Россияне не от хорошей жизни научились выменивать новые смартфоны на старые

Российские сети по продаже электроники рапортуют о росте интереса россиян к обмену своих старых смартфонов на новые. В ряде сетей популярность услуги trade-in выросла вдвое. За счет нее россияне пытаются хоть немного сэкономить при покупке новых устройств, цены на которые взлетели из-за санкций.

Обмен старого на новое

В России зафиксирован стремительный взлет услуги trade-in в сегменте смартфонов и другой мобильной электроники, пишет РБК со ссылкой на представителей ритейлеров. Популярность trade-in выросла по итогам I квартала 2022 г., около половины которой пришлась на спецоперацию и вызванные ею санкции. Они потянули за собой уход крупных брендов электроники из России, падение курса рубля и рост цен на все категории товаров, включая технику. В числе первых цены повысила сеть DNS – всего за пару часов техника в ее магазинах подорожала на 30%.

Для примера, в салонах связи оператора МТС число смартфонов, которые россияне сдали по trade-in, в I квартале 2022 г. выросло на 40% год к году. Чаще всего жители России избавлялись от своих старых мобильников производства Apple и Samsung. Обе эти компании покинули российский рынок в марте 2022 г. и пока не торопятся возвращаться.

Trade-in может стать временным спасением, но россияне уже обратили внимание на вторичный рынок смартфонов

В магазинах группы «М.Видео-Эльдорадо» тоже наблюдается повышенный интерес к trade-in на мобильные устройства. Пользоваться этой услугой посетители магазинов стали вдвое чаще. Активнее всего люди избавлялись от старых устройств производства Samsung, Apple, Honor, Xiaomi, Redmi и Huawei. Китайские бренды, в отличие от Apple и Samsung, из России не ушли, но вдвое сократили объемы поставок своих смартфонов.

Зачем нужен trade-in

Услуга trade-in позволяет обменять старую вещь на новую с доплатой, размер которой зависит от суммы, которую ритейлер предлагает за подержанное устройство, и стоимости устройства нового. Подобные предложения есть не только в сегменте электроники, но и, к примеру, на автомобильном рынке.

Другими словами, владелец смартфона Apple iPhone, в нынешних российских реалиях растерявшего львиную долю возможностей, может сдать его в trade-in и выбрать новый мобильник на Android. Такой подход позволяет не тратить время на размещение объявления о продаже на специализированных площадках и на встречи с потенциальными покупателями.

По мнению представителя Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антона Гуськова, взлет популярности услуги trade-in напрямую связан со сложившейся в России экономической ситуации. Он полагает, что жители страны стали чаще пользоваться этим сервисом потому, что цены на новую технику выросли при сохранении зарплат на том же уровне (в лучшем случае). Список участников РАТЭК включает компании Samsung, LG, Whirlpool, Beko и др.

Антон Гуськов сообщил изданию, что в настоящее время нельзя спрогнозировать стабилизацию цен на технику в России ввиду постоянно меняющихся глобальных внешних факторов. «В любом случае trade-in сохранится, так как с учетом роста цен на технику старые устройства являются неким денежным активом, который можно сдать в счет новой покупки и снизить итоговую стоимость», – добавил он.

Вторичный рынок набирает обороты

Несмотря на рост интереса россиян к trade-in, далеко не все владельцы мобильных устройств пользуются этой услугой. Многие предпочитают продавать их через сайты с объявлениями – этот подход позволяет выручить за гаджет немного больше денег. Для примера, в I квартале 2022 г. в салонах МТС покупатели получали за сданный в trade-in мобильник в среднем 15 тыс. руб.

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В то же время подержанные смартфоны стоят дешевле новых, что, с учетом российских реалий и дефицита новой электроники, подхлестнуло спрос на них. Например, на «Авито» в одном только марте 2022 г. продажи подержанных смартфонов показали 16-процентный рост в сравнении с февралем 2022 г. С ноутбуками ситуация еще более показательная – подержанные мобильные ПК продавались на 28% лучше, чем месяцем ранее.

По всей видимости, рынок подержанной электроники в России в обозримом будущем ждет бурный расцвет. На это указывает и интерес к нему крупных игроков ИТ-рынка, ранее со «вторичкой» не связывавшихся.

Как сообщал CNews, в начале апреля 2022 г. продажей подержанной электроники и других товаров, включая детские и спортивные, очень заинтересовался «Яндекс». Его торговая площадка «Маркет» теперь тоже позволяет своим пользователям приобретать бывшие в употреблении вещи.

В «Ситилинке» на запрос CNews об отношении сети к продаже подержанных товаров ответили: «“Ситилинк” имеет совместный проект с CleverCel, который позволяет приобрести подержанный iPhone (с незначительными косметическими повреждениями) в проверенном месте, с гарантией работоспособности. Также на сайте существует специальный раздел «уцененные товары», куда попадают товары, которые вернули покупатели в соответствии с законом о защите прав потребителей. Возвращенные товары надлежащего качества проходят проверку и поступают в продажу как уцененные товары. Спрос на такие товары за последний месяц увеличился на 39% по сравнению с февралем 2022 г.».

Впрочем, открывать для себя рынок вторичной электроники спешат не все крупные игроки российского ритейла. Как сообщили CNews представители «М.Видео-Эльдорадо», данное направление розничную сеть пока не интересует. «На данный момент ведем розничные продажи только новой техники», – заявили они CNews.