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Ражева Наталья


УПОМИНАНИЯ


18.06.2025 Новые пункты выдачи карт «ЮMoney» для иностранных туристов открылись в Москве 1
27.05.2025 В «ЮMoney» появилось управление платными подписками 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ражева Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 453 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 64 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7714 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 363 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11555 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5568 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 854 2
Google Android 14329 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Красная Поляна 76 1
Россия - РФ - Российская федерация 150056 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3236 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17943 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44398 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17552 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49500 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1678 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6616 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 529 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5197 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367434, в очереди разбора - 750625.
Создано именных указателей - 177393.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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