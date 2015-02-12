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Expedia Group

Expedia Group

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12.02.2015 Expedia поглотила конкурента за $1,6 млрд

Компания Expedia подписала обязывающее соглашение о покупке Orbitz Worldwide и все принадлежащие этой компании бренды. За каждую акцию Orbitz покупатель предложил $12, что на 29% выше средней стоимости

11.06.2014 Expedia.com начала принимать биткойны

Expedia начала принимать биткойны в качестве оплаты бронирования номеров в отелях на Expedia.com, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на официальный источник. Если опция обретет популярность, компания сделает возможным оплачивать биткойнами услуги покупки авиабилетов и арен
21.05.2014 TripAdvisor.com, Booking.com и Expedia.com заподозрили в нечистоплотности

Антимонопольное ведомство Италии (The Italian Competition Authority) начало проверку трех крупнейших веб-сайтов, специализирующихся на бронировании и рейтингах отелей, — TripAdvisor.com, Expedia.com и Booking.com. Поводом к расследованию послужили жалобы со стороны интернет-пользователей и отелей. TripAdvisor позволяет оставлять отзывы об отелях, а также формирует их рейтинг, с
15.05.2014 Expedia TAAP пришла в Россию

Expedia TAAP (Travel Agent Affiliate Program), онлайн-b2b-система по бронированию отелей, стала доступна для российских агентов. Благодаря выходу Expedia TAAP на российский рынок, отечественные агенты получили прямой доступ к широкой базе отелей и возможность получать высокую комиссию при бронировании гостиничных номеров для своих клиент
05.07.2012 Sabre и Expedia заключили долгосрочное соглашение о технологическом партнерстве

Компания Sabre Travel Network, глобальный поставщик высокотехнологичных ИТ-решений для туристической индустрии, и Expedia, мировой лидер на рынке онлайн-продаж туристических услуг, объявили о подписании нового долгосрочного соглашения о технологическом партнерстве. Согласно заключенному соглашению, Expe
08.04.2011 Сервис онлайн-бронирования Expedia разделится на две компании

Сервис Expedia, крупнейшее онлайновое туристическое агентство, объявил о том, что планирует в третьем квартале текущего года разделиться на две публичные компании, отделив от себя подразделение TripAd
26.10.2010 Expedia и Kayak.com протестуют против сделки Google-ITA Software

объединились с целью помешать приобретению интернет-гигантом Google компании ITA Software, которая разрабатывает программные решения для организации информации об авиарейсах. По мнению представителей Expedia, Kayak.com, Sabre Holdings и Farelogix, эта сделка может оказать существенное негативное влияние на данный сектор рынка, уменьшив конкуренцию на нем, сообщает АР. Вышеуказанные компании
03.04.2008 Слух: Google планирует приобрести Expedia

Появились слухи о том, что компания Google планирует приобрести Expedia, крупное онлайновое туристическое агентство. Об этом сообщает издание TechCrunch со ссылкой на источник внутри одной из компаний. Рыночная стоимость Expedia оценивается экспертам
17.02.2006 Expedia сообщила о снижении квартальной прибыли

Онлайновое турагентство Expedia заявило о снижении прибыли в четвертом квартале из-за "острой конкурентной борьбы". Акции компании упали на 16% до $20,38 на электронных торгах NASDAQ после закрытия биржи. Таким образо
29.01.2002 Expedia фиксирует рекордную прибыль несмотря на события 11 сентября

Ведущий онлайн-туроператор корпорация Expedia представил результаты операционной деятельности за четвертый квартал. Как заявили представители компании, трагические события 11 сентября, в целом пагубно сказавшиеся на индустрии туриз
26.10.2001 Результаты Expedia в третьем квартале превзошли ожидания

Компания Expedia Inc., онлайновое турагентство, объявила о результатах деятельности за последний квартал, которые превзошли ожидания, вопреки пессимистичным прогнозам, появившимся после 11 сентября. Пос
26.09.2001 Туристический портал Expedia откроет свои филиалы в Италии и Голландии

Популярный американский туристический портал Expedia открывает свои филиалы в Италии и Голландии, подтверждая, таким образом, свою политику европейской экспансии, несмотря на удар, нанесенный туристическому бизнесу терактами 11 сентября.

05.09.2001 SNCF и Expedia заключили соглашение о сотрудничестве

мпания GL, филиал французской железнодорожной компании SNCF, занимающийся электронной торговлей, подписала соглашение о создании совместного предприятия с американской онлайновой туристической фирмой Expedia, сообщила Yahoo!Actualites. Expedia занимает третье место среди потребительских торговых электронных компаний в мире. Новое туристическое агентство, в котором SNCF будет принадле
13.08.2001 Доходы онлайнового туризма составят в этом году $16,7 млрд.

Сеть, что принесет туристической индустрии прибыль в $16,7 млрд. Учитывая, что сегодня онлайновый рынок путешествий пытаются поделить между собой, фактически, всего три крупных портала - Travelocity, Expedia и Orbitz - аналитики Forrester попытались сделать прогноз относительно того, какое из онлайновых агентств имеет больше шансов на успех. Учитывая то, что каждая компания предлагает своим
10.01.2001 Priceline и Expedia: мир восстановлен

Компания Priceline.com объявила о том, что аннулировала иск, поданный в 1999г. против компании Microsoft и ее сайта Expedia.com, в котором говорилось о нарушении патентных прав, сообщает CNET. В иске утверждалось, что Price Matcher незаконно воспользовалась двумя патентами Priceline.com. Как утверждают сами

01.11.2000 Убытки Expedia оказались ниже ожидаемых экспертами

Акции Expedia выросли на 50% после того, как онлайновая туристическая компания обнародовала свои результаты за 3 квартал. Компания объявила о потерях в размере 4 центов на акцию. Аналитики, опрошенны
28.06.2000 Туристическая интернет-компания Expedia получает $60 млн. инвестиций от TCV и Microsoft Corp.

Провайдер сетевых туристических услуг Expedia Inc. объявила 27 июня о получении дополнительных инвестиций в размере $50 млн. от венчурной фирмы Technology Crossover Ventures (TCV) и $10 млн. от компании Microsoft Corp.. Взамен E
02.03.2000 Онлайновое турагентство Expedia запланировало в своем бюджете $4-6 млн. потерь на случай мошенничества с кредитными картами

Компания Expedia, ведущее интернет-агентство путешествий, заявила о том, что на третий финансовый квартал она запланировала увеличить средства, зарезервированные на убытки из-за поддельных кредитных кар
08.09.1999 На сайте онлайн-путешествий Expedia теперь можно указывать свою цену на апартаменты

Этот сайт конкурирует с известным в этом бизнесе узлом Priceline.com. На Expedia теперь можно искать апартаменты в отелях по цене, которую вы укажете, в одной из 14 областей США, включая Нью-Йорк, Чикаго и Сан-Франциско. Для старта поиска нужна ваша кредитная карточ

Публикаций - 136, упоминаний - 136

Expedia Group и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 48
Google LLC 12688 27
Amazon Inc - Amazon.com 3277 24
Cisco Systems 5372 20
Oracle Corporation 7074 20
Intel Corporation 12811 15
Yahoo! 3726 15
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 11
Verizon - WorldCom 501 10
JDSU - JDS Uniphase 219 10
Qualcomm Technologies 1974 10
Apple Inc 13154 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 10
AT&T Inc 1725 9
HPE - Juniper Networks 460 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 8
AOL Inc - America Online 1883 7
Verisign 362 7
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services - Alaska Native Wireless 272 7
Applied Materials 305 7
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 6
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications 92 6
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 6
TI - Texas Instruments Incorporated 848 5
Earthlink 156 5
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Fly 214 4
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Nortel Networks - Northern Telecom 1329 4
Eastman Kodak - Кодак 509 4
Oracle - BEA Systems 162 4
PMC-Sierra 82 4
Telefonica - Terra Networks - Terra Lycos 110 4
OpenText - Vignette 61 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 38
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 30
Expedia - Travelocity 60 17
Priceline.com - online travel agency 139 14
Expedia - Orbitz 28 14
TripAdvisor 41 11
eBay Inc 1640 11
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 9
Hotels.com - сайт бронирования отелей и гостиниц 15 8
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 8
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 7
NBC Universal Media - USA Network - Ticketmaster - Ticketmaster Entertainment - Ticketmaster Online-CitySearch - TicketWeb 49 7
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 7
American Airlines 90 6
Merrill Lynch 454 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
United Airlines - авиакомпания 95 5
Federated Hermes - Federated Investors 57 5
Continental Airlines 30 5
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 4
Rakuten Shopping - Buy.com 81 4
Delta Air Lines - авиакомпания 90 4
Global Partners Securities 42 4
Delta Air Lines - Northwest Airlines - NWA 21 4
American Express - Amex 338 4
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 3
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 3
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 3
Barnes & Noble 171 3
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 3
Enron - Enrongate 122 3
USA Networks 29 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 2
Starbucks 91 2
OneTwoTrip Travel Agency LLP 58 2
SNCF - Nationale des Chemins de fer Français - Национальная компания французских железных дорог 20 2
Michelin - Мишлен 36 2
Otto Group - Отто Групп Раша - Директ Каталог Сервис 38 2
L’Oreal 58 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 10
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 3
FRB USA - Federal Reserve Bank of Chicago 2 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 36 2
Правительство Турции - Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti - Государственные органы власти Турецкой Республики 1 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 22 1
Правительство Казахстана - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 12 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
FairSearch альянс 4 4
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 887 11
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 11
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 9
Бронирование - Booking 983 9
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 9
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 7
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1267 7
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Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 6
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