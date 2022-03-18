В России создана платежная система «на замену Apple Pay и Google Pay»

Газпромбанк разработал платежную систему GazpromPay для оплаты товаров интернет-магазинах. Она работает с картами всех российских банков и поддерживает все устройства, способные выходить в интернет, в том числе смартфоны.

Вместо западных сервисов

Газпромбанк сообщил CNews о подготовке к запуску фирменной платежной системы GazpromPay. По заявлениям представителей банка, данная система позволяет пользователям привязывать к ней как уже существующие банковские карты, так и выпускать виртуальную карту для мгновенных покупок.

Полноценный запуск GazpromPay назначен на 22 марта 2022 г. Пользоваться новой системой смогут владельцы карт любых банков, то есть для этого не нужно быть клиентом именно Газпромбанка.

По заявлению представителей Газпромбанка, система GazpromPay будет работать «на любых смартфонах и устройствах». Дополнительные приложения для этого устанавливать не придется.

Одна российская система способна заменить сразу две американских

Газпромбанк подал заявку на регистрацию сразу двух торговых марок GazpromPay и GPay.

Принцип работы

В Газпромбанке сообщили CNews, что для оплаты через GazpromPay в интернет-магазинах нужно будет выбрать эту систему в качестве варианта оплаты, после чего пользователю потребуется пройти процедуру регистрации и привязать к профилю банковскую карту – физическую или виртуальную. Эта процедура выполняется один раз – в дальнейшем при оплате нужно будет лишь подтвердить транзакцию.

Одна из двух поданных на регистрацию торговых марок Газпромбанка

Представители банка называют GazpromPay «платежным кошельком». С их слов, в настоящее время его поддержка реализована рядом интернет-магазинов из списка партнеров Газпромбанка.

Расплачиваться при помощи GazpromPay можно пока лишь в онлайне

Пока нет данных, планируют ли разработчики GazpromPay расширять сферу ее использования за пределы виртуального пространства в реальную жизнь, чтобы пользователи могли расплачиваться с ее помощью в кафе и обычных офлайновых магазинах. На вопрос CNews об этом представители Газпромбанка ответили: «Пока это сервис, с помощью которого можно оплачивать покупки в интернет-магазинах».

Хороша ложка к обеду

Газпромбанк сообщил о запуске собственной платежной системы спустя всего несколько дней после полного или частичного прекращения работы в России ее иностранных аналогов. За последние три недели на страну обрушилось исторически большое число санкций, которые поддержали, в том числе, и крупные зарубежные ИТ-компании.

В первую очередь это Apple, которая прекратила продажи своих устройств и внесла целый ряд ограничений в работу своей платежной системы Apple Pay на территории России. Россияне пользовались ею с октября 2016 г.

Название GPay также носит платежная система Google

Почти одновременно с американской Apple Pay в России запустилась и корейская Samsung Pay. В марте 2022 г. Samsung тоже остановила поставки своей техники, но платежную систему в итоге оставила, в отличие от Google и ее Google Pay. Эта система россиянам пока что недоступна, хотя до санкций она исправно работала с 2017 г.

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Таким образом, GazpromPay, в теории, могла бы заменить пользователям iPhone их Apple Pay, тогда как предпочитающие Android россияне могут перейти на нее с Google Pay.

Какие есть альтернативы

Система оплаты GazpromPay не является единственным заменителем иностранных аналогов. На деле в России за последние годы появилось множество систем, упрощающих гражданам процесс оплаты приобретаемых ими товаров и услуг.

Например, еще в начале марта 2019 г. в России заработал полностью отечественный сервис бесконтактной оплаты Mir Pay. В его основе лежит национальная платежная система «Мир», популярность которой в марте 2022 г. выросла в несколько раз после побега из России американских MasterCard и Visa.

В стране действует и платежный сервис «СБПэй», базирующийся на «Системе быстрых платежей». К ней в настоящее время подключено подавляющее большинство крупных российских банков.

У Сбербанка есть собственная платежная система «Юmoney», доставшаяся ему после развода с «Яндексом» летом 2020 г. Это бывшие «Яндекс.Деньги». Сам «Яндекс» в феврале 2021 г. заявил о работе над собственным аналогом Apple Pay и Google Pay на замену «Деньгам» и спустя месяц запустил Yandex Pay.