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В «ЮMoney» появилось управление платными подписками

Пользователи «ЮMoney» теперь могут отслеживать платные подписки в разных сервисах, которые подключены к их картам. Новый раздел появился на сайте «ЮMoney» и в приложении для Android, начиная с версии 11.37. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

«Около 10% пользователей «ЮMoney» оплачивают минимум одну подписку ежемесячно. Новый сервис направлен на повышение финансового контроля и прозрачности регулярных расходов пользователей. С таким функционалом можно не только проверить все подписки по картам «ЮMoney», но и контролировать дату и сумму списаний, чтобы быть в курсе своих расходов», — отметила Наталья Ражева, руководитель направления карточных продуктов «ЮMoney».

Чтобы управлять подписками, нужно войти в кошелек, перейти в «Сервисы» и выбрать раздел «Управление подписками». В нем можно посмотреть все активные подписки, привязанные к картам «ЮMoney», отключить или продлить их, а также подключить новые. За подписки, оформленные через этот раздел, пользователи получают кэшбэк рублями.

В будущем сервис управления подписками планируется дополнить расширенной статистикой и рекомендациями по оптимизации платежей.

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