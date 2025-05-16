Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money

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ЮMoney - финтех-компания России - сервис электронных платежей, входит в экосистему Сбера. ЮMoney разрабатывает платёжные решения для пользователей и бизнеса. Физлицам компания предлагает сервис электронных платежей ЮMoney, а бизнесу — услуги интернет-эквайринга с помощью ЮKassa и другие финтех-решения. В 2021 году в ЮMoney зарегистрировано свыше 60 млн кошельков. Сервис эмитирует карты Visa и Mastercard, к 2021 году выпущено более 2 млн пластиковых и 21 млн виртуальных карт. С ЮKassa работают больше 160 тысяч онлайн-площадок из 75 стран мира, сервис поддерживает около 20 способов приёма оплаты. У ЮKassa есть решения для бизнеса любого масштаба: сервис для самозанятых по приёму платежей от клиентов, решение для быстрого расчёта между юрлицами, больше 120 платёжных модулей, оплата товаров и услуг по частям, выставление счетов через мессенджеры и другие современные финтех-продукты.
Кошелёк ЮMoney — сервис для платежей в онлайне и офлайне. Пользователи могут выпускать банковские карты, делать переводы, оплачивать товары и услуги, получать кэшбэк баллами, собирать деньги на подарки и другие цели. На 2024 года в ЮMoney зарегистрировано свыше 97 млн кошельков, выпущено больше 3 млн пластиковых и около 30 млн виртуальных карт.
УПОМИНАНИЯ
|16.05.2025
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Спрос на поездки по России вырос на 40% в период майских – исследование
Аналитики финтех-компании «ЮMoney» и онлайн-сервиса бронирования жилья «Суточно.ру» провели исследование и узнали, где россияне провели майские праздники. По данным «ЮMoney», с первого по 11 мая 2025 г. оборот гос
|30.04.2025
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Карты «ЮMoney» для иностранцев будут выдавать в офисе Сбербанка в центре Москвы
В центре Москвы, на Большой Дмитровке, открылось мультифункциональное пространство, которое объединяет возможности офиса Сбербанка и туристско-информационного центра. Там можно оформить карту «ЮMoney» для иностранных туристов. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney». «Теперь иностранные гости, которые приехали в Москву, могут быстро получить банковскую карту недалеко от
|30.04.2025
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Каждый второй родитель инвестирует в образование детей — исследование
Аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») и онлайн-школы «Фоксфорд» узнали, как россияне выбирают обучающие курсы для детей. Как показал опрос, почти половина респондентов отдают детей на дополнительные занятия, которые в боль
|10.04.2025
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Треть россиян проведут майские на даче — исследование
Аналитики финтех-компании ЮMoney опросили более двух тыс. пользователей и узнали, где они проведут майские праздники. Опрос ЮMoney показал, что 35% респондентов проведут майские праздники на даче. Еще 29% рассказ
|18.02.2025
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Спрос на цветы перед праздниками вырос на 84%
Аналитики кошелька «ЮMoney» и маркетплейса цветов и подарков Flowwow изучили спрос на цветы перед 14 февраля и восьмым марта. По данным «ЮMoney», с первого по 15 февраля он вырос почти в два раза по сравнен
|14.02.2025
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Малый бизнес ставит на персональный подход, а крупный — на масштаб
В «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей компании «ЮMoney») изучили ситуацию в e-commerce и узнали, какие сегменты бизнеса популярны в магазинах разного размера: небольших, средних и крупных. Аналитики сервиса проанализировали платежи за 2024 г
|07.02.2025
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Что россияне покупали в онлайне и офлайне в 2024 году — исследование «ЮMoney»
В финтех-компании «ЮMoney» проанализировали онлайн- и офлайн платежи картами и кошельками за прошлый год. Выяснилось, что в 2024 г. россияне стали чаще платить картами «ЮMoney» в офлайне — за сувениры и по
|31.01.2025
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«Деревинг» в тренде: число бронирований в деревнях выросло на 30%
Аналитики кошелька «ЮMoney» и сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» опросили две тыс. пользователей и узнали, какой вид отдыха они открыли для себя за последний год. У большинства это поездки в небольшие
|30.01.2025
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«ЮMoney» расширили возможности оплаты смартфоном для иностранцев
Финтех-компания «ЮMoney» запустила сервис бесконтактной оплаты «ЮMoney Pay» («ЮPay»). Теперь иностранные туристы и другие пользователи могут оплачивать офлайн-покупки и снимать наличные в банкоматах, исп
|22.01.2025
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Типичный россиянин в 2024 году: шопоголик, спортсмен, романтик
За 2024 г. аналитики кошелька «ЮMoney» опросили более 20 тыс. пользователей и по результатам опросов составили портрет среднестатистического россиянина. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney». Сидит дома и мечт
|20.01.2025
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Малый бизнес растет быстрее крупного: итоги года в e-commerce от «ЮKassa»
В «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») подвели итоги прошлого года в e-commerce. Аналитики изучили платежи пользователей в интернет-магазинах в 2024 г. и сравнили результаты с данными 2023 г. Об этом CNews сообщили представ
|26.11.2024
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Финтех-компания «ЮMoney» открыла новый пункт выдачи карт для иностранных туристов
Финтех-компания «ЮMoney» открыла новый пункт выдачи банковских карт для иностранцев. Теперь туристы из других стран могут получить карту в московской гостинице «Аэростар». «За время существования проекта банков
|21.10.2024
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«ЮMoney»: в бархатный сезон россияне ездили в Москву и Владивосток
«ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») и сервис онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» выяснили, куда россияне ездили в бархатный сезон. В этот период, с 20 августа по 10 октября 2024 г., оборот турагентств увеличился на 29
|30.09.2024
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Что россияне покупают в онлайн-магазинах ночью – исследование «ЮMoney»
Аналитики финтех-компании «ЮMoney» провели исследование и узнали, что россияне покупают в онлайне по ночам. Выяснилось, что 60% опрошенных занимаются ночным онлайн-шопингом, треть респондентов (35%) делают покупки спонта
|29.08.2024
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Треть россиян совершают онлайн-покупки на работе — исследование «ЮMoney»
Аналитики кошелька «ЮMoney» провели опрос и узнали, где и как россияне совершают онлайн-покупки. Выяснилось, что 50% опрошенных делают импульсивные заказы, чтобы себя порадовать, а 28% занимаются онлайн-шопингом н
|06.08.2024
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«ЮMoney» начисляют новым пользователям 30% кэшбэка баллами за платежи в шести категориях
Новые пользователи «ЮMoney» могут получить 30% кэшбэка баллами за платежи картой, стикером или кошельком «ЮMoney». Опция доступна до 28 февраля 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».
|30.07.2024
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«ЮMoney»: как изменилась игровая индустрия за полгода: рост аудитории и разнообразия продуктов
Аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») и студии разработки игр AGAVA оценили итоги полугодия в российской игровой индустрии. По мнению экспертов, она успешно адаптировалась к текущим рыночным условиям и продолжает расти за
|19.07.2024
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«ЮMoney» запустили виджеты внутри кошелька
Финтех-компания «ЮMoney» представляет новый способ взаимодействия с продуктами — с помощью виджетов. Теперь пользователи кошелька могут в пару кликов на странице «Сервисы» пополнить баланс через СБП, выбрать кэ
|15.07.2024
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«ЮKassa» и «ЮMoney» стали официальными платежными сервисами в Никола-Ленивце
Летом 2024 г. «ЮKassa» (cервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») и «ЮMoney» (электронный кошелек) стали официальными платежными сервисами фестиваля «Архстояние» в арт-парке «Никола-Ленивец». Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney
|08.05.2024
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Более 40% россиян возвращают вещи на маркетплейсы — исследование
Аналитики кошелька «ЮMoney» опросили более 1500 пользователей и узнали, что 52% из них время от времени возвращаю
|26.04.2024
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Тренды самозанятости: развитие в регионах и новые способы оплаты — исследование «ЮKassa»
Аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») изучили ситуацию в сфере самозанятости. В 2023 г. общее число подключенных к «ЮKassa
|02.04.2024
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Осознанное потребление и персональный подход: на чем держится интерес россиян к ресейл-платформам — исследование «ЮKassa» и «Авито»
Аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») и платформы «Авито» изучили интерес россиян к сервисам для покупки и продажи вещей в
|13.02.2024
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Сколько мужчины и женщины тратят на свидания — исследование
Эксперты кошелька «ЮMoney» и аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» опросили более 1,5 тыс
|05.02.2024
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Итоги «Киберпонедельника-2024»: обороты онлайн-магазинов выросли на 68%
ассоциироваться со скидками только на технику и электронику. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney». К таким выводам пришли аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платеж
|29.01.2024
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Итоги 2023 г. в e-commerce: рост интернет-магазинов и новые платежные методы
Аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») изучили платежи пользователей в интернет-магазинах разных сегментов — малого, средне
|26.01.2024
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Кто заработает в Киберпонедельник-2024: прогнозы экспертов «ЮKassa»
по сравнению с 2021 г. Покупок стало на 31% и на 84% больше. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney». Аналитики «ЮKassa» (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «
|25.12.2023
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«ЮMoney» представила обновления игры «ЮVillage»
Финтех-компания «ЮMoney» обновила свою геймификацию «ЮVillage». В обновленной игре — новый интерфейс, новые кв
|16.06.2023
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«Чеки от ЮKassa» стали доступны всем онлайн-магазинам
«ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») запустила на всех клиентов «Чеки от ЮKassa» — решение, которое позволяет интернет-ма
|09.06.2023
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«Юmoney» выпустила карты и платёжные стикеры для детей
«Юmoney» выпустила карты и платёжные стикеры для детей. Пользователи «Юmoney» могут заказать своим детям в возрасте от шести до 14 лет детскую пластиковую карту и платёжный стикер. Карта
|31.05.2023
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«ЮKassa» подключила оплату по QR в офлайн-магазинах
Офлайн-магазины, у которых есть касса «Атол», теперь могут принимать платежи с помощью QR-кода через «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney»). Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney». Подключить оплату по QR-коду может магазин с расчетным счетом в любом российском банке — нужна только касса и немного времени. Ве
|23.05.2023
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«Юmoney» выпустила платёжный стикер для бесконтактной оплаты
Компания «Юmoney» начала выпускать платёжные стикеры для быстрой оплаты покупок. Платёжный стикер — альтернатива ушедшим сервисам, которая позволяет платить телефоном в одно касание. «Мы учли опыт исполь
|03.05.2023
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«ЮKassa» стала платежным сервисом для оплаты счетов и штрафов на «Госуслугах»
«ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») стала провайдером оплаты счетов, штрафов, налогов и госпошлин на портале «Госуслуги»
|19.04.2023
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Россияне стали чаще покупать мебель в интернете
на 9% к I кварталу 2022 г., по Москве — на 10%. Стало больше покупок на суммы от 80 до 100 тыс. руб., от 50 до 80 тыс. руб. и от 30 до 50 тыс. руб. К таким выводам пришли аналитики финтех-компании ««ЮMoney»» и телеграм-ресурса «Чек индекс» компании «Платформа ОФД». Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney». Москвичи на 10% чаще покупают мебель онлайн Телеграм-ресурс «Чек индекс»
|11.04.2023
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В «ЮMoney» появились карты пополнения для PlayStation Store, Steam и Xbox Live
На сайте и в последней версии приложения «ЮMoney» для Android стали доступны цифровые товары: карты пополнения для онлайн-магазинов вид
|24.03.2023
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Не только Telegram и VK: в каких соцсетях предприниматели продают в 2023 году
Аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») опросили российских предпринимателей и выяснили, как они продвигают бизнес на новых площадках, какие соцсети считают самыми подходящими для продаж и как привлекают аудиторию. Опрос про
|22.03.2023
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«ЮKassa» стала платежным сервисом известного приложения для оплаты парковок в Москве
«ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») стала платежным сервисом для оплаты парковок в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь платежи в приложении «Парковки России» для Android, iOS и HarmonyOS и на сайте parking.mos.ru проходят
|09.03.2023
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«ЮMoney» добавили еще один способ пополнения кошелька на сайте
Теперь пополнить кошелек «ЮMoney» можно со своего банковского счета через СБП прямо на сайте сервиса — раньше этот спос
|24.11.2022
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В «ЮMoney» появились Me2Me-переводы без комиссии
У пользователей «ЮMoney» появилась возможность запросить перевод денег со своих счетов в других банках через С
|23.11.2022
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«Юmoney» запустил обновлённый сервис для сбора денег в интернете
«Юmoney» делает краудфандинг проще: теперь можно собирать деньги через платёжную форму на отде
|14.11.2022
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В России снизились продажи в День холостяка — впервые за четыре года
В «ЮKassa» (сервис финтех-компании «ЮMoney») проанализировали, как изменились траты россиян на товары и услуги в День холостяка. Аналитики изучили почти 35 млн платежей, которые пользователи совершили более чем в 180 тыс. интерне
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Волож Аркадий 254 32
|Кармишин Дмитрий 26 26
|Завалишина Евгения 27 21
|Савченко Алла 15 15
|Полякова Ирина 17 14
|Глазачев Иван 27 13
|Греф Герман 429 12
|Попов Алексей 336 12
|Коробкина Оксана 15 11
|Ким Борис 75 11
|Хайтина Наталья 14 11
|Магомедов Александр 10 10
|Путин Владимир 3237 9
|Хасис Лев 105 8
|Худавердян Тигран 91 8
|Савельев Никита 9 8
|Шадаев Максут 1044 7
|Грачева Мария 10 7
|Мамут Александр 129 6
|Дарахвелидзе Петр 15 6
|Мелкумова Ася 17 6
|Абрамович Роман 46 5
|Фролов Александр 35 5
|Достов Виктор 26 5
|Орловский Виктор 386 5
|Цой Никита 5 5
|Ефимочкин Андрей 20 5
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 4
|Артамонова Анна 183 4
|Абрамков Александр 40 4
|Шульгин Александр 25 4
|Сюй Виктор 30 4
|Кисляков Евгений 93 4
|Козырев Алексей 324 4
|Навальный Алексей 61 4
|Торбахов Александр 97 4
|Евтеев Виктор 5 4
|Шмаков Дмитрий 15 4
|Кияткина Надежда 4 4
|Аксаков Анатолий 155 3
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