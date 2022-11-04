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LED-освещение light-emitting diode светодиод светоизлучающий диод светодиодное освещение

LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение


04.11.2022 Лучшие электросамокаты для города: хиты продаж 1
20.10.2022 Ридер ONYX BOOX Livingstone 2 стал еще лучше 1
18.10.2022 Новые проводные клавиатуры от A4Tech 1
23.09.2022 Лучшие недорогие гарнитуры для ПК: выбор ZOOM 1
19.08.2022 Лучшие умные лампы для дома: выбор ZOOM 1
07.07.2022 Viewsonic выпустила в продажу серию дисплеев All-in-One с разрешением 4K UHD и усовершенствованной технологией сборки светодиодов 1
06.07.2022 Для российского смартфона не хватает отечественных процессоров. Создание AYYA Т2 остановилось из-за санкций США 1
28.06.2022 Светодиоды GS LED получили трехлетнюю прописку в Реестре российской промышленной продукции 1
03.06.2022 Лучшие оптические микроскопы для детей: выбор ZOOM 1
31.05.2022 Обзор телевизора Hisense ULED 65U8GQ: мощная начинка и экран на квантовых точках 1
25.05.2022 Телевизоры Irbis включены в реестр Минпромторга России 1
10.05.2022 Какой дисплей для смартфона лучше: AMOLED или IPS? 1
25.04.2022 Российский «смартфон для параноиков» оказался не нужен. Его почти не покупают даже в условиях дефицита 1
04.04.2022 В России создан крошечный OLED-экран размером с монетку. Аналогов у него в стране нет 1
28.03.2022 BQ представила «умные» телевизоры на операционной системе «Салют ТВ» 1
15.03.2022 «Сбер» выпустил дешевые умные ТВ на фирменном «убийце» Android. Цена 1
28.02.2022 Лучшие зарядные устройства для смартфонов и других гаджетов: выбор ZOOM 1
07.02.2022 В России вышел дешевый смарт-ТВ на Linux 1
01.02.2022 «М.видео-Эльдорадо» внедрила новые принципы в управлении отходами 1
28.01.2022 Российский крошечный электромобиль размером с «Оку» оказался машиной не для простых россиян 1
25.01.2022 Как делать крутые фотографии на смартфон: основные правила мобильной съемки 1
14.01.2022 Выбираем защищенный внешний жесткий диск: 8 лучших моделей 1
27.12.2021 Лучшие новогодние подарки для работы из дома: выбор ZOOM 1
20.12.2021 Ежемесячная аудитория «AliExpress Россия» достигла 35 млн человек 1
15.12.2021 В России начались продажи нового ТВ Xiaomi на квантовых точках по цене ниже европейской 1
10.12.2021 Повышаем безопасность дома: умная комнатная камера видеонаблюдения Netatmo с функцией распознавания лиц 1
03.12.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» откроют новый завод печатных плат 1
29.11.2021 Дефекты светодиодов используют для дисплеев нового типа 1
25.11.2021 Как найти скрытые камеры при аренде жилья 1
12.11.2021 Обзор телевизора Philips OLED 806 с подсветкой Ambilight 1
09.11.2021 Kioxia представила SSD форм-фактора EDSFF, созданные с использованием технологии PCIe 5.0 1
01.10.2021 Выходцы из сверхзагадочной компании выпустили материнскую плату на «Байкалах» 1
30.09.2021 Аккумуляторы из хлора: в чем преимущества новинки 1
28.09.2021 Обзор Lenovo V14 GEN2: оптимальный ноутбук для бизнеса на платформе AMD 1
01.09.2021 Лучшие электрические и паровые швабры: выбор ZOOM 1
11.08.2021 Обзор беспроводной гарнитуры Poly Voyager 4220 UC 1
02.08.2021 «Швабе» запустил производство новой пешеходной секции светофора 1
27.07.2021 Samsung представила игровой монитор Odyssey Neo G9 на базе технологии Mini LED 1
22.07.2021 Создан дешевый гибкий мобильный процессор 1

Публикаций - 844, упоминаний - 923

LED-освещение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

LG Electronics 3530 6
Samsung Electronics 9667 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 216 2
GS Group - Технополис GS Гусев 54 2
Microsoft Corporation 23395 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 1
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 318 1
Элемент ГК - Elementec 25 1
Самолёт ГК 1649 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 719 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 59 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3779 3
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 1288 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 3
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 425 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 2
Контент-фильтр - Родительский контроль - Parental control - Детский режим - Children's mode - Детский контент - Children's content - Защита от детей - Семейные настройки 693 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3354 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 1
Эквалайзер - Equalize - темброблок 445 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель 483 1
Сетевое оборудование - Ethernet-коммутатор - LAN-коммутатор - WAN-коммутатор - Switch Hub - Сетевой коммутатор 57 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 1
3D печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 471 1
Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика 232 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2305 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2545 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 1263 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки 635 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6667 1
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - Банк данных цифровых карт - Неогеография - Космическая съемка поверхности Земли - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD 674 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 1
5G - пятое поколение мобильной связи 3415 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4271 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2568 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling 859 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9279 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 2265 1
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 2089 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5627 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 107 1
Google Android 12432 1
Microsoft Office 3405 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 518 1
Apple iPod 1531 1
Покровский Иван 78 1
Мантуров Денис 79 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 4
Япония 12847 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 2
Земля - планета Солнечной системы 9676 2
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 2
Россия - ПФО - Казань 2333 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 746 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 1
Азия - Азиатский регион 4633 1
Германия - Берлин 697 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1762 1
Америка 2151 1
Германия - Бавария - Мюнхен 468 1
Китай - Тайвань 3659 1
Бразилия - Федеративная Республика 2082 1
Таиланд - Королевство 720 1
Россия - СФО - Новосибирск 3663 1
Швеция - Королевство 3449 1
Солнечная система - Solar system 2449 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 2
Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 117 2
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1294 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2516 1
Ergonomics - Эргономика 1488 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 1
РИА Новости 800 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 910 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 475 1
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