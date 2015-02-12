Expedia Group

Expedia поглотила конкурента за $1,6 млрд Компания Expedia подписала обязывающее соглашение о покупке Orbitz Worldwide и все принадлежащие этой компании бренды. За каждую акцию Orbitz покупатель предложил $12, что на 29% выше средней стоимости

Expedia.com начала принимать биткойны Expedia начала принимать биткойны в качестве оплаты бронирования номеров в отелях на Expedia.com, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на официальный источник. Если опция обретет популярность, компания сделает возможным оплачивать биткойнами услуги покупки авиабилетов и арен

TripAdvisor.com, Booking.com и Expedia.com заподозрили в нечистоплотности Антимонопольное ведомство Италии (The Italian Competition Authority) начало проверку трех крупнейших веб-сайтов, специализирующихся на бронировании и рейтингах отелей, — TripAdvisor.com, Expedia.com и Booking.com. Поводом к расследованию послужили жалобы со стороны интернет-пользователей и отелей. TripAdvisor позволяет оставлять отзывы об отелях, а также формирует их рейтинг, с

Expedia TAAP пришла в Россию Expedia TAAP (Travel Agent Affiliate Program), онлайн-b2b-система по бронированию отелей, стала доступна для российских агентов. Благодаря выходу Expedia TAAP на российский рынок, отечественные агенты получили прямой доступ к широкой базе отелей и возможность получать высокую комиссию при бронировании гостиничных номеров для своих клиент

Sabre и Expedia заключили долгосрочное соглашение о технологическом партнерстве Компания Sabre Travel Network, глобальный поставщик высокотехнологичных ИТ-решений для туристической индустрии, и Expedia, мировой лидер на рынке онлайн-продаж туристических услуг, объявили о подписании нового долгосрочного соглашения о технологическом партнерстве. Согласно заключенному соглашению, Expe

Сервис онлайн-бронирования Expedia разделится на две компании Сервис Expedia, крупнейшее онлайновое туристическое агентство, объявил о том, что планирует в третьем квартале текущего года разделиться на две публичные компании, отделив от себя подразделение TripAd

Expedia и Kayak.com протестуют против сделки Google-ITA Software объединились с целью помешать приобретению интернет-гигантом Google компании ITA Software, которая разрабатывает программные решения для организации информации об авиарейсах. По мнению представителей Expedia, Kayak.com, Sabre Holdings и Farelogix, эта сделка может оказать существенное негативное влияние на данный сектор рынка, уменьшив конкуренцию на нем, сообщает АР. Вышеуказанные компании

Слух: Google планирует приобрести Expedia Появились слухи о том, что компания Google планирует приобрести Expedia, крупное онлайновое туристическое агентство. Об этом сообщает издание TechCrunch со ссылкой на источник внутри одной из компаний. Рыночная стоимость Expedia оценивается экспертам

Expedia сообщила о снижении квартальной прибыли Онлайновое турагентство Expedia заявило о снижении прибыли в четвертом квартале из-за "острой конкурентной борьбы". Акции компании упали на 16% до $20,38 на электронных торгах NASDAQ после закрытия биржи. Таким образо

Expedia фиксирует рекордную прибыль несмотря на события 11 сентября Ведущий онлайн-туроператор корпорация Expedia представил результаты операционной деятельности за четвертый квартал. Как заявили представители компании, трагические события 11 сентября, в целом пагубно сказавшиеся на индустрии туриз

Результаты Expedia в третьем квартале превзошли ожидания Компания Expedia Inc., онлайновое турагентство, объявила о результатах деятельности за последний квартал, которые превзошли ожидания, вопреки пессимистичным прогнозам, появившимся после 11 сентября. Пос

Туристический портал Expedia откроет свои филиалы в Италии и Голландии Популярный американский туристический портал Expedia открывает свои филиалы в Италии и Голландии, подтверждая, таким образом, свою политику европейской экспансии, несмотря на удар, нанесенный туристическому бизнесу терактами 11 сентября.

SNCF и Expedia заключили соглашение о сотрудничестве мпания GL, филиал французской железнодорожной компании SNCF, занимающийся электронной торговлей, подписала соглашение о создании совместного предприятия с американской онлайновой туристической фирмой Expedia, сообщила Yahoo!Actualites. Expedia занимает третье место среди потребительских торговых электронных компаний в мире. Новое туристическое агентство, в котором SNCF будет принадле

Доходы онлайнового туризма составят в этом году $16,7 млрд. Сеть, что принесет туристической индустрии прибыль в $16,7 млрд. Учитывая, что сегодня онлайновый рынок путешествий пытаются поделить между собой, фактически, всего три крупных портала - Travelocity, Expedia и Orbitz - аналитики Forrester попытались сделать прогноз относительно того, какое из онлайновых агентств имеет больше шансов на успех. Учитывая то, что каждая компания предлагает своим

Priceline и Expedia: мир восстановлен Компания Priceline.com объявила о том, что аннулировала иск, поданный в 1999г. против компании Microsoft и ее сайта Expedia.com, в котором говорилось о нарушении патентных прав, сообщает CNET. В иске утверждалось, что Price Matcher незаконно воспользовалась двумя патентами Priceline.com. Как утверждают сами

Убытки Expedia оказались ниже ожидаемых экспертами Акции Expedia выросли на 50% после того, как онлайновая туристическая компания обнародовала свои результаты за 3 квартал. Компания объявила о потерях в размере 4 центов на акцию. Аналитики, опрошенны

Туристическая интернет-компания Expedia получает $60 млн. инвестиций от TCV и Microsoft Corp. Провайдер сетевых туристических услуг Expedia Inc. объявила 27 июня о получении дополнительных инвестиций в размере $50 млн. от венчурной фирмы Technology Crossover Ventures (TCV) и $10 млн. от компании Microsoft Corp.. Взамен E

Онлайновое турагентство Expedia запланировало в своем бюджете $4-6 млн. потерь на случай мошенничества с кредитными картами Компания Expedia, ведущее интернет-агентство путешествий, заявила о том, что на третий финансовый квартал она запланировала увеличить средства, зарезервированные на убытки из-за поддельных кредитных кар