транспорта и вышедших пассажиров. Об этом CNews сообщили представители «Датапакс». «Мы стремимся предоставить пассажирам современные сервисы для планирования и совершения поездок на общественном транспор

В Подмосковье протестируют новый сервис пассажирских перевозок по требованию «Нампопути» сервис «Нампопути», разработанный «Датапакс» совместно с Мострансавто. С его помощью можно заказать автобус в нужное время и место через мобильное приложение. Тестирование пройдет на маршрутах

В автобусах Твери выросла доля оплаты проезда по QR-коду после прекращения работы Apple Pay и Google Pay марте 2022 г. доля оплаты проезда таким способом выросла на 16% по сравнению с предыдущим месяцем. Пассажиры оплатили 196 тыс. поездок QR-кодом, в феврале – 164 тыс. Об этом CNews сообщили пре

В Иркутске протестировали комплексную систему управления общественным транспортом лько масштабное обновление подвижного состава, но и комплексная цифровизация, которая предоставляет пассажирам новые удобные сервисы, а организациям – автоматизированный комплекс управления общ

Общественный транспорт Томска стал мобильнее с цифровыми сервисами «Датапакс» рибытия автобуса на остановку и оплатить проезд. Отметим, что функция планирования поездки доступна пассажирам на всем общественном транспорте города. «У жителей Томска появится возможность про

Компания aQsi оборудовала валидаторами общественный транспорт Чебоксар нтроллеры обеспечили оперативное выявление тех граждан, которые решили проехать бесплатно. Впрочем, пассажиры ведут себя сознательно и оплачивают проезд самостоятельно.

Общественный транспорт Конаковского района перешел на цифру и и Калининском районе в 2020 г. Теперь на маршрутах курсируют современные низкопольные автобусы, а пассажиры используют удобное мобильное приложение для планирования маршрута и оплаты проезда.

В Перми протестировали новую цифровую платформу для общественного транспорта я оплатой непосредственно в мобильном приложении. Бесконтактная оплата экономит время при посадке в общественный транспорт и делает поездку более безопасной, что особенно важно в условиях огран

Пассажиры ЦППК стали на 7% чаще платить за проезд с помощью Apple Pay «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК) составила рейтинг самых популярных бесконтактных технологий оплаты проезда в мобильном приложении. В 2021 г. пассажиры ЦППК чаще всего оплачивали билеты в мобильном приложении с использованием Apple Pay. На втором месте — оплата банковской картой, на третьем — платежная система Google Pay. Замыкает ре

Автобус в смартфоне: как Дептранс развивает транспортную концепцию MaaS в Новой Москве ми транспортными системами. Под работу bus on demand нужно выделить отдельный автобусный парк, и на автобусах должны быть установлены датчики, передающие телематику. Но это сейчас есть практиче

Автобус в смартфоне: как Дептранс развивает транспортную концепцию MaaS в Новой Москве ми транспортными системами. Под работу bus on demand нужно выделить отдельный автобусный парк, и на автобусах должны быть установлены датчики, передающие телематику. Но это сейчас есть практиче

aQsi оборудовала валидаторами общественный транспорт Ростова-на-Дону aQsi оборудовала валидаторами общественный транспорт Ростова-на-Дону. Новые валидаторы aQsi Cube для бесконтактной оплаты у

В автобусах Ленинградской области появятся цифровые сервисы для пассажиров ей «Датапакс», опыт других регионов показал, что планирование поездки с помощью приложения позволит пассажирам экономить не менее 10% времени в пути. «Жители больших городов уже убедились, что

«Туту.ру» начал продажу полноценных электронных билетов на автобус ного билета. Купленный билет можно не печатать, а просто показать на экране смартфона при посадке в автобус. Продажа электронных билетов на автобус стала возможной после выхода Постановл

Сервис «Туту.ру» первым подключился к системе, которая сократит «серый» сегмент в автобусных перевозках него достаточно короткая, чтобы он не уснул за рулем, на длинных расстояниях есть второй водитель, автобус не разваливается. Если уедет не вовремя или без вас — перевозчик заплатит за это и по

Сбербанк организовал оплату проезда банковскими картами в автобусах Наличие в салоне валидаторов с эквайрингом Сбербанка легко можно определить по наклейке на входе в автобус и по логотипу банка на экране устройства».

ВТБ запустил сервис «Личный кабинет пассажира» ом «Личный кабинет пассажира» соответствует требованиям нашего времени. Простая регистрация откроет пассажирам возможность отслеживать информацию обо всех совершенных на общественном транспорте

Общественный транспорт в один клик: 2ГИС покажет движение автобусов во всех версиях сервиса ней тоже вынесли на главный экран. С помощью сервиса можно заранее посмотреть, где находится нужный автобус и не торопиться на остановку, а также быстро найти альтернативу троллейбусу, который

ВТБ и Mastercard интегрировали сервис Masterpass в приложение «РЖД Пассажирам» ВТБ, Mastercard и холдинг РЖД интегрировали сервис Masterpass в приложение для покупки билетов «РЖД Пассажирам». Теперь пользователям приложения достаточно один раз ввести данные карты и затем

В банкоматах ВТБ можно приобрести и записать билет «Единый» на карту «Тройка» рту «Тройка». Сейчас также появилась возможность приобрести и записать билет «Единый». Они доступны пассажирам сроком от 1 до 90 дней, а также на 60 поездок по тарифам метрополитена. Банк не бе

Билетная система сохранится, даже если билеты станут виртуальными ых доработок того стоят Тренд №2. Безопасность Идентификатор, с помощью которого распознается право пассажира на проезд, должен быть надежно защищен от подделок. Лидерство здесь — у банковских

Москвичей оставят без бесплатного интернета в автобусах и троллейбусах ы только в следующем полугодии Основная и единственная причина отключения беспроводного интернета в автобусах – несоответствие качества предоставляемой услуги установленным критериям и требован

Blablacar закрыл сделку по покупке Busfor и начал продавать онлайн-билеты на автобусы в России начали интеграцию продуктов: на российской платформе Blablacar появилась функция покупки билетов на автобус, которая обеспечивается технологиями Busfor. В сентябре текущего года Blablacar и Bus

S7 Airlines протестирует систему распознавания лиц нних рейсов. Программное обеспечение на основе обучаемых нейронных сетей позволяет идентифицировать пассажира и персонализировать услуги. «Мы постоянно изучаем и внедряем новые технологии, пред

Распознавание лиц и автобусы на 3D-принтерах: как ИТ меняют общественный транспорт времени суток. Мобильный сервис FAIRTIQ позволяет активировать свой билет одним касанием на входе в автобус, закончить поездку нужно при выходе еще одним касанием. Система сама рассчитывает сто

Какие пассажиры больше всего рискуют заразиться в самолете онтинентальных перелетах исследование впервые оценивало вероятность заболевания, исходя из близости пассажира к больному человеку. Мониторинг инициирован американским журналом Proceedings of th

Пассажиры смогут пополнять карту «Тройка» в банкоматах ВТБ ез банкомат ВТБ средства мгновенно будут зачислены на баланс билета «Кошелек». Пользователям не нужно активировать покупку в терминалах или кассах московского метрополитена. Также с помощью банкомата пассажиры смогут проверить баланс билета «Кошелек» карты «Тройка». Чтобы воспользоваться услугой, в меню банкомата нужно выбрать опцию пополнения карты «Тройка» и далее следовать инструкциям на