Internet Economy Интернет-экономика Сетевая экономика

Онлайн-бизнес, ритейл и ИТ вошли в тройку самых популярных направлений у предпринимателей Москвы Самыми перспективными нишами для открытия своего дела в столице стали онлайн-бизнес, ИТ-сфера и розничная торговля. К такому выводу пришли специалисты ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) после опроса своей аудитории ― будущих и действующих предпринимателей. «Уже не п

Онлайн-бизнес, ритейл и ИТ вошли в тройку самых популярных направлений у предпринимателей Москвы Самыми перспективными нишами для открытия своего дела в столице стали онлайн-бизнес, ИТ-сфера и розничная торговля. К такому выводу пришли специалисты ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) после опроса своей аудитории ― будущих и действующих предпринимателей. «Уже не п

«Эвотор» и Admitad помогут малому бизнесу привлекать покупателей из онлайна в офлайн «Эвотор» и партнерская сеть Admitad запустили сервис «Предложи кешбэк клиентам» для владельцев торговых точек. Сервис позволяет привлекать новых клиентов из онлайна в офлайн с оплатой за результат. СРА от Admitad известна на рынке с 2018 года и до сих пор использовалась преимущественно для привлечения покупателей в офлайновые магазины федеральных с

«Детский мир» и Mail.ru Group помогут рекламодателям оценивать влияние маркетинга на продажи в онлайне и в офлайне Group объявили о сотрудничестве в развитии маркетинговых O2O-решений. Компании помогут рекламодателям запускать конверсионные маркетинговые кампании и анализировать их влияние на реальные продажи и в онлайне, и в офлайне. Благодаря партнерским решениям бренды смогут повысить эффективность performance-маркетинга в интернете, а также оценить его влияние на продажи в офлайн- и онлайн-магазинах

«Дочка» Сбербанка начала предоставлять услугу по регистрации бизнеса онлайн с помощью iPhone неса, который разработала компания «Деловая среда» (входит в экосистему Сбербанка). Это стало возможным благодаря выходу обновления для мобильных устройств с операционной системой IOS. Ранее открытие бизнеса онлайн было доступно только пользователям Android. Сервис регистрации бизнеса был запущен «Деловой средой» в мае 2018 г. Он позволяет открывать ИП и ООО с одним учредителем без посещени

Macy's: В онлайне покупателей должен встречать искусственный интеллект ания инструментам мобильной и онлайн-торговли. Корпорации Macy’s это сейчас приносит ежегодный объем продаж в $26 млрд. «Наши клиенты быстро переключаются между каналами – с мобильного на онлайн, и с онлайна – на «живые» покупки. Мы хотим, чтобы у миллионов наших покупателей был отличный опыт, независимо от того, где они делают покупки», – говорит Роберт Майклс (Robert Michaels), директор п

CloudPayments запустил редактор квитанций для онлайна должалось до того, пока прецедент не получил массовой огласки. Идеология нашей компании изначально была в том, чтобы предлагать нашим партнерам (клиентам) инструмент для простой и безопасной оплаты в онлайне и не сталкивать лбами пользовательскую аудиторию в той или иной категории мерчантов. Поэтому на тот момент, когда отрисовали квитанцию, мы разместили стихи русских поэтов, — сказал Дмит

Николай Никифоров: Государству и отраслевому сообществу нужно сделать все, чтобы рост интернет-экономики продолжился вязи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров принял участие в работе форума «Интернет-экономика 2015». Глава Минкомсвязи напомнил о крупнейших инфраструктурных проектах г

Минкомсвязь создает совет по развитию интернет-экономики и интернет-технологий Минкомсвязь России создает экспертный совет по развитию интернет-экономики и интернет-технологий. Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства. Совет является консультативным органом, образованным в целях совершенствования проведения гос

Gartner прогнозирует рост рынка музыкальных онлайн-сервисов Глобальные расходы потребителей на онлайновые музыкальные сервисы в 2011 г. вырастут на 7% до $6,3 млрд, сообщает Gartner. В 201

Доля интернета в ВВП России увеличится в 2 раза к 2015 году В 2009 г. вклад интернет-экономики в ВВП России достиг $19,3 млрд, составив 1,6% данного показателя (2,1% ВВП

Спутниковое ДЗЗ стало онлайновым я или при решении специальных задач - например, мониторинга акваторий с помощью спутников-радаров. Перспективы развития метода неогеографии и технологий дистанционного зондирования Земли, в том числе онлайнового, будут представлены на второй международной выставке и конференции «Неогеография XXI-2009», которые пройдут 21-24 апреля 2009 года в Москве в рамках X Юбилейного международного фору

"АТ-Персонал": онлайновый мониторинг перемещений в пространстве посредством КПК пресс-служба компании «Русские Навигационные Технологии», в компании разработан продукт для мобильных GPS-устройств (например, КПК) на базе Windows Mobile - программа «АТ-Персонал», решающая проблему онлайнового диспетчерского контроля и мониторинга распределённых и перемещающихся в географическом пространстве пользователей. Как правило, мониторинг транспортных средств осуществляется с помо

Proteinpedia: онлайновая энциклопедия белков научных данных о человеческих белках. Как сообщает ScienceDaily, доступ к этим данным смогут получать исследователи всего мира. Проект называется Human Proteinpedia, он будет организован по принципам онлайновой энциклопедии Wikipedia, то есть любой ученый может размещать и редактировать данные, опубликованные на ресурсе. Текущая версия Proteinpedia включает данные, предоставленные более чем

ИгроWeek № 89. Десятый наш в онлайне миллион Universalis: Rome, итогах развития PC-рынка США за год, возможных планах Sony, а также о свежих публикациях, скриншотах, видеороликах и патчах на «Боевом Народе».Читайте: ИгроWeek № 89. Десятый наш в онлайне миллион.

Онлайновая игра по мотивам «Ледникового периода» Корейская компания GRAVITY Co., известная своим хитом Ragnarok Online, объявила о начале переговоров с киностудией 20th Century FOX по поводу приобретения лицензии на разработку и издание онлайновой игры по мотивам нашумевшего мультфильма «Ледниковый период». Игра будет включать элементы из первой части и ее продолжения «Глобальное потепление». Глава GRAVITY Янг Риу (Young Ryu)

У Microsoft Office новый онлайн-конкурент рироваться, а к тестированию пакета перейти позже, как только неполадки будут устранены. Бесплатный онлайновый OpenOffice.org 2.3 — не единственный конкурент Microsoft Office, доступный че

Госсовет Татарстана предлагает россиянам общаться с властями в онлайне дного окна» - это принцип построения отношений администрации и граждан по типу электронного вопроса-ответа. То есть не надо бегать по кабинетам и обивать пороги чиновников – многие вопросы решаются в онлайне. Г-н Никифоров также добавил, что предлагаемая реформа поможет сократить расходы органов власти на сбор данных. Члены комитета поддержали инициативу Госсовета Татарстана.

Рынок онлайнового распространения игр вырастет в 3 раза консолей, подключенных к соответствующим сервисам, достигнет количества в 37 млн. штук. Сейчас этот показатель значительно меньше, ведь даже к концу этого года по тем же прогнозам он составит 14 млн.Онлайновые консольные сервисы (в основном Xbox Live) дадут значительный толчок к развитию как консольных игр, так и сопутствующих секторов рынка, таких как скачиваемый контент и реклама.Удар пр

Yahoo выходит на рынок онлайновой рекламы в Индии: Tyroo Media Yahoo приобрела часть индийской компании интернет-рекламы Tyroo Media, с помощью которой надеется выйти на быстрорастущий рынок онлайновой рекламы в стране, сообщает Reuters. Yahoo приобрела от 35% до 50% компании Tyroo, сумма сделки не разглашается. «Tyroo помещает свою рекламу в сети из более чем 1,2 тыс. веб-сайтов.

Онлайновая реклама в Европе: ?16 млрд к 2012 году ропы в Сети проводит больше времени, чем за просмотром телевидения. Средний пользователь проводит в онлайне 14,3 часов в неделю. Также следует отметить, что Великобритания по-прежнему является

Онлайновая реклама становится эффективнее Компания Online Publishers Association опубликовала свой отчет по исследованию рынка онлайновой рекламы, сообщает paidContent. В нем говорится, что пользователи все еще предпочитают просматривать короткие рекламные ролики, но длинные становятся более эффективными. Online Publis

Виртуальная экономика. Как зарабатывают в онлайне сударством деньги, которые впоследствии конвертируются во вполне реальную валюту. Все это и многое другое станет темой нашего сегодняшнего разговора.Читайте: Виртуальная экономика. Как зарабатывают в онлайне.

Рынок онлайновой рекламы набирает «ускорение» За последний месяц на рынке онлайновой рекламы произошли сразу четыре крупных поглощения на общую сумму $10,4 млрд. Это втрое больше денег, чем было потрачено на рекламу в интернете 3 года назад, сообщило агентство Associ

TiVo: видеопоиск – теперь и в онлайне первой в мире поисковой системой на базе телевизора. Действовавшая на DVR система поиска ранее охватывала только содержание эфирных и кабельных каналов. Теперь в ней можно найти предложения заказать онлайновый просмотр того или иного видеоматериала на Amazon Unbox и других сервисах. Можно также искать по ключевым словам описаний и тематике. TiVo также показывает, что смотрят пользователи,

NDP: онлайновых геймеров уже 62% Согласно последнему исследованию NDP, более 62% американских геймеров играют в онлайновые игры.В исследовании приняло участие 11 600 геймеров США в возрасте от 6 до 64 лет,

Мужчины больше интересуются онлайновым видео женщин в американском интернете больше, чем мужчин, — 97 млн против 90 млн, последние смотрят онлайновое видео чаще, а также чаще реагируют на видеорекламу в интернете, выяснили две иссле

Арестован основатель онлайновой букмекерской конторы BetOnSports изнесе в интернете, сообщила прокурор Сент-Луиса Катерина Ханавей (Catherine Hanaway), ведущая дело онлайнового букмекера. Помимо Каплана, по делу проходит бывший исполнительный директор Дэвид

Суд США признал незаконным Акт о защите детей в онлайне Закон от 1998 года, Акт о защите детей в онлайне, был признан противоречащим первой поправке к Конституции США о свободе слова. Решение об отмене закона принял судья Лоуэлл Рид (Lowell Reed) из Окружного федерального суда Филадельфии.

Movie Gallery откроет онлайновый сервис DVD-проката алитиков с Уолл-стрит по результатам четвёртого квартала и финансового года. Для быстрого выхода на онлайновый рынок компания намерена предоставить действующим клиентам скидки; руководство комп

Онлайновые радиостанции США могут разориться тов по интеллектуальной собственности, повысил авторские отчисления за воспроизведение музыки через онлайновые радиостанции. Владельцы станций всерьёз обеспокоились за свой бизнес. Новые тарифы

Cisco: 62% американцев используют онлайновые медицинские ресурсы n and Management Systems Society, HIMSS) в Новом Орлеане. Выяснилось, что 62% опрошенных используют онлайновые медицинские ресурсы, а более половины (56%) считают, что новые технологии позволяю

Стал общедоступным еще один онлайновый геосервис осервису TripTik, предназначенному для автомобилистов Северной Америки. Его пользователи, сообщает GISCafe, смогут сами создавать и выводить на печать географические карты и схемы. Возможно получение онлайновой информации о ценах на горючее, просмотр и пополнение базы данных с отметками объектов (Point-Of-Interest) - в настоящее время доступно свыше 400 тыс. таких объектов. Геосервис TripTi

В Антарктиде откроется центр онлайнового обучения Британский путешественник Роберт Сван (Robert Swan) планирует отправиться в Антарктиду, чтобы открыть на российской антарктической станции центр онлайнового обучения - первый объект такого рода на шестом континенте. Как сообщает Reuters, для этого предполагается использовать инфраструктуру необитаемой ныне российской антарктической стан

Старейшая в мире газета стала полностью онлайновой полутора тысяч таких документов, а выпускается газета тиражом порядка тысячи экземпляров. Переход в онлайновый вид даст газете возможность расширить свою аудиторию, считают в редакции. Владельц

Онлайновыми сервисами пользуются даже двухлетние дети Согласно последнему исследованию NPD Group, отчет по которому называется «Дети и Цифровой Контент», в США даже двухлетние дети играют в видеоигры и, более того, – пользуются онлайновыми сервисами для их скачивания.В исследовании принимали участие родители детей от 2 до 14 лет. Оказалось, что дети всех представленных возрастов регулярно пользуются сервисами для загр

Microsoft будет продавать Windows Vista в онлайне ьзователям доступны четыре версии операционной системы разного уровня стоимостью от $199 до $399. Изменение Vista до более высокого уровня будет возможно непосредственно на сайте Microsoft. Продажи в онлайне начнутся одновременно с выпуском системы на физических носителях — 30 января. Первое время купить Vista в онлайне можно будет только в Северной Америке. Будет представлено 4

AAA открыл онлайновый сервис поиска АЗС Клуб автомобилистов США, AAA, открыл онлайновый сервис поиска ближайших бензоколонок. В базу данных внесена информация почти о 100