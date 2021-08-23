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Internet Economy Интернет-экономика Сетевая экономика

Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика


23.08.2021 Онлайн-бизнес, ритейл и ИТ вошли в тройку самых популярных направлений у предпринимателей Москвы

Самыми перспективными нишами для открытия своего дела в столице стали онлайн-бизнес, ИТ-сфера и розничная торговля. К такому выводу пришли специалисты ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) после опроса своей аудитории ― будущих и действующих предпринимателей. «Уже не п
20.08.2021 Онлайн-бизнес, ритейл и ИТ вошли в тройку самых популярных направлений у предпринимателей Москвы

Самыми перспективными нишами для открытия своего дела в столице стали онлайн-бизнес, ИТ-сфера и розничная торговля. К такому выводу пришли специалисты ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) после опроса своей аудитории ― будущих и действующих предпринимателей. «Уже не п
25.11.2020 «Эвотор» и Admitad помогут малому бизнесу привлекать покупателей из онлайна в офлайн

«Эвотор» и партнерская сеть Admitad запустили сервис «Предложи кешбэк клиентам» для владельцев торговых точек. Сервис позволяет привлекать новых клиентов из онлайна в офлайн с оплатой за результат. СРА от Admitad известна на рынке с 2018 года и до сих пор использовалась преимущественно для привлечения покупателей в офлайновые магазины федеральных с
20.07.2020 «Детский мир» и Mail.ru Group помогут рекламодателям оценивать влияние маркетинга на продажи в онлайне и в офлайне

Group объявили о сотрудничестве в развитии маркетинговых O2O-решений. Компании помогут рекламодателям запускать конверсионные маркетинговые кампании и анализировать их влияние на реальные продажи и в онлайне, и в офлайне. Благодаря партнерским решениям бренды смогут повысить эффективность performance-маркетинга в интернете, а также оценить его влияние на продажи в офлайн- и онлайн-магазинах
20.11.2019 «Дочка» Сбербанка начала предоставлять услугу по регистрации бизнеса онлайн с помощью iPhone

неса, который разработала компания «Деловая среда» (входит в экосистему Сбербанка). Это стало возможным благодаря выходу обновления для мобильных устройств с операционной системой IOS. Ранее открытие бизнеса онлайн было доступно только пользователям Android. Сервис регистрации бизнеса был запущен «Деловой средой» в мае 2018 г. Он позволяет открывать ИП и ООО с одним учредителем без посещени
25.03.2019 Macy's: В онлайне покупателей должен встречать искусственный интеллект

ания инструментам мобильной и онлайн-торговли. Корпорации Macy’s это сейчас приносит ежегодный объем продаж в $26 млрд. «Наши клиенты быстро переключаются между каналами – с мобильного на онлайн, и с онлайна – на «живые» покупки. Мы хотим, чтобы у миллионов наших покупателей был отличный опыт, независимо от того, где они делают покупки», – говорит Роберт Майклс (Robert Michaels), директор п
12.03.2019 CloudPayments запустил редактор квитанций для онлайна

должалось до того, пока прецедент не получил массовой огласки. Идеология нашей компании изначально была в том, чтобы предлагать нашим партнерам (клиентам) инструмент для простой и безопасной оплаты в онлайне и не сталкивать лбами пользовательскую аудиторию в той или иной категории мерчантов. Поэтому на тот момент, когда отрисовали квитанцию, мы разместили стихи русских поэтов, — сказал Дмит
22.12.2015 Николай Никифоров: Государству и отраслевому сообществу нужно сделать все, чтобы рост интернет-экономики продолжился

вязи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров принял участие в работе форума «Интернет-экономика 2015». Глава Минкомсвязи напомнил о крупнейших инфраструктурных проектах г
06.11.2013 Минкомсвязь создает совет по развитию интернет-экономики и интернет-технологий

Минкомсвязь России создает экспертный совет по развитию интернет-экономики и интернет-технологий. Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства. Совет является консультативным органом, образованным в целях совершенствования проведения гос
08.11.2011 Gartner прогнозирует рост рынка музыкальных онлайн-сервисов

Глобальные расходы потребителей на онлайновые музыкальные сервисы в 2011 г. вырастут на 7% до $6,3 млрд, сообщает Gartner. В 201
19.05.2011 Доля интернета в ВВП России увеличится в 2 раза к 2015 году

В 2009 г. вклад интернет-экономики в ВВП России достиг $19,3 млрд, составив 1,6% данного показателя (2,1% ВВП
12.03.2009 Спутниковое ДЗЗ стало онлайновым

я или при решении специальных задач - например, мониторинга акваторий с помощью спутников-радаров. Перспективы развития метода неогеографии и технологий дистанционного зондирования Земли, в том числе онлайнового, будут представлены на второй международной выставке и конференции «Неогеография XXI-2009», которые пройдут 21-24 апреля 2009 года в Москве в рамках X Юбилейного международного фору
06.03.2009 "АТ-Персонал": онлайновый мониторинг перемещений в пространстве посредством КПК

пресс-служба компании «Русские Навигационные Технологии», в компании разработан продукт для мобильных GPS-устройств (например, КПК) на базе Windows Mobile - программа «АТ-Персонал», решающая проблему онлайнового диспетчерского контроля и мониторинга распределённых и перемещающихся в географическом пространстве пользователей. Как правило, мониторинг транспортных средств осуществляется с помо
08.02.2008 Proteinpedia: онлайновая энциклопедия белков

научных данных о человеческих белках. Как сообщает ScienceDaily, доступ к этим данным смогут получать исследователи всего мира. Проект называется Human Proteinpedia, он будет организован по принципам онлайновой энциклопедии Wikipedia, то есть любой ученый может размещать и редактировать данные, опубликованные на ресурсе. Текущая версия Proteinpedia включает данные, предоставленные более чем
28.01.2008 ИгроWeek № 89. Десятый наш в онлайне миллион

Universalis: Rome, итогах развития PC-рынка США за год, возможных планах Sony, а также о свежих публикациях, скриншотах, видеороликах и патчах на «Боевом Народе».Читайте: ИгроWeek № 89. Десятый наш в онлайне миллион.
15.01.2008 Онлайновая игра по мотивам «Ледникового периода»

Корейская компания GRAVITY Co., известная своим хитом Ragnarok Online, объявила о начале переговоров с киностудией 20th Century FOX по поводу приобретения лицензии на разработку и издание онлайновой игры по мотивам нашумевшего мультфильма «Ледниковый период». Игра будет включать элементы из первой части и ее продолжения «Глобальное потепление». Глава GRAVITY Янг Риу (Young Ryu)

19.12.2007 У Microsoft Office новый онлайн-конкурент

рироваться, а к тестированию пакета перейти позже, как только неполадки будут устранены. Бесплатный онлайновый OpenOffice.org 2.3 — не единственный конкурент Microsoft Office, доступный че
30.11.2007 Госсовет Татарстана предлагает россиянам общаться с властями в онлайне

дного окна» - это принцип построения отношений администрации и граждан по типу электронного вопроса-ответа. То есть не надо бегать по кабинетам и обивать пороги чиновников – многие вопросы решаются в онлайне. Г-н Никифоров также добавил, что предлагаемая реформа поможет сократить расходы органов власти на сбор данных. Члены комитета поддержали инициативу Госсовета Татарстана.
22.10.2007 Рынок онлайнового распространения игр вырастет в 3 раза

консолей, подключенных к соответствующим сервисам, достигнет количества в 37 млн. штук. Сейчас этот показатель значительно меньше, ведь даже к концу этого года по тем же прогнозам он составит 14 млн.Онлайновые консольные сервисы (в основном Xbox Live) дадут значительный толчок к развитию как консольных игр, так и сопутствующих секторов рынка, таких как скачиваемый контент и реклама.Удар пр
18.07.2007 Yahoo выходит на рынок онлайновой рекламы в Индии: Tyroo Media

Yahoo приобрела часть индийской компании интернет-рекламы Tyroo Media, с помощью которой надеется выйти на быстрорастущий рынок онлайновой рекламы в стране, сообщает Reuters. Yahoo приобрела от 35% до 50% компании Tyroo, сумма сделки не разглашается. «Tyroo помещает свою рекламу в сети из более чем 1,2 тыс. веб-сайтов.

12.07.2007 Онлайновая реклама в Европе: ?16 млрд к 2012 году

ропы в Сети проводит больше времени, чем за просмотром телевидения. Средний пользователь проводит в онлайне 14,3 часов в неделю. Также следует отметить, что Великобритания по-прежнему является

07.06.2007 Онлайновая реклама становится эффективнее

Компания Online Publishers Association опубликовала свой отчет по исследованию рынка онлайновой рекламы, сообщает paidContent. В нем говорится, что пользователи все еще предпочитают просматривать короткие рекламные ролики, но длинные становятся более эффективными. Online Publis
23.05.2007 Виртуальная экономика. Как зарабатывают в онлайне

сударством деньги, которые впоследствии конвертируются во вполне реальную валюту. Все это и многое другое станет темой нашего сегодняшнего разговора.Читайте: Виртуальная экономика. Как зарабатывают в онлайне.
21.05.2007 Рынок онлайновой рекламы набирает «ускорение»

За последний месяц на рынке онлайновой рекламы произошли сразу четыре крупных поглощения на общую сумму $10,4 млрд. Это втрое больше денег, чем было потрачено на рекламу в интернете 3 года назад, сообщило агентство Associ
16.05.2007 TiVo: видеопоиск – теперь и в онлайне

первой в мире поисковой системой на базе телевизора. Действовавшая на DVR система поиска ранее охватывала только содержание эфирных и кабельных каналов. Теперь в ней можно найти предложения заказать онлайновый просмотр того или иного видеоматериала на Amazon Unbox и других сервисах. Можно также искать по ключевым словам описаний и тематике. TiVo также показывает, что смотрят пользователи,

11.05.2007 NDP: онлайновых геймеров уже 62%

Согласно последнему исследованию NDP, более 62% американских геймеров играют в онлайновые игры.В исследовании приняло участие 11 600 геймеров США в возрасте от 6 до 64 лет,
04.04.2007 Мужчины больше интересуются онлайновым видео

женщин в американском интернете больше, чем мужчин, — 97 млн против 90 млн, последние смотрят онлайновое видео чаще, а также чаще реагируют на видеорекламу в интернете, выяснили две иссле
02.04.2007 Арестован основатель онлайновой букмекерской конторы BetOnSports

изнесе в интернете, сообщила прокурор Сент-Луиса Катерина Ханавей (Catherine Hanaway), ведущая дело онлайнового букмекера. Помимо Каплана, по делу проходит бывший исполнительный директор Дэвид

26.03.2007 Суд США признал незаконным Акт о защите детей в онлайне

Закон от 1998 года, Акт о защите детей в онлайне, был признан противоречащим первой поправке к Конституции США о свободе слова. Решение об отмене закона принял судья Лоуэлл Рид (Lowell Reed) из Окружного федерального суда Филадельфии.
21.03.2007 Movie Gallery откроет онлайновый сервис DVD-проката

алитиков с Уолл-стрит по результатам четвёртого квартала и финансового года. Для быстрого выхода на онлайновый рынок компания намерена предоставить действующим клиентам скидки; руководство комп
07.03.2007 Онлайновые радиостанции США могут разориться

тов по интеллектуальной собственности, повысил авторские отчисления за воспроизведение музыки через онлайновые радиостанции. Владельцы станций всерьёз обеспокоились за свой бизнес. Новые тарифы
06.03.2007 Cisco: 62% американцев используют онлайновые медицинские ресурсы

n and Management Systems Society, HIMSS) в Новом Орлеане. Выяснилось, что 62% опрошенных используют онлайновые медицинские ресурсы, а более половины (56%) считают, что новые технологии позволяю
21.02.2007 Стал общедоступным еще один онлайновый геосервис

осервису TripTik, предназначенному для автомобилистов Северной Америки. Его пользователи, сообщает GISCafe, смогут сами создавать и выводить на печать географические карты и схемы. Возможно получение онлайновой информации о ценах на горючее, просмотр и пополнение базы данных с отметками объектов (Point-Of-Interest) - в настоящее время доступно свыше 400 тыс. таких объектов. Геосервис TripTi
15.02.2007 В Антарктиде откроется центр онлайнового обучения

Британский путешественник Роберт Сван (Robert Swan) планирует отправиться в Антарктиду, чтобы открыть на российской антарктической станции центр онлайнового обучения - первый объект такого рода на шестом континенте. Как сообщает Reuters, для этого предполагается использовать инфраструктуру необитаемой ныне российской антарктической стан
06.02.2007 Старейшая в мире газета стала полностью онлайновой

полутора тысяч таких документов, а выпускается газета тиражом порядка тысячи экземпляров. Переход в онлайновый вид даст газете возможность расширить свою аудиторию, считают в редакции. Владельц
19.01.2007 Онлайновыми сервисами пользуются даже двухлетние дети

Согласно последнему исследованию NPD Group, отчет по которому называется «Дети и Цифровой Контент», в США даже двухлетние дети играют в видеоигры и, более того, – пользуются онлайновыми сервисами для их скачивания.В исследовании принимали участие родители детей от 2 до 14 лет. Оказалось, что дети всех представленных возрастов регулярно пользуются сервисами для загр
19.01.2007 Microsoft будет продавать Windows Vista в онлайне

ьзователям доступны четыре версии операционной системы разного уровня стоимостью от $199 до $399. Изменение Vista до более высокого уровня будет возможно непосредственно на сайте Microsoft. Продажи в онлайне начнутся одновременно с выпуском системы на физических носителях — 30 января. Первое время купить Vista в онлайне можно будет только в Северной Америке. Будет представлено 4
12.01.2007 В онлайновой игре Entropia Universe появятся банки

12.01.2007 AAA открыл онлайновый сервис поиска АЗС

Клуб автомобилистов США, AAA, открыл онлайновый сервис поиска ближайших бензоколонок. В базу данных внесена информация почти о 100
27.12.2006 Онлайновые продажи к празднику в США растут вчетверо выше среднего

тверть, до $24,6 млрд. Nielsen/NetRatings, составитель индекса Holiday eShopping, в который входят более 120 крупных магазинов, представленных в интернете, отметил, что сайты, где предлагаются только онлайновые покупки, были на 54% популярнее тех, которые предлагали каталоги товаров, за которыми нужно идти в обычный магазин, и тех, кто частично продавал свои товары в интернете, а частично &

Публикаций - 5634, упоминаний - 6696

Internet Economy и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24001 589
Yahoo! 3689 405
Google LLC 11352 321
Amazon Inc - Amazon.com 2880 301
Intel Corporation 11872 297
IBM - International Business Machines Corp 9332 226
Apple Inc 11607 195
AOL Inc 1589 179
Yandex - Яндекс 6388 156
Cisco Systems 4998 152
Oracle Corporation 6495 141
Sony 6480 135
Oracle - Sun Microsystems 2209 99
VK - Mail.ru Group 3276 94
Цифра ГК 2260 82
HP Compaq Computer Corp 1915 82
Dell EMC 4971 81
Samsung Electronics 9942 77
AOL - America Online 716 76
Dell Technologies - Dell Computer 2115 76
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5635 75
HP - Hewlett-Packard 3614 73
Lenovo Motorola 3490 66
7588 62
AMD - Advanced Micro Devices 3995 60
PayPal 652 57
Meta Platforms - Facebook 4366 56
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1304 54
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10622 52
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 51
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1434 51
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4497 49
RealNetworks Products and Services 353 49
HP Inc. 5615 48
Adobe Systems 1527 47
SAP SE 5088 47
Прогноз 1572 46
Rambler Group - Рамблер ГК 872 46
JDSU - JDS Uniphase 218 46
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1682 45
eBay Inc 1605 281
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1929 121
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 90
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6464 78
Открытие ФК - Банк Открытие 523 58
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1095 58
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 56
Visa International 1912 49
Warner 533 48
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2007 46
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1811 46
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 456 43
Merrill Lynch 433 43
Bertelsmann 193 42
Walmart - Wal-Mart Stores 371 41
Expedia Group 134 39
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1405 37
UMG - Universal Music Group 264 37
Walt Disney Company 576 35
Priceline.com - online travel agency 139 34
Май - Майский чай - российская торговая компания 1097 31
Альфа-Банк 1664 30
Россети Ленэнерго 1698 29
TD Ameritrade 64 29
Charles Schwab 89 28
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 564 28
Rakuten Shopping - Buy.com 81 27
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2600 26
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 26
CMGI 130 25
Sony Music Entertainment 158 25
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1012 24
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 219 24
Лента - Сеть розничной торговли 1891 23
Expedia - Travelocity 60 23
РЖД - Российские железные дороги 1769 23
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6758 22
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 22
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 448 22
Почта России ПАО 1990 22
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5055 84
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10327 77
Судебная власть - Judicial power 2206 51
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4197 49
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4672 48
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3098 42
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1094 39
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 395 38
Президент Российской Федерации 4000 37
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2577 37
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 591 36
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5421 32
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 417 32
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1758 28
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1387 26
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 980 25
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2626 24
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1105 22
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 514 19
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3387 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1756 18
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1139 17
Федеральное казначейство России 1641 16
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1730 15
Правительство Москвы 2175 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2736 15
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1634 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3353 14
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 742 14
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1289 13
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 190 13
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 203 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3144 12
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 98 12
Верховный суд РФ - Верховный суд Российской Федерации 703 11
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 475 11
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 485 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2100 10
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 167 10
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 266 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2645 207
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 997 36
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6177 34
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 121 30
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 249 26
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 20
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1392 13
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 539 12
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 123 12
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 244 11
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 85 11
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 10
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 100 9
Демократическая политическая партия США 110 8
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 8
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 206 8
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 46 7
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 154 7
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 108 7
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 251 6
АФТ - Ассоциация Финтех 98 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 642 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 268 5
Ассоциация менеджеров 84 5
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 5
NRF - National Retail Federation - Национальной федерации розничной торговли 19 5
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 241 5
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 5
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 66 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 181 4
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 66 4
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 4
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 64 4
Коммунизм - Коммунистические партии 69 4
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 197 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 228 3
Единая Россия - Политическая партия 284 3
Информация для всех ОД - Общественное движение 77 3
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 10893 811
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43770 633
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58257 500
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16466 461
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27471 412
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Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12139 329
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15516 318
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23247 308
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26637 287
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4484 275
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6411 259
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22573 219
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14174 216
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4091 214
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23440 210
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8992 206
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5114 200
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22642 198
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9132 197
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14484 193
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9629 187
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11699 186
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3973 185
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4658 184
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19028 182
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13475 182
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1750 181
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19852 178
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27896 178
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 8699 159
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4373 158
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13252 153
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19807 150
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15239 146
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10112 145
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11588 143
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9832 139
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 5571 135
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9705 134
Microsoft Windows 2000 8661 271
Microsoft Windows 14955 203
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 137
Apple iTunes Store 1063 116
Apple iPhone 6 4861 101
Linux OS 9001 87
Google Android 13315 83
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 446 80
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3964 80
Apple iPod 1533 73
Microsoft MSN - Microsoft Network 684 70
Google YouTube - Видеохостинг 2564 64
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1884 64
Microsoft Windows XP 2537 62
Microsoft Office 3543 59
Apple iOS 7291 55
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 791 54
Microsoft Edge - браузер 1960 53
Apple Mac - Apple Macintosh 2913 49
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 248 48
Myspace - социальная сеть 636 48
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1783 48
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4560 47
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3020 44
Apple iPhone - серия смартфонов 6844 42
Funcom - Age of Conan - компьютерная онлайн-игра 115 42
Blizzard - World of Warcraft 350 41
Microsoft Skype 2008 40
Oracle Java - язык программирования 2873 39
SAP Ariba 287 38
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3764 35
Intel Pentium III 779 35
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2384 33
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4837 33
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 156 32
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 866 31
Microsoft Xbox Live 305 31
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1470 30
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1083 30
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1869 30
Gates William Henry - Гейтс Билл 902 39
Путин Владимир 2912 34
Jobs Steve - Джобс Стив 1004 25
Медведев Дмитрий 1641 19
Bezos Jeff - Безос Джефф 148 19
Corrons Luis - Корронс Луис 106 17
Абакумов Евгений 175 16
Прохоров Фёдор 83 16
Чаркин Евгений 271 16
Аитов Тимур 197 16
Хомков Игорь 45 15
Огуряев Дмитрий 84 15
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 280 15
Васильев Григорий 39 14
Валчев Стоян 48 14
Савцов Игорь 29 14
Клявин Владимир 30 14
Шершнев Георгий 14 14
Поляков Сергей 70 14
Кириченко Игорь 47 14
Агафонова Наталия 40 14
Педоренко Андрей 42 14
Путятинский Сергей 79 14
Антонов Александр 77 14
Теленков Андрей 27 14
Никифоров Николай 1134 13
Bush George - Буш Джордж 304 13
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 12
Артамонова Анна 183 12
Гришин Дмитрий 205 12
Касперская Наталья 281 11
Semel Terry - Семел Терри 39 10
Попова Мария 140 10
Рейман Леонид 1037 10
Щеголев Игорь 696 10
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 113 10
Массух Илья 228 9
Мучник Феликс 68 9
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 130 9
Басов Алексей 114 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50843 1588
Россия - РФ - Российская федерация 131838 1141
Европа 21319 506
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13098 497
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13823 380
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40384 370
Германия - Федеративная Республика 12365 338
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15948 278
Франция - Французская Республика 7677 252
Япония 13101 177
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16033 162
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13657 157
США - Нью-Йорк 3064 123
Азия - Азиатский регион 5274 121
Испания - Королевство 3649 121
Южная Корея - Республика 6446 111
Канада 4769 104
Украина 7429 103
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3473 103
США - Калифорния 4549 100
Италия - Итальянская Республика 4262 98
Швеция - Королевство 3572 86
Земля - планета Солнечной системы 10104 82
Беларусь - Белоруссия 5066 75
Нидерланды 3402 69
Индия - Bharat 5238 64
Америка Северная 3134 63
Казахстан - Республика 5231 62
Великобритания - Лондон 2365 59
Бразилия - Федеративная Республика 2278 56
Америка 2062 55
Европа Восточная 3019 53
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6769 52
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2427 50
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1682 49
Израиль 2662 48
Финляндия - Финляндская Республика 3531 48
Китай - Тайвань 3845 47
Америка Латинская 1755 43
США - Калифорния - Сан-Франциско 1397 39
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44792 1006
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22105 695
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46993 426
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15224 405
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26164 329
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5861 262
Английский язык 6346 230
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9277 212
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10139 206
Кредитование - Сrediting - Заём 6278 191
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10300 185
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11957 185
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4502 182
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6972 179
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3233 174
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6040 161
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4371 153
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1439 150
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6446 131
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5047 125
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Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1541 107
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Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 864 100
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5266 100
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7746 92
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12203 91
Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3275 88
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5479 87
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4414 87
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3535 83
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5830 252
CNET Networks - CNET News 1642 152
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 117
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 106
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 99
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11082 96
AP - Associated Press 1995 95
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 607 69
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2681 63
NYT - The New York Times 1012 55
The Register 1494 51
Mercury Center 309 49
Vivendi SA - Vivendi Universal 316 47
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1263 45
SiliconValley.com - SV.com 239 38
InterNetNews - InternetNews.com 218 37
Wikipedia - Википедия 454 36
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 638 36
Ananova 250 34
Newsbytes News Network 379 30
Times 602 28
Dow Jones - MarketWatch 310 27
ZDnet 595 26
Silicon 481 26
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 25
Internet.com 110 24
Silicon.com 364 24
FT - Financial Times 1186 22
NBC News 179 20
CNews RND - R&D.CNews 2273 19
Forbes - Форбс 706 18
The Guardian - Британская газета 352 15
The Washington Post 318 15
InformationWeek 241 15
Wired - Издание 226 15
23ABC News 169 13
Viacom - Video & Audio Communications 116 12
Playboy 51 12
NewsFactor 127 12
Коммерсантъ - Издательский дом 1534 12
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7738 141
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 120
Forrester Research 819 110
Internet Stock Report 994 104
Gartner - Гартнер 3507 103
IDC - International Data Corporation 4883 92
S&P 500 554 77
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 70
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 551 69
eMarketer 203 40
comScore 379 28
Juniper Research 513 22
Nasdaq Philadelphia semiconductor 39 22
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2778 21
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 19
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 108 18
BCG - Boston Consulting Group 103 18
GfK Rus - ГФК-Русь 205 16
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 82 16
Harris Interactive 81 16
NPD Group 140 15
Thomson Financial - Thomson First Call 204 15
Dow Jones & Company - Доу Джонс 152 14
Datamonitor 83 14
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 14
comScore Networks 35 12
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 11
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 548 10
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 956 10
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 10
In-Stat 115 9
Fortune Global 500 285 9
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 68 9
Fortune Global 100 139 7
Piper Jaffray 99 7
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 47 7
Bear Stearns 79 7
Strategy Analytics 284 6
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 103 6
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 178 6
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 18
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 930 17
ИРИ - Институт развития интернета АНО 116 17
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 15
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1381 14
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 545 13
Pew Research Center - Исследовательский центр Пью 31 11
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 815 11
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 517 9
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 757 7
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 265 7
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 70 6
University of Oxford - Оксфордский университет 195 5
РАН - Российская академия наук 1749 5
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 699 5
Yale University - Йельский университет 120 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 218 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 528 5
Columbia University - Колумбийский университет 152 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 479 5
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 112 4
Cornell University - Корнеллский университет 194 4
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 109 4
PU - Purdue University - Университет Пердью 137 4
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 202 4
NYPL - New York Public Library - Нью-Йоркская публичная библиотека 12 4
Библиотека Максима Мошкова 16 4
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 87 4
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 40 3
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 66 3
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 113 3
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 100 3
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 216 3
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 43 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 275 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 189 3
ИРИО - Институт развития информационного общества 39 3
Ланит Сетевая академия - учебный центр 45 3
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента 20 2
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 93 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 131
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2237 52
Рождество Христово - Рождественские каникулы 625 49
CNews FORUM Информационные технологии завтра 993 27
CNews AWARDS - награда 450 18
День молодёжи - 27 июня 730 17
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1152 16
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 15
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 698 13
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 11
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1876 11
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 910 8
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 548 7
CeBIT 611 6
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 6
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 364 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 257 5
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 98 5
Неогеография XXI - форум 65 4
Международный женский день - 8 марта 295 4
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 94 4
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 4
Высокие технологии XXI века 74 4
ИгроМир 119 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 3
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 110 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 171 3
PC Expo 36 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 2
Intel Developer Forum - IDF 276 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 517 2
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 34 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 2
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 26 2
Webby Awards - Премия Вебби 16 2
MacWorld Expo 35 2
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 35 2
Docflow 146 2
Microsoft Imagine Cup 57 2
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