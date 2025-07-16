Разделы

Beko Beko Electronics

Beko - Beko Electronics

УПОМИНАНИЯ


16.07.2025 Потребительский патриотизм: В России вырос спрос на отечественные бренды электроники и бытовой техники 1
29.05.2025 В России обвал рынка бытовой техники из-за роста цен. Холодильники и стиральные машины перестают покупать, особенно китайские 1
30.01.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж крупной бытовой техники на 12% за 2024 год 1
29.11.2024 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж техники в период «Черной Пятницы» до 44%, а на iPhone – до 24,5% 1
28.11.2024 Вместо всех планов – в магазин. Из-за курса рубля в России резко дорожает техника. Возможен дефицит. Опрос 1
01.08.2024 Россияне массово скупают холодильники, стиральные машины и духовки 1
23.10.2023 «М.видео-Эльдорадо» увеличила на 2 тыс. число зон в магазинах за счёт брендов из Китая, Турции и России 1
21.08.2023 «М.Видео-Эльдорадо»: в России на 40% увеличился интерес к крупной бытовой технике турецких брендов 1
06.07.2023 Пора в магазин. Цены на электронику и бытовую технику готовятся взлететь из-за дешевеющего рубля 1
28.12.2022 Российские производители ноутбуков требуют у властей запретить ввоз в страну Asus, Acer, Dell, HP, Lenovo 1
19.12.2022 Россияне накануне праздников бросились скупать дорогие умные устройства. В топе бренды, которые почти никому не известны 1
15.11.2022 «М.Видео» и «Эльдорадо» в своих магазинах открыли 1000 бренд-зон ведущих и новых игроков бытовой техники и электроники 1
03.11.2022 Турецкий производитель телевизоров рвется вернуться в Россию 1
28.07.2022 Опрос «М.Видео-Эльдорадо»: 86% россиян готовы покупать новые бренды бытовой техники и электроники 1
02.06.2022 «М.Видео-Эльдорадо» и российские ритейлеры запускают межотраслевую «Белую пятницу» 1
06.04.2022 Россияне не от хорошей жизни научились выменивать новые смартфоны на старые 1
17.03.2022 «Позитроника» подвела итоги 2021 финансового года 1
12.01.2022 Полезные функции современных холодильников, за которые стоит платить 1
25.11.2021 Лучшие узкие стиральные машины: хиты продаж 1
17.11.2021 Лучшие сушильные машины: хиты продаж 2021 года 1
05.07.2021 Большие холодильники до 40 000 рублей: хиты продаж 1
15.01.2021 Оборот Wildberries в 2020 г. вырос на 96% до 437,2 млрд руб. 1
14.12.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: россияне в 2020 году приобрели рекордное количество домашней техники за последние шесть лет 1
22.10.2020 «М.Видео-Эльдорадо» проведет виртуальную выставку электроники на платформе многопользовательской онлайн-игры 1
12.09.2019 Все самое интересное с выставки IFA 2019 1
16.07.2018 Хиты продаж первой половины 2018 года: холодильники 1
13.08.2015 Как выбрать стиральную машину в 2015 году? Советы ZOOM 1
08.08.2014 Зачем нужны посудомоечные машины? Тест-драйв Whirlpool ADP 1077 1
18.12.2012 Блог Сергея Меднова: Оживит ли ВПК мировую экономику? 1
21.09.2012 Как выбрать варочную поверхность. Рекомендации ZOOM.CNews 1
29.03.2012 Выбираем стиральную машину. Рекомендации ZOOM CNews 1
30.12.2011 Лучшая бытовая техника 2011 года. Выбор ZOOM 1
25.11.2011 Лучшие холодильники side-by-side. Выбор ZOOM 1
11.11.2011 Лучшие посудомоечные машины осени. Выбор ZOOM 1
30.09.2011 Бытовая техника для офиса. Выбор ZOOM 1
23.09.2011 Выбор ZOOM: Стиральные машины с фронтальной загрузкой 1
09.09.2011 Холодильники на Android и роботы-пылесосы. Бытовая техника на выставке IFA`2011 1
24.08.2011 Лучшая бытовая техника для "малометражек". Выбор ZOOM 1
03.06.2011 Выбор ZOOM - Стиральные машины: отстирываем по-крупному 1
29.04.2011 Дача: 12 лучших устройств для комфортного быта 1

Публикаций - 74, упоминаний - 77

Beko и организации, системы, технологии, персоны:

Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 475 32
Samsung Electronics 10440 31
LG Electronics 3649 26
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 231 23
Haier Group 190 18
Toshiba Corporation 2939 11
Siemens AG - Siemens Group 2606 10
Electrolux AB - Zanussi 44 10
Apple Inc 12356 8
Philips 2069 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2644 8
Huawei 4083 7
HP - Hewlett-Packard 3629 7
Xiaomi 1859 6
Canon 1408 6
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 366 6
Sony 6588 6
Olympus 467 6
Fujifilm - Fuji Photo Film 334 6
Seiko Epson Corporation 899 6
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics 427 6
Nikon 627 6
Eastman Kodak - Кодак 500 6
JVC Kenwood 416 6
Ricoh Pentax 218 6
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 415 6
Casio 332 6
Rekam 34 6
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 667 6
Alef - Alef Elektro 8 6
Samsung Group - Samsung Corporation 63 6
HP Inc. 5727 5
ASKO 35 5
Vestel 38 5
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 775 5
Acer Group - Acer Inc 2603 4
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 438 4
Transsion Holdings - Tecno Mobile 251 4
Ростех - Автоматика Концерн 1700 4
Yandex - Яндекс 7993 3
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 143 28
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2582 25
Haier - Candy Group - Канди 99 20
Hansa - Ханса 114 20
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 113 17
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 85 15
Grundig 41 12
Miele - Миле 134 11
Ardo - Ардо 36 8
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 6
Квинта 7 6
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 871 4
Dyson 129 4
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 4
Daewoo 102 4
Smeg 19 4
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 28 3
Крокус Сити Молл 15 3
Gaggenau 34 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 3
Groupe SEB - Tefal 97 3
Ixit Project 3 3
Лента - Сеть розничной торговли 2199 2
Hyundai Motor Company 404 2
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 83 2
Groupe SEB - Rowenta 44 2
Krups 30 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 219 1
Volvo Cars 253 1
Boeing 1014 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 1
Airbus Group - Airbus Industries 227 1
Carl Zeiss AG 304 1
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 37 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 36 1
PepsiCo - Frito-Lay - Фрито Лей Мануфактуринг - Lay's 4 1
Lockheed Martin 764 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 178 1
Макфа - Makfa 8 1
Whirlpool KitchenAid 24 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5066 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3217 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1829 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1162 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 335 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 470 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1300 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 69 1
Судебная власть - Judicial power 2357 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5642 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12348 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1059 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 118 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 133 1
ПБЛ - Профессиональная баскетбольная лига 4 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 740 29
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12727 28
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1084 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54545 26
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12617 24
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2290 23
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 215 19
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 561 19
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3171 18
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1022 18
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 358 18
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops 146 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21639 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24996 15
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2726 15
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 316 14
Холодильник - No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 71 13
Вентилятор - Fan 1013 13
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12495 12
Конвекция - вид теплообмена (теплопередачи) 99 12
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7230 11
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6180 11
БТиЭ - Защита от протечек воды - системы контроля протечек воды 174 11
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 155 10
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1909 9
Холодильник - Зона свежести - Fresh Zone, Vita Zone, Fresh Balacer 53 9
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 191 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14156 9
Аксессуары 4023 9
Таймер - Timer 316 9
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6493 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14746 8
Холодильник - холодильники широкие - Side-by-Side - French Door и многокамерные 50 8
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 335 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17539 8
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гриль - Grill - Аэрогриль - Aerogrill - Электрогриль - Электрический гриль - Газовый гриль - Кварцевый гриль 134 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7934 7
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 674 7
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 958 7
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1690 7
Beko RCNK - BEKO RCSK - Beko RFSK - Beko RS - BEKO CSK - BEKO GNE side-by-side - BEKO CNK - BEKO MBC - серия холодильников, морозильных камер 11 9
Bosch KGN - Bosch KGS - Bosch KDN - Bosch KAN - Bosch KGF - Bosch KGV - Bosch Side by Side - Bosch KIL - Bosch KIC - Bosch GSV - серия холодильников и морозильников 29 7
Electrolux ComfortLift - Electrolux Real Life - Electrolux ESF - Electrolux ProClean - посудомоечные машины 17 6
Bosch ActiveWater - Bosch SRI - Bosch SPS - Bosch SMV - Bosch SGS - Bosch SGV - Bosch SRV SCE - Bosch SKT - Bosch SMS - Bosch SRS - Bosch SCE - Bosch SKS - Bosch SKE - посудомоечные машины 21 6
Beko CS - BEKO CSM - Beko CE - Beko CM - Beko ET - Beko HII - кухонная плита, варочная панель 8 6
Bosch Avantixx - Bosch Logixx WBB - Bosch WAE - Bosch WLK - Bosch WIS - Bosch WAS - Bosch Maxx - Bosch WLF - Bosch WLM - Bosch WDU - Bosch WHA - Bosch Classixx - Bosch WTM - Bosch WOT - Bosch WFC - Bosch WOP - Bosch AquaSpar стиральная машина 25 5
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston HS - Indesit BA - Indesit ITR - Indesit SB - Indesit ST - Indesit DF - Indesit SFR - Indesit BIAA - серия холодильников 16 5
BEKO DSFN - BEKO DSFN - Beko AquaIntense DIN - Beko DFS - BEKO DIS - BEKO DFN - посудомоечные машины 6 5
Google Android 14420 4
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 426 4
Apple iPhone 6 4863 4
Electrolux EWW, EWF - Electrolux PerfectCare - серия стиральных машин 22 4
FreePik 1243 4
Hansa FCGW, FCIW, FCCI, FCMW, FCCX - электроплита 11 4
Hansa ZWA, ZWM, ZIM, ZZM, ZIA - посудомоечная машина 12 4
Bosch - VarioSpeed 15 4
Whirlpool Bauknecht 6 4
BEKO WMB - Beko WRE - BEKO WKL - серия стиральных машин 4 4
Adobe Photoshop 784 3
Microsoft Windows 2000 8665 3
Groupe SEB - Moulinex ME 53 3
Liebherr SBS - холодильник 11 3
Bosch HBN - Bosch HBJ - Bosch HEN - Bosch HBC - Bosch HGV - Bosch HBG - духовой шкаф - электродуховка 9 3
Bosch PIF - Bosch HSN - Bosch HSF - Bosch HLN - Bosch PIE - Bosch PCD - Bosch PCH - Bosch PGE - Bosch PIN - Bosch PKT - Bosch PIB - Bosch HKS - Bosch NKQ - Bosch NKN - Bosch PKN - Bosch PHL - кухонная плита - конфорка - варочная панель 18 3
Hisense - Gorenje RK - Gorenje NRK - Gorenje RKI - Gorenje RK-ORA - Gorenje Oldtimer - холодильник 8 3
Hisense - Gorenje Ora Ito - Gorenje Ora-Ïto - Gorenje ECT - Gorenje EIT - Gorenje GMS - Gorenje GCS - Gorenje GI - Gorenje GN - Gorenje E - Gorenje EC - Gorenje EIK - Gorenje GMIN - кухонная плита - газовая плита - варочная панель 22 3
Electrolux ERZ - Electrolux S - Electrolux ERD - Electrolux FreshPlus - Electrolux ERA - Electrolux ERB - Electrolux ERN - Electrolux TwinTech FrostFree - Electrolux END - серия холодильников 10 3
Electrolux SenseBoil - Electrolux EHH - Electrolux EKK - Electrolux EKC - Electrolux CPE - Electrolux Inspiration EHD - Electrolux EKD - Electrolux EKI - Electrolux EHS - Electrolux CPE - Electrolux EHGT - Electrolux EXG - варочные панели и плиты 18 3
Whirlpool - Indesit DFG - Indesit DFP - Indesit IDL - серия посудомоечных машин 4 3
Samsung Bespoke - серия холодильников 14 2
Samsung RL - серия холодильников 14 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston Aqualtis 8 2
LG Kompressor Follow Me 20 2
LG DoorCooling - холодильник 4 2
Haier HB - Haier C - серия холодильников 2 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston RFI 2 2
LG Moist Balance Crisper - LG Magic Crisper - LG Ultra Fresh Crisper 17 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7207 2
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 481 2
Electrolux EON - Electrolux Bright Line - Electrolux CombiSteamPro Smart - Electrolux EHС - Electrolux EOB - Electrolux EOK - духовки, духовые шкафы 8 2
Муравьев Олег 29 3
Сахаров Игорь 5 3
Willmore Ben - Вилмор Бен 3 3
Лебединский Алексей 3 3
Гуськов Антон 41 3
Castaneda Luis - Кастаньеда Луис 4 3
Blumberg Stephen - Блумберг Стивен 5 3
Recher Urs - Рехер Урс 10 3
Кириллова Анна 2 2
Иващенко Вячеслав 14 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 387 1
Горький Максим 17 1
Travis Scott - Скотт Трэвис 2 1
Scott Travis 1 1
Кульченко Роман 14 1
Марфин Алексей 13 1
Толстобров Михаил 10 1
Михина Наталья 7 1
Гончарова Эльвира 7 1
Архипова Светлана 3 1
Татаринов Александр 3 1
Erdogan Turan - Эрдоган Туран 2 1
Сипягин Владимир 3 1
Агуреева Ольга 9 1
Kemal Mustafa Ataturk - Кемаль Мустафа Ататюрк 11 1
Грибовский Алексей 4 1
Большаков Василий 11 1
Шадаев Максут 1089 1
Степанов Евгений 32 1
Мельников Алексей 69 1
Копосов Максим 69 1
Заренин Андрей 47 1
Мишин Глеб 70 1
Погудалов Алексей 13 1
Урбанович Алексей 1 1
Русаченко Александра 8 1
Мошнин Александр 1 1
Просвирнин Михаил 2 1
Бородин Владислав 15 1
Kubasik Christopher - Кубасик Кристофер 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 151933 59
Турция - Турецкая республика 2446 30
Германия - Федеративная Республика 12835 26
Европа 24474 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44751 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17728 19
Италия - Итальянская Республика 4401 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52873 12
Южная Корея - Республика 6767 10
Швеция - Королевство 3654 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4034 5
Азия - Азиатский регион 5659 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2970 5
Китай - Тайвань 4076 5
Австрия - Австрийская Республика 1323 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13455 4
Япония 13410 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18127 4
Франция - Французская Республика 7931 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14332 4
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 464 4
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 849 4
Германия - Берлин 721 4
Беларусь - Белоруссия 5919 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2511 4
Словения - Республика 251 3
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 305 3
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 480 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5293 3
США - Нью-Йорк 3112 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3084 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2566 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1361 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3366 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 875 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1157 2
Румыния 737 2
Португалия - Португальская Республика 934 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7871 2
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 379 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5733 49
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25200 36
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4221 20
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 609 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49987 12
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1302 12
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1415 11
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5155 10
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6164 9
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 906 9
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 536 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5107 8
Металлы - Серебро - Silver 784 8
Кредитование - Сrediting - Заём 6944 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30835 7
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1757 7
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1543 7
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2391 6
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 527 6
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 428 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5252 6
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 656 6
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1976 5
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 172 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7670 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3125 5
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1067 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5443 4
Fashion industry - Индустрия моды 276 4
Углерод - Сarboneum - химический элемент 337 4
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 427 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8804 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11238 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2206 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3706 3
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 114 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1788 3
Зоология - наука о животных 2732 3
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1002 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7141 3
CNews - ZOOM.CNews 1850 25
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11343 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2041 5
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 126 1
Ведомости 1124 1
Известия ИД 676 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8272 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 4
Фотофорум 48 6
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 3
Burning Man - фестиваль 7 1
Red Dot Design Award 56 1
