Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money

Спрос на поездки по России вырос на 40% в период майских – исследование Аналитики финтех-компании «ЮMoney» и онлайн-сервиса бронирования жилья «Суточно.ру» провели исследование и узнали, где россияне провели майские праздники. По данным «ЮMoney», с первого по 11 мая 2025 г. оборот гос

Карты «ЮMoney» для иностранцев будут выдавать в офисе Сбербанка в центре Москвы В центре Москвы, на Большой Дмитровке, открылось мультифункциональное пространство, которое объединяет возможности офиса Сбербанка и туристско-информационного центра. Там можно оформить карту «ЮMoney» для иностранных туристов. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney». «Теперь иностранные гости, которые приехали в Москву, могут быстро получить банковскую карту недалеко от

Каждый второй родитель инвестирует в образование детей — исследование Аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») и онлайн-школы «Фоксфорд» узнали, как россияне выбирают обучающие курсы для детей. Как показал опрос, почти половина респондентов отдают детей на дополнительные занятия, которые в боль

Треть россиян проведут майские на даче — исследование Аналитики финтех-компании ЮMoney опросили более двух тыс. пользователей и узнали, где они проведут майские праздники. Опрос ЮMoney показал, что 35% респондентов проведут майские праздники на даче. Еще 29% рассказ

Спрос на цветы перед праздниками вырос на 84% Аналитики кошелька «ЮMoney» и маркетплейса цветов и подарков Flowwow изучили спрос на цветы перед 14 февраля и восьмым марта. По данным «ЮMoney», с первого по 15 февраля он вырос почти в два раза по сравнен

Малый бизнес ставит на персональный подход, а крупный — на масштаб В «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей компании «ЮMoney») изучили ситуацию в e-commerce и узнали, какие сегменты бизнеса популярны в магазинах разного размера: небольших, средних и крупных. Аналитики сервиса проанализировали платежи за 2024 г

Что россияне покупали в онлайне и офлайне в 2024 году — исследование «ЮMoney» В финтех-компании «ЮMoney» проанализировали онлайн- и офлайн платежи картами и кошельками за прошлый год. Выяснилось, что в 2024 г. россияне стали чаще платить картами «ЮMoney» в офлайне — за сувениры и по

«Деревинг» в тренде: число бронирований в деревнях выросло на 30% Аналитики кошелька «ЮMoney» и сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» опросили две тыс. пользователей и узнали, какой вид отдыха они открыли для себя за последний год. У большинства это поездки в небольшие

«ЮMoney» расширили возможности оплаты смартфоном для иностранцев Финтех-компания «ЮMoney» запустила сервис бесконтактной оплаты «ЮMoney Pay» («ЮPay»). Теперь иностранные туристы и другие пользователи могут оплачивать офлайн-покупки и снимать наличные в банкоматах, исп

Типичный россиянин в 2024 году: шопоголик, спортсмен, романтик За 2024 г. аналитики кошелька «ЮMoney» опросили более 20 тыс. пользователей и по результатам опросов составили портрет среднестатистического россиянина. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney». Сидит дома и мечт

Малый бизнес растет быстрее крупного: итоги года в e-commerce от «ЮKassa» В «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») подвели итоги прошлого года в e-commerce. Аналитики изучили платежи пользователей в интернет-магазинах в 2024 г. и сравнили результаты с данными 2023 г. Об этом CNews сообщили представ

Финтех-компания «ЮMoney» открыла новый пункт выдачи карт для иностранных туристов Финтех-компания «ЮMoney» открыла новый пункт выдачи банковских карт для иностранцев. Теперь туристы из других стран могут получить карту в московской гостинице «Аэростар». «За время существования проекта банков

«ЮMoney»: в бархатный сезон россияне ездили в Москву и Владивосток «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») и сервис онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» выяснили, куда россияне ездили в бархатный сезон. В этот период, с 20 августа по 10 октября 2024 г., оборот турагентств увеличился на 29

Что россияне покупают в онлайн-магазинах ночью – исследование «ЮMoney» Аналитики финтех-компании «ЮMoney» провели исследование и узнали, что россияне покупают в онлайне по ночам. Выяснилось, что 60% опрошенных занимаются ночным онлайн-шопингом, треть респондентов (35%) делают покупки спонта

Треть россиян совершают онлайн-покупки на работе — исследование «ЮMoney» Аналитики кошелька «ЮMoney» провели опрос и узнали, где и как россияне совершают онлайн-покупки. Выяснилось, что 50% опрошенных делают импульсивные заказы, чтобы себя порадовать, а 28% занимаются онлайн-шопингом н

«ЮMoney» начисляют новым пользователям 30% кэшбэка баллами за платежи в шести категориях Новые пользователи «ЮMoney» могут получить 30% кэшбэка баллами за платежи картой, стикером или кошельком «ЮMoney». Опция доступна до 28 февраля 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

«ЮMoney»: как изменилась игровая индустрия за полгода: рост аудитории и разнообразия продуктов Аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») и студии разработки игр AGAVA оценили итоги полугодия в российской игровой индустрии. По мнению экспертов, она успешно адаптировалась к текущим рыночным условиям и продолжает расти за

«ЮMoney» запустили виджеты внутри кошелька Финтех-компания «ЮMoney» представляет новый способ взаимодействия с продуктами — с помощью виджетов. Теперь пользователи кошелька могут в пару кликов на странице «Сервисы» пополнить баланс через СБП, выбрать кэ

«ЮKassa» и «ЮMoney» стали официальными платежными сервисами в Никола-Ленивце Летом 2024 г. «ЮKassa» (cервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») и «ЮMoney» (электронный кошелек) стали официальными платежными сервисами фестиваля «Архстояние» в арт-парке «Никола-Ленивец». Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney

Более 40% россиян возвращают вещи на маркетплейсы — исследование Аналитики кошелька «ЮMoney» опросили более 1500 пользователей и узнали, что 52% из них время от времени возвращаю

Тренды самозанятости: развитие в регионах и новые способы оплаты — исследование «ЮKassa» Аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») изучили ситуацию в сфере самозанятости. В 2023 г. общее число подключенных к «ЮKassa

Осознанное потребление и персональный подход: на чем держится интерес россиян к ресейл-платформам — исследование «ЮKassa» и «Авито» Аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») и платформы «Авито» изучили интерес россиян к сервисам для покупки и продажи вещей в

Сколько мужчины и женщины тратят на свидания — исследование Эксперты кошелька «ЮMoney» и аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» опросили более 1,5 тыс

Итоги «Киберпонедельника-2024»: обороты онлайн-магазинов выросли на 68% ассоциироваться со скидками только на технику и электронику. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney». К таким выводам пришли аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платеж

Итоги 2023 г. в e-commerce: рост интернет-магазинов и новые платежные методы Аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») изучили платежи пользователей в интернет-магазинах разных сегментов — малого, средне

Кто заработает в Киберпонедельник-2024: прогнозы экспертов «ЮKassa» по сравнению с 2021 г. Покупок стало на 31% и на 84% больше. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney». Аналитики «ЮKassa» (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «

«ЮMoney» представила обновления игры «ЮVillage» Финтех-компания «ЮMoney» обновила свою геймификацию «ЮVillage». В обновленной игре — новый интерфейс, новые кв

«Чеки от ЮKassa» стали доступны всем онлайн-магазинам «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») запустила на всех клиентов «Чеки от ЮKassa» — решение, которое позволяет интернет-ма

«Юmoney» выпустила карты и платёжные стикеры для детей «Юmoney» выпустила карты и платёжные стикеры для детей. Пользователи «Юmoney» могут заказать своим детям в возрасте от шести до 14 лет детскую пластиковую карту и платёжный стикер. Карта

«ЮKassa» подключила оплату по QR в офлайн-магазинах Офлайн-магазины, у которых есть касса «Атол», теперь могут принимать платежи с помощью QR-кода через «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney»). Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney». Подключить оплату по QR-коду может магазин с расчетным счетом в любом российском банке — нужна только касса и немного времени. Ве

«Юmoney» выпустила платёжный стикер для бесконтактной оплаты Компания «Юmoney» начала выпускать платёжные стикеры для быстрой оплаты покупок. Платёжный стикер — альтернатива ушедшим сервисам, которая позволяет платить телефоном в одно касание. «Мы учли опыт исполь

«ЮKassa» стала платежным сервисом для оплаты счетов и штрафов на «Госуслугах» «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») стала провайдером оплаты счетов, штрафов, налогов и госпошлин на портале «Госуслуги»

Россияне стали чаще покупать мебель в интернете на 9% к I кварталу 2022 г., по Москве — на 10%. Стало больше покупок на суммы от 80 до 100 тыс. руб., от 50 до 80 тыс. руб. и от 30 до 50 тыс. руб. К таким выводам пришли аналитики финтех-компании ««ЮMoney»» и телеграм-ресурса «Чек индекс» компании «Платформа ОФД». Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney». Москвичи на 10% чаще покупают мебель онлайн Телеграм-ресурс «Чек индекс»

В «ЮMoney» появились карты пополнения для PlayStation Store, Steam и Xbox Live На сайте и в последней версии приложения «ЮMoney» для Android стали доступны цифровые товары: карты пополнения для онлайн-магазинов вид

Не только Telegram и VK: в каких соцсетях предприниматели продают в 2023 году Аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») опросили российских предпринимателей и выяснили, как они продвигают бизнес на новых площадках, какие соцсети считают самыми подходящими для продаж и как привлекают аудиторию. Опрос про

«ЮKassa» стала платежным сервисом известного приложения для оплаты парковок в Москве «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») стала платежным сервисом для оплаты парковок в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь платежи в приложении «Парковки России» для Android, iOS и HarmonyOS и на сайте parking.mos.ru проходят

«ЮMoney» добавили еще один способ пополнения кошелька на сайте Теперь пополнить кошелек «ЮMoney» можно со своего банковского счета через СБП прямо на сайте сервиса — раньше этот спос

В «ЮMoney» появились Me2Me-переводы без комиссии У пользователей «ЮMoney» появилась возможность запросить перевод денег со своих счетов в других банках через С

«Юmoney» запустил обновлённый сервис для сбора денег в интернете «Юmoney» делает краудфандинг проще: теперь можно собирать деньги через платёжную форму на отде