Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«ЮMoney» запустили быструю доставку карт

В «ЮMoney» появился новый способ доставки карт – курьером в срок от 15 минут. Чтобы заказать карту этим способом, нужно войти в кошелек «ЮMoney» и выбрать способ быстрой доставки. На старте проекта такая доставка появилась в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

«Аналитика потребительского поведения показывает растущий спрос на мгновенные финансовые решения. Пользователи все чаще выбирают сервисы, которые работают по принципу «здесь и сейчас». Для их удобства мы запустили быстрый способ доставки моментальных пластиковых карт – от 15 минут. Это удобно, потому что наш продукт позволяет быстро получить полноценное платежное средство, которое пользователь сможет использовать для офлайн и онлайн-платежей. Активация карты происходит онлайн и полностью закрывает потребности в проведении повседневных платежей», — отметила Наталья Ражева, руководитель направления карточных продуктов «ЮMoney».

Через быструю доставку можно заказать моментальные черные карты «Мир» от «ЮMoney». Пока что эта опция есть только на сайте, но скоро будет доступна и в приложении «ЮMoney». Если кошелька еще нет, регистрация займет пару минут.

Карты «ЮMoney» работают пять лет. За выпуск и обслуживание нужно заплатить только один раз: 699 руб. Стоимость карты включает и доставку.

Рынок ИИ для CRM: между прототипами и экосистемами
Цифровизация

Картами можно платить в онлайне и в обычных магазинах. За покупки можно получить кэшбэк баллами от «ЮMoney» и рублями от партнеров платежной системы «Мир».

Кэшбэк баллами предоставляется при выборе категорий в рамках акции «Кэшбэк по категориям» — максимум 3000 баллов в месяц. Кэшбэк рублями предоставляется в соответствии с программой лояльности АО «НСПК».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Новая разработка решит проблему совместимости систем оперативной радиосвязи

Apple меняет правила обучения ИИ, чтобы порадовать Трампа. Вводится новое отношение к вакцинации, инклюзивности, разнообразию

Сергей Станкевич, Positive Technologies: Мы развиваем эмуляционную технологию для борьбы со сложным вредоносным ПО

Основатель «Яндекса» заключил многомиллиардный контракт с Microsoft

Контейнеры под защитой: в Kaspersky поделились кейсами на российском рынке

Бывший топ-менеджер WhatsApp* засудит его за прямой доступ к данным пользователей. Персональную информацию каждый день видят сотни разработчиков

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта

CNews AI Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще