Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 174863
ИКТ 13618
Организации 10629
Ведомства 1460
Ассоциации 997
Технологии 3453
Системы 25556
Персоны 75006
География 2838
Статьи 1515
Пресса 1214
ИАА 696
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2629
Мероприятия 851

Сбер ЮMoney ЮМани НКО ранее Яндекс.Деньги Yandex Money

Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money

ЮMoney - финтех-компания России - сервис электронных платежей, входит в экосистему Сбера. ЮMoney разрабатывает платёжные решения для пользователей и бизнеса. Физлицам компания предлагает сервис электронных платежей ЮMoney, а бизнесу — услуги интернет-эквайринга с помощью ЮKassa и другие финтех-решения. В 2021 году в ЮMoney зарегистрировано свыше 60 млн кошельков. Сервис эмитирует карты Visa и Mastercard, к 2021 году выпущено более 2 млн пластиковых и 21 млн виртуальных карт. С ЮKassa работают больше 160 тысяч онлайн-площадок из 75 стран мира, сервис поддерживает около 20 способов приёма оплаты. У ЮKassa есть решения для бизнеса любого масштаба: сервис для самозанятых по приёму платежей от клиентов, решение для быстрого расчёта между юрлицами, больше 120 платёжных модулей, оплата товаров и услуг по частям, выставление счетов через мессенджеры и другие современные финтех-продукты.

Кошелёк ЮMoney — сервис для платежей в онлайне и офлайне. Пользователи могут выпускать банковские карты, делать переводы, оплачивать товары и услуги, получать кэшбэк баллами, собирать деньги на подарки и другие цели. На 2024 года в ЮMoney зарегистрировано свыше 97 млн кошельков, выпущено больше 3 млн пластиковых и около 30 млн виртуальных карт. 

 

УПОМИНАНИЯ


16.05.2025 Спрос на поездки по России вырос на 40% в период майских – исследование

Аналитики финтех-компании «ЮMoney» и онлайн-сервиса бронирования жилья «Суточно.ру» провели исследование и узнали, где россияне провели майские праздники. По данным «ЮMoney», с первого по 11 мая 2025 г. оборот гос
30.04.2025 Карты «ЮMoney» для иностранцев будут выдавать в офисе Сбербанка в центре Москвы

В центре Москвы, на Большой Дмитровке, открылось мультифункциональное пространство, которое объединяет возможности офиса Сбербанка и туристско-информационного центра. Там можно оформить карту «ЮMoney» для иностранных туристов. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney». «Теперь иностранные гости, которые приехали в Москву, могут быстро получить банковскую карту недалеко от

30.04.2025 Каждый второй родитель инвестирует в образование детей — исследование

Аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») и онлайн-школы «Фоксфорд» узнали, как россияне выбирают обучающие курсы для детей. Как показал опрос, почти половина респондентов отдают детей на дополнительные занятия, которые в боль
10.04.2025 Треть россиян проведут майские на даче — исследование

Аналитики финтех-компании ЮMoney опросили более двух тыс. пользователей и узнали, где они проведут майские праздники. Опрос ЮMoney показал, что 35% респондентов проведут майские праздники на даче. Еще 29% рассказ
18.02.2025 Спрос на цветы перед праздниками вырос на 84%

Аналитики кошелька «ЮMoney» и маркетплейса цветов и подарков Flowwow изучили спрос на цветы перед 14 февраля и восьмым марта. По данным «ЮMoney», с первого по 15 февраля он вырос почти в два раза по сравнен
14.02.2025 Малый бизнес ставит на персональный подход, а крупный — на масштаб

В «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей компании «ЮMoney») изучили ситуацию в e-commerce и узнали, какие сегменты бизнеса популярны в магазинах разного размера: небольших, средних и крупных. Аналитики сервиса проанализировали платежи за 2024 г
07.02.2025 Что россияне покупали в онлайне и офлайне в 2024 году — исследование «ЮMoney»

В финтех-компании «ЮMoney» проанализировали онлайн- и офлайн платежи картами и кошельками за прошлый год. Выяснилось, что в 2024 г. россияне стали чаще платить картами «ЮMoney» в офлайне — за сувениры и по
31.01.2025 «Деревинг» в тренде: число бронирований в деревнях выросло на 30%

Аналитики кошелька «ЮMoney» и сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» опросили две тыс. пользователей и узнали, какой вид отдыха они открыли для себя за последний год. У большинства это поездки в небольшие

30.01.2025 «ЮMoney» расширили возможности оплаты смартфоном для иностранцев

Финтех-компания «ЮMoney» запустила сервис бесконтактной оплаты «ЮMoney Pay» («ЮPay»). Теперь иностранные туристы и другие пользователи могут оплачивать офлайн-покупки и снимать наличные в банкоматах, исп
22.01.2025 Типичный россиянин в 2024 году: шопоголик, спортсмен, романтик

За 2024 г. аналитики кошелька «ЮMoney» опросили более 20 тыс. пользователей и по результатам опросов составили портрет среднестатистического россиянина. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney». Сидит дома и мечт
20.01.2025 Малый бизнес растет быстрее крупного: итоги года в e-commerce от «ЮKassa»

В «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») подвели итоги прошлого года в e-commerce. Аналитики изучили платежи пользователей в интернет-магазинах в 2024 г. и сравнили результаты с данными 2023 г. Об этом CNews сообщили представ
26.11.2024 Финтех-компания «ЮMoney» открыла новый пункт выдачи карт для иностранных туристов

Финтех-компания «ЮMoney» открыла новый пункт выдачи банковских карт для иностранцев. Теперь туристы из других стран могут получить карту в московской гостинице «Аэростар». «За время существования проекта банков
21.10.2024 «ЮMoney»: в бархатный сезон россияне ездили в Москву и Владивосток

«ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») и сервис онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» выяснили, куда россияне ездили в бархатный сезон. В этот период, с 20 августа по 10 октября 2024 г., оборот турагентств увеличился на 29
30.09.2024 Что россияне покупают в онлайн-магазинах ночью – исследование «ЮMoney»   

Аналитики финтех-компании «ЮMoney» провели исследование и узнали, что россияне покупают в онлайне по ночам. Выяснилось, что 60% опрошенных занимаются ночным онлайн-шопингом, треть респондентов (35%) делают покупки спонта
29.08.2024 Треть россиян совершают онлайн-покупки на работе — исследование «ЮMoney»

Аналитики кошелька «ЮMoney» провели опрос и узнали, где и как россияне совершают онлайн-покупки. Выяснилось, что 50% опрошенных делают импульсивные заказы, чтобы себя порадовать, а 28% занимаются онлайн-шопингом н
06.08.2024 «ЮMoney» начисляют новым пользователям 30% кэшбэка баллами за платежи в шести категориях

Новые пользователи «ЮMoney» могут получить 30% кэшбэка баллами за платежи картой, стикером или кошельком «ЮMoney». Опция доступна до 28 февраля 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

30.07.2024 «ЮMoney»: как изменилась игровая индустрия за полгода: рост аудитории и разнообразия продуктов

Аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») и студии разработки игр AGAVA оценили итоги полугодия в российской игровой индустрии. По мнению экспертов, она успешно адаптировалась к текущим рыночным условиям и продолжает расти за

19.07.2024 «ЮMoney» запустили виджеты внутри кошелька

Финтех-компания «ЮMoney» представляет новый способ взаимодействия с продуктами — с помощью виджетов. Теперь пользователи кошелька могут в пару кликов на странице «Сервисы» пополнить баланс через СБП, выбрать кэ
15.07.2024 «ЮKassa» и «ЮMoney» стали официальными платежными сервисами в Никола-Ленивце

Летом 2024 г. «ЮKassa» (cервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») и «ЮMoney» (электронный кошелек) стали официальными платежными сервисами фестиваля «Архстояние» в арт-парке «Никола-Ленивец». Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney
08.05.2024 Более 40% россиян возвращают вещи на маркетплейсы — исследование 

Аналитики кошелька «ЮMoney» опросили более 1500 пользователей и узнали, что 52% из них время от времени возвращаю
26.04.2024 Тренды самозанятости: развитие в регионах и новые способы оплаты — исследование «ЮKassa»

Аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») изучили ситуацию в сфере самозанятости. В 2023 г. общее число подключенных к «ЮKassa
02.04.2024 Осознанное потребление и персональный подход: на чем держится интерес россиян к ресейл-платформам — исследование «ЮKassa» и «Авито»

Аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») и платформы «Авито» изучили интерес россиян к сервисам для покупки и продажи вещей в
13.02.2024 Сколько мужчины и женщины тратят на свидания — исследование

Эксперты кошелька «ЮMoney» и аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» опросили более 1,5 тыс
05.02.2024 Итоги «Киберпонедельника-2024»: обороты онлайн-магазинов выросли на 68%

ассоциироваться со скидками только на технику и электронику. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney». К таким выводам пришли аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платеж
29.01.2024 Итоги 2023 г. в e-commerce: рост интернет-магазинов и новые платежные методы

Аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») изучили платежи пользователей в интернет-магазинах разных сегментов — малого, средне
26.01.2024 Кто заработает в Киберпонедельник-2024: прогнозы экспертов «ЮKassa»

по сравнению с 2021 г. Покупок стало на 31% и на 84% больше. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney». Аналитики «ЮKassa» (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «
25.12.2023 «ЮMoney» представила обновления игры «ЮVillage»

Финтех-компания «ЮMoney» обновила свою геймификацию «ЮVillage». В обновленной игре — новый интерфейс, новые кв
16.06.2023 «Чеки от ЮKassa» стали доступны всем онлайн-магазинам

«ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») запустила на всех клиентов «Чеки от ЮKassa» — решение, которое позволяет интернет-ма
09.06.2023 «Юmoney» выпустила карты и платёжные стикеры для детей

«Юmoney» выпустила карты и платёжные стикеры для детей. Пользователи «Юmoney» могут заказать своим детям в возрасте от шести до 14 лет детскую пластиковую карту и платёжный стикер. Карта

31.05.2023 «ЮKassa» подключила оплату по QR в офлайн-магазинах

Офлайн-магазины, у которых есть касса «Атол», теперь могут принимать платежи с помощью QR-кода через «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney»). Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney». Подключить оплату по QR-коду может магазин с расчетным счетом в любом российском банке — нужна только касса и немного времени. Ве
23.05.2023 «Юmoney» выпустила платёжный стикер для бесконтактной оплаты

Компания «Юmoney» начала выпускать платёжные стикеры для быстрой оплаты покупок. Платёжный стикер — альтернатива ушедшим сервисам, которая позволяет платить телефоном в одно касание. «Мы учли опыт исполь
03.05.2023 «ЮKassa» стала платежным сервисом для оплаты счетов и штрафов на «Госуслугах»  

«ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») стала провайдером оплаты счетов, штрафов, налогов и госпошлин на портале «Госуслуги»
19.04.2023 Россияне стали чаще покупать мебель в интернете

на 9% к I кварталу 2022 г., по Москве — на 10%. Стало больше покупок на суммы от 80 до 100 тыс. руб., от 50 до 80 тыс. руб. и от 30 до 50 тыс. руб. К таким выводам пришли аналитики финтех-компании ««ЮMoney»» и телеграм-ресурса «Чек индекс» компании «Платформа ОФД». Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney». Москвичи на 10% чаще покупают мебель онлайн Телеграм-ресурс «Чек индекс»
11.04.2023 В «ЮMoney» появились карты пополнения для PlayStation Store, Steam и Xbox Live

На сайте и в последней версии приложения «ЮMoney» для Android стали доступны цифровые товары: карты пополнения для онлайн-магазинов вид
24.03.2023 Не только Telegram и VK: в каких соцсетях предприниматели продают в 2023 году

Аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») опросили российских предпринимателей и выяснили, как они продвигают бизнес на новых площадках, какие соцсети считают самыми подходящими для продаж и как привлекают аудиторию. Опрос про
22.03.2023 «ЮKassa» стала платежным сервисом известного приложения для оплаты парковок в Москве

«ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») стала платежным сервисом для оплаты парковок в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь платежи в приложении «Парковки России» для Android, iOS и HarmonyOS и на сайте parking.mos.ru проходят

09.03.2023 «ЮMoney» добавили еще один способ пополнения кошелька на сайте

Теперь пополнить кошелек «ЮMoney» можно со своего банковского счета через СБП прямо на сайте сервиса — раньше этот спос
24.11.2022 В «ЮMoney» появились Me2Me-переводы без комиссии

У пользователей «ЮMoney» появилась возможность запросить перевод денег со своих счетов в других банках через С
23.11.2022 «Юmoney» запустил обновлённый сервис для сбора денег в интернете

«Юmoney» делает краудфандинг проще: теперь можно собирать деньги через платёжную форму на отде
14.11.2022 В России снизились продажи в День холостяка — впервые за четыре года

В «ЮKassa» (сервис финтех-компании «ЮMoney») проанализировали, как изменились траты россиян на товары и услуги в День холостяка. Аналитики изучили почти 35 млн платежей, которые пользователи совершили более чем в 180 тыс. интерне

Публикаций - 849, упоминаний - 1343

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7685 500
Webmoney - Вебмани.Ру 543 212
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13180 52
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8880 47
PayPal 656 46
МегаФон 9236 45
Google LLC 11938 37
VK - Mail.ru Group 3482 37
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4126 36
Apple Inc 12259 29
Microsoft Corporation 24836 28
Meta Platforms - Facebook 4464 28
Samsung Electronics 10366 26
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 93 21
Ростелеком 9901 19
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 928 19
8449 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5023 14
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 176 14
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2950 13
Telegram Group 2193 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5699 12
Softkey - Софткей 210 11
Amazon Inc - Amazon.com 3044 9
1С-Битрикс - Bitrix 593 9
Robokassa - Робокасса 51 9
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 312 8
Xiaomi 1813 7
Dr.Web - Доктор Веб 1261 7
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 7
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 845 6
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 645 6
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 70 6
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 332 6
LG Electronics 3637 6
PayU - ПэйЮ 38 6
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 332 6
Цифра ГК 2469 6
Intel Corporation 12304 5
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 48 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7567 216
NanduQ - Qiwi 997 138
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 132
Visa International 1953 123
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 258 60
Евросеть 1412 53
Альфа-Банк 1796 50
Связной ГК 1374 39
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1433 38
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1232 34
Почта России ПАО 2156 30
Assist - Ассист 210 26
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 26
ПСБ - Промсвязьбанк 870 24
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 95 24
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2875 23
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 23
Русский стандарт Банк 449 23
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 23
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 22
Мострансавто 67 22
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 22
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2501 21
ВТБ - ВТБ24 666 20
American Express - Amex 331 17
Финам Moneymail - Манимэйл - Платежная система 37 17
JCB International 145 16
Diners Club International - платёжная система 82 15
Рапида НКО - платежные система 145 15
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1118 14
eBay Inc 1623 13
Ситимобил - Служба такси 161 12
НСПК - Национальная система платежных карт 834 11
МКБ - Московский кредитный банк 576 11
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 813 11
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 258 11
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 493 11
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 192 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 11
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4942 44
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1406 30
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2969 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12006 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5565 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3413 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3326 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2022 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3210 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2812 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4616 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2206 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5058 6
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 205 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2575 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2748 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1930 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6068 5
Федеральное казначейство России 1811 4
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 484 3
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 800 3
НПС НП - Национальный платежный совет 29 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1022 3
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 76 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 857 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 251 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 374 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 713 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 217 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3116 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 741 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 67 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 327 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 697 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 421 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 924 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 607 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1556 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 132 8
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6300 6
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 5
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1029 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 3
ЛДПР 107 2
Единая Россия - Политическая партия 299 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 100 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 102 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 72 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 2
НАУМИР НП - Национальное партнерство участников микрофинансового рынка 3 2
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Лига стримеров 2 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 117 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 61 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 300 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 693 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 37 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 8 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
АПЭАП - Всероссийское общество слепых 12 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 97 1
РАПО - Российская антипиратская организация по защите прав на аудиовизуальные произведения 15 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 9 1
НАПФ - Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов 3 1
ТСХР - Творческий союз художников России 4 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5155 437
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12366 244
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8626 131
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28234 130
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5478 116
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11502 108
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1560 103
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4264 102
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24671 96
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52589 95
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67776 76
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11431 72
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24888 71
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7416 70
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10780 70
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1248 62
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12967 60
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2221 59
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17362 58
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1558 54
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5285 53
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3009 49
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16156 46
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1068 46
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24751 45
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28873 44
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2377 44
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14085 44
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8286 36
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9369 36
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5319 35
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21081 33
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16333 32
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 672 32
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9393 32
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1309 31
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2441 31
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4500 30
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12983 28
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1784 27
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 190 152
Google Android 14241 97
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 603 97
Apple iOS 7952 64
Apple Pay 492 45
Яндекс.Маркет 1012 45
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 39
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 39
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 789 37
Samsung Pay 292 30
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 183 29
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 25
Apple iPhone - серия смартфонов 7164 24
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 612 24
Apple - App Store 2931 23
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 271 22
Google Play - Google Store - Android Market 3344 21
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 186 20
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 19
Microsoft Windows 15892 19
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5424 18
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2097 18
MasterCard Maestro 156 16
Webmoney Transfer 154 15
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 130 15
VK - Mail.ru Одноклассники 1835 14
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 707 14
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 536 14
Paycash - Пейкэш - Алкор Пэйкэш - российская электронная платёжная система 92 14
Wallet One - Единый кошелек 58 14
Microsoft Windows 2000 8663 14
Apple iPhone 6 4863 12
Яндекс.Навигатор 105 11
Яндекс.Плюс 203 11
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 687 10
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 185 10
Visa Electron 63 10
Яндекс.Директ - Yandex Direct 299 10
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 171 9
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 123 9
Волож Аркадий 254 32
Кармишин Дмитрий 26 26
Завалишина Евгения 27 21
Савченко Алла 15 15
Полякова Ирина 17 14
Глазачев Иван 27 13
Греф Герман 429 12
Попов Алексей 336 12
Коробкина Оксана 15 11
Ким Борис 75 11
Хайтина Наталья 14 11
Магомедов Александр 10 10
Путин Владимир 3237 9
Хасис Лев 105 8
Худавердян Тигран 91 8
Савельев Никита 9 8
Шадаев Максут 1044 7
Грачева Мария 10 7
Мамут Александр 129 6
Дарахвелидзе Петр 15 6
Мелкумова Ася 17 6
Абрамович Роман 46 5
Фролов Александр 35 5
Достов Виктор 26 5
Орловский Виктор 386 5
Цой Никита 5 5
Ефимочкин Андрей 20 5
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 4
Артамонова Анна 183 4
Абрамков Александр 40 4
Шульгин Александр 25 4
Сюй Виктор 30 4
Кисляков Евгений 93 4
Козырев Алексей 324 4
Навальный Алексей 61 4
Торбахов Александр 97 4
Евтеев Виктор 5 4
Шмаков Дмитрий 15 4
Кияткина Надежда 4 4
Аксаков Анатолий 155 3
Россия - РФ - Российская федерация 148539 551
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44104 169
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17806 85
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52553 75
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7700 43
Европа 24370 42
Украина 7661 38
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14237 35
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17430 32
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13401 25
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3197 23
Россия - УФО - Екатеринбург 4053 22
Казахстан - Республика 5636 19
Беларусь - Белоруссия 5818 19
Россия - СФО - Новосибирск 4422 19
Германия - Федеративная Республика 12780 19
Нидерланды 3559 16
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3077 14
Франция - Французская Республика 7895 14
Испания - Королевство 3735 13
Турция - Турецкая республика 2410 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 3998 10
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2810 10
Грузия 1254 9
Азия - Азиатский регион 5609 9
Канада 4921 9
Армения - Республика 2320 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2036 8
Россия - ЦФО - Тульская область 1250 8
Италия - Итальянская Республика 4376 8
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1048 7
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1715 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3143 7
Индия - Bharat 5532 7
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1506 7
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1580 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2741 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2304 6
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1238 6
Южная Корея - Республика 6724 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49121 453
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24729 174
Кредитование - Сrediting - Заём 6856 90
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52456 79
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5762 62
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3617 61
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6333 59
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19153 54
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1099 52
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16681 52
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 521 47
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3547 46
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5158 44
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11110 43
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7309 39
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6159 36
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 538 35
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30043 35
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2676 35
НКО - Некоммерческая организация 515 33
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8207 31
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11207 30
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1667 30
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1715 29
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5654 28
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6511 27
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5009 26
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7148 26
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10160 26
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6032 25
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7631 24
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7916 23
Английский язык 6733 22
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1602 21
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 495 21
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6095 20
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 156 19
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3681 19
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2467 19
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1257 19
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11301 24
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1021 8
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 641 7
Forbes - Форбс 854 6
Коммерсантъ - Издательский дом 1964 6
РИА Новости 940 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1009 5
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 492 5
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 5
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 177 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5951 4
The Bell - Издание 42 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 420 3
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 113 3
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 78 3
Rambler - Чемпионат.com - Championat.com 31 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 279 3
Bloomberg 1319 2
Ведомости 1070 2
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 125 2
Российская газета 274 2
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 56 2
Из рук в руки - irr.ru 68 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1292 2
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 142 1
Рен ТВ - телеканал 72 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Известия ИД 656 1
Врачи РФ 2 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Medsite.ru 1 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 110 1
Москва 24 - Телеканал 9 1
Вечерняя Москва - газета 12 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 110 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 25 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 20
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 142 17
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 994 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3291 6
Gartner - Гартнер 3571 5
Эвотор - Платформа ОФД - Чек индекс 12 5
Juniper Research 530 4
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 118 3
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 76 3
BCG - Boston Consulting Group 109 2
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 34 2
IDC - International Data Corporation 4918 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 246 2
comScore 379 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 77 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 65 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
Strategy Analytics 284 1
Forrester Research 823 1
TeleGeography Research 40 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 195 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
In-Stat 115 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 719 1
GfK Omnibus - GfK Омнибус 10 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 113 1
AV-Test Institute 40 1
Tagline - Тэглайн 28 1
INFOLine-Аналитика 60 1
MasterCard - Mobile Payments Study 15 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 28 1
Автостат 37 1
Informa - Ovum - Omdia 135 1
Redshift Research 7 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 4
VK Skillbox - Скилбокс 117 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 129 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 879 2
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 34 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 238 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 2 1
Инфоурок - Образовательный проект 4 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
Открытое образование 10 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 53 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1148 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
РЭШ - Российская электронная школа 26 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 74 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 260 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 1
SU - Singularity University - Университет сингулярности в Калифорнии 4 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 46 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 80 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 237 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 371 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 272 1
SAIT - Samsung Advanced Institute of Technology 9 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 93 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 76 1
InternetUrok - Интернет урок 3 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 53 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 17
День молодёжи - 27 июня 935 5
Международный женский день - 8 марта 360 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2481 3
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 31 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 330 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 714 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 101 1
CeBIT 612 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2063 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 122 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1230 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 34 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360112, в очереди разбора - 756160.
Создано именных указателей - 174863.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153