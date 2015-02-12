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Expedia Group
СОБЫТИЯ
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|12.02.2015
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Expedia поглотила конкурента за $1,6 млрд
Компания Expedia подписала обязывающее соглашение о покупке Orbitz Worldwide и все принадлежащие этой компании бренды. За каждую акцию Orbitz покупатель предложил $12, что на 29% выше средней стоимости
|11.06.2014
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Expedia.com начала принимать биткойны
Expedia начала принимать биткойны в качестве оплаты бронирования номеров в отелях на Expedia.com, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на официальный источник. Если опция обретет популярность, компания сделает возможным оплачивать биткойнами услуги покупки авиабилетов и арен
|21.05.2014
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TripAdvisor.com, Booking.com и Expedia.com заподозрили в нечистоплотности
Антимонопольное ведомство Италии (The Italian Competition Authority) начало проверку трех крупнейших веб-сайтов, специализирующихся на бронировании и рейтингах отелей, — TripAdvisor.com, Expedia.com и Booking.com. Поводом к расследованию послужили жалобы со стороны интернет-пользователей и отелей. TripAdvisor позволяет оставлять отзывы об отелях, а также формирует их рейтинг, с
|15.05.2014
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Expedia TAAP пришла в Россию
Expedia TAAP (Travel Agent Affiliate Program), онлайн-b2b-система по бронированию отелей, стала доступна для российских агентов. Благодаря выходу Expedia TAAP на российский рынок, отечественные агенты получили прямой доступ к широкой базе отелей и возможность получать высокую комиссию при бронировании гостиничных номеров для своих клиент
|05.07.2012
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Sabre и Expedia заключили долгосрочное соглашение о технологическом партнерстве
Компания Sabre Travel Network, глобальный поставщик высокотехнологичных ИТ-решений для туристической индустрии, и Expedia, мировой лидер на рынке онлайн-продаж туристических услуг, объявили о подписании нового долгосрочного соглашения о технологическом партнерстве. Согласно заключенному соглашению, Expe
|08.04.2011
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Сервис онлайн-бронирования Expedia разделится на две компании
Сервис Expedia, крупнейшее онлайновое туристическое агентство, объявил о том, что планирует в третьем квартале текущего года разделиться на две публичные компании, отделив от себя подразделение TripAd
|26.10.2010
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Expedia и Kayak.com протестуют против сделки Google-ITA Software
объединились с целью помешать приобретению интернет-гигантом Google компании ITA Software, которая разрабатывает программные решения для организации информации об авиарейсах. По мнению представителей Expedia, Kayak.com, Sabre Holdings и Farelogix, эта сделка может оказать существенное негативное влияние на данный сектор рынка, уменьшив конкуренцию на нем, сообщает АР. Вышеуказанные компании
|03.04.2008
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Слух: Google планирует приобрести Expedia
Появились слухи о том, что компания Google планирует приобрести Expedia, крупное онлайновое туристическое агентство. Об этом сообщает издание TechCrunch со ссылкой на источник внутри одной из компаний. Рыночная стоимость Expedia оценивается экспертам
|17.02.2006
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Expedia сообщила о снижении квартальной прибыли
Онлайновое турагентство Expedia заявило о снижении прибыли в четвертом квартале из-за "острой конкурентной борьбы". Акции компании упали на 16% до $20,38 на электронных торгах NASDAQ после закрытия биржи. Таким образо
|29.01.2002
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Expedia фиксирует рекордную прибыль несмотря на события 11 сентября
Ведущий онлайн-туроператор корпорация Expedia представил результаты операционной деятельности за четвертый квартал. Как заявили представители компании, трагические события 11 сентября, в целом пагубно сказавшиеся на индустрии туриз
|26.10.2001
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Результаты Expedia в третьем квартале превзошли ожидания
Компания Expedia Inc., онлайновое турагентство, объявила о результатах деятельности за последний квартал, которые превзошли ожидания, вопреки пессимистичным прогнозам, появившимся после 11 сентября. Пос
|26.09.2001
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Туристический портал Expedia откроет свои филиалы в Италии и Голландии
Популярный американский туристический портал Expedia открывает свои филиалы в Италии и Голландии, подтверждая, таким образом, свою политику европейской экспансии, несмотря на удар, нанесенный туристическому бизнесу терактами 11 сентября.
|05.09.2001
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SNCF и Expedia заключили соглашение о сотрудничестве
мпания GL, филиал французской железнодорожной компании SNCF, занимающийся электронной торговлей, подписала соглашение о создании совместного предприятия с американской онлайновой туристической фирмой Expedia, сообщила Yahoo!Actualites. Expedia занимает третье место среди потребительских торговых электронных компаний в мире. Новое туристическое агентство, в котором SNCF будет принадле
|13.08.2001
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Доходы онлайнового туризма составят в этом году $16,7 млрд.
Сеть, что принесет туристической индустрии прибыль в $16,7 млрд. Учитывая, что сегодня онлайновый рынок путешествий пытаются поделить между собой, фактически, всего три крупных портала - Travelocity, Expedia и Orbitz - аналитики Forrester попытались сделать прогноз относительно того, какое из онлайновых агентств имеет больше шансов на успех. Учитывая то, что каждая компания предлагает своим
|10.01.2001
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Priceline и Expedia: мир восстановлен
Компания Priceline.com объявила о том, что аннулировала иск, поданный в 1999г. против компании Microsoft и ее сайта Expedia.com, в котором говорилось о нарушении патентных прав, сообщает CNET. В иске утверждалось, что Price Matcher незаконно воспользовалась двумя патентами Priceline.com. Как утверждают сами
|01.11.2000
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Убытки Expedia оказались ниже ожидаемых экспертами
Акции Expedia выросли на 50% после того, как онлайновая туристическая компания обнародовала свои результаты за 3 квартал. Компания объявила о потерях в размере 4 центов на акцию. Аналитики, опрошенны
|28.06.2000
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Туристическая интернет-компания Expedia получает $60 млн. инвестиций от TCV и Microsoft Corp.
Провайдер сетевых туристических услуг Expedia Inc. объявила 27 июня о получении дополнительных инвестиций в размере $50 млн. от венчурной фирмы Technology Crossover Ventures (TCV) и $10 млн. от компании Microsoft Corp.. Взамен E
|02.03.2000
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Онлайновое турагентство Expedia запланировало в своем бюджете $4-6 млн. потерь на случай мошенничества с кредитными картами
Компания Expedia, ведущее интернет-агентство путешествий, заявила о том, что на третий финансовый квартал она запланировала увеличить средства, зарезервированные на убытки из-за поддельных кредитных кар
|08.09.1999
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На сайте онлайн-путешествий Expedia теперь можно указывать свою цену на апартаменты
Этот сайт конкурирует с известным в этом бизнесе узлом Priceline.com. На Expedia теперь можно искать апартаменты в отелях по цене, которую вы укажете, в одной из 14 областей США, включая Нью-Йорк, Чикаго и Сан-Франциско. Для старта поиска нужна ваша кредитная карточ
Expedia Group и организации, системы, технологии, персоны:
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